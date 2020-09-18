Şırnaklı kadınlar da HDP kapısına dayandı

Terör örgütü PKK’nın 1984 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği saldırılarda 8 bin 124 güvenlik görevlimiz şehit oldu, 24 bin 837 güvenlik görevlimiz yaralandı.
Kanlı teröristler; aralarında bebeklerin, hamile kadınların, 70 yaşından büyük ihtiyarların da olduğu binlerce sivilin de canına kıydı.
43 BİN PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırılar sonucu 36 yıl içinde toplam 5 bin 700 sivil hayatını kaybetti, 11 bin 347 kişi de yaralandı. Bu sürede 43 bin 19 PKK’lı da ölü ele geçirildi.
36 yıl içinde Türkiye genelinde resmi şehit ve sivil kayıp toplamı 13 bini aşarken, 81 il içinde biri başı çekti: ŞIRNAK.
Şırnak, toplam 942 şehit ve sivil kaybı ile iller arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Şırnak, PKK’nın ilk hedef aldığı yerlerden biri oldu. Bunun sebebi, bölge halkının “güvenlik korucusu” olarak PKK’ya karşı mücadelede ön saflarda yer almasıydı. Katliamlarla teröre karşı olan bölge halkını korkutmayı amaçladı. Nitekim 36 yıl içinde Şırnak’taki toplam 942 şehitten 516’sı güvenlik korucusuydu. Bununla birlikte 32 asker, 4 polis şehit olurken, 390 sivil de hayatını kaybetti.
Şırnak’ta korucu, asker, polis ve sivillerden yaralananların toplamı ise 537.
Şırnak’ın 390 sivil kayıp, 81 yaralı ile iller arasında başı çekmesinin sebeplerinden biri de PKK’nın köyleri basarak korucu ailelerini katledip evlerini yakmasıydı.
DİYARBAKIR ANNELERİ’NİN DESTEĞİYLE
Terörle mücadele konusunda sağlanan başarı bu rakamların durmasını sağladı. Yalnızca bu değil, “Diyarbakır Anneleri” olarak adlandırılan kadınların bir yıl önce başlattığı eylemin bir benzeri hatta daha kapsamlısı geçen hafta Şırnak’ta yaşandı.
Şırnak’ta, şehit korucu aileleriyle çocukları, HDP aracılığıyla terör örgütü PKK’ya götürülen 250’den fazla kadınla bir araya gelerek kent merkezinde yürüyüş yaptı.
Yürüyüşe, Diyarbakır’da HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan ve Şırnak’ta yaşayan kadınlar da destek verdi. Evet, şehitleri geri getirmez ama şehit yakınlarının, çocuğu dağa kaçırılan annelere destek vermesi terörist PKK’nın bölge insanı üzerindeki baskısının yok olmasına yardımcı olur.
Şırnak sokaklarında ellerinde Türk bayrağı ile “Kahrolsun PKK” ve “İşbirlikçi HDP”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atan kadınların son durağı HDP il binası oldu.
Tam da beklendiği üzere, tıpkı Diyarbakır Anneleri’ne yaptıkları gibi, birileri acılı kadınları “hain, işbirlikçi, satılmış” ilan etti.
HDP MİLLETVEKİLİNİN HAKARETİ
Kadınların yürüyüşünden haberdar olan ve kendince oturma eylemi icat eden bir HDP milletvekili de il binası önünde “Kahrolsun PKK” sloganı atan kadınlara şöyle seslendi: “Buraya gelen, provokasyon yapan kahrolsun.”
Evet, PKK’nın siyasi kolu olan HDP üstüne düşen görevi yapıyor ama teröre karşı “Yeter artık” diyerek ayağa kalkan kadınların sesini kısmak mümkün olmayacak. Çünkü birileri kadınların bu yürüyüşünü bir seferlik eylem zannedebilir. Yürüyüşe katılan kadınlar kararlı, zannedilenin tersine son derece kararlılar. Her ay başı çok daha büyük gruplar halinde olmak üzere yollara çıkacak kadınlar, eylemi her perşembe günü tekrarlayacak.
Artık ne PKK’nın ne de siyasi uzantısı HDP’nin bölge halkı üzerinde eski gücü yok. Diyarbakır Anneleri’nin yaptığı gibi bir eylem bir yıl öncesinde hayal bile edilemezdi. Şırnak sokaklarında şehit yakınlarıyla çocuklarının dağa kaçırılan kadınlarla kol kola yürüyüp “Kahrolsun PKK” diyerek HDP’yi böylesine suçlayacakları düşünülemezdi bile...
