Parsel parsel, konser konser

2015 yılında Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın, kendisini “Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY” üzerinden onlara yakın olmakla eleştiren AK Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında “Paralel yapıya parsel parsel Ankara’yı satmıştır” sözleri herkesi şaşırtmıştı. Ardından “Parsel parsel” sözü dillere yerleşti.

Şimdi ise Mansur Yavaş döneminde “Konser konser Ankara’yı soymuşlar” sözü gündemde...

Melih Gökçek, kendisinden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş’ın 100 dolayında suç duyurusunda bulunduğunu, hepsinden takipsizlik kararı aldığını bunun üzerine itiraz edildiğini ve Danıştay’ın takipsizlik kararını onadığını açıkladı. Şimdi sıra “Konser konser Ankara’yı soymuşlar” diyenlerin takip ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki konserler üzerinden yapılan vurgunun soruşturulmasında.

YAVAŞ GÖREVDEN ALMIŞTI

Aslında konu yeni değil, geçen kasım ayında 69 milyon TL’lik konser harcamasıyla ilgili iddialar sonrası, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş hem adı geçen ilgilileri görevden almış hem de bir iç soruşturma başlatmıştı.

İç soruşturmadan sonuç alınmasa da devreye İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve görevlendirilen bilirkişiler girdi.

Soruşturma dün operasyona dönüştü: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün 2021-2014 yılları arasında gerçekleştirilen 32 konserde 154 milyon TL’lik kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle belediye çalışanlarının da aralarında olduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

234 KONSER İNCELEMEDE

Savcılığın, İçişleri Müfettişleri, MASAK ve bilirkişi raporlarına dayalı olarak yaptığı tespitlere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, 1 Ocak 2021- 10 Kasım 2024 tarihleri arasında toplam 234 konser ve etkinlik düzenlendi.

104 konser ve etkinlikle ilgili incelemeler devam ederken, 759 milyon 148 bin TL ödeme yapılan konser ve etkinlikler nedeniyle 154 milyon 453 bin TL kamu zararı oluştuğu belirlendi.

Etkinliklerin Kamu İhale Kanunu’na aykırı biçimde “doğrudan temin” yoluyla hizmet alımı şeklinde düzenlendiği belirtilirken, konserler için ödenen toplam 759 milyon 148 bin TL’nin 608 milyon 47 bin TL’si Enfest, Festiva, Evren ve Üniverce isimli dört firmaya ödendi.

Enfest, Festiva ve Üniverce firmalarının belirtilen adreste bulunmadığı adresin sanal ofis olarak gösteren ve usulsüz fatura kesen bir adres olduğu tespit edildi. Ayrıca ödeme yapılan Yalınayak Organizasyon firmasının da Gimart alışveriş merkezi içinde yer alan Yolkenarı isimli restoran ve eğlence mekânı olduğu ortaya çıktı.

SAHTE FATURALAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin faaliyet konularıyla ilgisi bulunmayan hizmetleri faturalandırdığı ve bu yolla 304 milyon TL’nin üzerindeki paranın konser organizasyonları üzerinden aktarıldığı iddia edildi. Çetinkaya Otopark ve Altaş06 Tekstil gibi şirketlerin milyonluk konser faturaları kestiği ortaya çıktı.

Konserler için 759 milyon TL’nin 608 milyon TL’si ödenen Enfest, Festiva, Evren ve Univerce firmalarının sahipleri arasında akrabalık ilişkileri bulunduğu ve ödenen paraların şahsi hesaplara geçtiği öğrenildi. Enfest isimli firmanın aynı zamanda Yavaş’ın seçim kampanyasını yürüttüğü belirtiliyor.

Rapora göre, bazı şirketler üzerinden 163 milyon TL’nin İstanbul’da “Yolkenarı” isimli bir restorana ve eğlence mekânına transfer edildiği anlaşıldı. Ayrıca Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon firmasının mal alımlarında sahte faturalar kullandığı ve bazı özel şahıslara da para aktarıldığı belirlendi.

