Özgür Özel rüşvetçi başkanını çarpmış

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Muhittin Böcek etkin pişmanlık ifadesinde, Antalya Belediye Başkanı adaylığını karşılığı Özgür Özel’in talebiyle en yakın arkadaşı Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro verdiğini anlattı. Cep telefonu baz kayıtları, parayı Zeyrek’e 15 Ocak 2024 günü Manisa’da verdiğine dair itirafları ile örtüştü. 15 Ocak günü 8 saat 22 dakika Manisa’da HTS kaydı veren Böcek, Manisa’ya giriş yaptığı saat 10.36 ve 11.52’de iki olmak üzere üç kez görüşme yaptı. HTS kayıtlarına göre bu aramalar sırasında Ferdi Zeyrek’in telefonu ofisinin bulunduğu adresten sinyal verdi. Böcek kısa süre sonra Zeyrek’in ofisine geldi. Her ikisinin telefonu 15 Ocak 2024 günü 2 saat 29 dakika Zeyrek’in ofisinin bulunduğu adresten sinyal verdi. Saat 15.13’te Zeyrek’in yanından ayrılan Böcek, HTS kayıtlarına göre 18.32’de Manisa sınırlarını terk etti.

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Muhittin Böcek’in anlattıkları, 2023 şaibeli kurultayından sonra Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ikilisinin CHP içinde kurdukları rüşvet çarkını ortaya koyuyor. Böcek, seçim döneminde toplam 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptığını itiraf etti. Böcek, paranın kaynağını ise destekçileri ve bağışçıları olarak ifade ederken isimleri hatırlamadığını söyledi. Aslında olay şöyle: Böcek Antalyalı iş insanlarından rüşvet almış, Özgür Özel de onu çarpmış.

AĞBABA’YA 1 MİLYON EURO

Böcek’in ibretlik ifadesindeki detaylar şöyle: “Özellikle 2024 yılı yerel seçimleri adaylık sürecimle ilgili yaşananları tüm açıklığı ile anlatacağım... Partideki neredeyse tüm belediye başkan adayları açıklanmasına rağmen benim adaylığım yaklaşık 20 gün kadar açıklanmadı. Adaylığım henüz açıklanmadan önce, hatırladığım kadarıyla 2024 yılı yerel seçimlerinde Genel Başkan Özgür Özel ben dahil tüm başkan adaylarına ‘Seçim dönemi için Genel Merkez’in sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, bu konularda yardımcı olun’ şeklinde söylemi oldu. Yine adaylık sürecimde, 9-10 Ocak 2024 tarihlerinde Ankara’ya çeşitli görüşmeler yapmak üzere gittim. Bu ziyaretimde resmi koruma polisim de bana eşlik etmişti. Oğlum Mustafa Gökhan Böcek de 10 Ocak 2024 tarihinde Antalya’dan Ankara’ya yanıma akşam saatlerinde geldi. Daha önce Özgür Özel’in adaylık için verdiği talimat uyarınca; gerekli maddi desteğin yapılması hususunda burada tekrar kendisini yönlendirdim. Oğlum, Özgür Özel’in talimatı ile Veli Ağababa’nın araması neticesinde 1 milyon Euro’yu teslim etmek üzere gün içinde Genel Merkez binasına gitti.

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ÖZEL İSTEDİ FERDİ ZEYREK’E 950 BİN EURO

Aynı şekilde adaylığım henüz açıklanmadan önce, Özgür Özel’in yönlendirmesiyle 15 Ocak 2024 tarihinde gittim. Daha önce yukarıda bahsettiğim Ankara’daki toplantı sonrasında Özgür Özel bana özel olarak, ayrıca Ferdi Zeyrek’e maddi destek ve proje desteği verilmesi talimatında bulunmuştu. Bunun üzerine Manisa’ya giderken yanımda bir çanta içerisinde yaklaşık 950.000 Euro götürdüm. Bu çantayı başkalarının fark etmesi mümkün değildir, çünkü proje sunumu kapsamında birçok evrak ve çanta vardı.

