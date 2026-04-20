‘Parçala Behçet’ usulü rüşvet ‘Zımbala Behçet’ usulü kaset

“...Şimdi bir sürü köpürtecekler, bir sürü yalanlar atacaklar, sonra birlikte izleyeceğiz... İki yıldır belediye başkanı Onursal’ı ihaleye fesat karıştırmaktan suçlayacaklar; Onursal neredeyse hiç ihale yapmadı. Neden yapmadı biliyor musunuz? Belediyede para yok. Mevcut yapılmış ihaleler bitince yenisini yapmak yerine, aracı gereci kendisi alıp olabildiğince para harcanmadan toparlayıp Ataşehir’e söz verdiği hizmetleri yapmaya çalışıyor o paralarla. Büyük bir ihale yok. Ne ile suçlayacaklar, çok merak ediyorum...”

İBB’de Ekrem İmamoğlu, Antalya’da Muhittin Böcek, İzmir’de CHP’lilerin şikâyetçi olduğu yolsuzluk iddiaları gibi baklava kutularında, çantalarda çıkan paraları savunan Özgür Özel, Ataşehir Belediyesi’ndeki yolsuzlukları aklamak için sarf ettiği sözlerde haklı çıkacak gibi. Çünkü şu ana kadar ihale yolsuzluğu değil imar izni yolsuzluklarında milyonlarca dolar rüşvet iddiaları ortaya çıktı.

BESLEME MEDYASIYLA AKLAMA ÇABASI

Rüşveti verenlerin şikâyetleri ve yasal telefon dinleme kayıtlarıyla tespit edilen imar yolsuzluğu üstü örtülecek gibi değil. Ama yine de Özgür Özel ile artık tek misyonu CHP’nin yolsuzluklarını aklama olan besleme medyası hitap ettikleri kitlenin beynini yıkamak için elinden geleni yapıyor. Dün detayları medyaya şöyle yansıdı:

“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Ataşehir Belediyesi rüşvet soruşturmasında teknik takibe takılan diyaloglar ve ‘zaman ayarlı’ ruhsat trafiği ortaya çıktı. Müteahhit H.Ö.’nün lüks yatındaki ağırlamalardan sonra yapı tadilat ve iskân ruhsatları verildiği belgelenirken, rüşvet çarkının toplam bedelinin 13.5 milyon doları bulduğu saptandı.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan işinsanı H.Ö., ‘Çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası belediyedeki yapının adli soruşturma korkusuyla rüşvet tarifesini artırdığını iddia etti.

Görevlilerin “Parti bize sahip çıkmıyor, yakalanmadan ne koparırsak kâr” anlayışıyla hareket ettiğini belirten müteahhit, iskân ruhsatını alabilmek için toplamda 13.5 milyon doları bulan baskıya boyun eğdiğini savundu. H.Ö. ifadesinde “İBB operasyonundan sonra kimse imza atmak istemedi... Eskiden bir istiyorlarsa, beş istemeye başladılar. ‘Zaten herkes içeride, parti kimseye sahip çıkmıyor. Bize de operasyon gelmeden ne koparırsak kâr’ anlayışındalar. Bu yüzden para vermek zorunda kaldım” dedi.



TEKNİK TAKİPLE TESPİT EDİLDİ



Teknik takip birimlerince kayıt altına alınan telefon görüşmesi rüşvet çarkının halihazırda ödenmiş olan kısmını gözler önüne serdi. “BTK.F.01.TK.5710683208” sıra numarasıyla dosyaya giren kayıtta, iş insanı H.Ö. ile avukatı arasındaki diyaloglar ödenen paranın büyüklüğünü ortaya koydu:

* M.K. (Avukat): “Ne kadar yonttular seni?”

* H.Ö. (İş İnsanı): “İki yüz altmış beş net rakam... Altı buçuk milyon dolar.”

* H.Ö. (İş İnsanı): “Fena yani, parçala Behçet oldum resmen!”

