Raci Şaşmaz’ın “şaşırtan” ifadesi: Kurtlar Vadisi’nden FETÖ Vadisi’ne

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Cezaevi personeli yanında ilk müdahaleyi yapan sağlık ekibinden bazı isimlerin tutuklanmasından sonra; tutuklu olduğu dönemde Kaşif Kozinoğlu’nu “hain” gibi göstererek hakkında algı operasyonu yapan ve ölümünden önce infaz emri verilen Kurtlar Vadisi senaryosunu yazanların ifadelerinin alınmasının ardından, dün de birlikte aynı koğuşu paylaştığı iki isim ve dönemin FETÖ’cü Silivri Başsavcısı ile cezaevi savcısı hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’CÜ SAVCILARA GÖZALTI

Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Ebubekir Efe’nin talimatıyla dün gerçekleştirilen operasyonda, en dikkat çekici isim FETÖ’den ihraç edilen eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören oldu. FETÖ’cü Başsavcı Ali İşgören, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünün ardından yürütülen önceki soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren isimdi.

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Gözaltına alınan bir diğer isim ise olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan oldu. FETÖ’den ihraç edilen cezaevi savcısı Necip Doğan, Kozinoğlu’nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılmıştı.

Soruşturmanın bir diğer ayağını ise Kaşif Kozinoğlu ile aynı cezaevi koğuşunda kalan kişiler oluşturuyor. Emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım operasyon kapsamında gözaltına alınırken, diğer koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

KALP HASTASI DEĞİLDİ

12 Kasım 2011’de, herhangi bir kalp ve damar hastalığı bulunmamasına rağmen “kalp ve damar rahatsızlığından” öldüğüne dair sahte gerekçeyle şüpheli ölümünün üzeri kapatılan MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu ile ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Kurtlar Vadisi senaristlerinden Raci Şaşmaz’ın ifadesi okuyan herkesi şaşırttı.

Dizide MİT mensubunu canlandıran karakterin isminin “Kazım Kaşifoğlu” olmasını “hayal ürünü” diye açıklayan Şaşmaz şunları söyledi: “...Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı, hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur.

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Cinayete kurban gittiyse ya da ölümünde ihmaller varsa bunun ortaya çıkması ve dahili bulunanların cezalandırılması tüm kamuoyu gibi bizim de talebimizdir. Bu tamamen dizi kurgusudur. Hayal ürünü karakterlerin birleşiminden oluşur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar dolaşıyor ise de bu haberler tamamen iftiradır, Ali Fuat Yılmazer’i tanımam herhangi bir ilişkim olmamıştır.”

‘TEHDİT EDİLDİĞİ İÇİN BIRAKTI’

Raci Şaşmaz’ın ifadesinde, Osman Sınav’ın dizinin yapımından ayrılmasına dair şu sözleri ise yeni soruları gündeme getiriyor: “Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılış şekli bu şekilde olmuştur.”

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Birincisi Osman Sınav gibi sinema ve dizi konusunda birikimi olan bir ismin senaryo konusunda fikir ve tavsiye vermesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu şikayet edilecek değil yararlanılacak bir tecrübedir.

İkincisi, eğer Osman Sınav tehdit aldığını söyleyerek diziyi devrediyorsa, Raci Şaşmaz ve ekibin “Kim tarafından tehdit edildiğini, tehdit ile diziyi kendisinin devralmasının şüphe yaratacağını hatta eğer tehdit varsa kendisinin de diziyi devralmayacağını” söylemesi gerekmez mi?

Eğer Osman Sınav tehdit aldıysa ve diziyi bitirmek yerine Raci Şaşmaz’a devretmek zorunda kaldıysa bu durum Raci Şaşmaz’ı da zan altında bırakmaz mı?

KURTLAR VADİSİ’NE FETÖ İNCELEMESİ

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Dediğim gibi hiç kimseye inandırıcı gelmeyen Raci Şaşmaz’ın ifadesi konuyu aydınlatmak yerine yeni soruları gündeme getiriyor.

