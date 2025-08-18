‘Paragöz avukat’ savcı ve hâkimlere kumpasa nasıl ortak oldu

Haberin Devamı

Sonrasında da Cumhurbaşkanı yıllar içinde defalarca “Adımı kullanmayın” uyarısında bulunmasına rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK üyeliği yapmış parti üyesi avukat Mücahit Birinci, altı yılda İstanbul’u talan eden Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik yolsuzluk operasyonunda avukat olarak karşımıza çıktı.

Hem de İstanbul’un soyulmasında ihale, yolsuzluk, kara para aklama ve naylon faturacılıkla en büyük rolü oynayanlardan Murat Kapki’nin avukatı olarak.

KARŞILIKLI İDDİALAR

Milyon dolar ücret verdiği avukatlar tutmasına rağmen 26 Mayıs, 18 Temmuz ve 7 Ağustos günlerinde üç etkin pişmanlık ifadesi verdiği halde tahliye olamayan Kapki’nin aklına, çıktığı TGRT kanalında bazı sanıkların tutuksuz yargılanması konusunda konuşmalar yapan AK Partili avukat Mücahit Birinci gelmiş olmalı!

Birinci’nin iddiasına göre Kapki kendisiyle görüşmek istemiş.

Kapki’nin iddiasına göre ise “Melih” isimli avukatla haber gönderen Birinci, “tahliye ettirebileceğini” söyleyerek görüşmek istemiş. “Melih” kim yakında öğreniriz.

KİM BU ARACI MELİH

“Melih” işi bağlamış olmalı ki Kapki, 29 Temmuz’da vekalet çıkarıp Birinci’yi avukatı yapmış. 31 Temmuz’da da cezaevinde görüşmüşler. Kapki’nin iddiasına göre; Birinci yanında getirdiği yalan bir ifade metnini imzalamasını ve 2 milyon dolar karşılığı tahliye olabileceğini söylemiş. Kapki bunu reddedince görüşme bitmiş.

Mücahit Birinci ise Kapki’nin bazı siyasetçilerle ilgili ispatlayamayacağı soyut iddiaları gündeme getirdiğini ve görüşmeyi bitirdiklerini söylüyor.

NEDEN AZLETMESİNİ BEKLEDİN



Elbette akla şu soru geliyor: “Madem öyle, neden avukatlıktan hemen ayrılmadın da Kapki’nin seni azletmesini bekledin?” Çünkü Kapki, 29 Temmuz’da vekalet verdiği avukat Birinci’yi yine kendisi 5 Ağustos günü azletmiş. Birinci, normal olmayan bir durum varsa kendisi aynı gün avukatlıktan ayrılmalıydı. Siyasi kimliği olduğu için de hem partisini bilgilendirmeli hem de kamuoyuna açıklama yapmalıydı.

Oysa, TV’lerde AK Partili avukat sıfatıyla İBB yolsuzluğu hakkında konuşmalar yapan bazı sanıkların tutuksuz yargılanması konusunda görüş açıklayan Birinci, gazeteci Barış Terkoğlu açıklayana kadar Murat Kapki’nin avukatlığını aldığını, sonra da anlaşamadıkları için kendisini azlettiğini gizledi.

SAVCILARI TÖHMET ALTINDA BIRAKTI

Bunu 8 Ağustos’ta X sosyal medya hesabımda ve televizyonlarda eleştirdim. 12 Ağustos’ta Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Kapki’nin dilekçesini 14 Ağustos günü ise CHP’li Özgür Özel açıkladı. Böylece öğrendim ki karşılıklı iddialara göre, biri İstanbul’u soyan çetenin üyesi diğeri yalan ifade vermesi karşılığı 2 milyon dolar talep eden avukatın bu kirli ilişkisine maalesef benim de adımı karıştırmaya kalkmışlar.

Elbette buna karşı sert tepkimi gösterdim ve hukuki yollardan girişimde bulundum. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. Neyse ki İstanbul Cumhuriyet Savcılığı bu kirli ilişkinin ortaya çıkması için hemen bir soruşturma başlattı. Çünkü, Kapki ile Birinci ilişkisi soruşturmayı yürüten savcıları ve mahkemeleri de töhmet altında bırakıyordu.

