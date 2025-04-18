Pavyonda delege pazarı

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Ben de onlar kadar üzüntülüyüm. Ancak onlardan asıl özür dilemesi gereken eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın deyimiyle “delege pazarı” kurarak şaibeli bir kurultayla CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel yönetimi olmalı.

Hatırlanacağı gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Eylül 2024 günü Sivas Kongresi’nin yıldönümünde, partinin ilk kurultayının milli bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlık yaptığı Sivas Kongresi olduğunu şu sözlerle ifade etmişti; “Partimizin kurulduktan sonra, yani 9 Eylül 1923’te kuruluş dilekçesini verdikten sonra ilk kongresini, o günkü adıyla kongre, Ekim 1927’de gerçekleştirdi. O gün kongrenin açılışında Cumhuriyet Halk Fırkası’nın ilk kongresinin anonsu yapılmıştı. Ancak Atatürk ilk kurultayımızı Sivas Kongresi olarak tanımlamış. Sivas Kongresi’nin partimizi doğurduğunu açıkça ifade etmiştir. Sivas Kongresi bizim ilk kurultayımızdır.”

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CHP’nin 38’inci Olağan Kurultay’ı ise 4-5 Kasım 2023 günü Ankara’da yapıldı. Partinin Kemal Kılıçdaroğlu dönemi dahil tüm kurultaylarında en fazla “hizipçilik” tartışması yaşanmıştır. Ancak yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun, kaybedilen 2023 seçimlerinin ertesi günü “Değişim” konulu videoyla CHP’de artık hançerleme, ihanet, para, delege pazarı konuşulmaya başlandı. İmamoğlu, 2019’da İBB Başkanı seçildikten sonra tek amacı Cumhurbaşkanı adayı olmak için kaynağı yolsuzluk ve rüşvet olan para gücü ile delegeleri belirleyip, ilk kongrelerini ve ardından kurultayda CHP yönetiminde tam söz sahibi olmaktı. Bunun için Kemal Kılıçdaroğlu’nun son TBMM Grup konuşmasında gözyaşlarına boğulan hatta kaybedilen seçim sonrası “Partimizde Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyen yok. İstifasını isteyenlerin altını kazıyın aktrol çıkar” diyen Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki isimleri kullandı. Özel, adeta İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun sırtına sapladığı hançer oldu. Şaibe, para, delege pazarı tartışmaları gölgesinde yapılan kurultayda Özel, CHP Genel Başkanı oldu.

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İMAMOĞLU’NUN ‘DEĞİŞİM’ DEDİĞİ PAVYONDA DELEGE AVI

Bu konuda Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma ise rezilliği ortalığa saçtı. Bizzat CHP delegelerinin savcılığa verdiği ifade ve paylaştıkları ses kayıtları ve videolar kurultayda nasıl paraların verildiğini, Özgür Özel’in desteklenmesi karşılığı delegelere rüşvet olarak meclis üyelikleri ve kendileri ile yakınlarına belediyelerde iş verildiğini ortaya koydu. 124 delegenin yakınlarının işe yerleştirildiği tespit edildi. Ama hiçbirisi Erzurum delegesi Yusuf Göğerkaya’nın 14 Nisan 2024 günü savcılığa verdiği ifadesindeki gibi çirkin değildi. Göğerkaya, kurultay için Ankara’ya gittiklerinde Erzurum İl Başkanı Sertcan Eş’in pavyonda eğlendikten sonra Özgür Özel’in desteklenmesi karşılığında 1000-1.500 dolar verdiğini şöyle anlattı;

