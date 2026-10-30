Sarıgül tipi Epstein skandalı

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Nasıl olur da tüm bunları yaparken insan içine çıkıyor, siyaset yapıyor, yapmacık bir gülümsemeyle insanlarla ilişki kuruyor şaşırmamak elde değil.

Ortaya çıkan ve çıkacak rezaletlere rağmen insan içine çıkmak için “Mustafa Sarıgül” ayarında bir ruh ve karaktere sahip olmak gerekir. Kurucusu olduğu YENİ Parti’nin Genel Başkanı Özgür Özel’in karşısına geçip ağlayarak; kumpasa, iftiraya, haksızlığa uğradığını anlatabiliyor. Cinsel saldırısına uğrayanları değil de onlara saldıran Mustafa Sarıgül’ün anlattıklarını dinlemek, hatta onun için üzülmek içinse ancak Özgür Özel olmak gerekir.

28 Ekim 2026 Çarşamba günü “Korumasından Sarıgül’ün dokunulmazlığını kaldıracak ifade” başlıklı yazımdan sonra deyim yerindeyse “çarşı karıştı”.

Cinsel ilişki görüntüleri iki yıl önce ortaya çıkan korumasının 23 Ekim 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği ifadesinden mide bulandıran kısımları çıkartarak bu köşede yayınladım. O bölümler bile yıllardır saklanan rezaletin sanılandan, hatta görülenden çok daha büyük olduğunu gösterdi. Türkiye artık “Sarıgül tipi Epstein skandalını” konuşuyor.

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Yıllardır, defalarca Sarıgül’ün cinsel saldırısına uğrayan korumanın anlattıkları herkesi şoka soktu. Kendisi ve aile üyeleri hakkındaki kara para aklama soruşturması kapsamında ifadesi alınan korumasının ifadesinin yayınlanmasıyla yıllardır, özellikle basın patronlarıyla, yöneticileriyle, iş dünyasıyla, her kesimden siyasetçiyle, yargı, emniyet ve bürokrasiyle kurduğu dokunulmazlık kalkanı parçalandı ve servetinin, lüks yaşamının, suratındaki o yapmacık gülüşün arkasındaki çirkinliği herkes gördü.

YAZIMDAN SONRA YENİ İFADE

Hürriyet gazetesinde korumasının ifadesinin yayınlandığı gün, yani 28 Ekim 2026 günü, Sarıgül tarafından istismara uğrayan bir başka isim C. D. de savcılık ifadesinde benzer olayları detaylandırarak anlattı. Babası da Sarıgül ile siyaset yapan C.D., Mustafa Sarıgül’ün kurduğu YDH gençlik kampları üzerinden ne tür rezaletler yaşandığını söyle anlattı: “Mustafa Sarıgül’ün gençlik kamplarından sorumlu dönemin muhtarı A.S. idi. A.S. lise öğrencilerini liderlik kampı altında Mustafa Sarıgül ile tanıştırırdı. Gençlere lider olacaksınız, yüksek mevkilere geleceksiniz diyerek inandırır, gençlik kampları altında Mustafa Sarıgül ile tanıştırırdı. Gençlik kampları, Uludağ’da Karinna Otel’de, Şile’de Şişli Belediyesi’nin kampında ve Kumburgaz’daki otelde düzenlenirdi. (Kumburgaz’daki gençlik kampına iki üç kez katıldım.) Mustafa Sarıgül’ün yanında bulunan B.Ö. isimli korumasını da A.S. tanıştırdı. A.S.’nin yardımcısı ise Z. isimli kişidir. Z. isimli kişi de bu şekil lise öğrencilerini bir şekilde kandırarak A.S. ile başkanla bir araya getirirdi. Hatta çocuklara marşlar ezberletilir, çeşitli vaatlerde bulunulurdu. ‘Ben kararımı verdim, lider olmaya geldim, ülkeme hizmet için, Sarıgül’e söz verdim’ marşıyla çocuklar liderlik adı altında Sarıgül ile temasa geçerlerdi. O dönem biz de genç olduğumuz için bu marşlardan etkilenirdik. Sarıgül’ün karşısına çıktığımızda bağırarak ben ve arkadaşlarım bu marşları tek tek söylerdik, Sarıgül de masaya vurarak ‘Sen lidersin, cumhurbaşkanı sen olacaksın’ derdi. Çocuklar da heyecana kapılıp Sarıgül ile samimi olmak isterlerdi.

