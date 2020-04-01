Savcı ‘Arayın’ dedi, aramaz olsaydım

‘Koronavirüse karşı mucize adam’ diye tanıtılan ve ihraç edildiği görevine iadesi için başta FETÖ mensuplarının, sonra bazı gazeteci ve siyasetçilerin kampanya yürüttüğü Mustafa Ulaşlı hakkında takipsizlik kararı veren dönemin Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bal, bana bir e-posta gönderdi.
Verdiği takipsizlik kararı, usulsüz olduğu gerekçesiyle 26 Mart 2020 günü Gaziantep 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kaldırılan Mehmet Bal, cuma günü yolladığı e-postada şunları yazmış:
“Nedim Bey, hakkımda yazdığınız bilgiler doğru değil. Soruşturmaya ve raporlara dair verdiğiniz bilgiler de yanlış. Siz konuyu öğrenmek adına iyi niyetle bir şeyler yazıyorsunuz ama vatandaş altına iyi niyetli olmayan yorumlar yapıyor. Sizden istirhamım, ya HSK’dan bilgi alın, ya Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bilgi alın, ben size açıklama yapayım. Mehmet Bal. Tel: 0505 218 ...”
Gerçi Gaziantep 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Mustafa Ulaşlı hakkında verdiği kararı bana e-posta attığı gün kaldırarak gereken cevabı vermişti ama yine de olayın içinde Cumhuriyet savcısı sıfatıyla adı geçtiği için diyecekleri önemliydi.
SAVCININ CEVAPLARI
Verdiği telefon numarasından dün aradım. Konu hakkında kısa bir konuşma yaptık. Ardından açıklamasını WhatsApp mesajıyla yolladı. Noktasına dokunmadan buradan yayınlıyorum:
“Nedim Bey, rahatsız ediyorum. Konunun karmaşıklığına binaen buradan da açıklamak isterim.
1- Kilis Ağır Ceza tutanağındaki ifade dosyaya girmemiş. Kilis bildirimde bulunması gerekirdi. Bulunmuşsa da benden sonraki savcının bu belgeye istinaden takipsizliği kaldırması gerekirdi.
2- SGK kaydı 17/25 Aralık öncesine ait olduğu için SGK kaydı olmadığı kabul edildi. 2014 sonrası olsa bile sadece SGK ve dernek kaydı dolayısıyla iddianame düzenlemek mümkün değil.
3- MASAK raporu iş adamları dışındaki soruşturmalarda istenmezdi.
4- Fetö’nün liderler yapılanması ile HTS kaydı o dönemlerde sadece ünlü kişiler için istenirdi. On binlerce isim hakkında yapılan o dönemdeki soruşturmalarda memur, esnaf ya da bir öğretim üyesi için talep edilmiyordu.
5- On günlük bir soruşturma değil 6 aylık bir emek verildi. İnce elenip sık dokundu. Başsavcı ve vekillerimiz ile birlikte tek tek ayıklanarak yapıldı.
6- Dosyanın şartları dolayısıyla olması gereken karar takipsizlikti ama sonradan elde edilen deliller nazarında adamın FETÖ tarafından yetiştirilen biri olduğu anlaşılmış oldu. Takipsizlik kararı kesin karar değildir. Elde edilen yeni deliller neticesinde yeniden soruşturma açılır.
Selametle.”
CEVABI MAHKEME VERDİ
Konu FETÖ mensubu Mustafa Ulaşlı yönünden netlik kazandı, takipsizlik kalktı, soruşturma yeniden açıldı. Meselenin bir başka boyutu ise yargıyla ilgili kısmı.
Nitekim savcı Mehmet Bal da “Sizden istirhamım, ya HSK’dan bilgi alın, ya Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bilgi alın” diyerek yazı konusunda bana ilham verdi. Kendisine de arayacağımı söyledim. Mehmet Bal’ın dediği gibi aradım, aradım ama keşke aramaz olsaydım.
Anlatılanlar şunlar:
“Mehmet Bal’ın verdiği ve mahkemelere itiraz edilen takipsizlik kararlarının 10’da 9’u kaldırılmıştır. Neredeyse adını gördüğümüzde dosyaya bakmadan verdiği takipsizlik kararlarını kaldıracak hale geldik. Çünkü delil, tanık hatta olaylara ilişkin kamera görüntülerine rağmen ‘takdir hakkı’ diyerek takipsizlikle dosyaları kapatmış. Mağdurların hakkı hiç korunmamış, öyle ilginç dosyalar var ki” diyorlar.
“Mehmet Bal da bizim meslektaşımız, keşke yalnız Mustafa Ulaşlı dosyası sorunlu olsa ve biz de ‘Evet, burada bir hata var ama diğer baktığı dosyalarda titizlikle çalışmıştır’ desek ve onu savunabilsek, peki biz adalet bekleyenlere ne diyeceğiz?”
