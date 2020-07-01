Para nerede FETÖ orada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yaklaşık bir yıldır takip edilen, Cumhuriyet ve yakın tarihimizin önemli operasyonlarından birisini arkadaşlarımız gerçekleştirdi” açıklamasını yaptıktan sonra operasyonun adını da verdi: “Bataklık”...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın konusu “örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile bu suçtan elde edilen gelirlerden kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması.”
Kısaca, uyuşturucu ticareti ve finansmanına yönelik bir operasyonla, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, MASAK’ın da içinde olduğu bir soruşturma süreci ile karşı karşıyayız.
UYUŞTURUCUDA FETÖ BAĞLANTISI
Açıklamaya göre operasyonda bir ayrıntı var ki ilk anda okuyanı şaşırtıyor: FETÖ...
Hayır, FETÖ doğası gereği uyuşturucu ticareti yapmıyor. En azından doğrudan şu ana kadar bu işlere girdiği görülmedi. Yine de ihtiyatlı konuşmak gerek, ülkesine ihanet eden her kötülüğü yapar!
Ancak FETÖ’nün uyuşturucu ticareti yapanlardan haracını aldığı biliniyor. Adına himmet mi denir bilmem ama FETÖ’nün uyuşturucu tacirlerinin sevkıyatlarına göz yumduğu, yakalanan baronların dosyalarının yargıda sümen altı edildiği, yargılananların beraat ettirilmesi karşılığında haracını aldığı adli kayıtlarda mevcut.
Sözün özü: Para neredeyse, FETÖ oradadır.
BARONLARIN ULUSLARARASI ŞEBEKESİ
Operasyon kapsamında adı öne çıkan iki kişi var: Çetin Gören ve Nejat Daş.
İkisinin bir süre ortak olduğu şirket de var. Zaten yürütülen soruşturmaya 6 şüpheli ve 3 şirket incelemesiyle başlanmış. Aralarında 2 örgüt liderinin de bulunduğu 94 şüpheli ve bu şüphelilerin bağlantılı olduğu 16 şirkete ulaşılmış.
Ama o ayrıntıya daha sonra gireriz.
Her iki isim de Avrupa’da uyuşturucudan arananlar listesinde.
Çetin Gören hakkında Ekim 2012’de Belçika’da uyuşturucudan soruşturma açıldı. Anwers Limanı’nda ele geçirilen 8 ton uyuşturucu konusunda bir numaralı şüpheli. “Ekvador’dan muz ithal ediyorum” diyerek uyuşturucu kaçırdığı belirlendi. 4 Mayıs 2012’de Hollanda’da evine baskın düzenlendi. Silah, 900 bin Euro para ve 8 cep telefonuyla yakalandı. 2014’te adli kontrolle serbest bırakıldı. 14 yıl hapis cezası verildi ama firar etti. 2016 yılında Hollanda’da kara para aklamadan 12 yıl hapis cezası aldı.
Nejat Daş ise dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçıları arasında. 1992 yılında 3.1 ton uyuşturucu taşıyan Kısmetim-1 gemisi yakalanacağı sırada personeli tarafından batırılmıştı. 1993 yılında Lucky-S gemisine yapılan operasyonda 11 ton uyuşturucu ele geçirildi. Daş soruşturma kapsamında tutuklandı. 1994 yılında duruşmaya getirilirken firar etti. Gıyabında 25 yıl hapis cezası verildi. 2003 yılında İspanya’da uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı. 2007 yılında Türkiye’ye iade edildi, 2012 yılında 1.2 milyon lira kefaletle serbest kaldı. 2020 yılında İngiltere’den gelen TIR’dan çıkan 300 bin sterlinle ilgili gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bu ikili; Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru’yu da kapsayan uluslararası bir uyuşturucu şebekesi kurdu. Yaptıkları işler; 1993 yılında bir gemide ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar ve 2 ton 500 kilogram baz morfin, 2000’li yıllara gelindiğinde ele geçirilen 140 kilogram eroin, 2012 yılında el konulan ve toplamda 18 tonun üzerindeki kokain, 2016 yılında bir gemide ele geçirilen 20 ton esrar ve ecstasy hap yakalamalarından oluşuyor.
Uyuşturucu şebekesinin bu kadar rahat çalışmasının nedeni FETÖ ile kurduğu ilişki olarak anlatılıyor. Uyuşturucu baronları Nejat Daş ve Çetin Gören’in FETÖ ile ilişkileri iki ayrı koldan yürüttüğü belirlenmiş.