Evren Teknik unvanlı firma üzerinden toplam 365 milyon TL’lik çek tahsilatı yapıldığı ortaya çıktı. Bunun 325 milyon TL’sini İrfan Ç., 39 milyon TL’sini ise Murat Ö. isimli şahısların aldığı kaydedildi.

SANAL ŞİRKETLER

Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon firmasının 240 milyon TL tutarında fatura düzenleyerek Hacıoğulları Orman Ürünleri, Juna Elektroteknik, Devran Turizm, Uzunkent Tekstil, Astopia İnşaat ve Altaş06 Tekstil’den mal alımı yaptığını beyan ettiği şirketlerle ilgili de ilginç tespitler yapıldı.

MASAK incelemesinde bu firmaların, tek ortaklı yapıya sahip yeni kurulmuş firmalar olduğu faaliyet adreslerinin genel itibariyle apartman daireleri olduğu ve beyan ettikleri adreslerde bulunmadıkları belirlendi. Ayrıca bu firmaların sigortalı şirket çalışanının olmadığı faaliyet gösterdikleri alanların birbirleriyle ve 240 milyon TL ödeme yapılan Evren Teknik unvanlı firmanın faaliyet gösterdiği alanlarla alakasız olduğu taraflar arasında gerçekleştiği beyan edilen mal ve hizmet alım satımlarını gerçeği yansıtmadığı muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği ve kullandığı tespit edildi.

SADECE YÜZDE 20 SANATÇIYA

Bilirkişiler de yaptıkları incelemelerde, bazı konserlerin aynı tarihte ve aynı yerde yapıldığı buna karşın sanki her seferinde yeniden sahne kurulumu, hizmet bedeli yüzde 20 müteahhitlik kârı yazdıklarını tespit etti.

En acısı da şu: Konser veren sanatçılara ödenen ücretlerin belediye tarafından ödenen tutarların yaklaşık yüzde 20’sine karşılık geldiği kalan yüzde 80’in ise usulsüzlüklerde adı geçen adı geçen firmalarda kaldığı ortaya çıktı.

YOLSUZLUĞU KİM YAPARSA YAPSIN HESAP SORULSUN

Ankara’nın eski ve yeni başkanı yolsuzluk üzerinden sürekli birbirini suçluyor. Mansur Yavaş yönetimi tarafından dün şu açıklama yapıldı: “AK Parti döneminde 2014-2019 arasında yapılan 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcanmış, 2019’dan itibaren 29 Ekim 2024’e kadar ise 426 etkinliğe 30 milyon dolar harcanmıştır. Olay, kamuoyuna 154 milyon TL kamu zararı olarak yansıtılmıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki ABB bugüne kadar eski döneme ait yaklaşık 100 dosyada, ‹ihaleye fesat› ve ‹kamu zararı› iddiasıyla Melih Gökçek ve dönemin yetkilileri hakkında şikâyette bulunmuştur.

Bu dosyalardan 55 tanesinde bilirkişi raporu alınarak takipsizlik kararı verilmiştir, 11 tanesinde bilirkişi raporu alınmadan takipsizlik kararı verilmiştir, 11 tanesinde ise iddianame düzenlenmiştir. Ancak hiçbir dosyada adli yaptırım veya tutuklama kararı olmamıştır. Hâlen 5 dosya derdesttir. Bunlardan ikisi bizzat Melih Gökçek’in tarafı olduğu dosyalardır ve 5 dosya 6 yıldır hiçbir işlem yapılmadan bekletilmektedir. Beklentimiz; soruşturmaların herkese ayrıcalık tanınmadan eşit şekilde yürütülmesi ve adaletin sağlanmasıdır.”

Herkesin beklediği de bu zaten: kimseye ayrıcalık tanınmadan yolsuzlukla mücadele edilsin ama “siyasi operasyon, komplo, kumpas” denilerek yolsuzluğun üzeri örtülmesin.