Bundan olsa gerek Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, özellikle Osman Sınav’ın diziyi Raci Şaşmaz ve ekibine devretmesinden sonraki bölümler hakkında inceleme başlattığını şu basın açıklamasıyla duyurdu: “Başsavcılığımıza ulaşan ihbarlar ile soruşturma dosyası kapsamında yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; “Kurtlar Vadisi Pusu” isimli dizide yer alan “Kazım Kaşifoğlu” karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde “FG” harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların, alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verilmiştir.”

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Savcılığın Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümü üzerine “Fethi kabir” kararı alıp uygulanmasına yol açtı.

ROL KAŞİF KOZİNOĞLU’NA GÖRE YAZILDI

Raci Şaşmaz ve diğer senaristlerin ifadelerin ardından dizide Nevzat karakterini canlandıran Nevzat Yakışırboy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kurtlar Vadisi’nin ilk dönemine ve yönetmen Osman Sınav’ın diziden ayrılış sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Osman Sınav FETÖ’cülerle aynı yolda yürümek istemedi. Ah be Osman hocam niye her şeyi anlatmadın.”

Bunun yanında gazeteci İsmail Saymaz, 12 Kasım 2011’de hayatını kaybeden Kozinoğlu hakkında, ölmeden önce dizide önce infaz emri verilen, öldükten sonra ise iğneyle hava enjekte edilerek infaz edilen Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran sanatçı Sedat Savtak ile konuşmuş. “Sedat Bey, 3 bölüm oynadınız tercih edilmenizin nedeni oynadığınız Kazım Kaşifoğlu karakterinin gerçekte Kaşif Kozinoğlu ile paralelliği var mı yok mu?” sorusuna şu cevabı vermiş: “Var, zaten bu teklif bana geldiğinde iş görüşmesine gittiğimde o günlerde Kaşif Kozinoğlu’nun çeşitli itiraflarda bulunacağı iddia ediliyordu. Kaşif Kozinoğlu’nun yakalanmasından sonra bu rol bana teklif edildi ve oynadığımız rol de Kaşif Kozinoğlu’na göre uyarlanan bir roldü’ diyor. Dolayısıyla zaten bu kahraman uyarlandı. Kaşif Kozinoğlu’na göre bu rol yazıldı.”

FETÖ’CÜLERİN ALGI OYUNU

O günlerde Kaşif Kozinoğlu’nun “itirafçı” olacağını iddia edenler de zaten FETÖ’cülerdi. Hrant Dink suikastından hakkında yakalama kararı bulunan firari FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan, 14 Kasım 2011’de “Kozinoğlu’nun cezaevinde ölümü fazlasıyla şüpheli. 9 gün sonraki duruşmanın en önemli sanığı üstelik “gizli tanık olmayı kabul ettiği” iddiaları ortada dolaşırken ölürse ne düşünmek lazım” diye yazmıştı. FETÖ’cü gazetecilerden Erkan Acar da itibar suikastı yaptığı Kozinoğlu hakkında aynı dezenformasyonu yaymak için 2014’te “Kod Adı Köroğlu” isimli bir kitap yazmıştı.

Kozinoğlu’nun hedef alınıp öldürülmesine kadar her aşamasında; FETÖ’nün casusu eski MİT mensubu Enver Altaylı’nın 2018 Aralık’ta FETÖ elebaşına yazdığı “etkisiz hale getirilmesi” içeren mektubundan, 2009’da sahte ihbar mektubuyla Ergenekon kapsamında takibe alınıp telefonlarının dinlenmesine, 2011’de Odatv kumpasında tutuklanıp, duruşmaya 10 gün kala öldürülmesine, otopsi raporu dahil ölümü ile ilgili soruşturmanın FETÖ’cü savcılar eliyle kapatılmasından, ölmeden önce olduğu gibi öldükten sonra da itibarsızlaştırmaya yönelik dezenformasyon kampanya dahil her adımında FETÖ’cüler rol oynadı.

O nedenle herkes dizideki olaylardan kullanılan isimlere kadar Kurtlar Vadisi’nin Osman Sınav’dan sonra FETÖ Vadisi’ne düşmesini konuşuyor.