SÖZDE AYDINLARIN DUYMADIĞI ŞIRNAKLI KADIN
GEÇEN hafta yapılan yürüyüşte, Şırnaklı kadınlar adına açıklamayı altı yıl önce dağa çıkan ve 8 gün sonra kaçan S.A. isimli kadın okudu. S.A., terörist PKK ve siyasi uzantısı HDP’ye şunları söyledi: “40 yıla aşkın bir süredir Güneydoğu Anadolu bölgesinde terör örgütü PKK’nın uyguladığı kan, gözyaşı, baskı, zulüm politikasına bu bölgenin anneleri, kadınları ve genç kızları olarak ‘dur’ demek, siyasi uzantısı HDP’nin üst yetkilileri tarafından kadına yapılan istismar olaylarına tepki göstermek ve safları sıklaştırmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP en çok zararı biz Kürt kadınlarına ve bölge halkına vermiştir. Daha hayatlarının baharında kandırdıkları gençleri dağa götürerek anaların yüreğini dağlamış, hiçbir duyguyla kıyaslanamayacak evlat hasretiyle baş başa bırakmıştır. Her nedense şimdiye kadar ‘Kürt anneleri’ diye siyasi emellerine alet ettikleri ve kullandıkları aynı anneler, evlatlarını isteyince ‘Kürt anneleri’ unvanlarını kaybettiler.
‘HAİNSİNİZ, KALLEŞSİNİZ, ALÇAKSINIZ’
PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den evlerimizin temeline bombalar döşenirken, bir şehir yok edilirken, on binlerce insan evladından, evinden, ilinden edilirken bir tepki duyduk mu? Tabii ki duymadık. Tam bundan 25 yıl önce, 8-9-10 Eylül tarihleri arasında, 1995 yılında Uludere ilçesi Bulakbaşı köyünde 9 vatandaşımızı katlettiniz. Amaçları sadece çalışarak helal ekmeklerini kazanmak olan 4 işçiyi Cudi’de katlettiniz. Yeni Aslanbaşer ve Geçitboyu köylerinde çobanlarımızı katlettiniz. Onlar Kürt kökenli sivil değil miydi? Dağlarımızda ve şehirlerimizde yaptığınız katliamların izleri hâlâ mevcuttur. ATM sırasında şehit edilen astsubayımız, uykudayken şehit edilen polislerimiz, güvenlik korucularımız ve öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, öğretmen Nurettin Yılmaz, Eren Bülbül’den ne istediniz? Üstelik bunları yaparken de sözde Kürtleri savunma adına yaptınız. Bu yaptığınız katliamlar gösteriyor ki siz Kürt de Müslüman da değilsiniz. Siz hainsiniz, kalleşsiniz, alçaksınız.”
Bırakın HDP’yi, Şırnaklı kadınlar teröre karşı yürüyor; terörist PKK’lıların hakları için ağzından, hukuk, demokrasi, insan hakları düşmeyen, gün gelip bildiri imzalayan sözüm ona aydın, demokratlar duyuyor mu?
Onlar gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar. Çünkü onların vicdanı yoktur da ondan...
Şırnaklı kadınlar da HDP kapısına dayandı
Terör örgütü PKK’nın 1984 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği saldırılarda 8 bin 124 güvenlik görevlimiz şehit oldu, 24 bin 837 güvenlik görevlimiz yaralandı.
Kanlı teröristler; aralarında bebeklerin, hamile kadınların, 70 yaşından büyük ihtiyarların da olduğu binlerce sivilin de canına kıydı.
43 BİN PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırılar sonucu 36 yıl içinde toplam 5 bin 700 sivil hayatını kaybetti, 11 bin 347 kişi de yaralandı. Bu sürede 43 bin 19 PKK’lı da ölü ele geçirildi.
36 yıl içinde Türkiye genelinde resmi şehit ve sivil kayıp toplamı 13 bini aşarken, 81 il içinde biri başı çekti: ŞIRNAK.
Şırnak, toplam 942 şehit ve sivil kaybı ile iller arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Şırnak, PKK’nın ilk hedef aldığı yerlerden biri oldu. Bunun sebebi, bölge halkının “güvenlik korucusu” olarak PKK’ya karşı mücadelede ön saflarda yer almasıydı. Katliamlarla teröre karşı olan bölge halkını korkutmayı amaçladı. Nitekim 36 yıl içinde Şırnak’taki toplam 942 şehitten 516’sı güvenlik korucusuydu. Bununla birlikte 32 asker, 4 polis şehit olurken, 390 sivil de hayatını kaybetti.
Şırnak’ta korucu, asker, polis ve sivillerden yaralananların toplamı ise 537.
Şırnak’ın 390 sivil kayıp, 81 yaralı ile iller arasında başı çekmesinin sebeplerinden biri de PKK’nın köyleri basarak korucu ailelerini katledip evlerini yakmasıydı.
DİYARBAKIR ANNELERİ’NİN DESTEĞİYLE
Terörle mücadele konusunda sağlanan başarı bu rakamların durmasını sağladı. Yalnızca bu değil, “Diyarbakır Anneleri” olarak adlandırılan kadınların bir yıl önce başlattığı eylemin bir benzeri hatta daha kapsamlısı geçen hafta Şırnak’ta yaşandı.
Şırnak’ta, şehit korucu aileleriyle çocukları, HDP aracılığıyla terör örgütü PKK’ya götürülen 250’den fazla kadınla bir araya gelerek kent merkezinde yürüyüş yaptı.