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“Erzurum delegeleri olarak sekiz kişi Kemal Kılıçdaroğlu, dört kişi de Özgür Özel’i destekleyeceğini söylemişti. Arkadaşım Yunus Siner bana İl Başkanımız Sertcan Eş’in kurultaydan birkaç gün önce İstanbul’da bazı görüşmeler yaptığını söyledi. Başkan İstanbul dönüşü bu kez Özgür Özel ile görüşüp resim paylaştı. Özgür Özel’e desteğini belirtti. Biz bu duruma Erzurum delegeleri olarak tepki gösterdik. Ankara’ya geldiğimizde kurultaydan önceki gün Erzurum’un sekiz delegesi olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp resim paylaştık, kendisine olan desteğimizi beyan ettik. Genel merkezden çıkınca ben yanımdaki delege arkadaşımla ‘İl başkanı ile görüşelim’ diye teklif ettim, dört arkadaşım kabul etmedi, ben de yanıma diğer 3 arkadaşımı alarak Sertcan Eş’in olduğu otele gittik, orada kendisiyle görüştük devamında biz de o otele yerleştik. Kurultaydan bir gün önce Balıkhan Restaurant’daki yemeğe parti milletvekilleri tarafından davet edildik. İl başkanımız ile birlikte Balıkhan’a gittik, yemeğimizi yiyerek sohbet ettik. Bu sırada yanımıza il başkanı Sertcan Eş ile delegeler Yüksel Atabay, Şahin, Ekrem Ekmekçi, Erturan Alagöz, Abdulkadir, Recep Eren, Bayram, Yunus Siner, Üstüner Kocaoğlu olduğu halde yemek yiyerek sohbet ettik. Yemek çıkışı ben, Sertcan Eş, Erturan Alagöz ve Abdülkadir olduğu halde Ankara’da bir pavyona gittik, ancak adını ve yerini tam hatırlamıyorum. Pavyonda oturup içtik alkol alıp eğlendik.

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1000-1500 DOLARA OY DEĞİŞMİŞ!

İlerleyen saatlerde geceleyin 02.00 civarında Sertcan Eş bizi pavyonun dışında kapı girişine davet etti. Orada bize hitaben ‘Benim sizin imzalarınızı alıp bir yere göndermem lazım’ dedi ve cebinden para çıkardı. Bana 1.000 dolar para uzattı. Ben bu parayı delil olarak ileride kullanmak amacıyla aldım. Bu parayı hiç kullanmadım. Amacım ilerde olabilecek bir şikâyet ortamında dile getirmek ve delil olarak açıklamaktı. Arkadaşım Erturan Alagöz e 1.500 dolar teklif etti ve parayı alıp cebine koydu. Abdülkadir ise 1.000 dolar teklif etti. Ancak Abdülkadir bu parayı kabul etmeyip, ortamı terk edip Kılıçdaroğlu›nun ekibinin olduğu tarafa gitti. Daha sonra pavyondan çıkıp otele geldik. Daha sonra Sertcan Eş’in gösterdiği evrakları imzaladık. Biz evrakları imzaladıktan yaklaşık 20 dakika sonra Şaban Sevinç isimli gazeteci kendi Twitter hesabından bizim imzalayıp Sertcan Eş’e verdiğimiz evrakı aynen paylaştı... Sertcan Eş, kurultay sırasında Özgür Özel lehine oy kullanmamızı ve oy pusulasında Özgür Özel’e işaretli olarak fotoğraf çekip oy pusulasının fotoğrafını kendisine göndermemizi biz delegelerden istedi. Ben de kurultay günü Özgür Özel lehine oyumu kullandım, fotoğrafımı kendi cep telefonuyla çektim ve Sertcan Eş’e WhatsApp üzerinden gönderdim. Diğer delegelerimiz de aynen böyle yaptı.”

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İmamoğlu’nun “Değişim” diyerek ilçelerden başlayan, il kongreleri ile devam eden ve büyük kurultayla sonuçlanan CHP’yi ele geçirme taktiği işte böyle gerçekleşti. Özgür Özel bu yöntemlerle belirlenen delege oylarıyla Atatürk’ün oturduğu koltuğa sahip oldu.

Emin olun CHP tarihine kara bir leke olarak geçecekler.