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MASAJ YAPTIRIRDI

Mustafa Sarıgül belediye başkanı olduğu zaman birçok kişiyi masaj yaptırmak için odasına çağırırdı. Hatta, A.S. iki tane Erzincanlı küçük kız çocuğunu da Mustafa Sarıgül ile tanıştırıp bu amaçla odasına götürürdü. İçerideyken kapıları kapatırlardı. İki kız çocuğunu da bu şekil lisedeki liderlik kamplarından bularak Mustafa Sarıgül ile küçük yaşta temasa geçirdiler. A. aracı oldu. Kızların isimleri G. B. ve M. B.’ydi, abla kardeş bu şekilde sıkıntılı süreçler yaşadılar. Sormuş olduğunuz kişi Mustafa Sarıgül’ün yanında bulunan koruması olan H.H.’dir. Bu kişi de Mustafa Sarıgül’ün fiziki saldırılarına maruz kalan arkadaşımızdır. Mustafa Sarıgül o dönem belediye başkanı olup, güçlü bir siyasetçi olmasından dolayı herkes kendisinden çekinirdi. Yanında çalışanları odasına çağırıp odanın arkasında bulunan yatak odasına çağırırdı. Yatak odasında duşakabin ve yatak bulunurdu, içeriye çağırdığı kişilere kendine masaj yaptırırdı. Ben ve H. arkadaşım da birlikte girer kendisine masaj yapardık. Bir bakıma masaj yapmak zorundaydık. Kendisi odaya girdiğimizde ‘dokunun çocuklar dokunun hadi bakayım, ohhh oh oh’ derdi. Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunurdu, kıyafetlerini bizlere çıkartırdı. Biz de yaşımızın küçük olması, iş bulamama korkumuzdan dediklerini yapardık.

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KORUMA TEK DEĞİL

Mustafa Sarıgül gençlik kampında liseli öğrencileri kendine rol model olarak gösterdiği için vaatlerine inanırdık. Kendisine masaj yapmaktan ben zevk almazdım. Erkeklere karşı da cinsel bir eğilimim yoktur. Bir bakıma mecbur olduğumuz için bu şekil üzücü olaylara şahit olduk. Mustafa Sarıgül tabiri caizse korku imparatorluğu kurarak kendisinin taleplerini karşılamayan kişileri direkt doğrudan sürgün dediğimiz pozisyonlara görevlendirirdi. Koruma arkadaşım olan H.H. ben odadan çıktıktan sonra kalmaya devam ederdi. Dönemin korumalarını yöneten yetkilisi A.Ö.’dir. Birçok olaya şahitliği vardır. Hatta B. Ö. adlı korumanın da olaylarını A.Ö. iyi bilir. A.Ö. ile konuştuğumuz zamanlar B.Ö. ile arasında bir şeyler olduğunu, şüphelendiğini bize o dönem söylemişti. Ö. ne zaman başkanın Platin Sitesi’ndeki evine gittiğinde dışarıdan başkanın pencerelerinin perdelerinin çekildiğini görürdük. Hatta Ö.’ye şaka amacıyla perdeleri neden kapattığını sorduğumuzda aramızda tartışma çıkardı.

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TEMİZLİKÇİYİ KORUMAYLA CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI

O dönem Mustafa Sarıgül’ün yanında kalan temizlik görevlisi Maya (Türkmen) isimli kişi ile de yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. (Maya isimli kişiyi A.Ö. ve H.H. bilmektedir.) Maya isimli kadın o dönem üzüntülü bir şekilde yanıma geldi, kendisi de Mecidiyeköy’de ikamet etmekteydi. Üzgün bir şekilde artık dayanacak bir gücünün kalmadığını, çalışmak istemediğini ifade etmişti; ifadesinde Mustafa Sarıgül’ün zorla talimat vererek B.Ö. ile cinsel ilişkiye girmesini zorunlu tuttuğunu, kendisinin de kapıdan izlediğini söyledi.”

YEDİ YENİ GÖZALTI

Yazımın başlığını boşuna “Sarıgül tipi Epstein skandalı” demiyorum. Nitekim, gençleri istismar etmek için gençlik kampları kuran Sarıgül’ün rezaletlerine yardım eden A.S., Sarıgül’ün iki yakın koruması, cinsel istismara uğrayan abla-kardeş ile görüntüleri çekilen temizlikçinin da aralarında bulunduğu yedi kişi daha gözaltına alındı. Her ifadeyle büyüyen skandal en sonunda Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına kadar varacak anlaşılan.