Soruşturmanın en can alıcı noktasını ise “ağırlamalar” ve “onaylar” arasındaki takvim oluşturdu. 6.5 milyon doların ödenmesi ve ardından gelen 7 milyon dolarlık yeni talep trafiği şöyle işledi:



1. Temmuz 2024: Müteahhit H.Ö., “Yapı Tadilat Ruhsatı” öncesi Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız’ı Bodrum’daki yatında ağırladı.



2. Aralık 2024: Bodrum koylarındaki “pazarlık” meyvesini verdi. 6.5 milyon dolarlık rüşvetin ödenmesinin ardından 16 ve 30 Aralık 2024 tarihlerinde projenin yapı tadilat ruhsatı onaylandı.



3. Temmuz 2025: İskân ruhsatı aşamasında bu kez Başkan Yardımcısı Yıldız ile birlikte Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in “sağ kolu” olarak bilinen Cengiz Gündoğan, 11-15 Temmuz tarihleri arasında yine müteahhidin lüks yatında ağırlandı.



4. Ağustos 2025: İkinci yat ağırlamasından sadece bir ay sonra, 26 Ağustos 2025 tarihinde iskân ruhsatı jet hızıyla onaylandı. İkinci blok iskânı için 7 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı sürecine girildi.

Soruşturma dosyasına “BTK.F.01.TK.5807870614” sıra numarasıyla giren ve 29 Aralık 2025 tarihinde kaydedilen görüşmede, inşaat firmasının muhasebecisi ile mühendisi arasındaki şu diyaloglar ikinci blok için istenen devasa rakamı ortaya koydu:

* E.C. (Muhasebeci): “Günün bombasını duydun mu? İskân için 7 milyon dolar istiyorlarmış!”

* E.E. (Mühendis): “Ne için istiyorlarmış? E binayı onların üzerine yapalım o zaman... 2-3 milyon dersin bir yere bağlarsın da 7 milyon dolar nedir?”

* E.C. (Muhasebeci): “Yediden başlayıp bire-ikiye razı edecekler. Pazarlık için yapıyorlar. Ben bu heriflere ‘operasyon siyasi’ diye kızıyordum ama bunlar harbiden hak ediyorlar bazen.”



UŞAK’TA ‘ZIMBALA BEHÇET’ GÖRÜNTÜLERİ



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarının yer aldığı dosyadaki tape kayıtları, otel dökümleri ve teknik takip verileri; lüks yatta ağırlanma tarihleri, ödenen 6.5 milyon dolar ve pazarlığı süren 7 milyon dolarlık ek rüşvet talebi ile yapı tadilatı-iskân onayı “Parçala Behçet” diye literatüre giren rüşvet iddialarını güçlendirmiş durumda.

Yalnız, 1970’lerde Behçet Nacar’ın başrolünde yer aldığı “Parçala Behçet” tek bir sinema filmi değil. Aynı serinin “Zımbala Bahçet, Bastır Behçet, Helal Sana Behçet, Sosyete Behçet, Fırtına Behçet, Ustura Behçet gibi” filmleri de bulunuyor.

CHP, “Parçala Behçet” filmini yolsuzluk literatürüne sokarken; belinde havlu ile otel odasında yolsuzluktan basılan Uşak Belediyesi eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili soruşturma serinin “Zımbala Behçet” filmine dönüyor.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/5027 sayılı dosyası kapsamında yapılan incelemelerde, evli ve üç çocuk babası olan, 4 sevgilisi bulunan, pavyon işletmeciliği de yaptığı belirlenen CHP’li Özkan Yalım’ın dört işletmesinde çalışan 13 personeli Uşak Belediyesi kadrosunda sigortalı yaptığı saptandı. Özkan Yalım’ın işyerlerindeki 52 adet dijital materyalin ön inceleme raporuna göre; bir bilgisayarda “silinmiş alanlar” dahil olmak üzere toplam 254 adet müstehcen görsel tespit edildi. Yalım Garden Otel’in muhasebe bilgisayarından ise bir otel odasında çekildiği anlaşılan başında havlu sarılı çıplak bir kadının arkadan çekilmiş fotoğrafının “gerçek bir kişiye ait olduğu” rapor edildi.

Bu arada Özgür Özel’in partiden ihraç edemediği Özkan Yalım hâlâ CHP üyesi...