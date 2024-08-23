Parası Hazine’den TBMM’de terör propagandası; Yıllık faturası 940 milyon TL

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İkiyüzlülüğün, utanmazlığın içinde başkent Ankara’da adeta bir “demokrasi sirki” kurulmuş; Tüm Türkiye her gün kürsüden terör propagandası ve bölücülük yapan, PKK elebaşı bebek katilini savunan PKK/DEM’li sözde milletvekillerinin gösterisini seyrediyor.

Dünyada terör örgütünün bu kadar kolay propagandasının yapıldığı bir meclis göremezsiniz.

TBMM’DE PKK VE FETÖ

TBMM sadece bölücü PKK terör örgütünün değil, 15 Temmuz 2016 gecesi darbeye kalkışan ve TBMM’yi uçaklarla bombalayan Fetullahçı Terör Örgütü’nün üyelerinin bile savunulduğu yere dönüştü. Bunu engelleyecek hiçbir adım da atılmıyor.

Parasını hazinesinden vererek milli meclisinde bölücülük ve terör propagandası yaptıran bir ülke bir devlet yoktur.

TERÖRÜN İKİ DAYANAĞI

Yıllardır bu konuyu anlatırım; PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerini ayakta tutan iki faktör vardır; Birincisi, ABD, Avrupa, Rusya, İran adı ne olursa olsun kullandığı yabancı devletin desteği. İkincisi ise yurtiçinde siyasi ayak.

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PKK ve FETÖ bu ikisine de sahip, arkasında ABD ve Avrupa ülkeleri var. PKK yurtiçinde TBMM’de, içeride DEM görünümünde siyasi faaliyet gösteriyor.

SHP, PKK’LILARI MECLİS’E SOKTU

PKK terör örgütü 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt’in Eruh ve Hakkâri’nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği: bir askerimizin şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı saldırılardan sadece 6 yıl sonra SHP eliyle TBMM’ye milletvekili soktu.



7 Haziran 1990 tarihinde ise, SHP’den ayrılan on bir milletvekili tarafından PKK’nın ilk siyasi partisi HEP kuruldu. PKK terör örgütü, Anayasa Mahkemesi’nin HEP’i kapatmasının ardından DEP, ÖZDEP, HADEP, DEHAP, DTP, BDP adıyla TBMM’de temsil edildi. 2012’de HDP adıyla siyasi faaliyetlerine devam ederken 2021 yılında Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası açıldı. Aradan üç yıl geçti AYM bir karar veremedi. Bu arada PKK/HDP kendini kapattı, 2023 seçimlerine YSP adıyla girdi. Kısa süre sonra adını HEDEP’ye çevirdi, Yargıtay’ın uyarısı üzerine de bugün DEM adıyla TBMM’de terör propagandası ve bölücülüğe devam ediyor.

40 YILDA 14 BİN 902 ŞEHİT



Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli önceki gün bu konuda önemli bir açıklama yaptı.

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15 Ağustos 1984 Eruh ve Şemdinli saldırılarından 15 Ağustos 2024’e kadar geçen 14 bin 600 günde 14 bin 902 sivil ve resmi görevlimizin şehit olduğunu, 40 yıllık terörle mücadelenin ekonomik kaybın 2.5 trilyon dolar olduğunu hatırlattıktan sonra şunları söyledi: “Elbette kahraman şehitlerimizin dökülen kanlarının hiçbir ekonomik veya parasal ölçüyle mukayesesi mümkün değildir. Terörle mücadelenin ardışık ve bütünlükçü mahiyetinden dolayı yalnızca dağda gezen silahlı eşkıya kolunu etkisiz hale getirmek doğal olarak terörist ikmal kanallarını tasfiyede yetersiz kalmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde terör ve bölücülük propagandası yapan lekeli yüzlerin varlığı ülke ve millet gündemini meşgul ettiği müddetçe kanlı döngünün sonu gelmeyecektir. Dağda kovalanıp başı ezilen, sınır ötesinde kaçacak ve sığınacak in bulmakta zorluk çeken hainlerin siyasi destekçileri artık iyice azgınlaşmışlardır.”

