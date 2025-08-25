Özgür Özel’in muteber işadamı: ‘Sayın Kapki’ CHP’li başkanı tutuklattı

Haberin Devamı

“Şu an Beyoğlu Belediye Başkanı olan İnan Güney daha önce Beşiktaş Belediyesi’nin iştirak şirketi olan Beltaş’ın genel müdürüydü. Her ne kadar şu an Beyoğlu’nda belediye başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi’nde ve Beltaş’ta halen fiiliyatta yetkili ve söz sahibidir. Reklam alanları ile ilgili işleri organize etmektedir. Dosya kapsamında şüpheli bulunan Serkan Öztürk, İnan Güney’in çok yakın arkadaşıdır ve aynı zamanda kasasıdır. Bu reklam alanlarını Serkan aracılığıyla diğer şirketlere vermektedir. Dosya kapsamında bahsi geçen ve önceki ifademde de Hüseyin Köksal’dan duymuş olduğum SİSTEM içerisinde İnan Güney de vardır. İnan Güney, Ekrem İmamoğlu’na çok yakın bir isimdir. Tabiri caizse Ekrem İmamoğlu’nun adamıdır. Açık hava reklam sektöründe İnan Güney’in çok yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettiği bilinir.”

Haberin Devamı

KAPKİ ‘SİSTEM’İ ANLATMIŞTI

Murat Kapki, 18 Temmuz’da da ortağı Hüseyin Köksal, Murat Ongun ve İmamoğlu hakkında da şunları anlatmıştı: “18 Temmuz’da da şunları söylemişti; Hüseyin Köksal, bahsi geçen bu ihalelerden elde edilen kârın kendi hissesine düşen kısmının yüzde 60’ını Murat Ongun vasıtasıyla Ekrem İmamoğlu’na (SİSTEM’e) aktardı. Bu hususu Hüseyin Köksal bana bizzat anlattığından dolayı biliyorum. SİSTEM içerisinde biriken bu paraların Ekrem İmamoğlu’nun siyasi istikbalinin inşası, Olay TV’nin satın alınması, Taksim Gümüşsuyu’nda bulunan Tarih dergisinin bulunduğu binanın satın alınmasında kullanıldığını yine Hüseyin Köksal’ın bana anlatmasından dolayı biliyorum.”

GÜNEY’İN TUTUKLANMA GEREKÇELERİ

Nitekim 15 Ağustos günü gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tam da Murat Kapki’nin verdiği ifadeye dayalı gerekçelerle tutuklandı.

İnan Güney’in tutuklama gerekçeleri şunlar:

Haberin Devamı

- Liderliğini Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı suç örgütü yöneticisi Murat Ongun’a bağlı hareket eden İnan Güney; dosya kapsamında şüpheli olan bazı şahısların usulsüz bir şekilde açık hava reklam işlerini verdi, reklam işlerinin bazı şirketlere verilmesine aracılık etti.

- Özellikle yakın arkadaşı olan şüpheli Serkan Öztürk’ün fiili ortağı olduğu 3K isimli şirkete Beşiktaş Belediyesi iştirakinde önce genel müdür olarak görev yapmasından kaynaklı ilişkilerini kullanarak iş pasladı.

- Beltaş Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde verdiği usulsüz işler karşılığı elden gayriresmi para aldı.

- Yakınları adına kurduğu şirketlere usulsüz iş verdi.

Haberin Devamı

- Örgüt yöneticisiMurat Ongun ve örgüt üyesi Kaan Sürmegöz ile birlikte hareket ederek açık hava reklam sektöründe usulsüz ve doğrudan iş verme süreçlerinde haksız kazanç elde edilmesinde rol oynayarak, bu suretle suç örgütünün milyonlarca Türk Lirası haksız kazanç elde etmesine ve kamu zararına sebep oldu.

- Haksız olarak elde edilen kazancın sahte fatura yöntemiyle nakde çevrilerek suç örgütünün “SİSTEM” adını verdiği yapıya aktarılmasına ve bu suretle örgüte fon sağlanmasına katkıda bulundu.

Savcılığa göre dosya içerisinde bulunan tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, mali raporlar, hesap

hareketleri ve HTS raporların bu bulguları destekliyordu.

Haberin Devamı

ÖZEL’İN SAVUNMASI

14 Ağustos günü basın toplantısı düzenleyen ve Murat Kapki’ye “Sayın Kapki” diye muteber işadamı rolü veren Özgür Özel, önceki gün Üsküdar’da düzenlendiği mitingde “Sayın Kapki”dediği itirafçı Murat Kapki’nin ifadesiyle sonrası 15 Ağustos günü gözaltına alınıp tutuklanan İnan Güney’i şu sözlerle savundu: “İnan Güney kardeşim İstanbul’da, Beyoğlu’nda büyüyen bir genç. İnan’ın dedesi Beyoğlu Belediyesi’nin temizlik işçisi, çöpçüsü. İnan’ın babası Beyoğlu Belediyesi’nin şoförü. İnan, Beyoğlu’nun garajlarında büyümüş, hayalini büyütmüş bir kahraman. Bu partinin gençlik kollarından gelen bir evladı, bu partinin ilçe başkanı, canım kardeşim Zilan’a, Beyoğlu’nda yaptığı bir şey yok. Yıllar önce üstlendiği görev için. Bambaşka bir şirketteki soruşturmaya atılan iftiradan İnan’ı alıp içeri koyuyorlar.”

Haberin Devamı

ÖZEL, KAPKİ’Yİ NEDEN SUÇLAMIYOR

14 Ağustos’daki basın toplantısında sözüne güvenilir muteber “Sayın Kapki” dediği, kendisinden 2 milyon dolar rüşvet karşılığı tahliye pazarlığı yaptığı avukat Mücahit Birinci hakkındaki suç duyurusunu açıklayan Özgür Özel, Beyoğlu Belediyesi eski Başkanı İnan Güney’in diğer delillerle birlikte Kapki’nin ifadesi üzerine tutuklanması hakkında ne düşünüyor acaba?

Özgür Özel, Üsküdar Meydanı’nda benim adımı anarak saçmalayacağına “Murat Kapki’nin iftiralarıyla tutuklandı”niye diyemiyor?

Kapki’ye itibarlı işadamı rolü biçen Özgür Özel, kendisinin de Beyoğlu Belediye Başkanı’nın tutuklanmasında rolü olduğunu düşünüyor

mudur?