PKK’yı aklamaya çalışanları utandıracak kanlı bilanço

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Vicdanı olmayan ve aklı siyasi nefretle körleşmiş olanlar bir anda PKK terör örgütünün yalanlamasına sarılıp 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 arasını hatırlatarak, neredeyse oylarını artırmak için saldırıyı hükümetin yaptığını iddia edecek noktaya geldiler.

PKK SÖZCÜSÜ HDP’NİN YALANI

PKK/PYD/YPG’li terörist Ahlam Albashır’ın itirafını ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, “PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani’deki merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir” açıklamasını göz ardı eden HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, “Türkiye toplumuna korku salarak siyaseti dizayn etme çabalarına yabancı değiliz” diyerek sözcüsü olduğu PKK terör örgütünü aklamaya girişti.

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NEFRETİN KÖR ETTİKLERİ

PKK ve FETÖ terör örgütü elemanlarının sosyal medya üzerinden yaratmaya çalıştığı dezenformasyon ve algı operasyonları bir yana, Türkiye’deki bazı gazeteciler ve siyasetçilerin yorumları ve yayınladıkları mesajlar da nasıl bir körlük içinde olduklarını gösterdi.

PKK’nın bu yalanına yalnızca yurtiçindeki nefret abideleri değil yabancı gazeteciler de ortak oldu.

7 Haziran-1 Kasım arasını hatırlatanlar, PKK’nın kurulduğu günden beri sivillere yönelik eylemleri üstlenmediğini hatırlamadıkları gibi, ilk saldırılarına başladığı 1984’ten bu tarafa sebep olduğu can kayıplarını da unutmuş görünüyorlar.

PKK TERÖRÜNÜN 38 YILLIK BİLANÇOSU

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın rakamlarına göre, 1984’ten bu yana 675 polisimiz, 5 bin 945 askerimiz, 1.556 güvenlik korucumuz şehit oldu. 38 yıl süresince 6 bin 812 polis, 15 bin 778 asker, 2 bin 407 güvenlik korucusu da yaralandı.

Bu sürede 5 bin 724 sivil vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 bin 451 vatandaşımız da yaralandı.

Aynı dönemde 24 bin 652 PKK’lı terörist öldürüldü. 1.049 terörist ise yaralı ele geçirildi. 9 bin 55 terörist sağ olarak ele geçirilirken 8 bin 899 terörist ise teslim oldu.

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EKONOMİK MALİYETİ 1.8 TRİLYON DOLAR

Tüm bunların yanında terörün 38 yıllık ekonomik maliyeti 1.8 trilyon dolar olarak hesaplandı. Buna rağmen, birileri yalnızca PKK’nın 7 Haziran-1 Kasım arasında yaptıkları terörü görmezden geldikleri gibi 38 yılda sebep olduğu katliamlara da gözlerini yumuyor.