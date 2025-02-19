PKK/DEM ve HÜDA PAR’dan ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmasına darbe

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” çalışmasından terör örgütünün silah bırakması ve siyasi kolunun Türkiye partisine dönüşmesi şeklinde iki beklenti olduğunu açıklamıştı.

Bu amaçla “Terörsüz Türkiye” için İmralı’da tutuklu bulunan PKK elebaşı Öcalan’ın koşulsuz ve şartsız “PKK’ya silah bırakma” çağrısı yapması beklenirken, PKK/DEM ve HÜDA PAR yayımladığı iki bildiriyle açık açık bölücü taleplerini öne sürerek çalışmaya ağır bir darbe vurdular. Bu konu tartışılırken artık “silah bırakma çağrısı” değil, bu iki partinin öne sürdüğü şartlar konuşulursa kimse şaşırmasın.

PKK/DEM’İN ŞARTLARI

Ne demek istediğimi her iki partinin bildirisinden örneklerle anlatayım. Önce PKK/DEM’in bölücü bildirisinden örnek vereyim; 12 Şubat 2025’te Ankara’da toplanan Parti Meclisi’nde alınan kararlar 14 Şubat’ta bildiri şeklinde açıklandı. PKK/DEM’in “silah bırakma çağrısı” yerine çalışmayı müzakere sürecine çevirmeye çalıştığı anlaşılıyor. Nitekim, bildirinin birinci maddesinde “Tecrit Politikalarına Son Verilmesi” denilerek Öcalan’ın çalışma koşullarının sağlanması, gelişmeleri doğrudan öğreneceği koşulların yaratılması talep ediliyor.

Haberin Devamı

İkinci madde olarak, “Demokratik Yeni Bir Toplumsal Sözleşme” denilerek bildiğimiz bölücü talepler sıralanıyor. Anayasa’da Türk milleti kavramının yerine farklı etnik unsurlara yer verilmesi isteniyor.

Üçüncü madde ise Türkiye’yi küçük küçük etnik gruplara bölmeyi amaçlayan; ortak dil olan Türkçe dışında her anadilde eğitim talebi şöyle ifade ediliyor: “Kürtler, Türkler, Araplar, Ermeniler, Süryaniler, Romanlar; Sünniler, Aleviler, Êzidiler, Hıristiyanlar, Museviler ve diğer tüm halklar, inançlar ve kimlikler hiçbir ayrımcılığa uğramadan, anadilinde eğitim ve kültürel haklar başta olmak üzere tüm demokratik haklara sahip olmalıdır.”

Dördüncü madde de yer alan “Türkiye’nin Ortadoğu’da Savaş Yerine Diyalog ve Barış Politikalarını Benimsemesi” talebinde, Irak ve Suriye’de PKK ve PKK/YPG’ye yönelik operasyonların durdurulması ve müzakere edilmesi isteniyor.

Haberin Devamı

HÜDA PAR’IN BÖLÜCÜ TALEPLERİ

15-16 Şubat günlerinde ise HÜDA PAR, Diyarbakır’da sözde “insani çözüm” adı altında bir çalıştayın sonuç bildirgesinde PKK/DEM’lilerle benzer bölücü talepleri dile getirdi. HÜDA PAR’ın programında bulunan bölücü taleplerin yer aldığı bildirisinde ülkenin bir bölümü için “Kürdistan” ifadesi kullanılırken, üstü kapalı şu tehdit yer alıyor: “...Kürdistan’da yaşayan tüm insanlar bölgede huzur istemektedirler. Ankara’nın saadeti, Diyarbakır’ın huzuruna bağlıdır.” Sözde “İslami çözüm modeli” talep edilen bildiride, PKK’nın 1984 yılında başlattığı terörden hiç söz edilmezken şu saçma tahlilde bulunuldu: “Kemalist resmi ideolojinin dayatmaları neticesinde ortaya çıkan ve bugüne kadar yüz binlerce insanın ölümüne ve büyük acıların yaşanmasına yol açan silahın ve şiddetin Kürt meselesi için bir çözüm enstrümanı olmadığı, bilakis bu yöntemin Kürtlerin sahip olduğu beşeri ve siyasi gücü kriminalize ettiği ortaya çıkmıştır.”

