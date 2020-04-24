Sonsuza kadar unutmayın ne kurtuluşu ne ihaneti

“Ben 1919 senesinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran, yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım... Ben Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu adeta gözlerimle görüyordum.” Bu sözler Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesine başlarken millete güvendiğini çok iyi anlatır.
23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtığında da söylediği söz, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” olmuş, millet bu sözü Anayasa’ya da yazmıştır.
Bundan tam 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları, başta Mustafa Kemal Atatürk ve ona inananlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni dualarla açtılar. Bugün bu topraklarda yaşayabiliyorsak, onlara, bu uğurda canlarını veren şehitlerimize, gazilerimize ve elbette o zor günlerde bu mücadelenin parçası olmuş Türk milletinin her ferdine borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz.
CANIMIZ PAHASINA KORUMAK
Bu borcu ödemek onların bıraktığı emaneti canımız pahasına korumakla olur. Aradan 100 yıl geçti, Türk milleti hâlâ şehitleriyle ve gazileriyle, yaptığı fedakârlıklarla ülkeyi korumaya devam ediyor.
100 yıllık mirasın simgesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Kurtuluş Savaşı’nın yönetildiği Meclis, ülkenin kararlılığının simgesi olmuştur. Emperyalist ülkeler ve maşası olanlar Anadolu topraklarını işgal ederken, bağımsızlığın simgesi Ankara’yı ve elbette Meclis’i ele geçirerek amaçlarına ulaşmak istiyorlardı. Ama başaramadılar. Düşman, işgal sırasında ne Ankara’ya geldi ne de Meclis’i ele geçirebildi.
DARBECİLER KAPATTI, MİLLET AÇTI
Düşmanın veremediği zarar, maalesef Türkiye içinden verildi.
TBMM tarihinde iki kez, 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbeleriyle kapatıldı.
En büyük ihaneti ise 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadı.
Kurtuluş Savaşı yıllarında düşmanın yapamadığını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yerleşmiş Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri yaptı. Darbe girişiminde TBMM’yi uçaklardan attıkları bombalarla yaraladılar.
Daha önceki iki darbe girişiminin aksine, bu kez Türk milleti kendilerine emanet edilen TBMM ve demokrasiye sahip çıktı. O yüzden benim açımdan Türk demokrasisi ve elbette TBMM tarihinde en önemli anlardan biri, 15 Temmuz gecesi milletin direnişidir.
15 Temmuz darbecilerinin okuduğu bildiride kapatılan yerlerden biri de TBMM’dir.
Halk sokakta direnirken, milletvekilleri de gece yarısından sonra saat 01.39’da TBMM’ye gelerek olağanüstü toplandı. Milletin saat 22.00’den itibaren sokaklarda gösterdiği direniş herkesi cesaretlendirdi. Milletvekilleri darbecilere direnme kararı aldı. Darbeciler bunun üzerine TBMM’yi Ankara üzerinde uçmakta olan iki F-16’yla bombalamaya karar verdiler.
‘MECLİS’E ATIŞ YAPILDI’
FETÖ’cüler F16’dan ilk bombayı saat 02.33’de Dikmen Kapısı’nın yanındaki bahçeye attı. Saat 03.20’de atılan ikinci bombanın tahribatı büyük olur. Milletvekilleri TBMM’yi terk etmeyerek sığınaklara indi. FETÖ üyeleri saat 03.33’te üçüncü bombayı attıklarında sığınaktalardı.
Akıncı Üssü’nden yönetilen FETÖ mensuplarının şu telsiz konuşmaları, yaptıkları ihanetin ne derece farkında olduğunu gösteriyordu:
Saat 02.12:
FİLO (TOSUN): Yeni hedef veriyorum, hazır mısınız hocam?
ASLAN 1 (AYDOĞDU): Anlaşıldı, dinliyoruz.
FİLO (TOSUN): Hocam bu hedefe GBU-10 atacaksınız, görerek GBU-10.
ASLAN 1 (AYDOĞDU): Eğer koordinat hassassa JDAM atalım.
