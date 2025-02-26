Savcılıktan, YÖK ve İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz alınan diplomayı “iptal et” yazısı

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Toplantıyı tuhaf yapan, hakkında usulüz yatay geçiş yaparak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce Bölümü’nden aldığı “şaibeli” diploma sahibi olan Ekrem İmamoğlu yerine avukatları Adem Sözüer ile Mehmet Pehlivan gazetecilerin önüne çıkmasıydı. Normal koşullarda ücreti verilerek tutulan avukatlar temsil ettikleri kişileri savcılık ve mahkeme önünde savunur. Avukatlar mutlaka olacaksa hakkında iddialar bulunan kişinin de gazetecilerin karşısına çıkması beklenir. Kişinin avukatlarıyla soruları cevaplaması beklenir. Artık neyi hesap ettiyse İmamoğlu zekâsı yine devreye girmiş, kendisi yerine sorulara parasını ödediği avukatlarının cevaplamasını istemiş belli ki.

Oysa toplantıya tüm süreci yakından bilen babası Hasan İmamoğlu katılsa yerinde olurdu. Çünkü Hasan İmamoğlu, gazeteci Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada, “Yatay geçiş yapan sadece benim oğlum değildi. O zaman aynı fakülteden sanırım bir hafta- 10 gün içinde yaklaşık 11 kişi daha nakil yapmış. Bu nakiller şahsa ait bir durum değil” diyerek detaylı bilgi sahibi olduğunu göstermişti.

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TOPU ÜNİVERSİTEYE ATTILAR

Avukat Adem Sözüer ile Mehmet Pehlivan’ın açıklamaları, usulsüz yatay geçiş kararına imza atan dönemin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi yatay geçiş komisyonu ve yönetiminin başını yakacak cinsten. Çünkü avukat Pehlivan, Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş için yeterli koşullara sahip olduğunu ve kararı üniversite yönetiminin verdiğini söylerken şunu söylüyor: “12 Eylül 1990’da İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu toplanıyor ve aralarında Sayın İmamoğlu’nun da bulunduğu yatay geçişler onaylanıyor, resmiyet kazanıyor. Komisyonun önerisi üzerine kabulü 51 kişi için yönetim kurulu veriyor. İmamoğlu, 2 Ekim 1990’da İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne kaydoluyor ve 2. sınıf talebesi olarak başlıyor.”

Adem Sözüer de gerekli koşullara sahip olduğunu söylediği İmamoğlu’nun yatay geçişi ile ilgili kararın üniversite yönetiminde olduğunu belirterek, İBB Başkanı hakkında savcılığın cezai soruşturma yapılmasının yersiz olduğunu söyledi.

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DAÜ’NE KAYIT YALAN ÇIKTI

Basın toplantısında yapılan açıklamalardan, Ekrem İmamoğlu’nun üniversite eğitimi konusunda herkesin gözünün içine baka baka yalan söylediğini öğrendik; hem de avukatı Mehmet Pehlivan’ın ağzından...

Türkiye’de üniversite sınavını kazanamayan Ekrem İmamoğlu, birçok yayında KKTC’de önce Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ne kayıt yaptırdığını daha sonra Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü’ne geçiş yaptığını söylemişti.

Hatta İBB’nin resmi internet sitesi “ibb.gov.tr” sayfasında İmamoğlu’nun özgeçmişi şöyle aktarılmış: “1970 yılında Trabzon’un Akçaabat ilçesinde doğdu. Trabzon Lisesi’nden mezun olduktan sonra KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı. Bir süre sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme Bölümü’ne aldırdı. KKTC’de iki yıllık eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne yatay geçiş yaptı ve 1994 yılında mezun oldu. Sonrasında İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında yüksek lisans eğitimi aldı.”

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Ancak avukatı Mehmet Pehlivan dün basın toplantısında bunu yalanlayan şu sözleri sarf etti: “İkinci bir istismar konusu mühendislik fakültesinden işletme fakültesine geçtiği yönündeydi. Ama resmi belgelerde gördüğünüz gibi Sayın İmamoğlu, Girne’de İngilizce işletme okuyordu. Yani mühendislikten işletmeye geçtiği iddiası da doğru değildi.”

GAÜ’DEN GELEN CEVAP

Bu açıklamalara göre Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de üniversite sınavına girip yeterli puanı alamayınca parayı bastırıp YÖK tarafından denkliği olmayan Girne Amerikan Üniversitesi’ne kayıt yaptırmış görüntüsü ortaya çıkıyor. Nitekim YÖK’ün araştırmasına 27 Ocak 2025 günü yazılı cevap veren GAÜ Rektörlüğü, 5 Eylül 1988 tarihinde kayıt yaptıran Ekrem İmamoğlu’nun İngilizce İşletme Yönetimi Bölümü’ne lise diploması, askerlik belgesi, adli sicil raporu ve banka referansının onaylı örnekleri ile başvurarak kayıt yaptırdığını bildirdi.

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Belgeler arasında Türkiye’deki girdiği üniversite sınav sonuç belgesi ya da iddia edildiği gibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden nakil belgesi yok. Yanında götürdüğü lise diploması, askerlik belgesi, adli sicil raporu ve bankaya yatırdığı paranın referansı ile kaydını yaptırmış.



Avukatının açıklamasına göre; ilk yıl İngilizce hazırlık okuyan İmamoğlu’nun 1’inci sınıftan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce Bölümü’ne kayıt yaptırdığını açıkladı. Böylece İmamoğlu’nun düşük puan alarak hak etmediği halde Türkiye’deki üniversite sınav barajına takılmadan 500 puana yakın puanla öğrenci alan İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz yatay geçiş yaptığı ortaya çıkmış oldu.

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SAVCILIĞIN TALEBİ



YÖK’ün konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği rapor şu tespitlerle bitiyor: “Araştırma konusu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır.”

Savcılık soruşturmayı genişletirken hem YÖK hem de İstanbul Üniversitesi’ne, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali için yazı yollamış. İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu gibi kurumlara verdiği ve halen diplomayı kullanmaya devam ettiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir önce yapılması talep edildi. Ayrıca YÖK raporu doğrultusunda İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından diplomanın kullanılması sonucu doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında, idari soruşturmanın yürütülmesi ve yürütülen bir idari soruşturma var ise ilgili raporların savcılığa gönderilmesi istendi. Savcılık ayrıca, İmamoğlu’nun öğrenim belgeleri ile usulsüz yatay geçişin kabulüne ilişkin işlemleri kimlerin yaptığının açık kimlik bilgileri ile o tarihte benzer şekilde yatay geçiş yapanlar varsa isimlerinin bildirilmesini istedi. Kim ne derse desin savcılık gerçeği ortaya çıkaracaktır.