Özgür Özel’in ‘çantacısı’ da gözaltında

Dün iki önemli gelişme daha yaşandı; birincisi, Özgür Özel’e çanta ve poşet içerisinde para verdiğini, hediyeler aldığını, makam aracının 170 bin dolara dizaynını yaptırdığını anlatan Özkan Yalım, yeniden etkin pişmanlık ifadesi vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bulunduğu Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. İkincisi, Özkan Yalım’ın ifadesinde, Özgür Özel’e verilmek üzere çanta içinde 1 milyon TL’yi teslim ettiği çocukluk arkadaşı olan ve CHP Manisa İl yöneticiliği de yapmış Manisa Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun danışmanı Demirhan Gözaçan, Manisa’da gözaltına alındı.









EŞİNE, KIZINA, SEVDİĞİNE ÇANTA

Yolsuzluk yapmak ve rüşvet almakla suçlanan Eski Uşak Belediye başkanı Özkan Yalım, 7 Mayıs 2026 tarihli ifadesinde Özgür Özel ile ilgili şunları anlatmıştı: “Benim makam şoförüm olan Murat Altınkaya ile Özgür Özel’in makam şoförü olan Mehmet isimli şahıs zaten birbirlerini tanımaktadırlar. Bu karşılaşmadan sonra Murat Altınkaya Uşak’a geri döndüğünde Özgür Özel’in şoförü Mehmet isimli şahısla konuştuklarını, Mehmet isimli şahsın bana iletilmek üzere kendisine ‘Genel Başkanımız Özgür Özel’in kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun Genel Başkan Özgür Özel’in talimatı olduğunu’ bana iletti. Ben de Genel Başkan’dan bu yönde bir talimat iletildiği için kabul ettim ve her iki aracın da VIP’e çevrilme işlemlerinin faturası Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendi. Özgür Özel’in kullanımına tahsisli aracın VIP’e dönüşüm işlemleri için 170.000 Euro + KDV şeklinde bir ödeme yapıldığını hatırlıyorum.

BAHÇE DUVARINA KONAN PARA POŞETİ

2022 yılı içerisinde Özgür Özel’in kızına ve eşine arkadaşım çanta işi yaptığı için birer tane hediye çanta göndermiştim. Sonrasında Özgür Özel beni arayarak benden 1 tane daha çanta istedi. Ben bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini düşünüyorum.

2023 yılı sonunda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere o zaman CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel’e 200.000 TL ve 1 milyon TL nakit olacak şekilde para verdim. 200.000 TL’lik parayı Özgür Özel’in Manisa’da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel’i WhatsApp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerine, poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200.000 TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım.

“1 MİLYONU ÇANTA İLE VERDİM”

1 milyon TL parayı Denizli ilinde CHP İl Başkanlığı binası yakınında Özgür Özel’in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli şahsa Özgür Özel’in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim. Yukarıda detaylı olarak anlattığım şekilde ben paraları çanta ve poşet içerisinde nakit olarak teslim ettim. Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim. Ben kurultay delegesi olduğum dönemde de Özgür Özel’in genel başkan seçilmesi için delegelerle konuşarak onları ikna ettim ve bu hususta çalışmalar yaptım. Özgür Özel de parti içerisinde başka isimlerle birlikte 3.dönem milletvekili seçimlerinde 1.sıradan aday olmam yönünde çalışmışlardır.” Bu ifadelerden sonra soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Özgür Özel’e teslim edilmek üzere çanta içinde Özkan Yalım’dan 1 milyon lirayı alan Demirhan Gözaçan hakkında gözaltı kararı verdi.



MALVARLIĞINA TEDBİR VE GÖZALTI



Demirhan Gözaçan’ın adı 2017 yılında verdiği ifadede Özgür Özel’in “FETÖ’nün parlatması” olduğunu söyleyen eski örgüt üyesi Enes Uludemir’in ifadesinde de geçmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen 2024/228233 no’lu soruşturma kapsamında 7 Mayıs 2026 günü “tanık” sıfatıyla ifade veren Enes Uludemir, 2017’de verdiği ifadenin 2023 yılında kamuoyuna yansımasından sonra Özgür Özel’e çok yakın isimler tarafından tehdit edildiğini anlatmıştı. Tehditler nedeniyle Kırgızistan’a gittiğini söyleyen Uludemir, kendisini tehdit edenlerden birinin, kısa süre önce vefat eden Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, diğerinin ise yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde, “Özgür Özel’in talimatıyla 1 milyon lirayı Denizli ilinde, CHP İl Başkanlığı binası yakınında çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim” dediği yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan olduğunu söyledi. Enes Uludemir, video çekip ifadesini yalanlamasını istediklerini, bunun için para teklifinde bulunduklarını, kabul etmeyince önce kendisinin sonra da ailesi ve kızları ile tehdit edildiğini anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem Özkan Yalım’ın hem de Enes Uludemir’in ifadelerinden sonra önce Demirhan Gözaçan’ın malvarlığına tedbir koydu, HTS ve baz çalışmaları ile MASAK incelemesini tamamladıktan sonra gözaltı kararı verdi.

Bu sıcak gelişmeler, Özgür Özel’in etrafındaki çemberin daraldığını gösteriyor. Daha kötüsü CHP’nin başını ağrıtacak gibi...