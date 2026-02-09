Siyonist İsrail ve tetikçisi FETÖ’ye karşı Akıncı Özdemir Bayraktar

Haberin Devamı

Kalabalık bir izleyici grubu, “Özdemir Bayraktar Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti” belgeselinde terörle mücadele başta olmak üzere Türkiye’nin savunması için geceli gündüzlü çalışan eşi Türkiye’nin ilk kadın bilgisayar yazılımcılarından Canan Bayraktar, oğulları Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar, kardeşleri Ömer ve Salih Bayraktar başta olmak üzere bir ailenin memleket için nasıl önemli bir mücadele verdiklerine tanıklık etti. İzleyiciler arasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bir kısmı, 2021 yılında vefat eden Özdemir Bayraktar’ın verdiği mücadelede “silah arkadaşlarıydı”.

‘VATAN SEVGİSİ ONA HİZMETLE ÖLÇÜLÜR’

İhanet edenler hariç herkes vatanını sevdiğini söyler. Peki vatan sevgisinin ölçüsü nedir? Mustafa Kemal Atatürk bunun cevabını şu sözle vermişti: “Vatanı sevgisi ona hizmetle ölçülür.”

Yani ölçü “Vatanı seviyorum” demek değil, vatana hizmet etmektir. İşte Özdemir Bayraktar ve ailesi, bunun en önemli örneklerinden birisidir. Bugün, PKK terör örgütü sınırlarımızın içinde ve dışında bitirilmişse, Türkiye bölgesinde emperyalist ülkelerin oyunlarını bozan bölgesel bir aktör haline gelmişse Özdemir Bayraktar’ın 2000’lı yıllarından itibaren önüne çıkartılan her engeli aşarak İHA, SİHA ile başlayarak dünyada bir ilk olan insansız savaş uçağı Kızılelma’ya bu vatan sevgisi ile ulaşıldı.

“Özdemir Bayraktar Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti” belgeseli ve aynı isimle hazırlanan kitap sadece bir hayat hikâyesi değil, Türkiye’nin önüne hem de Türkiye içinden çıkartılan engellerle mücadeleyi anlatıyor. Bu engeli çıkartanlar ise devletin tüm kurumları gibi Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarıydı. Belki de hainlerin böyle bir belgeselde adlarının geçmemesi en doğrusu, ama yaptıkları kötülüklerin unutulmaması ve bir daha tekrarlanmaması için hatırlamakla fayda var.

FETÖ’CÜLERİN İHANETİ

2003 yılından itibaren İHA üretimi için kolları sıvayan Özdemir Bayraktar, dört yıl boyunca önüne çıkartılan engellere rağmen 2007 yılında ilk mini İHA’yı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim eder. Bu, TSK envanterine giren ilk milli İHA olur.

O güne kadar İsrail’den milyonlarca dolara satın alınan HERON’larla PKK’lıların yerinin tespit edilmeye çalışılması çabaları boşuna gider. İsrail, PKK’lılara ait görüntüleri ya gecikmeli Türkiye’ye iletir ya da maşa olarak kullandıkları PKK’lılara haber verip yerlerini değiştirmelerini sağlar. Şehit haberlerinin sıklaştığı 2005-2006 sonrası Bayraktar’ın İHA’ları buna son verecektir. Ancak devletin içine sızmış FETÖ’cüler, Güneydoğu dağlarında Şırnak Gabar’da terörle mücadele eden askerlerle kalan Bayraktar’ın çalışmalarının önünü kesmek için her yolu denerler. Nitekim o karamsarlıkla Sarıyer’de evine döner ve “Bu iş bizim için bitmiştir” der.

ŞEHİT HABERİ İLE MÜCADELEYE DEVAM

Ancak 2007 yılı Haziran ayında aldığı bir acı bir haber onu ayağa kaldırır. Şırnak Akçay Tugayı’nda tanıştığı Yarbay Melih Gülova, teröristlerin Akdizgin Piyade Bölük Komutanlığı ile Damlarca Bölük Komutanlığı arasındaki yola döşedikleri bombayı uzaktan kumanda ile patlatması sonucu Binbaşı Ramazan Armutçuoğlu ve Er Hasan Güreşen ile birlikte şehit olmuştur. Yakından tanıdığı ve sevdiği Yarbay ve askerlerin şehadet haberine çok üzülen Özdemir Bayraktar, Melih Gülova’yı ve silah arkadaşlarını koruyabilecek cihazları üretmiştir, ama devlet içindeki hainler onu kullanmalarına izin vermez. Sadece askerlerimizin kaybı değil bu gerçeği bilmek Özdemir Bayraktar’ı kahreder.