Murat Kapki, 14 Ağustos günü verdiği ifadede gazeteciler ile savcı ve hâkimler üzerinde oluşturulmaya çalışılan algıyı ortadan kaldırsa da başta 2 milyon dolar talebi olmak üzere özellikle “Melih” isimli avukatın ismini vererek iddialarını tekrar ediyor.

Bununla ilgili tüm gerçekler Mücahit Birinci hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un vereceği izinle başlayacak soruşturmayla ortaya çıkacaktır.

YA BİLEREK OYNADI YA DA TUZAĞA DÜŞTÜ

Murat Kapki’nin üç ifadesine rağmen milyon dolarlar vererek tahliye olma çabasını bu köşede yazıp, televizyonlarda anlatmıştım. Nitekim Özgür Özel’in “İBB Borsası” sözü de buna işaret ediyordu. Belli ki İBB’ye yönelik operasyonları itibarsızlaştırmak, yargılama aşamasında kullanmak için soruşturmayı yürüten savcı ve karar veren hâkimlere karşı kumpas kurmak için kolları sıvamışlar.

Gözünü para hırsı bürümüş, AK Partili kimliği ile bilinen avukat Mücahit Birinci de bilerek oyuna dahil oldu ya da bilmeyerek tuzağa düştü. Şöyle düşünün; öyle ya da böyle yalan ifadeyi imzalamış olsa, bunu Mücahit Birinci avukatı iken mahkeme huzurunda anlatsa ne gibi sonuçları olurdu?

Nitekim yargılama aşamasında bu konu çokça tartışılacaktır. Savcılığın delilleri, sayıları 80’i bulan itirafçılar karşısında köşeye sıkışan Ekrem İmamoğlu suç yapılanması ve CHP’li Özgür Özel’in, Mücahit Birinci’nin bu girişiminden başka tutunacak dalı kalmadığı ortada. O yüzden “Kumpası beraber mi kurdular?” sorusu akla geliyor. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın talebi üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un vereceği soruşturma izni önem kazanıyor.

Hiç kimse Murat Kapki’nin avukatlığını almasının doğuracağı sonuçları öngöremediğini ya da bunun sıradan bir avukat-müvekkil ilişkisi olduğunu söyleyemez. Murat Kapki kendisine ulaşmış olsa dahi aklına “Neden ben?” sorusu gelmeliydi?

Cevabı açık, iyi bir avukat olduğundan değil, AK Partili kimliği yüzünden...



YAZICI: BUNLAR ALÇAK, ŞEREFSİZ



Elbette, Birinci, adımın geçmesiyle ilgili olarak gösterdiğim tepkiye ağır hakaret ve tehditle verdiği karşılıkların hesabını yargı önünde verecek.

Aynı kelimeleri hatta daha fazlasını yazmak ve söylemek çok kolaydı. Ama sözü ve yazıyı onun seviyesine düşürüp kirletmemek lazım.

AK Parti’nin önemli isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci’nin Murat Kapki’nin avukatlığını almasıyla ilgili soruya şu karşılığı verdi: “Bunlar alçaktır, şerefsizdir. Böyle bir şey olabilir mi? Vicdanı olan, hukukun üstünlüğünü norm kabul eden hiçbir yargı mensubuna da bu tiplerin yanaşması mümkün değil. Bu tipler yok mu Türkiye’de, var... Bunlar her mesleğin çakallığını yapan tiplerdir. Bu tiplerle genele dönüştürüp, onlar oluyor diyerek gerçek olan iddiaların da üzeri asla örtülemez. Benim için bu varsa yapanlar suç işliyor. Kim iktidar adına güç kullanıyorsa, adaleti etkilemeye çalışıyorsa alçaktır, şerefsizdir. AK Parti buna müsaade etmez. Asıl olan ahlak ve adalettir.”

Paragöz ve küfürbaz avukat Mücahit Birinci, AK Parti’de kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından istifa ettiğini açıkladı.