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‘PKK’NIN MİLİS GÜCÜ DEM’

Bahçeli, TBMM’de yapılan PKK propagandası ve bölücülük faaliyetlerinin yıllık faturasını da şöyle açıkladı: “PKK’nın milis unsuru olan DEM’in TBMM’de 57 milletvekili bulunmaktadır. Bu milletvekillerin devlet hazinesine yıllık maliyeti 116 milyon 280 bin liradır.

Ayrıca DEM’in 171 milletvekili danışmanın hazineden aldığı yıllık maaş 133 milyon 380 bin lira, 10 grup danışmanının yıllık maaş külfeti 8 milyon 400 bin lira, 30 büro personelinin aldığı yıllık maaş da 23 milyon 400 bin liradır. Daha vahimi de DEM’in 2024 yılında hazineden aldığı yardım miktarının yaklaşık 658 milyon lira olmasıdır. Bu kapsamda terör ve bölücülük odağı DEM’indüşman olduğu devletten 2024 yılında alacağı toplam parasal büyüklük yaklaşık 940 milyon liradır.”



Devlet Bahçeli, PKK/DEM’in 57 DEM milletvekilinin maaşlarının ve yapılacak Hazine yardımının kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılması önerisinde bulundu.

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‘KÜRT DÜŞMANI’ İFTİRASI



Terör örgütü propagandasından başka bir şey bilmeyen PKK/DEM ise Devlet Bahçeli’nin açıklamasında bir kez bile geçmeyen “Kürt” kelimesini kullanarak, “Kürt düşmanlığı” yaptığı yalanını söyledi. Zaten asıl sorunları da PKK terörü ile Kürtler arasında ayrım yapmamaları. Ne zaman birisi PKK’ya laf söylese hemen “Kürt düşmanı” diye iftira atarlar, tıpkı soykırımcı İsrail’in kendisini eleştiren herkesi antisemitizmle suçlaması gibi. Oysa Devlet Bahçeli’nin tek bahsettiği konu PKK terör örgütü ve PKK adına siyaset yapan Kürt katili PKK temsilciliği yapan DEM’lilerdi.

DEM, KÜRT KATİLİ PKK SÖZCÜSÜDÜR

PKK/DEM adına yapılan açıklamada utanmadan, “Partimizin kazandığı hakların tamamı, kendisine oy veren milyonların vergisidir, alınteridir.”

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Peki PKK/DEM’lilere soralım; o milyonlarca seçmen sorunlarının çözümü için mi oy veriyor, PKK terör örgütü propagandasını yapması için mi? Demokrasi, seçme seçilme hakkı, hukuk terör propagandasını meşru hale mi getiriyor?

Günah bu milletin fedakârlıklarına, ziyan olan kaynaklarına, yazık bu hukuka ve devlete.

Peki, PKK’lı teröristler Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan köylüleri, işçileri, çobanları hatta partililerini “ajan işbirlikçi” diye katlederken, PKK/HDP-DEM yönetimi insan ve seçmen olarak hakkını aramaya cesaret edebildi mi? Elbette hayır.

PKK’YA LAF EDERLERSE DİLLERİNİ KESERLER

PKK’nın katlettiği 6 bin 400 sivilin büyük bölümü Kürt kökenli vatandaşlardan oluşuyor. PKK/HDP-DEM bir gün olsun PKK terör örgütünü kınayabildi mi? Elbette hayır.

Peki, PKK/HDP-DEM PKK’yı ve bebek katili Öcalan’ı içine katmadan ortaya attığı sözde “Kürt sorunu”nu tartışmaya cesaret edebilir mi?

PKK/DEM’in eşbaşkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, “PKK bir terör örgütüdür, partimizin adı ne terör örgütü PKK ne de elebaşı Öcalan ile yan yana gelemez. ’Kürt sorununun’ çözümünün muhatabı 5 milyon seçmenden oy alan partimizdir” diyebilir mi?

Diyemezler, devlete ve Türk milletine etmedik hakareti eden PKK/DEM’liler, karşısında korkudan titredikleri PKK’ya tek laf ederlerse o sivri dillerini keserler de ondan.