Soykırımcı Yunan’ın ‘Pontus’ yalanı, Demirci Akıncıları ve beklenen İstiklal Madalyası

Haberin Devamı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak için Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919’un yıldönümünde Yunanistan devleti, bu yıl da aynı çarpıtmaya başvurarak “Pontus soykırımı” yalanına dair açıklamalarda bulundu.

Türk Dışişleri Bakanlığı, 15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkarak Anadolu topraklarında işgale kalkışan Yunanistan devletinin bu yalanına karşı şu kınama mesajını yayınladı: “Yunanistan, 1994 yılında ‘Pontus’ iddiasına ilişkin ulusal düzeyde kabul ettiği mevzuatla ülkemiz aleyhine hukuki temelden yoksun iddialarda bulunmakta, bu asılsız iddialarını sakınca görmeksizin sürekli genişletmekte ve bunları Eğitim Bakanlığı genelgesiyle ülke çapında ilk ve orta dereceli okullarda çocuklara ders olarak okutmaktadır. ‘Megali Idea’ hayalini gerçekleştirmek için başlattığı işgal teşebbüsü başarısız olan Yunanistan, ülkemize yönelik asılsız ‘Pontus’ iddiasını gündeme getirerek yaşadığı hezimeti ve işlediği ağır vahşet suçlarının üzerini örtmeye çalışmaktadır. Yunan ordusunun işlediği savaş suçları ve yaptığı mezalim Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporları ve Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesinde kayıt altına alınmıştır. Yunan makamları siyasi kaygılarla tarihi istismar etmekten vazgeçmeli ve 1821 yılında Tripoliçe katliamından başlayarak Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarının yanı sıra 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in işgali girişimiyle başlayan ve Batı Anadolu’daki Türklere ve diğer etnik gruplara karşı yürütülen mezalimi anmalıdır.”

Haberin Devamı

İbrahim Ethem Akıncı

YUNAN’IN KANLI SİCİLİ

Osmanlı yönetimi altındayken, 1821’de Tripoliçe’de Türklere karşı soykırım yapan ve Anadolu’yu işgal ettiğinde İzmir’de katliam ve tecavüzleriyle insanlık suçu işleyen ve bugün de İsrail başta olmak üzere Türkiye düşmanı herkesle işbirliği yapan Yunanistan’ın sicilini aklımızda tutmamız gerekiyor. İşgalci Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporları bile Yunanların İzmir’den başlayarak Ege Bölgesi’nde işgal ettikleri yerlerde işledikleri savaş suçlarını, insanlık suçlarını özetliyor.

Haberin Devamı

KAHRAMAN AKINCILAR

İşgalci Yunan Ordusu’nun İzmir’den başlayarak Ege Bölgesi’nde yaptıkları gibi, onlara karşı direnen vatansever Kuvayımilliyeci güçlerimizi de hatırlamamız gerekiyor. Elbette bunların başında Manisa’nın Demirci Akıncıları geliyor. Anadolu’da Milli Mücadele’ye önderlik yapan Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 1920’de Demirci’ye kaymakam olarak atanan İbrahim Ethem liderliğindeki Akıncılar, Yunan Ordusu’nun ilerlemesini geciktirerek Kurtuluş Savaşı için hazırlıkların tamamlanmasında önemli rol oynadı.

Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem’in Demirci Akıncıları’na liderlik ettiği 1920’deki fotoğrafı.

Demirci Belediye Başkanı Erken Kara, bana yolladığı bir yazıyla hem Demirci Akıncıları’nın kahramanlığını özetledi hem de yıllardır ilçe olarak bekledikleri İstiklal Madalyası’nın oluşturdukları müzeye kazandırılması için verilmesi isteğini şöyle dile getirdi:

Haberin Devamı

“İstiklal Harbi’nde merkezi Demirci, Akıncılar bölgesi olarak adlandırılan 29 ilçe ve 7 vilayeti kapsayan bölgede bir destan yazılmıştır. Bu destanı yazanlar Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem’in liderliğinde Parti Pehlivan, Usturumcalı Halil Efe, Gördesli Makbule ile birlikte savaşan Demirci Akıncıları’dır. Bir buçuk yıl dağlarda Yunan Genelkurmayı’nın peşlerine taktığı 12 bin kişilik bir tümeni ile 60 defa çarpışmışlar ve düşmana 787 kayıp verdirmişlerdir. Yapmış oldukları bu mücadeleler Sakarya ve Büyük Taarruz Savaşları’nın kazanılmasında çok büyük bir katkı sağlamıştır. Demirci Akıncıları İstiklal Harbi’nin sonuna kadar TBMM’ye bağlı olarak varlığını devam ettiren tek Kuvayımilliye hareketidir. Demirci Batı Cephesi’nde kesintisiz işgal edilemeyen tek şehir Manisa’nın Demirci ilçesidir. Kaymakam İbrahim Ethem’in savaş günlüklerinin geniş bir özeti “Demirci Akıncıları” adıyla Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak tarafından 1936’da bastırılarak askeri okullarda okutulmuştur. Atatürk tarafından ise kaymakam İbrahim Ethem’e yapmış olduğu mücadelelerin hatırasına binaen Akıncı soyadı verilmiştir. Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı 11 Mayıs 1950 tarihinde vefat etti.

Haberin Devamı

BATI CEPHESİ MADALYA İSTİYOR

Güney Cephesi’nde mücadelelerin gerçekleştiği; Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve kuzeyinde lojistik destek veren İnebolu gibi İstiklal Madalyası ile onurlandırılmayı Demirci de istemektedir. Demirci’ye verilecek İstiklal Madalyası ülke çapında verilen mücadelenin Batı Cephesi’nde takdiri olacaktır. Demirci’nin İstiklal Madalyası ile onurlandırılması için 26. Ve 27. Dönem Manisa milletvekillerimiz tarafından TBMM’ye kanun tasarısı verilmiştir. Demirci, Demirci Akıncıları’nın, Demirci halkının; büyük kahramanlık, cesaret, fedakârlık, yaşanan acıların ve çekilen sıkıntıların bir şükranı olarak İstiklal Madalyası’nı arzulamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin iki Mareşali olan Atatürk ve Fevzi Çakmak tarafından takdir edilen ve onurlandırılan Demirci Akıncıları’nın bu mücadelelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası ile onurlandırılması halkımız için büyük bir mutluluk ve onur, akıncı torunlarına paha biçilmez bir gurur vesilesi olacaktır. Demirci’de Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve Demirci Akıncıları anısına Hükümet Konağı girişine müze oluşturuldu. Müzede Milli Mücadelede Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve Demirci Akıncıları Müfrezesi’nin kullandığı silahlar ve o döneme ait tarihi eşyalar sergileniyor. Takdir edilmesi halinde İstiklal Madalyası da müzemizde şanlı tarihimizin sembolü olarak sergilenecektir.”

Haberin Devamı

Soykırımcı ve işgalci Yunanistan devleti nasıl yaptığı katliamlarının üstünü örtüyorsa Türkiye, Demirci Akıncıları gibi kahramanlarının mücadelesini yeni kuşaklara da aktaracak biçimde hatırasını yaşatmalı. Kısacası Demirci Akıncıları, İstiklal Madalyası’nı bekliyor.