Haberin Devamı

VATAN HAİNİ SAİD İÇİN DEVLET ÖZÜR DİLEMELİYMİŞ

Kürtleri de katleden PKK teröründen hiç söz edilmeyen bildiride, vatana ihanet eden Şeyh Said’in idam cezasına çarptırılmasından dolayı devletin özür dilemesi talep edildi. Hatta bu kapsamda ders kitaplarının da değiştirilmesi istendi. Bildirinin sonuna doğru Anayasa’da bölücülük içeren değişiklikler şöyle sıralandı: “Kürtçe anayasal güvenceye kavuşturulmalı, anadilde eğitimin önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Anayasa’da Kürtlerin yokluğu değil varlığı güvence altına alınmalıdır.

Kürt meselesinin kaynağını oluşturan Kemalist zihniyetin ürünü olan darbe anayasası değiştirilmeli ve eşit vatandaşlık temelinde yeni bir anayasa hazırlanmalıdır.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk olduğu tanımlamasından vazgeçilmelidir. Devlet diline hâkim olan ırkçı, dışlayıcı ve inkârcı söylem tüm mevzuattan, literatürden ve eğitim müfredatından çıkarılmalıdır.”

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANINDAN CEVAP

1 Ekim’de başlayan “Terörsüz Türkiye” çalışması ile ilgili başından beri açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya X hesabından HÜDA PAR’ın yaptığı çalıştay bildirisindeki maddelere hak ettiği dilden şu cevabı verdi:

“1 Ekim ve devamında Sayın Bahçeli’nin hamleleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşımlarıyla devreye giren devlet inisiyatifinin bir etkisi de bütün emperyalist bölünme projesi yanlılarının bir bir deşifre olmasıdır.

Haberin Devamı





Terör sorununun kökten ortadan kaldırılması için başlatılan yeni dönemi istismar edenler, hadsizlikte zirve yaptılar. Türkiye’yi bölme hedefli emperyalist dış Kürt sorunu projesini referans alıp güya insani çözüm çalıştayı yapanlar sonuç bildirgesiyle açıkça ve arsızca Türkiye’nin bölünmesinden yana olduklarını ilan ettiler.

Terör diyemeyen, terör örgütüne karşı çıkamayan bu grup iki millet, iki vatandaşlık, iki eğitim dili hatta iki resmi dil ve iki ülke diyerek Türkiye düşmanlığını ve bölünme niyetlerini ortaya döktüler. Cumhur İttifakı’ndan nefret edenlerin ve AK Partili görünenlerin de içinde yer aldığı ama insani olmadığı kesin bu ‘bölünme çözümü çalıştayı’, Terörsüz Türkiye için başlatılan yeni döneme ihanettir.

Hele İslam’ı istismar ederek referans yapan ve bu bölünme projesine dayanak üretme çabaları ile Cumhuriyet’in esaslarına düşmanlıkları ise tam bir alçaklıktır.

Ne yaparsanız yapın Terörsüz Türkiye pazarlıksız, kayıtsız ve şartsız gerçekleşecektir.

Terörsüz Türkiye’ye geçildiğinde de milli devletin esaslarını; Cumhuriyet, üniter yapı, Türk milleti, Türk vatandaşlığı ve Türkçe’yi, Türk bayrağını ve İstiklal Marşı’nı kimse tartışmaya açamayacaktır.

Cumhuriyet’le kazanılan milli devleti tartışmaya açmak ve beka sorunu çıkarmak kimsenin haddi değildir. Buna asla geçit verilmeyecektir. Tam tersine Terörsüz Türkiye, milli devleti daha da güçlendirecek adımların atılmasını sağlayacak ve yurtsever demokrasimizi güçlendirecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, mesajı aslında iki bölücü bildiriye gereken cevap niteliği taşıyor.

Bu iki parti bildirileriyle aslında PKK elebaşının yapacağı çağrıyı da önemsizleştirmiş oldu. Öcalan, iki bildiride yer alan ve kabul edilmeyeceği bilinen şartlardan biri veya birkaçını öne sürse dahi artık hiçbir önemi yok. Bu şartlar altında “silah bırak çağrısı” yapsa da PKK’nın buna uymayacağı çok açık. Yani Öcalan çağrı yapsa da “Terörsüz Türkiye” çalışması bu iki parti tarafından şimdiden darbe aldı. Yine de bekleyelim bakalım sonu nereye varacak.