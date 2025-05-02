Para kuleleri İBB yolsuzluk dosyasına girdi

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Bilindiği gibi ‘para kuleleri’ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun “Kanun hükümlerine aykırı olarak bağışta bulunan kimse ve bağışı kabul eden parti sorumlusu altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesine göre 22 kişi hakkında dava açmıştı.

Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı biçimde “Kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi” suçlamasıyla açılan davada CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yargılaması devam ediyor.

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İMAMOĞLU’NUN AVUKATININ OFİSİNDEN

Ancak, büyük kısmı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı olan, 2023 seçimlerinde CHP milletvekili seçilen Turan Taşkın Özer’in bürosundan bavul ve çantalarla taşınan paranın kaynağı soruşturmaya konu edilmemişti. Binanın alım satımına aracılık eden avukat Gökhan Taşkapan’ın üç ifadesi, ‘para kulelerinin’ İBB rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına girmesini sağladı. Taşkayan, ilk ifadesinde şunları anlattı:

“Ben 2019 senesinde medyaya da konu olan CHP İl binasının satışı konusunda binanın satışını yapan Ali Rıza Braka’nın sahibi olduğu Seas Besicilik’in avukatıydım. Bina, müvekkil şirkete TOKİ ve Gül İnşaat ile hasılat paylaşımlı ortak olan bu oluşumdan satın almıştık. Daha sonra CHP İl binası olarak kullanılmak üzere CHP yetkilileri olan Canan Kaftancıoğlu, Özgür Naz ve Fatih Keleş ile pazarlık yaparak 41 Milyon TL’ye mutabık kalındı. Bu binayı alırken de Gül İnşaat yetkilisi Metin Gül ile pazarlık yaparak almıştık. Gül İnşaat ve TOKİ ortaklığında 05/11/2019 tarihinde satın aldık, 11/12/2019 da ise Cumhuriyet Halk Partisi’ne 41 milyon TL bedel ile sattık. Tapuda bu bedel 24 milyon TL olarak gösterildi. Banka hesabımıza peyderpey 24 milyon TL yattı. Geriye kalan 17 milyon TL’nin de 15 milyon küsür TL’sini benim avukatlık ofisimde, geriye kalan 1 milyon 400 bin TL civarındaki parayı ise tapu devir gününde, 1 milyon TL’si Metin Gül tarafından haricen ve 400 bin TL’si CHP yetkilisi Fatih Keleş tarafından haricen olmak üzere tarafımıza ödendi.

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İHALEYE GİRECEK KİŞİDEN 1 MİLYON TL

Medyaya yansıyan para kuleleri başlıklı haberlere konu olan para sayım işlemi bu bahsettiğim 15 milyon küsür TL’ye ilişkindir. Ofisimdeki 3 ayrı güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntüleri Başsavcılığınıza sunuyorum. Ofisime gelen paraların 3 milyon TL’si hatırladığım kadarıyla Beşiktaş Belediyesi’nden, 800 bin TL’si Şişli Belediyesi’nden, 6 milyon TL civarının Beylikdüzü Belediyesi’nden, miktarını hatırlamadığım meblağların Ataşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi ve Maltepe Belediyesi tarafından getirildiğini biliyorum. Fatih Keleş de ofisimde para sayma işlemi esnasında bulunmaktaydı, birkaç kez telefonda başkan diye hitap ettiği şahısla görüştü, tahmin ediyorum ki bu şahıs Ekrem İmamoğlu’dur. Ayrıca Tuncay Yılmaz isimli şahısla da birkaç kez telefonda görüşmesi oldu. Fatih Keleş yine bir konuşmasında İBB’den ihaleye girecek olan bir şahıstan 1 milyon TL geldiğini beyan ettiğine şahit oldum.”

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TABELA ŞİRKETİNE BAKIM İHALESİ

Taşkapan, 25 Mart 2025 günü verdiği ek ifadesinde de şunları anlattı: “Şu an gündemde olan yolsuzluk operasyonuyla ilgili bazı hususlarda bildiklerimi aktarmak isterim. İBB tarafından yapılan ana konusu belediye otobüslerinin bakım ihaleleri olan ve bir kısım diğer ihaleler, Özgür Karabat isimli şahsın yönlendirmesiyle ve kardeşi Devrim Karabat’ın organizesiyle Fikret Şimşek isimli şahsın kardeşleri olan Yılmaz Şimşek ve Erkan Şimşek isimli şahısların Şimşek Oto isimli şirketleri uhdesinde bırakılmaktadır. Resmiyette böyle bir şirket vardır, ancak fiiliyatta yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan ihalelerden kazanılan miktarlar bu Şimşek Oto isimli şirkete aktarılarak aklanmaktadır.”

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YOLSUZLUK PARALARIYLA ARSA ALDILAR

Avukat Taşkapan, resmi olarak kurulan ama fiiliyatta olmayan tabela şirketine verilen ihalelerle Silivri ve Çatalca’da kooperatifler üzerinden arsalar alındığını şöyle anlattı:

“İhalelerden elde edilen bu paralarla Silivri-Çatalca tarafından arsa alınmıştır. Ayrıca 60 parselli tanesi 40.000 USD olan Silivri-Çatalca ara bölgesinde yer alan ayrı bir kooperatif kurarak ihale paralarının bir kısmını buraya aktardılar. Paraların bir kısmını da SS İkitelli-Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi adlı, tanesi 110.000 USD değerinde olan toplam 250 paylı kooperatife aktardılar. Bir kısmını da 200 dönüm olan 200.000.000 TL bedelle Sefaköy Toplu Yapı Kooperatifi’ne aktardılar. Şu an edindiğim bilgiye göre, bu bahsettiğim ihalelerden elde edilen gelirlerin aktarıldığı kooperatiflerin bilgileri şu şekildedir: Birincisi; SS.Silivri-Sefaköy Toplu Konut Yapı Kooperatifi, İstanbul/Silivri/Büyükçavuşlu ve Küçükçavuşlu’da yer alan 234.400 metrekarelik. İkincisi ise 434 dönümlük Silivri/Balaban’da bulunan SS İkitelli-Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi’dir. Ayrıca bildiğim kadarıyla bu şahısların 2023 yılından sonra edindikleri daireler ve hesaplarındaki paralar ihalelerden gelen paralardır.”

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PARA KULELERİ GÖRÜNEN İLK ÖRNEKTİ

Taşkapan ertesi gün verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Ben 25/03/2025 tarihinde vermiş olduğum ifademe ek olarak beyanda bulunmak istiyorum. Dünkü beyan ettiğim hususları ben bizzat soruşturma dosyasının da şüphelisi olan Tuncay Yılmaz isimli şahıstan öğrendim.”

Para kuleleri, Ekrem İmamoğlu’nun adamlarıyla Beylikdüzü’nden başlayan İBB’ye taşıdığı, siyasetinin finansmanını gözler önüne seren, yolsuzluk ve rüşvet çarkının herkes tarafından görülen ilk örneğiydi. “Usulsüz bağış” yargılaması devam ederken, balya balya para kulelerinin kaynağının İBB rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına dahil edilmesiyle fotoğrafın büyüğü ortaya çıkacaktır.