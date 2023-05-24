Simülasyonla cumhurbaşkanı ilan edip bir gecede dört yalan söylediler

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“Ben üzgünüm, birinci turda daha iyisini bekliyordum. Bu şu değil, ‘Biz ilk turda alırız’, tabii ki bir iddiamız vardı, rakibimizin de vardı, bizim de vardı. Kesin alırız noktasında değildik...”





Sonra DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, seçim öncesi anketlerde Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını gördüklerini şöyle anlattı:

“Yaptırmış olduğunuz anketlerde ilk turda Kemal Bey ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Bunu Cumhuriyet Halk Partili dostlarımız da biliyor, Millet İttifakı’nın tüm bileşenlerinin de önünde mevcut anketler vardı... Oysa herkesin elinde somut verilerle bu ikinci tura kalan bir seçimdi. Hemen seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz, ben de CHP Genel Merkezi’ndeydim. Saat 8-8.15 itibarıyla üç aşağı beş yukarı sonuçlar belliydi.”

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İmamoğlu tekrar televizyona çıktı ve İdris Şahin’i yalanladı ve “Bu arkadaş o kadar yanlış bir laf etti ki. Ben açıklama yapıyorum. Yüzde 20 veri ekranı benim önümde. Hatta Türkiye Gönüllüleri’nin de ekranı önümde. O anda herhalde kendisi eski anketleri mi karıştırıyordu ne yapıyordu, anlamış değilim. Ne söylediği doğru, ne zamanı doğru, ne ittifak ruhuna uyar...” karşılığını verdi.

‘ÖNDEYİZ KAZANIYORUZ’ YALANI

Kılıçdaroğlu başta, 6’lı Masa’nın ortakları seçim öncesi “Kazanacağız”, seçim gecesi “Öndeyiz” diye yalan söylerken şimdi de seçim sonrası itiraf gibi açıklamalarını yalanlama yarışına girdiler. Gerçekleri seçmenlerinden saklama konusunda başı çeken Ekrem İmamoğlu bu tutumunu 14 Mayıs akşamı kameraların önünde de sergilemişti.

Daha saat 19.35’te Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13’üncü Cumhurbaşkanı ilan eden İmamoğlu, Mansur Yavaş’ı da yanına alıp o gece dört kez kameralar karşısına geçerek dört kez aynı yalanı söyledi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın yaptıkları basın açıklamasında söylediği yalanlar, sadece Anadolu Ajansı değil kendilerine yakın ANKA Ajansı’nın yayınladığı seçim sonuçlarıyla da ortaya çıkıyordu. İmamoğlu, Yavaş ile dört kez “Öndeyiz, kazanıyoruz” şeklinde açıklama için sahneye çıktığında, ekranın yanında yer alan ANKA Ajansı verileri de onları yalanlıyordu.

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Dakika dakika İmamoğlu ve Yavaş’ın açıklamaları ile aynı anda ANKA ve Anadolu Ajansı’nın seçim sonuçları karşılaştırıldığında gerçek ortaya çıkıyor.

O GECE YAŞANANLAR

SAAT 19.34

Mansur Yavaş ile kameralar karşısına geçen Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı ilan ederken şunları söyledi: “13’üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adına sesleniyoruz. 13. Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir.”

ABB Başkanı Yavaş ise, “Yüzde 23.87 sandık oranı, Türkiye çapında. Bize bildirilenlerde biz öndeyiz şu anda. Türkiye’nin her yerinde, İstanbul ve Ankara’da öndeyiz” dedi.

ANKA AJANSI Saat 19.34 verileri:

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Erdoğan 50.26 - Kılıçdaroğlu 44.39

ANADOLU AJANSI Saat 19.35 verileri:

Erdoğan 53.2 - Kılıçdaroğlu 40.9

SAAT: 20.54

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kamera karşısında şöyle dedi: “Öndeyiz, sonuçları takip ediyoruz, AA manipülasyon yapıyor. Elimizdeki ıslak imzalı tutanak verilerine göre yüzde 47.42 ile öndeyiz ve önde olduğumuz İstanbul, Ankara ve İzmir’de veriler büyük ölçüde gelmedi.” ABB Başkanı Mansur Yavaş: “Büyük kentlerde bu fark devam ettikçe birinci turda tamamlanacağını öngörüyorum. Sürekli simülasyon yapıyoruz. Artış trendi devam ediyor” dedi.

ANKA AJANSI Saat 20.54 verileri:

Erdoğan 47.84 - Kılıçdaroğlu 46.39

ANADOLU AJANSI 20.54 verileri:

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Erdoğan 51.6 - Kılıçdaroğlu 42.6

SAAT 22.37

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş video yayınladı ve “Öndeyiz, sonuçları analiz ediyoruz, Kılıçdaroğlu 49’a 45 önde” dediler.

ANKA AJANSI Saat 22.29 verileri:

Erdoğan 48.81 - Kılıçdaroğlu 45.44

ANADOLU AJANSI Saat 22.37 verileri:

Erdoğan 50.13 - Kılıçdaroğlu 44.09

SAAT 23.35

Saat 23.35 itibarıyla kameralar karşısına geçen İmamoğlu ve Yavaş, “Göreceksiniz, biz inanıyoruz ki elimizdeki veriler, istatistik bilgimiz, sonuçlara dönük süreç, tüm milletimiz sabahleyin sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu önde görecektir” açıklamasını yaptılar.

ANKA AJANSI Saat 23.36 verileri:

Erdoğan 49.06 - Kılıçdaroğlu 45.21

ANADOLU AJANSI Saat 23.39 verileri:

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Erdoğan 49.86 - Kılıçdaroğlu 44.38

DÖRT KEZ YALAN SÖYLEDİLER

Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. İdris Şahin, Kılıçdaroğlu’nun birinci turda kazanacağını gösteren bir anket olmadığını açıkça söyledi. İmamoğlu da benzer şeyleri söylemesine rağmen bunu yalanlama yoluna gitti. Bunun yanında 14 Mayıs akşamı hiçbir veri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde olduğunu göstermemesine, hatta CHP’ye yakın ANKA Ajansı’na göre Erdoğan önde olmasına rağmen, İmamoğlu ve Yavaş ekranların karşısına çıkıp milyonlarca seçmenin gözüne baka baka dört kez yalan söylediler.

İşin gülünç yanı Ekrem İmamoğlu o gece yaptığı açıklamaları “Anlık veri paylaştık, milleti aldatmadık” diye savundu. Kampanyanın başından itibaren 6’lı Masa ortakları seçmenlerinden gerçeği sakladı. İmamoğlu ile Yavaş ise o gece anlık veri paylaşmadı, anlık yalan söylediler.