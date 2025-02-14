PKK/KCK-HDK/DEM ile CHP’nin Kent Uzlaşması’nın ucu Kandil’e çıktı

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CHP listesinden Esenyurt’ta Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer’in PKK üyeliğinden tutuklanmasından sonra CHP listelerinden Üsküdar, Sancaktepe, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye meclis üyesi olan sekiz kişi ile Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları tutuklamaya sevk edildi.

CHP listesinden Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi olan Elif Gül’ün kızı Dilan Gül’ün PKK’nın dağ kadrosunda olduğunun belirlenmesi 102 yıllık partinin tarihine kara bir leke olacak cinsten. CHP’li belediye meclis üyesi Elif Gül’ün eşi Ahmet Gül ile kızları Elif’i 2014’te elleriyle PKK’ya teslim ettikleri de ortaya çıktı. Elif Gül’ün kuzeni Halime Özadikti’nin de PKK’nın dağ kadrosunda Türk askerine kurşun sıktığı belirlendi.

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TÜM BU REZALET İMAMOĞLU İÇİN

Tüm bu rezalet Ekrem İmamoğlu’nun İBB Belediye Başkanı seçilmesi için PKK/DEM ile CHP’nin yaptığı ‘Kandil Uzlaşması’nın sonuçları. Bu rezil sürecin tam olarak anlaşılması için PKK/KCK terör örgütünün Türkiye’deki PKK/HDK (Halkların Demokratik Kongresi) yapılanmasının ortaya konmasından geçiyor.

PKK terör örgütü, elebaşının 1999 yılında yakalanmasından sonra örgütün adını 2002’de KADEK, 2003’te KONGRE-GEL, 2005’te KKK, 2007 yılında bizzat Öcalan’ın yazdığı programla 2007’de KCK olarak değiştirdi. KCK sözleşmesinde terör örgütü, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’den koparılacak parçalarla sözde konfederal bir Kürdistan kurulmasını amaçlıyordu. Ana hedef için kullanılan kavram ise “Demokratik Konfederalizm/Özerklik” idi.

Terör örgütü tarafından oluşturulmak istenen “Demokratik Konfederalizm” modeli ile örgütsel faaliyetler, birincisi halka ve ikincisi demokratik alana yönelik olmak üzere iki ayak üzerine kurgulanmıştı.

TALİMAT PKK ELEBAŞINDAN

Teröristbaşı Öcalan, 26 Eylül 2007 tarihli avukat görüşme notunda şu talimatı verdi: “Demokratik Cumhuriyet’in hayata geçmesi için iki önerim var. Birincisi, Demokratik Cumhuriyet Konferansı’dır ve Ankara merkezli olmalıdır. İkincisi, Demokratik Toplum Kongresi’dir. Bunun öncülüğünü DTP yapabilir. Bu, Diyarbakır merkezli bir kongre olur.”

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PKK’nın siyasi uzantıları, elebaşı Öcalan’ın dediğini yaptı ve 2007 Ekim ayında Diyarbakır merkezli DTK’yı (Demokratik Toplum Kongresi) kurdu. Terör örgütünün altyapılanması olan DTK’nın faaliyetlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile sınırlı kalması, yaptığı eylem ve etkinliklerde yeterli halk desteğini alamaması, geniş bir halk tabanına yayılamaması ve sınırlı bir kitleye/kesime hitap etmesi sebebiyle ülke geneline hitap edecek yeni bir yapılanma oluşturulması gereği duyuldu.

PKK, HDK İLE SOLU ELE GEÇİRDİ

PKK elebaşı Öcalan, 6 Temmuz 2011 tarihli avukat görüşmesinde şu talimatı verdi; “Çatı partisi konusunda, daha önce söylediğim gibi Türkiye 20-25 bölgeye ayrılabilir. Örneğin Kürdistan’ı yedi bölgeye ayırabilirler. 12 yerelden yaklaşık seçilenlerin sayısı 400 kişi olabilir. Bu oluşturulacak çatı partisi sadece kongre olmaz veya sadece parti şeklinde de olmaz. Hem kongre hem de parti şeklinde yarı-kongre biçiminde olabilir. Sanırım ekime kadar Demokratik Ulus Kongre-Partisi çalışmalarını tamamlarlar.”

