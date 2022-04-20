PKK’ya Pençe-Kilit, CHP’ye ayar operasyonu

Kemal Kılıçdaroğlu ve adamları, 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’ni ne hallere düşürdü. “Atatürk’ün partisi” demiyorum, “Kılıçdaroğlu CHP’si”nden söz ediyorum.
Artık PKK’nın siyasi şubesi HDP’liler herkesin önünde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na açıktan ayar verebiliyor.
İLK AYAR TEZKERELERDE
CHP, ilk ayarı geçen yıl ekimde Irak ve Suriye’de DEAŞ ve PKK terör örgütleriyle mücadele hakkındaki tezkere oylaması öncesi yemişti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, “Yeni bir yürüyüş konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacaktır. İnanıyorum ki muhalefet partileri, özellikle ana muhalefet partisi tezkere konusunda geçmişten farklı bir tutumu gündemine alacaktır, almalıdır” demişti. HDP milletvekili İmam Taşçıer de Twitter’dan, “CHP tezkereye evet diyecekse hiçbir Kürt AKP’den daha iyidir diye oy vermez, vermemeli” diye tehdit etti.
‘EVET’ OYU VERDİĞİ TEZKEREYE ‘HAYIR’ DEDİ
Ve Kılıçdaroğlu CHP’si, PKK’nın sözcüsü HDP’nin dediğini yaptı. Sadece iki yıl önce 7 Ekim 2020’de “Evet” oyu verdiği Irak ve Suriye’de terörle mücadele için gerekli tezkereye, 26 Ekim 2021’de HDP’lilerle birlikte “Hayır” oyu verdi. Kılıçdaroğlu’nun gerekçesi gülünçtü: “Bu tezkerede ayrıca, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği esaslara göre kullanılması yazıyor. Ne demek yabancı kuvvetler Türkiye’de bulunacak? Yabancı güçler kim?” dedi.
İKİNCİ AYAR
Pazar gecesi, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve HDP’nin hayır oyu verdiği tezkereye dayalı olarak Irak’ta PKK terör örgütüne yönelik “Pençe-Kilit Operasyonu” başlattı.
Kemal Kılıçdaroğlu, bir gün sonra Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
“Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.”
Elbette, CHP Genel Başkanı olarak doğrusunu yaptı. Ama, PKK’nın siyasi şubesi HDP’nın TBMM’deki sözcüsü Ebru Günay, Kılıçdaroğlu’na tepki dolu şu cevabı verdi: “Erdoğan, Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?”
CHP, HDP’NİN ESİRİDİR
Türkiye, Irak’ta PKK’lı teröristler için operasyon gerçekleştiriyor, HDP sözcüsü bunu “Kürt düşmanlığı” diye adlandırıyor. En acısı “Kürt sorunu” deyip “muhatap” olarak HDP’yi gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, “Kürt sorununa çözümünüz bu mu?” diye sormak cüretini gösteriyor. HDP’lilere bu yolu Kılıçdaroğlu açtı. Sen PKK terör örgütünün sebep olduğu terör sorununa “Kürt sorunu” dersen, PKK’nın sözcüsü de sana böyle ayar verir. Ne pahasına olursa olsun HDP’nin oyuna muhtaç hale gelmişsen kaçınılmaz biçimde onların esiri olursun. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’ya Pençe-Kilit operasyonu yapıyor; CHP, PKK sözcüsü HDP’den ayar yiyor.
YASİN BÖRÜ’YÜ KURBAN BAYRAMI’NDA KATLETMEDİNİZ Mİ
HDP’nin Sözcüsü Ebru Günay, terör örgütü PKK’ya yönelik Pençe-Kilit operasyonu hakkında mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdiği tweet’inin devamında şunu yazdı:
“Kürt sorununun çözümü ve Türkiye’nin demokratik geleceği, ölmek ve öldürmekten geçmiyor. Mübarek ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebep olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan.”
HDP sözcüsünün aklına şimdi ramazan ayının kutsallığı gelmiş. Bunlarda ne ahlak, ne vicdan, ne utanma var. Bir yandan TBMM’de milletvekili olduğunda, “vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü” üzerine namus ve şeref sözü veriyorlar, diğer yandan katil Öcalan’ın adını ağızlarından düşürmüyor, TBMM çatısı altında “Kürdistan” lafları ediyorlar.
YEMİNE BAĞLI KALMAYACAK KADAR ŞEREF YOKSUNU
Ettikleri yemine bağlı kalamayacak kadar şereften yoksun olduklarını biliyorduk. Ama terörist PKK’lılara yönelik operasyon için Türkiye’yi ramazan ayında kan dökmekle suçlaması tam bir hadsizlik, tam bir utanmazlık örneği. Türkiye terörle mücadele konusunda PKK sözcülerinden görüş ya da eleştiri alacak değil.
Ebru Günay ve diğer HDP’lilere sadece utanmaları için şunu hatırlatacağım: Selahattin Demirtaş ve HDP yönetimi 2014 yılı Kurban Bayramı günlerinde, 6-8 Ekim’de PKK’nın talimatı üzerine attıkları tweet nedeniyle Türkiye genelinde 46 kişinin ölümüne sebep olmadılar mı? Demirtaş ve HDP’lilerin mesajı üzerine sokağa çıkan PKK yandaşları kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşlarını vahşice öldürdüklerinde bu hassasiyetiniz neredeydi?
