Soykırımcı Katz’ın küstahlığı ve serbest kalan Mossad ajanları

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Katz, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın sert karşılık verdiği mesajında şunları yazdı: “Erdoğan, İsraillilerin öldürülmesi için Hamas’ın terör hücrelerine silah ve para yardımında bulunuyor. İsrail İç Güvenlik Servisi Shin Bet, Zeit Üniversitesi öğrencisi olan Hamas terör hücresi elemanlarını ele geçirdi. Söz konusu hücre Hamas’ın Türkiye’deki karargâhı tarafından komuta ediliyordu. Yakalanan teröristler edindikleri askeri eğitim, silah ve binlerce dolarla İsrail’de terör saldırısı yapmayı tasarlıyorlardı. Erdoğan, radikal ve antisemit bir ideoloji uğruna Türkiye’yi terörü destekleyen bir ülke haline getirip İran’ın başını çektiği şer eksenine yaklaştırıyor.”

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MOSSAD’IN HEDEFİ: FİLİSTİNLİLER VE ARAPLAR

2009’dan beri soykırımcı İsrail, Türkiye’yi İran ile yakınlaşmakla suçlar hatta Türkiye’de kullandığı Fetullahçı Terör Örgütü üyesi savcı ve polisler üzerinden Selam Tevhit Operasyonu gibi gizli soruşturmalarla devlet ve hükümet yetkililerinin telefonlarının dinlenmesini içeren kumpas operasyonlarının temelini atardı. Belli ki İsrail, Türkiye’ye yönelik aynı iftira kampanyasını yeniden başlatacak. İsimleri kamuoyu tarafından bilinen vatan hainleri de kısa süre içinde devreye girecektir.

Aslında İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın mesajı tam olarak İsrail gizli servisi Mossad’ın Türkiye’deki ajanlık faaliyetlerini tarif ediyor.

MİT’in tespitlerine göre Mossad, Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerden oluşturduğu hücreler ile casusluk faaliyetleri yürütüyor. Hedef olarak da kaçırmayı ya da öldürmeyi planladığı Filistinli ve Arapları seçiyor. Öyle ki Mossad hedef aldığı Filistinli ve Arapları takip ettirdiği ajanları arasında Türkiye’de yaşayan Filistinliler de yer alıyor.

Tespitlere göre, İsrail istihbarat örgütü; aralarında eski emniyet görevlileri ve dedektiflik yapan kişilere, hedef aldığı isimleri takip ettirip haklarında detaylı bilgi toplaması karşılığı para veriyor. Yurtdışında Mossad ajanı ile çevrimiçi görüşmeler yapan Türkiye’deki casusluk şebekesi yöneticileri ile yurtdışında görüşmeler yapılıyor, ajanlık karşılığı ödemeler ya elden ya da kripto para sistemi ile yapılıyor.

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KISA SÜREDE TAHLİYE OLUYORLAR

Milli İstihbarat Teşkilatı, 2020 yılından beri yürüttüğü bu operasyonlarla birçok casusluk hücresini çökertti. 2021 yılı ekim ayında 29 kişiyi kapsayan “Muteni Operasyonu”, 2022 yılı aralık ayında 68 ajanın gözaltına alındığı “Neoplaz Operasyonu”, 2023 yılı nisan ayında 17 ajana yönelik “Nekpet Operasyonu” 2024 yılı ocak ayında da 46 kişiye hedef alan “Köstebek/Nekropol Operasyonu” başlatıldı.

MİT’in Mossad’a yönelik operasyonlar yapıldığı basında geniş bir şekilde yer alırken, dava süreci aynı şekilde kamuoyuna yansımıyor. Mossad adına ajanlık yapanların bir kısmı birkaç ay, bazıları ise 1 yıllık süre içinde mahkemeler tarafından sessiz sedasız serbest bırakılıyor.

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Örneğin, basına yansıyan haberlere göre; Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 2023 yılının temmuz ayında gerçekleştirdiği operasyonla Mossad’ın 7 kişilik ajan şebekesi çökertilirken, soruşturma kapsamında 57 kişiye dava açıldı. Türkiye’deki Filistinlilere yönelik eylem hazırlığında olduğu bilinen ve edindikleri bilgileri Mossad’a satmakla suçlanan 20’si tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada tutuklu 20 kişiden 18’i serbest bırakıldı. Mahkeme 36 sanığın yurtdışına çıkış yasağını kaldırdı.

İKİ KEZ ERTELENEN YASA

Üst düzey istihbarat yetkilileri ve yetkili adli makamlar bu durumun yasal eksikliklerden kaynaklandığını belirtiyorlar. Türkiye’de yabancıların yabancılara karşı casusluk faaliyetlerine dair düzenleme bulunsa da MİT’in Mossad ajanlarına yönelik operasyonları ile ortaya çıkarılan suçları tam olarak tarif etmiyor. Öngörülen ceza ise çok düşük olduğu için tutuklananlar kısa sürede serbest bırakılıyor.

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Yetkililer bu amaçla TBMM’de görüşülmesi iki kez ertelenen yeni casusluk suçu ile ilgili düzenlemenin yasalaşmasının önemini ifade ediyorlar. Yasada bulunmamasına rağmen “Etki Ajanlığı” yasası olarak bilinen tasarı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na “Diğer faaliyetler” başlığı altında eklenecek 339/A maddesi ile “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda; a) Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar, b) Türkiye’de suç işleyenler, hakkında, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir” hükmünün yer alması bekleniyordu.

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Maddeyle “diğer faaliyetler” adı altında yeni bir suç kabul edilerek, devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen bazı fiillerin yaptırıma bağlanması amaçlanmaktaydı.

Ama olmadı, yasanın ekim ayından sonra gündeme gelmesi bekleniyor. O zamana kadar Mossad’a ve yabancılara ajanlık neredeyse serbest...