FETÖ’DEN YARGILANAN KAÇAKÇI
Çetin Gören’in en yakın adamlarından biri olan Halil Arslantaş, Gaziantep’te yakalandı. Arslantaş hakkında halen Gaziantep’te devam eden FETÖ üyeliği davası bulunuyor. Yalnız kendisi değil, eşi ve babasının da FETÖ elebaşının Bank Asya’ya para yatırılmasına yönelik çağrısından sonra milyonlarca lira para yatırdığı ve çağrı üzerine hesaplarında arttırıma gittikleri belirlendi. Hem kendisi, hem eşi hakkında FETÖ üyeliği davası devam ediyor. Arslantaş’ın FETÖ ile ilgili mali bağlantılarının ortaya çıkarılması için MASAK da devrede. Nejat Daş ve Çetin Gören hakkında kırmızı bültenle arama ve Avrupa ülkelerinde tutuklama kararları var. Örgüt liderinin yurtdışında işlediği suçlar nedeniyle toplamda 26 yıl hapis cezası bulunmasına rağmen Türkiye’de bazı suç dosyalarından FETÖ bağlantıları sayesinde işlem yapılmadığı belirlendi. Açılmış olan davalardan ise aldıkları cezaların Yargıtay’da FETÖ’den ihraç edilen R.S. isimli bir savcının talebi üzerine bozulduğu ve mahkemenin de talebe uyarak beraat kararı verdiği belirlendi.
500 MİLYONLUK OPERASYON
Şimdi FETÖ’nün emniyet ve yargı ayağı tarafından üstü örtülen dosyalar tek tek açılacak, para ilişkileri ortaya dökülecek. Şu ana kadar yapılan operasyonda 70’e yakın kişi gözaltına alındı. Örgütün uyuşturucu parası olarak Türkiye’ye sokmaya çalıştığı 953 bin 660 sterlin ve 311 bin 500 Danimarka Kronu’na, 52 milyon 627 bin TL’ye, 1 milyon 310 ABD Doları’na, çok sayıda lüks ev ve taşınmaza, yedi kiralık kasaya, 20 lüks araca, örgüt üyelerinin 16 şirketine, hesapları ve mal varlıklarına el kondu. Operasyonun mali boyutunun 500 milyon liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.
MASAK incelemeleri, hem uyuşturucu parasını hem de FETÖ’ye yapılan aktarımları ortaya çıkaracaktır. O zaman bu hain örgütün kirli bir yüzünü daha göreceğiz
Para nerede FETÖ orada
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yaklaşık bir yıldır takip edilen, Cumhuriyet ve yakın tarihimizin önemli operasyonlarından birisini arkadaşlarımız gerçekleştirdi” açıklamasını yaptıktan sonra operasyonun adını da verdi: “Bataklık”...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın konusu “örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile bu suçtan elde edilen gelirlerden kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması.”
Kısaca, uyuşturucu ticareti ve finansmanına yönelik bir operasyonla, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, MASAK’ın da içinde olduğu bir soruşturma süreci ile karşı karşıyayız.
UYUŞTURUCUDA FETÖ BAĞLANTISI
Açıklamaya göre operasyonda bir ayrıntı var ki ilk anda okuyanı şaşırtıyor: FETÖ...
Hayır, FETÖ doğası gereği uyuşturucu ticareti yapmıyor. En azından doğrudan şu ana kadar bu işlere girdiği görülmedi. Yine de ihtiyatlı konuşmak gerek, ülkesine ihanet eden her kötülüğü yapar!
Ancak FETÖ’nün uyuşturucu ticareti yapanlardan haracını aldığı biliniyor. Adına himmet mi denir bilmem ama FETÖ’nün uyuşturucu tacirlerinin sevkıyatlarına göz yumduğu, yakalanan baronların dosyalarının yargıda sümen altı edildiği, yargılananların beraat ettirilmesi karşılığında haracını aldığı adli kayıtlarda mevcut.
Sözün özü: Para neredeyse, FETÖ oradadır.
BARONLARIN ULUSLARARASI ŞEBEKESİ
Operasyon kapsamında adı öne çıkan iki kişi var: Çetin Gören ve Nejat Daş.
İkisinin bir süre ortak olduğu şirket de var. Zaten yürütülen soruşturmaya 6 şüpheli ve 3 şirket incelemesiyle başlanmış. Aralarında 2 örgüt liderinin de bulunduğu 94 şüpheli ve bu şüphelilerin bağlantılı olduğu 16 şirkete ulaşılmış.
Ama o ayrıntıya daha sonra gireriz.
Her iki isim de Avrupa’da uyuşturucudan arananlar listesinde.
