‘PKK’nın tükürüğünü’ savunmayın bari

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Bir yandan parti binasının alınmasında kaynağı açıklanamayan “para kuleleri”, bir yandan rüşvet karışan şaibeli kurultay tartışmaları devam ederken, diğer yandan PKK terör örgütünün siyasi kolu PKK/DEM’e verdikleri destekle 102 yıllık CHP’de tam bir çürümeye yol açıyorlar.

İMAMOĞLU’NDAN KARİYER HIRSI

“Atatürk” adı ise sıkıştıklarında kullandıkları bir isim olmaktan öteye gitmiyor artık. İleride CHP’nin tarihini kaleme alanlar, 1923 yılında Atatürk’ün kurduğu 102 yıllık partinin kuruluş ilkeleri ve politikaları ile İmamoğlu ve Özel ikilisinin yaptıkları arasındaki farkı yazarken mideleri bulanacağı kesin.

Ekrem İmamoğlu’nun kariyer hırsı; hem kendisini hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i “PKK sizi tükürüğü ile boğar” diyerek Türk milletini ve devletini tehdit eden PKK/DEM’in Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ı savunacak zavallılığa kadar düşürdü.

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Her sıkıştığında “Atatürk” adını kullanan Ekrem İmamoğlu, kısa süre önce “PKK sizi tükürüğü ile boğar” diyen PKK/DEM’li Abdullah Zeydan’ı makamında ağırlamış, bölücü terör örgütü sözcüsü ile Atatürk’ün fotoğrafı önünde yan yana poz vermişti.

YALAN VE ÇARPITMA

Bundan önceki iki seçimde olduğu gibi olası cumhurbaşkanlığı adaylığında da PKK/DEM’in desteğini almak için gözünü karartmış olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beraber makamında poz verdiği PKK/DEM’li Zeydan’ın başında olduğu Van Büyükşehir Belediyesi’ne Anayasa ve yasalara göre kayyum ataması hakkındaki mesajında, “Kürt kökenli vatandaşlarımızın seçme hakkına ve iradesine yönelik kötü uygulama” demesi hem tehlikeli bir yalan hem büyük bir çarpıtma. Özgür Özel’in Anayasa ve yasalara bağlı olarak kayyum atanmasını tıpkı PKK/DEM’liler gibi “darbe” olarak yorumlaması ise tam bir siyasi saçmalık. Ne yazık ki bir de onların yalan ve çarpıtmalarını benimseyen ve savunmaya hazır olan kuyruklarına takılanlar var.

HAKARET VE CANLI KALKAN DAVASI

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Yalan ve çarpıtma yapanlar için değil ama unutanlar için hatırlatayım; 31 Mart 2024 seçimlerinde Van’dan büyükşehir belediye başkanı seçilen PKK/DEM’li Abdullah Zeydan, 26 Temmuz 2015 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği operasyonları protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklamasında “PKK’nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğü ile boğar” diye konuşma yapmıştı.

Zeydan, aklı sıra TSK’nın terör örgütüne yapılan operasyonlarını fiilen engellemek için de yanındakilerle girişimde bulunmuştu.

Hakkâri Valiliği tarafından jandarma ile askeri birliklerin, PKK silahlı terör örgütü üyelerine yönelik operasyon yapılması amacıyla özel güvenlik bölgesi ilan edilen Hakkari İli Yüksekova İlçesi Gürkavak Köyü yakınlarında bulunan Varagöz mevkisine beraberindeki 8 araçlık konvoyla 4 Ekim 2015 günü değişik yolları kullanarak gelerek askeri operasyonu engellemek amacıyla “canlı kalkan” eylemi yapmaya kalkıştı.

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Zeydan hakkında “PKK sizi tükürüğü ile boğar” sözleri nedeniyle ‘örgüt propagandası yapmak’tan, canlı kalkan girişimi nedeniyle ‘örgüte yardım ve yataklık’tan dava açıldı. Yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis, ‘PKK terör örgütüne yardım’ suçundan ise 5 yıl hapis cezası verdi.

MAZBATASI HUKUKSUZDU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 20 Aralık 2022 tarihli kararı ile terör örgütü propagandası suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasını onadı.

Aldığı hapis cezası nedeniyle ”memnu hak” yani yasaklanmış hak kararı verildi. Böylece Zeydan’ın 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde aday olmaması gerekiyordu. Memnu hakların yani yasaklanmış hakların geri verilmesi için gerekli sürenin geçmemesinden dolayı aday olamayacak Zeydan’ın avukatları 21 Mart 2023 tarihli dilekçe ile kesinleşen ve infaz edilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla ilgili olarak yasaklanmış haklarının geri verilmesini talep etti. Mahkeme nasıl olduysa seçimden sadece iki gün önce, 29 Mart 2024 günü memnu haklarını iade ederek aday olmasını sağladı.

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Hatırlanacağı gibi YSK memnu haklarını kullanma ile ilgili yasağın süresinin dolmadığını ileri sürerek 31 Mart seçimlerinden sonra Abdullah Zeydan’ın mazbatasını bir süre vermedi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN DARBE BENZETMESİ

Zeydan’ın yargılandığı ve bugün kayyum atanmasına sebep olan ‘PKK terör örgütüne yardım ve yataklık’ ile ilgili dava ise 11 Şubat 2025 günü Diyarbakır 5.Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı. TSK’nın terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonlarına karşı “canlı kalkan” eylemine girişen Zeydan hakkında verilen mahkûmiyetin Yargıtay tarafından bozulmasından sonra, 11 Şubat 2025 günü Zeydan ‘PKK terör örgütüne yardım’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Hemen ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında olduğu gibi terör örgütüyle ilişkili belediyelere kayyum ataması Anayasa’nın 127’inci maddesi ve Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesine göre yapılıyor. Buna karşın CHP’li Özgür Özel, kayyum atanmasını şu sözlerle askeri darbeye benzetti: “Tayyip Erdoğan, Kenan Evren’in Fatsa’da Terzi Fikri’yi görevden uzaklaştırarak başlattığı darbeci geleneği devam ettirmektedir.” Özgür Özel, siyaseten kayyum uygulamasına tutarlı cümlelerle karşı çıkmak yerine, PKK/DEM’lilere yaranmak için “Kürt kökenli vatandaşlarımızın seçme hakkına ve iradesine yönelik kötü uygulama” diyen Ekrem İmamoğlu gibi bu saçma sapan sözlerle Türk siyasi tarihine geçti. Başta da söylediğim gibi sözleri kendilerinden çok 102 yıllık CHP’ye zarar veriyor. Artık çürümenin kokusu ortalığı kaplıyor.



