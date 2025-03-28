“Rüşvetin belgesi mi olur?” derken rüşvetin villası oldu; Rüşvetin sembolü üç villa

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Hatırlayacaksınız, Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2024 seçimleri öncesi mal beyanını açıklamıştı. Ama Sarıyer Emirgan’da 50 milyon dolar değerinde (1.6 milyar TL) üç villayı mal beyanından gizlemişti. Medyada, villaları paravan şirket üzerine kaydettirdiği ve böylece mal varlığı beyanından sakladığı yazıldı.

Bu üç villayı paravan bir şirket üzerinden mal beyanından gizlediği yönündeki soruya şu açıklamayı yapmıştı; “Paravan şirket dedikleri İmamoğlu İnşaat. Bu şirket neredeyse 3 nesildir ticaretle uğraşan bir aile şirketi. Bu şirketin tarihinde de güzel anekdotlar var. Trabzon’da başlayan İstanbul Beylikdüzü’nde devam eden, vergi rekortmenliği sıralamalarına girmiş bir kuruluş. Ben neredeyse 35 yıllık BAĞ-KUR’luyum. Binlerce kişi istihdam etmiş bir şirket. İmamoğlu İnşaat ticaret yapar. Kamu ile işi olmaz, usulsüz işi olmaz. Ben kişisel mal varlığımın dışında gerek olmadan eşimin de mal varlığını açıkladım. Aynı zamanda şirkette hissesi olan bir insanım. Bu daha önceki beyanlarımda da var. Bizim gizlimiz saklımız yok. Oradaki mülkümüz İmamoğlu inşaatın üzerinedir.”

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“Gizlimiz saklımız yok” diyor ama ortağı olduğu şirketin üzerine kayıtlı villaları gizliyor, İmamoğlu bu...

Dün da benzer sözleri medyaya yansıdı; usulsüzlüğü ve yolsuzluğu ortaya koyan MASAK raporlarını kabul etmediğini söylüyor.

Haklı! Kim yolsuzluğunu ortaya çıkaran raporları kabul eder ki?

İMAMOĞLU’NUN KASASI

Konuyla ilgili soruya verdiği yanıt, gerçeği ne kadar rahat gizlediğini ve karşısındakileri kandırabildiğini gösteriyor; 1990’da KKTC’den usulsüz yatay geçiş yaparken “Ekonomik durumunun bozuk olmasını” gerekçe gösteren İmamoğlu sanki köklü bir iş geçmişi varmış, hakkıyla kazanarak Emirgan’da 50 milyon dolar değerinde üç villa yaptırmış ve bunları da şirketin üzerine kaydetmiş zannedersiniz değil mi?

Oysa, tutuklandığı İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması bu konuda gerçeği ortaya çıkarıverdi. Soruşturma dosyasına göre 1.6 milyar TL’lik (50 milyon dolar) bu üç villa İBB’den milyarlarca liralık ihale alan ve “kasası” olarak bilinen Ali Nuhoğlu’dan rüşvet olarak İmamoğlu’na devredilmiş hem de sadece 15 milyon TL’ye

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ELEKTRİKÇİSİNE ŞİRKET İMAMOĞLU’NA RÜŞVET

Peki nasıl olmuş?

İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonları yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye bağlı iştirakler KİPTAŞ ve İSFALT üzerinden doğrudan kişilere ve şirkete özel ihaleler düzenleyerek usulsüzlük yapıldığını belirledi.

Bu şirketlerden birisi de İSTCON Yatırım ve Sanayii A.Ş; sahibi İBB’den ihale alan ve Ekrem İmamoğlu’nun kasası olarak bilinen Ali Nuhoğlu’nun yanında elektrikçi olarak çalışan Furkan Remzi Ceylan.

Ali Nuhoğlu’nun daha önce kendi şirketinde elektrikçi olarak çalışan 22 yaşındaki Furkan Remzi Ceylan’ı 2023 yılında Yönetim Kurulu Başkanı yaptı. İSTCON İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2024 yılı içinde KİPTAŞ ve İSFALT A.Ş’den 3 milyar TL’lik ihale aldı.

