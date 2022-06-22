PKK/HDP pazarlığa başladı

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Hatırlayacaksınız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığı konusunda HDP’li Ahmet Türk, “Aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum” demişti. Ardından HDP’nin Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel de “Bizim görüşümüz nettir ona dair. Ahmet Türk aslında bu konuda çok sade konuşmuştu” diyerek elbirliği ile Mansur Yavaş’ın üzerini çizmişlerdi.

MANSUR YAVAŞ UNUTULDU

Bilmiyorum farkında mısınız, bu açıklamalardan sonra yaklaşık iki üç haftadır kimse Mansur Yavaş’ın adaylığı hakkında konuşmuyor. Oysa anketçiler, gazeteciler tüm araştırmalarda adı en önde çıkan aday olarak Yavaş’tan söz ediyordu. Ama HDP hepsinin sesini kısmayı başardı.

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Sadece Yavaş değil Akşener’in adaylığına da sıcak bakmayacaklarına ve oy vermeyeceklerine dair işaretler vererek kimlerin cumhurbaşkanı adayı olamayacağını belirlemiş oldular.

Geriye kamuoyunda adı en çok konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu kaldı. Ahmet Türk dün yine devreye girerek bir anlamda pazarlığı açtı.

BÖLMEYİ PAZARLIĞA AÇTILAR

Diğer HDP’li belediyelerde olduğu gibi terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık ettiği için başında olduğu Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanan Ahmet Türk, hem 6’lı masaya ayar verdi hem de taleplerini şöyle sıraladı:

“- 6 parti bir masanın etrafında toplanmış ve iktidarı değiştirmeye çalışıyorlar. Ancak iktidara geldiklerinde Türkiye’nin sorunlarını nasıl çözeceklerine dair projelerini bilmek istiyoruz. İktidar olduklarında Kürt sorununun çözümü konusunda CHP ile İYİ Parti ya da Demokrat Parti aynı mı düşünecek?

- Yüzde 13 oyu olan bir parti neden altılı masanın içinde yer almıyor?

HDP’yle aralarındaki mesafeyi koruyorlar, peki kimden korkuyorlar? Mesele budur. Şimdiden korkuyorsanız yarın bütün bu meseleleri nasıl çözeceksiniz?

- Türkiye’de değişimin, dönüşümün sağlanması için somut önerilerin ortaya konması lazım. Siyaset Kürtlerin halk olduğuna, dili ve kültürü olduğuna inanacak, bunu içselleştirecek ve güvence altına alacağını açıklayacak. Kürtlerin başka türlü muhalefete inanması çok zor.

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- Evet, Erdoğan gitmeli ama yerine gelecek kişinin radikal demokrasi mücadelesi vermesi gerekiyor. Türkiye’nin sorunları, özellikle Kürt halkının talepleri konusunda somut bazı çalışmalar, açıklamalar yapması lazım.

‘PROJENİZİ AÇIKLAYIN’

- Şimdi on binlerce Kürt hapisteyken ve bu konuda muhalefet partileri tarafından ciddi bir şey yapılmazken Kürtler niye güvensin onlara? Bu güvensizliği ortadan kaldıracak somut adımların atılması lazım. Beklentimiz budur.

- Önce adayın açıklanması, adayın gelecekle ilgili projelerinin ortaya çıkması lazım. Ama şunu söyleyebiliriz, Kürtler kimsenin askeri değildir.

- Örneğin Kürt sorununu nasıl çözeceksiniz? Cezaevindeki tecridi, bu haksız, hukuksuz tutuklamaları nasıl engelleyeceksiniz?

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- Bunları görmemezlikten gelebilir misiniz? Bu konularda somut açıklamaların yapılmasını bekliyor Kürt halkı. KHK ile birçok insan ihraç edilmiş durumda... Bunlar ne olacak?”

AHMET TÜRK PKK TALİMATLARINI OKUYOR

YANİ HDP artık terör örgütü PKK sorununa “Kürt sorunu” diyen Millet İttifakı üyelerinden taleplerini sıralıyor. 6’lı masaya çağrılmamasını eleştiriyor ama bunu dert etmiyor. Çünkü yaptığı, PKK’nın dağdan HDP’ye gönderdiği talimatlarda yazılanları okumak.

PKK’nın 2021 yılı eylül ayında HDP’ye gönderdiği ve güvenlik güçlerinin eline geçen talimatlar arasında, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, seçim sırasında ve sonrasında nasıl davranacaklarına dair emirler yer alıyordu. Daha önce bu köşede yer alan o talimatlarda şunlar yazıyor:

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PKK’NIN BİRİNCİ TURDAKİ ADAYI

“- Kuzey örgütü (HDP) olası bir baskın seçime her bakımdan hazır olmalıdır. Onun dışında bir de cumhurbaşkanı adaylığı için bir hazırlık olmalıdır. Her hâlükârda birinci tura kendi adayımızla gireceğimiz için, düşünülmüş bir adayı şimdiden hazırlamak gerekir.

- Yine genel seçimlerde ittifak siyasetimiz ne olacak? Resmi ittifak mı dayatacağız yoksa 31 Mart’taki gibi dışarıdan destek vermekle mi yetineceğiz?

- CHP, İYİ Parti gibi partiler, demokrasi ittifakı, faşizme karşı mücadele etme ittifakına gelmezler. HDP’yle açık ilişkiye de girmezler. Fakat HDP’nin seçimler açısından onlar için çok önemli olduğunu biliyorlar.

‘HDP’SİZ KAZANAMAYACAKLARINI BİLİYORLAR’

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- HDP olmadan seçimleri kazanamayacaklarını, AKP ve MHP’den kurtulamayacaklarını biliyorlar. HDP bu partilere ‘Bize doğru yaklaşırsanız biz de yerel seçimlerdeki gibi yaklaşabiliriz, aksi takdirde kaybedersiniz’ biçiminde, hem umut vermeli hem de böyle bir politika yürütmemiz için bizleri cesaretlendirecek yaklaşım göstermelisiniz, demelidir.

- Yani karşılıksız bir yaklaşım göstermelerinin böyle bir tutumu ortaya koymayı zorlaştıracağı biçiminde uygun uyarılar olabilir.

- ‘Tabanımızın sizlerden böyle bir beklentisi var’, mesajını vermeliler. HDP yürüteceği siyasetiyle bunları kendine muhtaç hale getirebilir ve bunlardan yararlanabilir.

- Bunların HDP’ye karşı politika içinde olmaması bile önemlidir. Doğru yaklaşımla bunları etkilemek, AKP-MHP’ye kaybettirmek olanaklı hale gelebilir.”

Her şey net; CHP ve İYİ Parti’in başını çektiği ittifakın aday seçimi ve seçim stratejisi ağırlıklı olarak PKK/HDP aracılığı ile belirlenecek. Ama onlar demokrasicilik oynamaya devam edecek.