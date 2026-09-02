PKK bir hiç uğruna ölen üyelerinin sayısını da saklıyor… 42 yılda öldürülen PKK’lı sayısı 47 bin 268

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PKK terör örgütüne katılan çocuklarının dağda yaşadığını düşünen; bir gün geri döneceğini düşünen aileler, evlatlarının ölüm haberini alıyor.

PKK AÇIKLAMASI: 1976-2026 ARASI 27 BİN ÖLÜ

Son günlerde Diyarbakır, Van, Yüksekova, Cizre ve Mardin nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen 230 örgüt mensubunun kimlik bilgilerini açıklayan örgüt yönetimi aldığı fesih kararının uygulamasını; yaşayan örgüt mensuplarının silah bırakıp teslim olmasından önce adeta 50 yıl içinde öldürülen teröristlerin isimlerini açıklayarak başlatıyor. Ancak terör örgütü bu rakamları açıklarken de gerçekleri gizliyor.

Çünkü Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi rakamlarına göre; PKK terör örgütünün devlete silah çektiği Eruh ve Şemdinli baskınlarının gerçekleştiği 15 Ağustos 1984 tarihli ilk terör saldırısından bu yana geçen 42 yılda toplam 47 bin 268 terörist öldürüldü.

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Terör örgütü yöneticilerinden Murat Karayılan ise 1976’dan 2026’ya kadar örgüt kayıtlarında 25 bin 922 kişinin öldürüldüğünü, kayıtlara girmeyenlerle birlikte toplam sayının yaklaşık 27 bine ulaştığını açıkladı. Karayılan’ın verdiği rakamlara göre PKK ölümleri dönemlere göre şöyle sıraladı:

1976-1983: 173 kişi

1984-2000: 13 bin 778 kişi

2001-2026: 7 bin 949 kişi

2015-2026: YPS’ye bağlı 760 kişi

SURİYE VE IRAK’TA 3.262 ÖLÜ

Geçen hafta fesih kararı alan PKK’nın Suriye kolu SDG’nin 3 bin 262 mensubu da Ayn El Arap dahil Kuzeydoğu Suriye’de ve Irak’ta Sincar’da DEAŞ ile çatışmalarda öldürüldü.

Karayılan, bu rakamların toplamının 1976-2026 dönemi için 25 bin 922 olduğunu söyledi. Örgütün kayıtlarına girmeyen, özellikle 1984-2000 yılları arasında öldüğü belirtilen yaklaşık bin kişi de hesaba katıldığında toplam kaybın yaklaşık 27 bin olduğunu ileri sürdü.

Karayılan ayrıca sivil ölümlere ilişkin örgütün elinde kesin bir sayı bulunmadığını, tahminin 5 bin ile 10 bin arasında olduğunu ifade etti.

Karayılan, örgütün açıklamadığı ölümlerin de bulunduğunu belirterek, özellikle Kuzey Suriye ve Irak dışındaki Türkiye sınırları içerisindeki bölgeden 520 kişinin kimlik bilgilerinin henüz açıklanmadığını söyledi.

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2023 YILINDA 50 BİN ŞİMDİ 27 BİN

Karayılan, öldürülen terörist sayısını 27 bin olarak açıklarken, bir başka örgüt yöneticisi Duran Kalkan 11 Ağustos 2023’te yaptığı açıklamada: 15 Ağustos 1984’de Siirt Eruh’daki ilk PKK saldırısından bu yana 39 yılda 50 bin PKK’lının öldürüldüğünü açıklamıştı. Bu iki çelişkili açıklamanın en önemli nedeninin; bir hiç uğruna ölen çocuklarının eve döneceği umudunu taşıyan ailelerinin tepkisi olduğu düşünülüyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın yapılan operasyonlar sonrası hazırlanan raporlara göre, 15 Ağustos 1984 ile Ağustos 2026 arasında yani tam 42 yılda öldürülen terörist sayısı 42 bin 268, yaralı ele geçen terörist 6 bin 632, teslim olan terörist sayısı, 8 bin 556, yakalanan terörist sayısı 12 bin 192 olmak üzere, “Etkisiz Hale Getirilen” terörist sayısı toplamı 74 bin 648’e ulaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen her bir operasyon sonrası hazırlanan saha raporları, uçak, İHA ve uydu sistemleriyle sahadan elektronik gözlemle elde edilen bilgiler, örgüt içi iletişim, istihbarat raporları ve yakalanan örgüt mensuplarından alınan ifadelere dayanarak hazırlanan rakamlar, örgütün hâlâ gerçeği gizlediği sonucunu ortaya koyuyor. Böylece örgüt hâlâ evlatlarının geri döneceği umudunu ailelerin örgütle bağlantısını da canlı tutmayı da amaçlıyor.