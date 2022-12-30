Paris’i yakın talimatı PKK/KCK’dan... PKK/HDP'li Aydoğan: ‘Paris serhildanı katliama cevaptır’

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Ahmet Kaya Kültür Merkezi’nde gerçekleşen silahlı saldırıdan sonra başlayan protesto gösterilerinin, polis ve sivil araçların yakılarak kaldırım taşlarının sökülmesi, işyerlerine, otobüs duraklarına zarar verme şeklinde vandallığa dönüşmesini bir araç içerisinden “bozkurt” işareti yapılmasına bağlayan PKK’lıların yalan söylediği de böylece ortaya çıkmış oldu.

CİNAYET SONRASI PKK’NIN TALİMATLARI

23 Aralık 2022 günü Paris’te gerçekleşen silahlı saldırı sonrası PKK/KCK kaynakları, örgüt elemanlarına bulundukları yerde sokağa çıkma ve eylem talimatı verdi.

PKK’nın yayın organı ANF bu talimatı servis etti.

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23 Aralık 2022 günü, örgütün ANF isimli internet sitesinde KCDK-E tarafından, “Paris’teki katliama karşı halkımızı acilen sokaklara çağırıyoruz” başlıklı talimat yayınlandı.

Yine 23 Aralık’ta KON-MED tarafından, “Paris’teki katliama karşı açıl eyleme” başlıklı talimat servis edildi.

24 Aralık 2022 günü AVEG-KON tarafından, “Paris katliamına karşı ayağa kalkalım”, ADGB tarafından, “Her yeri eylem alanına çevirelim” başlığı altında talimatlar yayıldı: “...Gün ortasında gerçekleştirilen bu katliamdan Fransa da sorumludur” denildi.

TEMELLİ TWEET İLE ATEŞİ KÖRÜKLEDİ

23 Aralık 2022 günü, “Paris’teki saldırıya karşı halkımızı acilen sokaklara çağırıyoruz” başlığı altında, “Fransa’daki tüm halkımızı Paris’teki Kültür Merkezi önünde bir araya gelmeye ve diğer Avrupa ülkelerindeki halkımızı ve dostlarımızı bulundukları şehirlerde katliamı kınamak için eylem yapmaya çağırıyoruz” denildi.

Nitekim, terör örgütünün eylem talimatı sonrası PKK’lıların Paris sokaklarını ateşe vermesinden sonra PKK/HDP Milletvekili Sezai Temelli, Twitter hesabından görüntüleri paylaşarak “Paris yanıyor yanarsa yansın” şeklinde tweet attı. PKK’nın ortaya attığı her yalanın sözcülüğünü yapan Temelli, korktuğundan olsa gerek tweet’ini sildi.

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16 ÜLKEDE 71 EYLEM

Saldırının gerçekleştiği 23 Aralık’tan itibaren KCD-K (Avrupa Demokratik Kürt Toplum Merkezi) başta olmak üzere örgütün Fransa’daki yapılanmasına bağlı yapılar tarafından verilen talimat üzerine dünyanın 16 ülkesinde 71 eylem gerçekleştirildi.

Terör örgütü PKK-KCK üyeleri Almanya’da 21, İsveç’te 1, İsviçre’de 11, Fransa’da 14, Avusturya’da 5, Kanada’da 1, İngiltere’de 3, Hollanda’da 3, Finlandiya’da 2, İspanya’da 1, Danimarka’da 2, Yunanistan’da 3, Avustralya’da 1, Rusya’da 1, KKTC’de 1, Güney Kıbrıs’ta 1 eylem gerçekleştirdi.

Eylemlerde atılan sloganlardan birisi de “Katil Türkiye, işbirlikçisi Fransa” şeklindeydi.

Basel’de eyleme katılan TJK-E üyesi Sozdar Sidar ise “Fransa devleti bir kez daha Kürt halkının katliamına ortak olmuştur” dedi.

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Paris’i ateşe veren bu şiddet eylemlerinden sonra örgüt, saldırıların daha da yangınlaşması talimatını da yayınladı. Bu kez devreye 26 Aralık 2022 günü de KCK Genel Başkanlık Konseyi üyesi “Sozdar Avesta” kod adlı Nuriye Kesbir isimli terörist girdi. Terör örgütünün internet sitesi ANF’de, terör örgütünün hedefinin bütün Avrupa ülkeleri olduğunu da şu sözlerle açıkladı: “...Bu zihniyeti elbette iyi tanıyoruz. PKK’yı terör listesine koyan Avrupa ülkelerinin olduğunu iyi biliyoruz....Halkımız gençlik öncülüğünde kendi savunmasını kendisi yapmalıdır. Özsavunma ve devrimci halk savaşı artık toplumsallaştırılmalıdır.”

PKK’NIN TEHDİDİ SÜRÜYOR

PKK adına örgütün yayın organı ANF isimli internet sitesinde saldırıdan Türkiye sorumlu tutulurken, Fransa’ya yönelik şu tehdidi savurdu:

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“23 Aralık katliamının adil yargılamasının olmaması da yeni katliam saldırılarına kapıyı açık tutacaktır. Bu da Fransa devletini ve hükümetini ağır sorumluluk altına sokacaktır...

Parti ve halk olarak bu değerli yoldaşı her zaman saygıyla anacağız ve mutlaka intikamını alarak amaçlarını başaracağız. Halkımız ve dostlarımız, Paris’te yaşanan katliam karşısında Paris’e akarak, katliam karşısında kenetlenerek, şehitlerine yürekten sahip çıkarak yurtsever insan ve demokratik toplum olmanın gereğini yerine getirmiştir.”

PKK/HDP’Lİ AYDOĞAN’DAN İTİRAF

Almanya’nın Köln kentindeki eyleme katılan HDP Milletvekili Nursel Aydoğan ise yaptığı konuşmada Kürdistan halkının Paris’te gerçekleştirdiği vandallığı “Serhildan” yani başkaldırı olarak niteledi. Aydoğan, “Paris serhildanı bizi katledenlere karşı verilmiş bir cevaptır. Kürt halkı katliamlarla sindirilemez” dedi.

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PKK’lılar ise hâlâ Türkiye düşmanı, PKK dostu siyasetçi, gazeteci, entelektüeller aracılığıyla yalan söylemeye devam ediyor.