Başka anlatılanlar da var.
KULAKLARIMA İNANAMADIM
Bir örnek istedim, Ziya Büyükoğlu isimli şahsın öldürülmesi dosyasında verdiği takipsizlik kararını anlattılar.
Kulaklarıma inanamadım. Dedim ya, duyduklarım karşısında “Keşke aramasaydım” dedim. “Cumhuriyet savcısı” gibi çok önemli bir sıfatı taşıyan kişiyle ilgili anlatılanlarda adalet bekleyen mağdurlar, hakkı yenen insanlar, yargı içindeki gruplaşmalar, ne ararsanız var...
KARARLARI HSK İNCELEMESİNDE
SAVCI Mehmet Bal, e-postasında “HSK’dan bilgi alın” dediği için Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na da ulaştım. Karşıma hakkında yapılan ihbarlar, şikâyetler ve üstünü kapattığı iddia edilen Ziya Büyükoğlu cinayeti dosyası çıktı. HSK Birinci Dairesi, 29.09.2019 tarih ve 2019/165000 numaralı kararı ile savcı Mehmet Bal hakkında inceleme izni vermiş.
İddiaya göre Mehmet Bal, 12.10.2018’de Ziya Büyükoğlu’nu öldürenlerden bir kişiye dava açarken, haklarında ‘kasten öldürme’den soruşturma olan diğer iki şüpheli Adem Yılmaz ve Fırat Tekin hakkında takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.
Müşteki Fatma Kayhan’ın itirazı üzerine takipsizlik kararı Gaziantep 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 6.12.2018 tarihinde kaldırıldı.
Mehmet Bal, mahkemenin bu kararını 9 Temmuz 2019’a kadar işleme koymadı, bu kararı UYAP üzerinden dosyasına kayıt ettirmedi. Mehmet Bal zaten geçen yıl yaz kararnamesiyle Gaziantep’ten halen görev yaptığı Adana Cumhuriyet Savcılığı’na tayin edildi. HSK’da da aldığı kararları incelemek için “muhakkik” görevlendirdi. Gelen rapor doğrultusunda HSK bir karar alacak. Elbette, Mustafa Ulaşlı hakkında verdiği usulsüz takipsizlik kararı ise başka bir inceleme konusu olacak gibi görünüyor.
Savcı ‘Arayın’ dedi, aramaz olsaydım
‘Koronavirüse karşı mucize adam’ diye tanıtılan ve ihraç edildiği görevine iadesi için başta FETÖ mensuplarının, sonra bazı gazeteci ve siyasetçilerin kampanya yürüttüğü Mustafa Ulaşlı hakkında takipsizlik kararı veren dönemin Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bal, bana bir e-posta gönderdi.
Verdiği takipsizlik kararı, usulsüz olduğu gerekçesiyle 26 Mart 2020 günü Gaziantep 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kaldırılan Mehmet Bal, cuma günü yolladığı e-postada şunları yazmış:
“Nedim Bey, hakkımda yazdığınız bilgiler doğru değil. Soruşturmaya ve raporlara dair verdiğiniz bilgiler de yanlış. Siz konuyu öğrenmek adına iyi niyetle bir şeyler yazıyorsunuz ama vatandaş altına iyi niyetli olmayan yorumlar yapıyor. Sizden istirhamım, ya HSK’dan bilgi alın, ya Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bilgi alın, ben size açıklama yapayım. Mehmet Bal. Tel: 0505 218 ...”
Gerçi Gaziantep 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Mustafa Ulaşlı hakkında verdiği kararı bana e-posta attığı gün kaldırarak gereken cevabı vermişti ama yine de olayın içinde Cumhuriyet savcısı sıfatıyla adı geçtiği için diyecekleri önemliydi.
SAVCININ CEVAPLARI
Verdiği telefon numarasından dün aradım. Konu hakkında kısa bir konuşma yaptık. Ardından açıklamasını WhatsApp mesajıyla yolladı. Noktasına dokunmadan buradan yayınlıyorum:
“Nedim Bey, rahatsız ediyorum. Konunun karmaşıklığına binaen buradan da açıklamak isterim.
1- Kilis Ağır Ceza tutanağındaki ifade dosyaya girmemiş. Kilis bildirimde bulunması gerekirdi. Bulunmuşsa da benden sonraki savcının bu belgeye istinaden takipsizliği kaldırması gerekirdi.
2- SGK kaydı 17/25 Aralık öncesine ait olduğu için SGK kaydı olmadığı kabul edildi. 2014 sonrası olsa bile sadece SGK ve dernek kaydı dolayısıyla iddianame düzenlemek mümkün değil.