Manisa’ya makam aracım olan 07 ABB 008 plaka sayılı Audi A8 L marka ve model siyah renkli araç ve plakasını hatırlamadığım Skoda marka siyah renkli araç ile öncü artçı şeklinde gittim. Manisa’ya makam şoförü Aydın Günaydın, Özel Kalem Yasin Yellice, Başdanışmanım Cem Oğuz, koruma polisi Duran Kuzucu, fotoğrafçı Serdar Yavuz ile birlikte gittik. Hatırladığım kadarıyla öğle saatlerine doğru Manisa’ya vardık. Burada ilk olarak Ferdi Zeyrek’in ofisi olduğunu düşündüğüm yerde buluştuk. Burada bölge milletvekilleri vardı. Ayrıca daha önce Özgür Özel’in danışmanı olarak bildiğim Demirhan Gözaçan isimli şahıs da vardı.

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Burada sosyal proje sunumu yapıldı. Ayrıca da kısa bir süre Ferdi Zeyrek ile baş başa kaldım. Bu esnada masasının yanına içinde yaklaşık 950.000 Euro para bulunan çantayı koydum. Kendisine de ‘Çantayı size getirdim, seçim sürecinde katkılarımız olsun’ dedim. Bunu, yukarıda bahsettiğim gibi Ankara’da Özgür Özel’in tarafıma Ferdi Zeyrek’e destek verilmesi talimatına istinaden yaptım. Bu parayı Ferdi Bey’in ne şekilde kullandığını bilmiyorum. Ben Özgür Bey’in Manisalı olması, rahmetli Ferdi Bey ile olan yakınlıkları sebebiyle, bunun da adaylığıma katkısı olabileceğini düşündüğüm için bunu yaptım. Ofisteki görüşmeden sonra hep birlikte yemeğe gittik. Akşamüstüne doğru Manisa’dan ayrıldık. Parayı verdiğim esnada dediğim gibi sadece rahmetli Ferdi Zeyrek vardı. Ocak ayı sonlarında CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığım açıklandı.

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ÖZGÜR ÖZEL’E 200 BİN DOLAR

Devam eden süreçte Genel Merkez’in ve Özgür Özel’in talimatlarıyla seçim çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli yerlere para gönderdim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki daha önceki seçimlerde CHP Genel Merkezi’nce adayların seçim giderlerinin bir kısmı karşılanırdı. Fakat ilk kez Genel Merkez’den herhangi bir destek alamadık. Aksine benden başka yerlere de maddi yardımlarda bulunmam istendi. Bu kapsamda Konyaaltı Belediye Başkan adayının tüm seçim masraflarını karşıladım. Ben bu konuda oğlum Mustafa Gökhan Böcek’i yetkilendirdim. Oğlumun daha önceki beyanına göre yaklaşık 15 milyon TL harcama yapıldı.

Ayrıca Bucak, Akseki, İbradı, Korkuteli gibi ellerinde araç sayısı az olan ilçelere araç, araç giydirme ve yakıt yardımında bulunduk. Bunun ne kadar tuttuğunu şu an bilemiyorum. Yine bu harcamaları talimatım üzerine oğlum Gökhan Böcek yerine getirdi.

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24 Şubat 2024 tarihinde Genel Başkan Özgür Özel’in katıldığı ve Antalya Cam Piramit’te düzenlenen lansman yapıldı. Oğlum Gökhan Böcek’in ifadesinde belirttiği gibi burada da Özgür Özel’e 200.000 dolar verilmiştir. Bu olay Özgür Özel’in talimatı ile Veli Ağababa’nın oğlumu araması üzerine gerçekleşmiştir. Seçim harcamalarını oğlum yaptığı için ben bizzat bunlarla ilgilenmedim. Sadece oğluma genel bir talimat verdim. Adaylık parası ve seçim masraflarında kullanılan paralar, diğer tüm siyasi partilerde olduğu gibi gönüllüler, partililer ve destekçilerim tarafından karşılanmıştır. Aradan zaman geçmesi ve yoğun bir dönem olması sebebiyle bu kişilerin tamamını hatırlamam mümkün değildir.”

Şimdi anladınız mı Özgür Özel’in neden bu kadar çok bağırıp ağlayıp sızladığını; sadece yolsuzluk ve rüşvetini savunduğu İmamoğlu değil, kendisi de yanındakiler de boğazına kadar yolsuzluğa batmış da ondan.