Yürüyüşe, Diyarbakır’da HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan ve Şırnak’ta yaşayan kadınlar da destek verdi. Evet, şehitleri geri getirmez ama şehit yakınlarının, çocuğu dağa kaçırılan annelere destek vermesi terörist PKK’nın bölge insanı üzerindeki baskısının yok olmasına yardımcı olur.
Şırnak sokaklarında ellerinde Türk bayrağı ile “Kahrolsun PKK” ve “İşbirlikçi HDP”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atan kadınların son durağı HDP il binası oldu.
Tam da beklendiği üzere, tıpkı Diyarbakır Anneleri’ne yaptıkları gibi, birileri acılı kadınları “hain, işbirlikçi, satılmış” ilan etti.
HDP MİLLETVEKİLİNİN HAKARETİ
Kadınların yürüyüşünden haberdar olan ve kendince oturma eylemi icat eden bir HDP milletvekili de il binası önünde “Kahrolsun PKK” sloganı atan kadınlara şöyle seslendi: “Buraya gelen, provokasyon yapan kahrolsun.”
Evet, PKK’nın siyasi kolu olan HDP üstüne düşen görevi yapıyor ama teröre karşı “Yeter artık” diyerek ayağa kalkan kadınların sesini kısmak mümkün olmayacak. Çünkü birileri kadınların bu yürüyüşünü bir seferlik eylem zannedebilir. Yürüyüşe katılan kadınlar kararlı, zannedilenin tersine son derece kararlılar. Her ay başı çok daha büyük gruplar halinde olmak üzere yollara çıkacak kadınlar, eylemi her perşembe günü tekrarlayacak.
Artık ne PKK’nın ne de siyasi uzantısı HDP’nin bölge halkı üzerinde eski gücü yok. Diyarbakır Anneleri’nin yaptığı gibi bir eylem bir yıl öncesinde hayal bile edilemezdi. Şırnak sokaklarında şehit yakınlarıyla çocuklarının dağa kaçırılan kadınlarla kol kola yürüyüp “Kahrolsun PKK” diyerek HDP’yi böylesine suçlayacakları düşünülemezdi bile...
SÖZDE AYDINLARIN DUYMADIĞI ŞIRNAKLI KADIN
GEÇEN hafta yapılan yürüyüşte, Şırnaklı kadınlar adına açıklamayı altı yıl önce dağa çıkan ve 8 gün sonra kaçan S.A. isimli kadın okudu. S.A., terörist PKK ve siyasi uzantısı HDP’ye şunları söyledi: “40 yıla aşkın bir süredir Güneydoğu Anadolu bölgesinde terör örgütü PKK’nın uyguladığı kan, gözyaşı, baskı, zulüm politikasına bu bölgenin anneleri, kadınları ve genç kızları olarak ‘dur’ demek, siyasi uzantısı HDP’nin üst yetkilileri tarafından kadına yapılan istismar olaylarına tepki göstermek ve safları sıklaştırmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP en çok zararı biz Kürt kadınlarına ve bölge halkına vermiştir. Daha hayatlarının baharında kandırdıkları gençleri dağa götürerek anaların yüreğini dağlamış, hiçbir duyguyla kıyaslanamayacak evlat hasretiyle baş başa bırakmıştır. Her nedense şimdiye kadar ‘Kürt anneleri’ diye siyasi emellerine alet ettikleri ve kullandıkları aynı anneler, evlatlarını isteyince ‘Kürt anneleri’ unvanlarını kaybettiler.
‘HAİNSİNİZ, KALLEŞSİNİZ, ALÇAKSINIZ’
PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den evlerimizin temeline bombalar döşenirken, bir şehir yok edilirken, on binlerce insan evladından, evinden, ilinden edilirken bir tepki duyduk mu? Tabii ki duymadık. Tam bundan 25 yıl önce, 8-9-10 Eylül tarihleri arasında, 1995 yılında Uludere ilçesi Bulakbaşı köyünde 9 vatandaşımızı katlettiniz. Amaçları sadece çalışarak helal ekmeklerini kazanmak olan 4 işçiyi Cudi’de katlettiniz. Yeni Aslanbaşer ve Geçitboyu köylerinde çobanlarımızı katlettiniz. Onlar Kürt kökenli sivil değil miydi? Dağlarımızda ve şehirlerimizde yaptığınız katliamların izleri hâlâ mevcuttur. ATM sırasında şehit edilen astsubayımız, uykudayken şehit edilen polislerimiz, güvenlik korucularımız ve öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, öğretmen Nurettin Yılmaz, Eren Bülbül’den ne istediniz? Üstelik bunları yaparken de sözde Kürtleri savunma adına yaptınız. Bu yaptığınız katliamlar gösteriyor ki siz Kürt de Müslüman da değilsiniz. Siz hainsiniz, kalleşsiniz, alçaksınız.”
Bırakın HDP’yi, Şırnaklı kadınlar teröre karşı yürüyor; terörist PKK’lıların hakları için ağzından, hukuk, demokrasi, insan hakları düşmeyen, gün gelip bildiri imzalayan sözüm ona aydın, demokratlar duyuyor mu?
Onlar gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar. Çünkü onların vicdanı yoktur da ondan...