PKK’ya Pençe-Kilit, CHP’ye ayar operasyonu
Yazık, çok yazık!
Kemal Kılıçdaroğlu ve adamları, 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’ni ne hallere düşürdü. “Atatürk’ün partisi” demiyorum, “Kılıçdaroğlu CHP’si”nden söz ediyorum.
Artık PKK’nın siyasi şubesi HDP’liler herkesin önünde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na açıktan ayar verebiliyor.
İLK AYAR TEZKERELERDE
CHP, ilk ayarı geçen yıl ekimde Irak ve Suriye’de DEAŞ ve PKK terör örgütleriyle mücadele hakkındaki tezkere oylaması öncesi yemişti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, “Yeni bir yürüyüş konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacaktır. İnanıyorum ki muhalefet partileri, özellikle ana muhalefet partisi tezkere konusunda geçmişten farklı bir tutumu gündemine alacaktır, almalıdır” demişti. HDP milletvekili İmam Taşçıer de Twitter’dan, “CHP tezkereye evet diyecekse hiçbir Kürt AKP’den daha iyidir diye oy vermez, vermemeli” diye tehdit etti.
‘EVET’ OYU VERDİĞİ TEZKEREYE ‘HAYIR’ DEDİ
Ve Kılıçdaroğlu CHP’si, PKK’nın sözcüsü HDP’nin dediğini yaptı. Sadece iki yıl önce 7 Ekim 2020’de “Evet” oyu verdiği Irak ve Suriye’de terörle mücadele için gerekli tezkereye, 26 Ekim 2021’de HDP’lilerle birlikte “Hayır” oyu verdi. Kılıçdaroğlu’nun gerekçesi gülünçtü: “Bu tezkerede ayrıca, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği esaslara göre kullanılması yazıyor. Ne demek yabancı kuvvetler Türkiye’de bulunacak? Yabancı güçler kim?” dedi.
İKİNCİ AYAR
Pazar gecesi, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve HDP’nin hayır oyu verdiği tezkereye dayalı olarak Irak’ta PKK terör örgütüne yönelik “Pençe-Kilit Operasyonu” başlattı.
Kemal Kılıçdaroğlu, bir gün sonra Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
“Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.”
Elbette, CHP Genel Başkanı olarak doğrusunu yaptı. Ama, PKK’nın siyasi şubesi HDP’nın TBMM’deki sözcüsü Ebru Günay, Kılıçdaroğlu’na tepki dolu şu cevabı verdi: “Erdoğan, Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?”
CHP, HDP’NİN ESİRİDİR
Türkiye, Irak’ta PKK’lı teröristler için operasyon gerçekleştiriyor, HDP sözcüsü bunu “Kürt düşmanlığı” diye adlandırıyor. En acısı “Kürt sorunu” deyip “muhatap” olarak HDP’yi gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, “Kürt sorununa çözümünüz bu mu?” diye sormak cüretini gösteriyor. HDP’lilere bu yolu Kılıçdaroğlu açtı. Sen PKK terör örgütünün sebep olduğu terör sorununa “Kürt sorunu” dersen, PKK’nın sözcüsü de sana böyle ayar verir. Ne pahasına olursa olsun HDP’nin oyuna muhtaç hale gelmişsen kaçınılmaz biçimde onların esiri olursun. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’ya Pençe-Kilit operasyonu yapıyor; CHP, PKK sözcüsü HDP’den ayar yiyor.
YASİN BÖRÜ’YÜ KURBAN BAYRAMI’NDA KATLETMEDİNİZ Mİ
HDP’nin Sözcüsü Ebru Günay, terör örgütü PKK’ya yönelik Pençe-Kilit operasyonu hakkında mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdiği tweet’inin devamında şunu yazdı:
“Kürt sorununun çözümü ve Türkiye’nin demokratik geleceği, ölmek ve öldürmekten geçmiyor. Mübarek ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebep olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan.”
HDP sözcüsünün aklına şimdi ramazan ayının kutsallığı gelmiş. Bunlarda ne ahlak, ne vicdan, ne utanma var. Bir yandan TBMM’de milletvekili olduğunda, “vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü” üzerine namus ve şeref sözü veriyorlar, diğer yandan katil Öcalan’ın adını ağızlarından düşürmüyor, TBMM çatısı altında “Kürdistan” lafları ediyorlar.
YEMİNE BAĞLI KALMAYACAK KADAR ŞEREF YOKSUNU
Ettikleri yemine bağlı kalamayacak kadar şereften yoksun olduklarını biliyorduk. Ama terörist PKK’lılara yönelik operasyon için Türkiye’yi ramazan ayında kan dökmekle suçlaması tam bir hadsizlik, tam bir utanmazlık örneği. Türkiye terörle mücadele konusunda PKK sözcülerinden görüş ya da eleştiri alacak değil.
Ebru Günay ve diğer HDP’lilere sadece utanmaları için şunu hatırlatacağım: Selahattin Demirtaş ve HDP yönetimi 2014 yılı Kurban Bayramı günlerinde, 6-8 Ekim’de PKK’nın talimatı üzerine attıkları tweet nedeniyle Türkiye genelinde 46 kişinin ölümüne sebep olmadılar mı? Demirtaş ve HDP’lilerin mesajı üzerine sokağa çıkan PKK yandaşları kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşlarını vahşice öldürdüklerinde bu hassasiyetiniz neredeydi?