FİLO (TOSUN): Koordinat değil hocam, görerek, size tarif ediyorum: Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ile yanındaki Meclis. Meclis binasının yola yakın yeşillik tarafı, görerek GBU-10 atılacak.
ASLAN 1 (AYDOĞDU): Anlaşıldı.
02.24:
FİLO (TOSUN): Ee, Meclis binasının orada bulunduğunuz o yeşillik alana atış serbest, kimsenin olması önemli değil, atış serbest.
ASLAN 1 (AZİMETLİ): Hocam alındı, atmaya çalışıyoruz.
FİLO (TOSUN): Ee, öncelikle teşhis edin hedefi mutlaka, ondan sonra atış yapın. Meclis’in ön tarafından 150 başlı Meclis’e doğru yaklaştığınızda ön tarafında bir boşluk var, o yoğunluğun hemen ilerisinde Meclis’in bahçesi var, alan var.
02.30:
ASLAN 5 (BALIKÇI): Hocam biz ‘in’ olup atıyoruz.
ASLAN 1 (AZİMETLİ): Okey hocam, Allah yardım etsin.
02.35:
ASLAN 5 (UZUNOĞLU): Meclis önündeki yeşilliğe atış yapıldı, Genelkurmay’ın koordinatları için dinlemedeyiz.
TBMM’nin 100’üncü kuruluş yıldönümü için çok şey söylendi, çok şey yazıldı. O şerefli tarih için ne söylense, ne yazılsa az. Ben ise ileride 100’üncü yıl için ne yazdığımı merak edenler için arkamdan bu yazıyı bırakmak isterim. O yüzden gelecek kuşaklara şu cümleyi bırakıyorum: Bağımsızlığımızın simgesi TBMM, tarihinde ilk kez içimizdeki hainler tarafından savaş uçaklarıyla bombalandı. Bunu asla unutmayın. Hem TBMM’nin şerefli tarihini, hem de içimizdeki hainlerin ihanetini unutmayın. Unutursanız acınacak hale gelirsiniz.
Sonsuza kadar unutmayın ne kurtuluşu ne ihaneti
“Ben 1919 senesinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran, yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım... Ben Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu adeta gözlerimle görüyordum.” Bu sözler Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesine başlarken millete güvendiğini çok iyi anlatır.
23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtığında da söylediği söz, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” olmuş, millet bu sözü Anayasa’ya da yazmıştır.
Bundan tam 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları, başta Mustafa Kemal Atatürk ve ona inananlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni dualarla açtılar. Bugün bu topraklarda yaşayabiliyorsak, onlara, bu uğurda canlarını veren şehitlerimize, gazilerimize ve elbette o zor günlerde bu mücadelenin parçası olmuş Türk milletinin her ferdine borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz.
CANIMIZ PAHASINA KORUMAK
Bu borcu ödemek onların bıraktığı emaneti canımız pahasına korumakla olur. Aradan 100 yıl geçti, Türk milleti hâlâ şehitleriyle ve gazileriyle, yaptığı fedakârlıklarla ülkeyi korumaya devam ediyor.
100 yıllık mirasın simgesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Kurtuluş Savaşı’nın yönetildiği Meclis, ülkenin kararlılığının simgesi olmuştur. Emperyalist ülkeler ve maşası olanlar Anadolu topraklarını işgal ederken, bağımsızlığın simgesi Ankara’yı ve elbette Meclis’i ele geçirerek amaçlarına ulaşmak istiyorlardı. Ama başaramadılar. Düşman, işgal sırasında ne Ankara’ya geldi ne de Meclis’i ele geçirebildi.
DARBECİLER KAPATTI, MİLLET AÇTI
Düşmanın veremediği zarar, maalesef Türkiye içinden verildi.
TBMM tarihinde iki kez, 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbeleriyle kapatıldı.
En büyük ihaneti ise 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadı.
Kurtuluş Savaşı yıllarında düşmanın yapamadığını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yerleşmiş Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri yaptı. Darbe girişiminde TBMM’yi uçaklardan attıkları bombalarla yaraladılar.