Çetin Gören hakkında Ekim 2012’de Belçika’da uyuşturucudan soruşturma açıldı. Anwers Limanı’nda ele geçirilen 8 ton uyuşturucu konusunda bir numaralı şüpheli. “Ekvador’dan muz ithal ediyorum” diyerek uyuşturucu kaçırdığı belirlendi. 4 Mayıs 2012’de Hollanda’da evine baskın düzenlendi. Silah, 900 bin Euro para ve 8 cep telefonuyla yakalandı. 2014’te adli kontrolle serbest bırakıldı. 14 yıl hapis cezası verildi ama firar etti. 2016 yılında Hollanda’da kara para aklamadan 12 yıl hapis cezası aldı.
Nejat Daş ise dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçıları arasında. 1992 yılında 3.1 ton uyuşturucu taşıyan Kısmetim-1 gemisi yakalanacağı sırada personeli tarafından batırılmıştı. 1993 yılında Lucky-S gemisine yapılan operasyonda 11 ton uyuşturucu ele geçirildi. Daş soruşturma kapsamında tutuklandı. 1994 yılında duruşmaya getirilirken firar etti. Gıyabında 25 yıl hapis cezası verildi. 2003 yılında İspanya’da uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı. 2007 yılında Türkiye’ye iade edildi, 2012 yılında 1.2 milyon lira kefaletle serbest kaldı. 2020 yılında İngiltere’den gelen TIR’dan çıkan 300 bin sterlinle ilgili gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bu ikili; Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru’yu da kapsayan uluslararası bir uyuşturucu şebekesi kurdu. Yaptıkları işler; 1993 yılında bir gemide ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar ve 2 ton 500 kilogram baz morfin, 2000’li yıllara gelindiğinde ele geçirilen 140 kilogram eroin, 2012 yılında el konulan ve toplamda 18 tonun üzerindeki kokain, 2016 yılında bir gemide ele geçirilen 20 ton esrar ve ecstasy hap yakalamalarından oluşuyor.
Uyuşturucu şebekesinin bu kadar rahat çalışmasının nedeni FETÖ ile kurduğu ilişki olarak anlatılıyor. Uyuşturucu baronları Nejat Daş ve Çetin Gören’in FETÖ ile ilişkileri iki ayrı koldan yürüttüğü belirlenmiş.
FETÖ’DEN YARGILANAN KAÇAKÇI
Çetin Gören’in en yakın adamlarından biri olan Halil Arslantaş, Gaziantep’te yakalandı. Arslantaş hakkında halen Gaziantep’te devam eden FETÖ üyeliği davası bulunuyor. Yalnız kendisi değil, eşi ve babasının da FETÖ elebaşının Bank Asya’ya para yatırılmasına yönelik çağrısından sonra milyonlarca lira para yatırdığı ve çağrı üzerine hesaplarında arttırıma gittikleri belirlendi. Hem kendisi, hem eşi hakkında FETÖ üyeliği davası devam ediyor. Arslantaş’ın FETÖ ile ilgili mali bağlantılarının ortaya çıkarılması için MASAK da devrede. Nejat Daş ve Çetin Gören hakkında kırmızı bültenle arama ve Avrupa ülkelerinde tutuklama kararları var. Örgüt liderinin yurtdışında işlediği suçlar nedeniyle toplamda 26 yıl hapis cezası bulunmasına rağmen Türkiye’de bazı suç dosyalarından FETÖ bağlantıları sayesinde işlem yapılmadığı belirlendi. Açılmış olan davalardan ise aldıkları cezaların Yargıtay’da FETÖ’den ihraç edilen R.S. isimli bir savcının talebi üzerine bozulduğu ve mahkemenin de talebe uyarak beraat kararı verdiği belirlendi.
500 MİLYONLUK OPERASYON
Şimdi FETÖ’nün emniyet ve yargı ayağı tarafından üstü örtülen dosyalar tek tek açılacak, para ilişkileri ortaya dökülecek. Şu ana kadar yapılan operasyonda 70’e yakın kişi gözaltına alındı. Örgütün uyuşturucu parası olarak Türkiye’ye sokmaya çalıştığı 953 bin 660 sterlin ve 311 bin 500 Danimarka Kronu’na, 52 milyon 627 bin TL’ye, 1 milyon 310 ABD Doları’na, çok sayıda lüks ev ve taşınmaza, yedi kiralık kasaya, 20 lüks araca, örgüt üyelerinin 16 şirketine, hesapları ve mal varlıklarına el kondu. Operasyonun mali boyutunun 500 milyon liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.
MASAK incelemeleri, hem uyuşturucu parasını hem de FETÖ’ye yapılan aktarımları ortaya çıkaracaktır. O zaman bu hain örgütün kirli bir yüzünü daha göreceğiz