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MASAK’ın tespitlerine göre; KİPTAŞ ve İSFALT tarafından İSTCON A.Ş’ye 2024 yılı içerisinde 658 milyon TL para transferi yapıldı. Bu paranın 320 milyon TL’lik kısmının İSTCON A.Ş tarafından yine Ali Nuhoğlu’na ait olan Trend İnşaat şirketine sebepsiz yere aktarıldığı belirlendi. Daha sonra bu yatırılan paralar, Trend A.Ş tarafından Ali Nuhoğlu’nun şahsi hesabına gönderildi. Ali Nuhoğlu’nun hesabından ise vekaletle, elektrikçisi olan 22 yaşında İSTCON A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı yaptığı Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu’nun şoförü tarafından nakit olarak çekildi. Yani Ali Nuhoğlu, kendisini gizlemek adına çalışanlarına şirket kurdurmuş, İBB’den gelen parayı dolaylı olarak kendi hesabına aktararak paranın izini kaybettirmiş.

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Bu para aktarımı işleminin hemen ardından, İBB’den alınan 3 milyar TL’lik ihalenin rüşveti olarak Ali Nuhoğlu’na ait olan Güllüce Tarımcılık A.Ş, sahibi olduğu Sarıyer Emirgan’daki 1.6 milyar TL değerindeki 3 villa ile birlikte İmamoğlu İnşaat’a 15 milyon TL karşılığında devredildi.



MASAK raporuna ve savcılık soruşturmasına göre, Ali Nuhoğlu, İBB’den milyarlarca liralık ihale aldıktan sonra Güllüce Tarımcılık şirketi üzerine 13 Nisan 2021’de toplam 32 milyon TL’ye satın aldığı ve içinde üç villa binası olan 1.970 metrekare gayrimenkulü, seçimden 23 gün önce 15 milyon TL’ye İmamoğlu İnşaat şirketine devrederek ilginç bir rüşvete imza atmış oldu.

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VİLLANIN KARŞISINDAKİ ARSAYA İBB BÜTÇESİNDEN KAMULAŞTIRMA



Ancak villaların hikayesi burada bitmedi.

Seçimden sonra İmamoğlu, villalarının karşısında bulunan bir arsayı sahipleri inşaat yaparak manzarasını kapatmasın diye İBB bütçesinden kamulaştırdı.

İmamoğlu’nun villalarının önünde yer alan 3.040 metrekare büyüklüğündeki dört kişiye ait arsa hakkında 11 Temmuz 2024 tarihinde İBB Başkanlık onayıyla ve 17 Temmuz 2024 tarihli Encümen kararı ile acele kamulaştırma kararı verildi. Kamulaştırma kararı sonrası arsanın bedeli 5 Ağustos 2024 tarihinde yazı ile mülk sahiplerine tebliğ edildi. Dört ortak belirlenen rakamı kabul etmeyince, İBB kamulaştırma bedelinin belirlenmesi ve maliklere ödenmesi için İstanbul 48. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Maliklerin hisselerine de bu sırada 11 Eylül 2024 tarihinde kamulaştırma şerhi konuldu. Mahkeme sürerken ve alanın bedeli için değerlendirme süreci işlerken, İBB, maliklerle 156 milyon 66 bin TL karşılığı uzlaşmanın sağlandığı mahkemeye yazılı olarak bildirildi.

Yani ihale karşılığı rüşvet olarak 15 milyon TL’ye alınan villaların etrafındaki arsayı 156 milyon TL’ye belediye bütçesinden kamulaştıran İmamoğlu, siyasi gücü ile yolsuzluk ve rüşvet yöntemiyle tarihine geçecek gibi görünüyor. Ama en önemlisi “Rüşvetin belgesi mi olur?” derken villasının olduğunu gördük.