3- MASAK raporu iş adamları dışındaki soruşturmalarda istenmezdi.
4- Fetö’nün liderler yapılanması ile HTS kaydı o dönemlerde sadece ünlü kişiler için istenirdi. On binlerce isim hakkında yapılan o dönemdeki soruşturmalarda memur, esnaf ya da bir öğretim üyesi için talep edilmiyordu.
5- On günlük bir soruşturma değil 6 aylık bir emek verildi. İnce elenip sık dokundu. Başsavcı ve vekillerimiz ile birlikte tek tek ayıklanarak yapıldı.
6- Dosyanın şartları dolayısıyla olması gereken karar takipsizlikti ama sonradan elde edilen deliller nazarında adamın FETÖ tarafından yetiştirilen biri olduğu anlaşılmış oldu. Takipsizlik kararı kesin karar değildir. Elde edilen yeni deliller neticesinde yeniden soruşturma açılır.
Selametle.”
CEVABI MAHKEME VERDİ
Konu FETÖ mensubu Mustafa Ulaşlı yönünden netlik kazandı, takipsizlik kalktı, soruşturma yeniden açıldı. Meselenin bir başka boyutu ise yargıyla ilgili kısmı.
Nitekim savcı Mehmet Bal da “Sizden istirhamım, ya HSK’dan bilgi alın, ya Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bilgi alın” diyerek yazı konusunda bana ilham verdi. Kendisine de arayacağımı söyledim. Mehmet Bal’ın dediği gibi aradım, aradım ama keşke aramaz olsaydım.
Anlatılanlar şunlar:
“Mehmet Bal’ın verdiği ve mahkemelere itiraz edilen takipsizlik kararlarının 10’da 9’u kaldırılmıştır. Neredeyse adını gördüğümüzde dosyaya bakmadan verdiği takipsizlik kararlarını kaldıracak hale geldik. Çünkü delil, tanık hatta olaylara ilişkin kamera görüntülerine rağmen ‘takdir hakkı’ diyerek takipsizlikle dosyaları kapatmış. Mağdurların hakkı hiç korunmamış, öyle ilginç dosyalar var ki” diyorlar.
“Mehmet Bal da bizim meslektaşımız, keşke yalnız Mustafa Ulaşlı dosyası sorunlu olsa ve biz de ‘Evet, burada bir hata var ama diğer baktığı dosyalarda titizlikle çalışmıştır’ desek ve onu savunabilsek, peki biz adalet bekleyenlere ne diyeceğiz?”
Başka anlatılanlar da var.
KULAKLARIMA İNANAMADIM
Bir örnek istedim, Ziya Büyükoğlu isimli şahsın öldürülmesi dosyasında verdiği takipsizlik kararını anlattılar.
Kulaklarıma inanamadım. Dedim ya, duyduklarım karşısında “Keşke aramasaydım” dedim. “Cumhuriyet savcısı” gibi çok önemli bir sıfatı taşıyan kişiyle ilgili anlatılanlarda adalet bekleyen mağdurlar, hakkı yenen insanlar, yargı içindeki gruplaşmalar, ne ararsanız var...
KARARLARI HSK İNCELEMESİNDE
SAVCI Mehmet Bal, e-postasında “HSK’dan bilgi alın” dediği için Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na da ulaştım. Karşıma hakkında yapılan ihbarlar, şikâyetler ve üstünü kapattığı iddia edilen Ziya Büyükoğlu cinayeti dosyası çıktı. HSK Birinci Dairesi, 29.09.2019 tarih ve 2019/165000 numaralı kararı ile savcı Mehmet Bal hakkında inceleme izni vermiş.
İddiaya göre Mehmet Bal, 12.10.2018’de Ziya Büyükoğlu’nu öldürenlerden bir kişiye dava açarken, haklarında ‘kasten öldürme’den soruşturma olan diğer iki şüpheli Adem Yılmaz ve Fırat Tekin hakkında takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.
Müşteki Fatma Kayhan’ın itirazı üzerine takipsizlik kararı Gaziantep 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 6.12.2018 tarihinde kaldırıldı.
Mehmet Bal, mahkemenin bu kararını 9 Temmuz 2019’a kadar işleme koymadı, bu kararı UYAP üzerinden dosyasına kayıt ettirmedi. Mehmet Bal zaten geçen yıl yaz kararnamesiyle Gaziantep’ten halen görev yaptığı Adana Cumhuriyet Savcılığı’na tayin edildi. HSK’da da aldığı kararları incelemek için “muhakkik” görevlendirdi. Gelen rapor doğrultusunda HSK bir karar alacak. Elbette, Mustafa Ulaşlı hakkında verdiği usulsüz takipsizlik kararı ise başka bir inceleme konusu olacak gibi görünüyor.