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PKK ve elebaşı gözünü Batı illerindeki marjinal sol ve gruplara dikmişti. Sözde özerlik ve konfederal yapı için kullanacakları grupları tek çatı altında bir araya getirerek sözde il ve ilçe meclisleri ile TBMM’ye alternatif bir çatı meclis oluşturmayı kararlaştırdılar.

12 Haziran 2011 seçimlerinin ardından PKK elebaşının, 18 Temmuz 2011 tarihli avukat görüşme notunda kongrenin en geç ekim ayında toplanması gerektiği şeklindeki talimatına paralel olarak başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerde toplantı ve konferanslar gerçekleştirildi. 15-16 Ekim 2011 tarihinde ise HDK Kuruluş Kongresi gerçekleştirilerek HDK’nın kuruluşu ilan edildi.

DOĞUDA DTK, BATIDA HDK

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Terör örgütünce demokratik özerkliğin inşasında DTK’ya Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan sözde “Kürdistan Meclisi”, HDK’ya ise ülkemizin batı bölgelerini içerisine alacak şekilde sözde “Türkiye Meclisi” rolü biçildi. PKK uzantıları 15-16 Ekim 2011 tarihinde HDK’nın kuruluşu ilan etiler. HDK’nın amacı PKK terör örgütünün bölücü taleplerinin gerçekleşmesi için marjinal sol örgütler ve grupları bir çatı altında bir araya getirmekti. Böylece sözde özerklik fikrinin altyapısını oluşturmayı amaçladılar.

AÇILIMDA ÖZERKLİK İLAN ETTİLER

Nitekim, açılım sürecinde PKK/KCK terör örgütü tarafından “Demokratik Özerlik” stratejisinin uygulamaya geçirilmesine yönelik DTK öncülüğünde HDK organları ve üyelerinin katılımı ile Türkiye genelinde 12 il ve 19 il/ilçe merkezinde sözde özerklik/özyönetim ilanları yapıldı. Özerklik/özyönetim ilan edilen 6 ildeki 12 il/ilçe merkezinde ise terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten silahlı örgüt mensuplarının desteklediği çukur/barikat eylemleri adı verilen sözde “kurtarılmış bölgeler” oluşturmayı hedefleyen eylemler/saldırılar düzenlendi.

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HDK’NIN TALİMATLARI KANDİL’DEN

DTK’nın eylemlerinde Doğu ve Güneydoğu ile sınırlı kalması, Yargıtay kararı ile terör örgütü olarak tanımlanmasından sonra PKK, ağırlığını içinde sol grupların da bulunduğu HDK’ya verdi. PKK/KCK terör örgütü üst yönetimi tarafından verilen talimatlar ilk olarak HDK’ya iletildi, burada incelenerek analiz edildikten sonra HDK bünyesindeki gruplara aktarıldı. Toplantı, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları ve sivil itaatsizlik eylemleri HDK organizesinde düzenlendi. Ayrıca terör örgütüne eleman kazandırma, terör örgütünün meşruiyet kazandırma, cezaevi iç/dış koordinasyon yapılanmaları arasında talimatların aktarılması ve değerlendirilmesinde HDK’nın aktif şekilde görev aldığı tespit edildi. HDP (Halkların Demokratik Partisi) de 15 Ekim 2012 tarihinde HDK tarafından alınan kararla kuruldu. HDP’ye kapatma davası açılması sonrası PKK/DEM Parti kuruldu. HDP, 2019 yerel seçimlerinde, PKK/DEM ise 2023 cumhurbaşkanlığı ve 2024 yerel seçimlerinde CHP ile ortaklık yaptı. HDK kapsamında PKK/DEM’in belirlediği isimlere CHP listelerinden belediye başkanı, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelikleri verildi.

İşte son operasyonlar PKK/KCK-HDK/DEM ile CHP’nin yerel seçimde yaptığı ‘Kent Uzlaşısı’nın ucunun Kandil’e çıktığını göstermeye yetti.