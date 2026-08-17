‘Süleymancılar’ Alihan Kuriş örgütünü ihbar etti: Lacivert takkenin altında saklananlar

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Saklandığı gizli bölmede ele geçirilen Alihan Kuriş’in gözaltına alınmasından sonra örgüt merkezinde evrakları imha ettikleri belirlenirken, dün tek bir adreste yapılan aramada kaynağı belirsiz 1 milyar 403 milyon TL tutarında külçe altın ile balyalar halinde çok miktarda ABD doları ve Euro ele geçirildi. Kuyumculuk alanında faaliyet göstermeyen Yılmazlar Kimya’nın deposunda ele geçirilen 206 adet külçe altın yanında 358 bin ABD doları, 102 bin Euro, bir adet kamera ve 3 adet ruhsatsız silah bulunuyor.

Operasyon kapsamında bir başka şüphelinin evinde 20 adet ruhsatsız silah ve farklı şüphelilerin adreslerinden yapılan aramalarda döviz cinsinden yüklü miktarda paraya el kondu.

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YENİ OPERASYON DALGALARI

MASAK’ın incelemelerine göre yurtdışına 100 milyar TL tutarında kaynağı belirsiz parayı çıkardığı belirlenen, Almanya’da 70 milyon Euro değerinde örgüt merkezi inşa eden “çıkar amaçlı Alihan Kuriş suç örgütü” mensupları hakkında Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi,

“malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklama kararı verdi. Yüksek sermayeli şirketlerin neredeyse hiçbir ticari işlem yapmamaları dikkat çekenken; Kuriş ailesinin üzerine 191 adet gayrimenkul tespit edildi.

Tek bir şirketten yurtdışına 8 milyar TL’yi aşan para çıkışı belirlenirken; Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri para haraketliliğinde ilk sıradayken, İsrail’e de para çıkışı ortaya çıkarıldı.

Örgütün kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlardan yurtdışı için 120 dolar, yurtiçi için 500 dolar bedelle para topladığı ancak on binlerce kurbanı kesmeyerek dini duyguları istismar ettiği de ortaya çıktı. Medyaya yansıyan bilgilere göre, hâlâ devam eden operasyonda yeni dalgaların gerçekleşmesi bekleniyor.

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SAVCILIĞIN SEVK YAZISI

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın tutuklama talebinde ise örgütün çalışma biçimi ve soruşturmanın detaylarıyla ilgili şu ilginç detaylar yer alıyor.

Önce savcılığın tutuklama talebine göz atalım:

“- Örgütün çalışma ve işleyiş tarzı dikkate alındığında, örgütsel faaliyetlerde gizliliğe önem verdikleri, yurtdışında bazı ülkelerde yapılanmalarının bulunduğu ve haksız olarak elde ettikleri kazancın bir kısmını bu ülkelere çıkardıkları tespit edilmiştir.

- Operasyon kapsamında, örgüt lideri başta olmak üzere bazı şüphelilerin kaçıp saklandıkları, ayrıca örgütsel dokümanları ve delilleri imha ettikleri yönünde tespitler bulunmaktadır.

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- Bu kapsamda, şüphelilerin serbest bırakılmaları halinde kaçıp saklanacakları, yurtdışına kaçabilecekleri ve soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesini engelleyecek şekilde delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme yönünde eylemlerde bulunabilecekleri hususunda somut olguların bulunduğu değerlendirilmiştir.

- Öte yandan, operasyonun gerçekleştirilmesinin ardından soruşturma konusu suç örgütünün faaliyetleri ve şüpheliler hakkında çok sayıda ihbar ve şikâyette bulunulması, ihbar ve şikâyetçilerin önemli bir kısmının şüphelileri tanıyan ve örgütsel faaliyetler hakkında bilgi sahibi olan kişilerden oluşması, “Süleymancılar” olarak adlandırılan grup içerisinde yer alan bazı kişilerin örgüt lideri Alihan Kuriş ve diğer şüphelilerin yakalanmaları üzerine ihbar ve şikâyetlerde bulunmaları hususları birlikte değerlendirildiğinde; şüphelilerin serbest bırakılmaları halinde kendileriyle aynı dini grup içerisinde bulunan ve örgütsel faaliyetler hakkında bilgi sahibi olan kişiler üzerinde baskı kurabilecekleri, bu kişileri ihbar ve şikâyetlerinden vazgeçirmeye veya soruşturma kapsamında beyanda bulunmalarını engellemeye yönelik eylemlerde bulunabilecekleri hususunda somut olgulara dayanan kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu anlaşılmıştır.

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- Soruşturmanın kapsamı, şüphelilere isnat edilen suçların niteliği, suç örgütünün yapısı ve örgütsel faaliyetlerin sürekliliği ile şüphelilerin delilleri yok etmeye, gizlemeye veya değiştirmeye yönelik eylemleri kaçma şüpheleri hususları birlikte değerlendirildiğinde mevcut soruşturma aşamasında tutuklama tedbirinin uygulanmasının ölçülü ve orantılı olduğu, tutuklamaya alternatif adli kontrol altına alınma tedbirlerinin bu aşamada şüpheli açısından yetersiz kalacağı nazara alınarak aşağıda açık kimlik bilgileri ve sevk maddeleri gösterilen şüphelilerin sorgusunun yapılarak CMK’nın 100. vd. maddeleri uyarınca tutuklanmalarına...”

Dikkat ederseniz “çıkar amaçlı Alihan Kuriş suç örgütü”, tıpkı Fethullah Terör Örgütü gibi gizliliğe önem veriyor. Savcılığın yazısında asıl dikkat çekici nokta ise “Süleymancılar” olarak bilinen grubun içinde yer alan kişilerin Alihan Kuriş ve örgütü hakkında şikâyetçi olarak ihbarda bulunmuş olmaları.

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FETÖ’CÜLER ÇILDIRDI

“Çıkar amaçlı Alihan Kuriş suç örgütü” operasyonu, Fethullah Terör Örgütü ile yakınlığını ortaya çıkardı. Firari FETÖ’cüler örgüte yapılan operasyon hakkında dezenformasyon kampanyası başlattı. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin hemen ardından, “Süleymancılar” olarak bilinen cemaatin başındaki Ahmet Arif Denizolgun’un 7 Eylül 2016 tarihinde şüpheli ölümü sonrası yerine geçen Alihan Kuriş’in başında olduğu suç örgütü; holdingi, şirketleri, kursları, medyası, Türkiye’de siyasi partiler ve siyasetçiler ile işbirliğine dayalı ortaklıkları, yabancı istihbarat teşkilatlarıyla ilişkisiyle Fethullah Terör Örgütü’nün yerini almıştı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturması, FETÖ ile “çıkar amaçlı Alihan Kuriş suç örgütü” arasında berzerlikleri ortaya çıkardı.

Edinilen bilgilerde; Alihan Kuriş suç örgütünün özellikle hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurtdışındaki yapılanma modeli bakımından FETÖ’nün geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösteren unsurlar bulunduğu belirtiliyor. Yapıda, personele ilişkin bilgilerin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, sorumlular arasında şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaların kullanılmaması yönünde talimatlar verildiği, kararların zaman zaman “ulak” olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla taşındığı yönündeki bulgular da soruşturma kapsamında incelenmeye devam ediyor.