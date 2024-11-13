Soykırımcı İsrail’in gizlemediği PKK eliyle ‘teröristan’ hayali; ‘İkinci İsrail’ planı

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Kısaca, soykırımcı Siyonist İsrail, Gazze ve Lübnan’dan sonra Türkiye’yi hedef alacak bunun için kullanacağı araç ise terör örgütü PKK ve uzantıları olacak.

CHP TEHDİDE İNANMADI

Hatırlanacağı gibi bu konuda CHP’nin talebi üzerine 8 Ekim’de TBMM’de kapalı bir oturum yapıldı. Oturumdan bir gün önce Türkiye’nin eski İsrail Büyükelçiliği’ni de yapmış olan CHP Milletvekili Namık Tan, “İsrail’in tehdit olmadığına” dair bir mesaj yayınladı. 8 Ekim’deki kapalı oturum sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Endişeye gerek yok, altı boş söylemler” deyip kestirip attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Birileri ısrarla görmek istemese de...” diyerek CHP’nin tutumunda hem de İsrail’in tehdit olduğu konusunda haklı çıktı.

İSRAİL’İN MÜTTEFİKİ PKK

Yaptığı o konuşmadan tam 40 gün sonra Siyonist Dışişleri Bakanlığına atanan Gideon Sa’ar ilk konuşmasında hedefin Türkiye olduğunu ve PKK terör örgütü ve onun İran, Irak ve Suriye ile Türkiye’deki uzantıları ile müttefik olduklarını ve ortak amaçlarını şöyle itiraf etti:

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“Kürtler büyük bir millettir, siyasi bağımsızlığa sahip olmayan milletlerden biridir. Onlar bizim doğal müttefikimizdir. (Kürtlere) Ulaşmalı ve bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Bunun hem siyasi hem de güvenlik yönleri var. Bölgedeki azınlıkların birleşmesi gerekiyor. Kürtler, İran ve Türkiye’nin zulmünün kurbanıdır. İsrail’in onlarla iletişim kurması ve ilişkilerini güçlendirmesi gerekiyor. Biz bölgede bir azınlığız, bu nedenle doğal olarak diğer azınlıklar müttefikimizdir.”

Soykırımcı İsrail’in yeni Dışişleri Bakanı’nın “müttefik Kürtler” diye adlandırdıklarının PKK’lı teröristler ve onun Türkiye, Suriye, Irak ve İran’daki uzantıları olduğunu söylemeye gerek yok sanırım.









HEDEF HARİTA DEĞİŞİKLİĞİ



Siyonist İsrail’in soykırımcı Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim’de Gazze’de soykırıma başlarken “Ortadoğu’da harita değişecek” açıklaması herkesin gözü önünde yavaş yavaş uygulanıyor. Oğlu Yair Netanyahu’nun aylar önce sosyal medyadan paylaştığı; Türkiye, İran, Irak ve Suriye’den kopartılacak parçalarla oluşturulan sözde “Kürdistan” haritasının artık İsrail’in bir politikası olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İsrail Dışişleri Bakanı’nın koltuğa oturur oturmaz yaptığı ilk açıklama bunun açık ilanıdır. Artık İsrailli bakanlar, siyasetçiler “İkinci İsrail” olarak adlandırılan bu bölücü planı gizleme ihtiyacı hissetmiyorlar.

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İSRAİL BASINI DA DEVREDE

İsrail’in etkili gazetelerinden Jerusalem Post gazetesinde 10 Kasım günü “İsrail’in yeni Dışişleri Bakanı neden Kürt halkını kucakladı?” başlıklı analiz yazısında şu ifadelere yer verildi: “Türkiye tarihsel olarak Kürtleri bastırmış, hatta varlıklarını inkâr etmeye, dillerini yasaklamaya ve Kürtçe coğrafi isimleri kaldırmaya çalışmıştır. Sa’ar, Ortadoğu’daki Kürtlerin bugün nasıl dört ülkeye bölündüğünü anlattı. Türkiye, Irak, Suriye ve İran’daki Kürt bölgeleri sırasıyla Bakur, Basur, Rojava ve Rojhilat olarak adlandırılıyor.”

Görüldüğü gibi soykırımcı İsrail dört ülkeden kopartılacak parçalarla oluşturulacak “teröristan” parçaları için tıpkı PKK ile aynı isimleri kullanıyor.

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Peki İsrail bu planı uygulamaya sokabilir mi?

Elbette, suç ortağı ABD’nin askeri ve ekonomik desteği olmadan yapamaz.

Bunun için tüm gözler İsrail’in soykırımına her türlü desteği vereceğini açıklayan Donald Trump’ın ABD Başkanlık koltuğuna oturmasına çevrildi. Dört yıl önceki başkanlık döneminde Suriye’deki askerlerini çekeceğini açıklayan Trump’ın kararını uygulayıp uygulamayacağı merak konusu.



ABD-İSRAİL-PKK İŞBİRLİĞİ



Ancak bu merak fazla uzun sürmeyecek gibi. Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak eski bir asker olan Mike Waltz’ın adını belirledi. Waltz, Türkiye’nin Suriye’deki varlığını “işgal” diye tanımlayan, terörist PKK/YPG için “Ortadoğu’da İsrail’den sonraki en iyi müttefiklerimiz, omuz omuza savaştık” diyen birisi. ABD’nin Suriye’den çekilmesini “stratejik hata” olarak gören, “Kürt müttefiklerimizle birlikte durmalıyız” diyerek şiddetle karşı çıkan bir siyasetçi. Türkiye 2019’da YPG/PKK’ya operasyon düzenlediğinde Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, bakanlara ve savunma sanayi satışlarına yaptırım uygulanması için yasa tasarısı verdi. YPG/PKK’lı teröristlere özel ABD vizesi için çağrıda bulundu.

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DÜN HAİN SAİT BUGÜN TERÖRİST PKK

Şu çok açık; artık karşımızda PKK, ABD ve İsrail artı bazı Avrupa ülkeleri ve ellerinde 20’nci yüzyılın başından kalma bölme haritaları var. Ne ilginç değil mi, kullandıkları araç da ne kadar benziyor. O zaman vatan haini Şeyh Sait’ler şimdi PKK’lı teröristler.

Ama Türkiye, yüz yıl önce emperyalistleri ve kullandığı tetikçiler gibi bugün de hem kendilerini hem tetikçilerini tarihin çöp sepetine atacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu sözü bence çok şeyi anlatıyor: “Bölücü terör örgütünü bir tehdit kaynağı olmaktan çıkaracağız. Önümüzdeki dönemde oluşturduğumuz güvenlik tedbirlerinin yeni halkasını tamamlayacağız ve terör örgütleriyle sınırlarımız arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz. 40 yıllık kuklaların terör oyununu bozacağız.”