HAKKÂRİ’DEN GELEN TELEFON

Tüm varlığı ile ailesiyle geceli gündüzlü çalışarak terörle mücadele için yaptığı çabaların devletin içindeki FETÖ’cü hainler tarafından engellenmesi, bu engellemelerden dolayı askerlerimizin şehit edilmesi öfkesini iyice artırır. O sırada Hakkâri Dağ Karakolu’ndan Hakan Yiğit isimli bir üsteğmen, Özdemir Bayraktar’ı arayarak “Özdemir Bey, biz burada teröristlerle mücadele ediyoruz. İmkânlarımız sınırlı, kantin paralarını topladık, sizin yaptığınız uçaklardan almak istiyoruz” deyince kendisine gelir. Şırnak dönüşü pes etmeye yaklaşsa da önüne çıkan her engeli yıkıp geçmeye alışık karakteri ayağa kalkar. Ekibinin başına geçer ve “Melih Yarbay bu ülke için canını verdi, bize bundan sonra uyku haram” diyerek kolları sıvar.

Şırnak’taki ekibi İHA geliştirme sürecine odaklanmışken, o kamuflaj giyip sınır karakollarında askerler için karşılanması gereken ihtiyaçları belirler. Bu azim 2009’da o dönemin popüler İHA’larında bulunmayan otomatik iniş ve kalkış özelliğine sahip TB1 ve 2014’te silahlı insansız hava aracı (SİHA) TB2’nin, 2021’de Bayraktar Akıncı’nın üretimini ve envantere girmesini sağlayacaktır.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile devletin içinden temizlenen vatan haini FETÖ’cülerin Bayraktar’ın yaptığı çalışmaları engelleme çabası son ana kadar sürdü. Ama vatansever Akıncı Özdemir Bayraktar ve ailesinin azmi hainlere galip geldi.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR, EDECEK

Bir yıl sonra da silah entegrasyonu yapılarak önce PKK’ya karşı hendek ve çukur operasyonunda, ardından Suriye’de Fırat Kalkanı operasyonunda Türkiye “oyun değiştirici güç” haline geldi. PKK’ya karşı sınır ötesi operasyonlarında sağladığı üstünlük Karabağ Zaferi’nin kazanılmasında, Libya’da oyunun değiştirilmesinde de rol oynayacak savaş doktrinlerinde değişikliğe yol açtı. Ukrayna’da olduğu gibi “Bayraktar” adına marşlar yazıldı, yeni doğan çocuklara bu isim verildi. Ama dün olduğu gibi bugün de emperyalizme ve maşası terör örgütlerine hizmet eden PKK’nın uşağı olan siyasetçilerden, vatan haini FETÖ’cülerden ve Türkiye’de bunlara maşalık eden bazı siyasetçilerden saldırılar hâlâ sürüyor. Selçuk Bayraktar’ın “Biz, SİHA’lara saldırıların ilk önce rakiplerimizden ve teröristlerden gelmesini beklerken Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki HDP’liler ve CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan gelmesine şaşırdık” sözü çok şeyi anlatıyor aslında.

Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçildiği 2019’da ilk yapılan şeyin Bayraktar’ın cebinden parasını ödeyerek gençleri teknoloji ile buluşturduğu T3 Vakfı’nın faaliyetlerine iftiralar atılarak son verildiği de aklınızın bir köşesinde dursun. Bugün de saldırıların biçim değiştirerek devam ettiğini ve edeceğini unutmayalım. Cumhuriyetimizin kuruluşunun başında Vecihi Hürkuş ile sonraki yıllarda Şakir Zümre, Nuri Demirağ nasıl ülke içinden hedef alınıp bitirildi ise her vatansever gibi emperyalistlerin uşaklarının Bayraktar başta olmak üzere savunma sanayimizi hedef alacaklarını unutmayalım. Bu yüzden hafızayı diri tutmak isteyen herkesin televizyonlarda, dijital kanallarda da yayınlanan “Özdemir Bayraktar Bu Dünyadan bir Akıncı Geçti” belgeselini ailesiyle birlikte izlemesini tavsiye ederim.