PKK/HDP-YSP-HEDEP ile CHP ‘milliyetçi’ AKP, MHP, İYİ Parti vatan haini, öyle mi?

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Bunun için 2020’de “Evet” oyu kullandığı Irak ve Suriye tezkeresine, 2021’de olduğu gibi “Hayır” oyu vereceklerini açıkladı. Dediğini yaptı, TBMM’deki tüm partiler tezkereye “evet” derken, CHP’liler PKK’nın siyasi kolu YSP ile “hayır” oyu verdiler. Tezkere 357 oyla kabul edildi.

2021’de AKP, MHP ve İYİ Parti oylarıyla TBMM’den çıkan tezkerenin süresi ay sonunda doluyor. Bu nedenle TBMM’ye yeni tezkere yollandı. Türkiye’nin Irak ve Suriye’de DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelesi için gerekli tezkere dün TBMM gündemine alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki haftadır yaptığı grup konuşmalarında tezkereye “Hayır” diyeceklerini açıkladı.

Ancak bunu yaparken tezkereye “Evet” oyu veren AKP, MHP ve İYİ Parti başta olmak diğer partiler hakkında ‘vatana ihanete’ varan suçlamalarda bulundu.

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MHP’YE ‘MİLLİYETÇİLİK’ DERSİ!

Kılıçdaroğlu öyle gülünçleşiyor ki; PKK’nın siyasi kolu ile işbirliğini sürdürmek adına tezkereye “Hayır” derken, “Evet” oyu verecek olan MHP’yi milliyetçi olmamakla suçlayabiliyor.

Kılıçdaroğlu, geçen hafta tezkere konusunda şunları söylemişti: “Önümüzde bir tezkere var, ‘Terörle mücadele edeceğiz’ diyorlar. Hiçbir zaman terörle mücadelenin karşısında olmadık. Elbetteki terörle mücadele konusunda verilecek her yetkiye ‘evet’ deriz; ama anlamadığım bir şey var. ‘Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması.’

Birinci sorum Bahçeli’ye. Partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi, MHP olarak bu tezkereye ‘Evet’ diyeceğini söylüyorsun, yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine ‘Evet’ diyor musun, demiyor musun?

Asla ve asla yabancı askerlerin Türkiye’ye gelmesini istemiyorum.

Bahçeli’ye ikinci sorum; kim bu yabancı askerler? Kimi davet edeceksiniz?

Şimdi beyefendiler ‘Yabancı askerleri davet edeceğiz’ diyor. Kim bunlar? ‘Milliyetçiyim’ diyorsan sen de ‘Hayır’ diyeceksin.”

VATAN HAİNLİĞİ SUÇLAMASI

Kılıçdaroğlu dün de “Evet” oyu verecek partileri, TBMM’deki grup konuşmasında vatan hainliği ile şöyle suçladı:

“...Tezkerede şunları yazıyor. ‘TSK’nın gerektiği takdirde sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi...’ Ama cümle şöyle bitiyor; ‘Ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerinin Türkiye’de bulunması.’ Biz kendi ülkemizde yabancı asker postalı istemiyoruz. Kendi topraklarına yabancı askerleri davet edip, terörle mücadele ayağı altında burada onların bazı müdahalelerine izin vermek vatana ihanettir.



Yabancı asker geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu olarak, yabancı askerlerin önünde bütün CHP’liler olarak duracağız ve onları kovacağız. Beraber gideceğiz, beraber mücadele edeceğiz ve bunları göndereceğiz. Ben milli Kurtuluş Savaşı’nın tarihine ihanet ettirmeyeceğim.”

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ÜÇ YIL ÖNCE ‘EVET’, ŞİMDİ ‘HAYIR’



AKP ve MHP’ye muhalif olduğu için böyle konuşması “siyasetin cilvesi” diye yorumlanabilir ancak Kılıçdaroğlu daha birkaç ay önce 6’lı Masa’da beraber oturduğu İYİ Parti’yi de vatana ihanetle suçladığının farkında mı acaba?

Terörle mücadele için gerekli tezkereye “Evet” oyu verecek partileri milliyetçi olmamakla hatta vatana ihanetle suçlaması bir yana, şimdi gelelim Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutarsız ve iki yüzlü siyasetine.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP’sinin de “Evet” oyu verdiği ve 7 Ekim 2020 tarihinde kabul edilen 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tezkerenin başlığı şuydu:

“TÜRKİYE’NİN MİLLİ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK AYRILIKÇI HAREKETLER, TERÖR TEHDİDİ VE HER TÜRLÜ GÜVENLİK RİSKİNE KARŞI ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAK, IRAK VE SURİYE’DEKİ TÜM TERÖRİST ÖRGÜTLERDEN ÜLKEMİZE YÖNELEBİLECEK SALDIRILARI BERTARAF ETMEK VE KİTLESEL GÖÇ GİBİ DİĞER MUHTEMEL RİSKLERE KARŞI ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİN İDAME ETTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN HUDUT, SUMUL MİKTAR VE ZAMANI CUMHURBAŞKANINCA TAKDİR VE TAYİN OLUNACAK ŞEKİLDE, GEREKTİĞİNDE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN YABANCI ÜLKELERE GÖNDERİLMESİ, YABANCI SİLAHLI KUVVETLERİN TÜRKİYE’DE BULUNMASI VE BU KUVVETLERİN CUMHURBAŞKANININ BELİRLEYECEĞİ ESASLARA GÖRE KULLANILMASI İLE CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENECEK ESASLARA GÖRE GEREKLİ DÜZENLEMELERİN YAPILMASI İÇİN ANAYASA’NIN 92’NCİ MADDESİ UYARINCA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN 2/10/2014 TARİHLİ VE 1071 SAYILI KARARIYLA VERİLEN VE SON OLARAK 8/10/2019 TARİHLİ VE 1231 SAYILI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KARARIYLA 30/10/2020 TARİHİNE KADAR UZATILAN İZİN SÜRESİNİN 30/10/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL UZATILMASINA DAİR KARAR.”









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PKK’NIN SİYASİ KOLU İLE AYNI

Bu tezkerenin süresi 30 Ekim 2021’de doldu. Yine aynı başlık ve içerikle TBMM’ye sunulan tezkereye bu kez Kılıçdaroğlu CHP’si, “Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması” cümlesini gerekçe göstererek “Hayır” oyu verdi.

Aradan tam iki yıl geçti;hem 2020’deki hem de 2021’deki tezkerede yer almasına rağmen yabancı silahlı kuvvetleri Türkiye’de bulunmadı. Ne teklif eden oldu ne de davet eden. Tezkere metninde de durumda da bir değişiklik yok.

Tek değişen Kılıçdaroğlu ve CHP. PKK’nın siyasi kolu HDP/YSP/HEDEP ile 31 Mart 2024 seçimlerinde de işbirliği yapacağı için sadece üç yıl önce “Evet” dediği tezkereye ikinci kez “Hayır” diyor.

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PKK’nın siyasi kolu ile işbirliği yapıp, aynı yönde oy kullanırken sahte “milliyetçi” ve “sahte “vatansever” söylemiyle nasıl gülünç duruma düştüğünü göremiyor.