Daha önceki iki darbe girişiminin aksine, bu kez Türk milleti kendilerine emanet edilen TBMM ve demokrasiye sahip çıktı. O yüzden benim açımdan Türk demokrasisi ve elbette TBMM tarihinde en önemli anlardan biri, 15 Temmuz gecesi milletin direnişidir.
15 Temmuz darbecilerinin okuduğu bildiride kapatılan yerlerden biri de TBMM’dir.
Halk sokakta direnirken, milletvekilleri de gece yarısından sonra saat 01.39’da TBMM’ye gelerek olağanüstü toplandı. Milletin saat 22.00’den itibaren sokaklarda gösterdiği direniş herkesi cesaretlendirdi. Milletvekilleri darbecilere direnme kararı aldı. Darbeciler bunun üzerine TBMM’yi Ankara üzerinde uçmakta olan iki F-16’yla bombalamaya karar verdiler.
‘MECLİS’E ATIŞ YAPILDI’
FETÖ’cüler F16’dan ilk bombayı saat 02.33’de Dikmen Kapısı’nın yanındaki bahçeye attı. Saat 03.20’de atılan ikinci bombanın tahribatı büyük olur. Milletvekilleri TBMM’yi terk etmeyerek sığınaklara indi. FETÖ üyeleri saat 03.33’te üçüncü bombayı attıklarında sığınaktalardı.
Akıncı Üssü’nden yönetilen FETÖ mensuplarının şu telsiz konuşmaları, yaptıkları ihanetin ne derece farkında olduğunu gösteriyordu:
Saat 02.12:
FİLO (TOSUN): Yeni hedef veriyorum, hazır mısınız hocam?
ASLAN 1 (AYDOĞDU): Anlaşıldı, dinliyoruz.
FİLO (TOSUN): Hocam bu hedefe GBU-10 atacaksınız, görerek GBU-10.
ASLAN 1 (AYDOĞDU): Eğer koordinat hassassa JDAM atalım.
FİLO (TOSUN): Koordinat değil hocam, görerek, size tarif ediyorum: Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ile yanındaki Meclis. Meclis binasının yola yakın yeşillik tarafı, görerek GBU-10 atılacak.
ASLAN 1 (AYDOĞDU): Anlaşıldı.
02.24:
FİLO (TOSUN): Ee, Meclis binasının orada bulunduğunuz o yeşillik alana atış serbest, kimsenin olması önemli değil, atış serbest.
ASLAN 1 (AZİMETLİ): Hocam alındı, atmaya çalışıyoruz.
FİLO (TOSUN): Ee, öncelikle teşhis edin hedefi mutlaka, ondan sonra atış yapın. Meclis’in ön tarafından 150 başlı Meclis’e doğru yaklaştığınızda ön tarafında bir boşluk var, o yoğunluğun hemen ilerisinde Meclis’in bahçesi var, alan var.
02.30:
ASLAN 5 (BALIKÇI): Hocam biz ‘in’ olup atıyoruz.
ASLAN 1 (AZİMETLİ): Okey hocam, Allah yardım etsin.
02.35:
ASLAN 5 (UZUNOĞLU): Meclis önündeki yeşilliğe atış yapıldı, Genelkurmay’ın koordinatları için dinlemedeyiz.
TBMM’nin 100’üncü kuruluş yıldönümü için çok şey söylendi, çok şey yazıldı. O şerefli tarih için ne söylense, ne yazılsa az. Ben ise ileride 100’üncü yıl için ne yazdığımı merak edenler için arkamdan bu yazıyı bırakmak isterim. O yüzden gelecek kuşaklara şu cümleyi bırakıyorum: Bağımsızlığımızın simgesi TBMM, tarihinde ilk kez içimizdeki hainler tarafından savaş uçaklarıyla bombalandı. Bunu asla unutmayın. Hem TBMM’nin şerefli tarihini, hem de içimizdeki hainlerin ihanetini unutmayın. Unutursanız acınacak hale gelirsiniz.