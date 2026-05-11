Özgür Özel için ‘FETÖ parlatması’ ifadesi veren itirafçıyı Demirhan Gözaçan tehdit etmiş

Haberin Devamı

Uludemir, Manisa’da eczacılık yapan Özgür Özel’in FETÖ tarafından siyasette parlatıldığını ve maddi olarak desteklendiğini anlatmıştı. İfadelerin yayınlanmasından sonra Uludemir’in Kırgızistan’a gittiği ortaya çıkmıştı. Meğer Enes Uludemir, 2016 tarihli ifadesinin 2023 yılında yayınlanmasından sonra Özgür Özel’e çok yakın iki isim tarafından tehdit edildiği için yurtdışına çıkmak zorunda kalmış.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen 2024/228233 nolu soruşturma kapsamında 7 Mayıs 2026 günü “tanık” sıfatıyla ifade veren Enes Uludemir, kendisini tehdit edenlerden birinin, kısa süre önce vefat eden Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, diğerinin ise yolsuzluktan tutuklanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde, “Özgür Özel’in talimatıyla 1 milyon lirayı Denizli ilinde, CHP il başkanlığı binası yakınında çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim” dediği yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

İMAMOĞLU MAHREM TOPLANTIDAYDI

2008 yılında İstanbul’da yapılan mahrem toplantıda, FETÖ’nün Samanyolu TV’sinde yorumculuk yapan Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığını söyleyen Enes Uludemir, FETÖ’ye 2007’de, örgütün kurucu isimlerinden eniştesi Halil Karakoç aracılığı ile katıldığını ve Manisa mütevelli heyetinde yer aldığını anlattı. Enes Uludemir, 2008 yılından itibaren muhalif siyasi kesim arasından 20 kişilik isim listesi yaptıklarını ve bunu ABD’ye yolladıklarını belirtirken, Özgür Özel’in de bu listede yer aldığını söyledi.

FETÖ’nün desteklediği Özgür Özel’in 2009’da aday olduğu belediye başkanlığı seçimini kazanamadığını ancak daha sonra milletvekili seçilmesini sağladıklarını anlatan Uludemir, ifadesinde şunları söyledi:

“Belediye seçimlerinden sonra Özgür Özel seçimi kazanamasa da çeşitli medya platformlarında iş insanlarından oluşan 250 kişilik bir üyeyi CHP’ye kazandırdığından bahsetmişti. O dönem ifadesinde bahsettiği bu 250 kişinin hepsi FETÖ tarafından yapılan çalışmalar sonucu belirlenen isimlerdir. Bunların içerisinde kamuoyu tarafından bilinen en tanıdık isimler Ziya Tay ve Ferdi Zeyrek’tir. Hatta Ziya Tay FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan yargılanıp hüküm giymiştir. Belediye seçimlerinden 1 yıl sonra yapılan genel seçimlerde de yine benzer bir destek Özgür Özel’e verildi ve milletvekili olarak seçilmesi sağlandı.”

Haberin Devamı

ZEYREK’İN OFİSİNE GÖTÜRDÜLER

Enes Uludemir, yurtdışına çıkmasına sebep olan tehditlerle ilgili de şunları söyledi:

“Bahsetmiş olduğum hususların bir kısmını, daha önce FETÖ terör örgütünün Manisa ilindeki yapılanmasına ilişkin Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında da anlatmıştım. Bu sebepten kaynaklı olarak bana husumet beslediler. 2024 yerel seçimlerinden önce 2023 yılı Kasım ayında yanıma Ferdi Zeyrek’in bacanağı olan Kadir isimli şahıs geldi. Bu şahıs bana Ferdi Zeyrek’in benimle görüşmek istediğini ve beni onun yanına götüreceğini söyledi. Akabinde biz bu şahıs ile birlikte Ferdi Zeyrek’in Manisa Küçük Sanayide bulunan Bankalar Caddesindeki ofisine gittik. Burada Özgür Özel’in danışmanı olduğunu söyleyen Demirhan Gözaçan isimli şahıs da vardı. Bu toplantıda Ferdi Zeyrek bana daha önce vermiş olduğum ifadelerimin yapılacak seçimlerde Özgür Özel’e zarar verdiğini, bu nedenle Özgür Özel’in FETÖ ile herhangi bir bağlantısı olmadığına dair bir video çekmemi, bunu ulusal kanallarda yayınlayacaklarını söyledi. Ben de o dönem Özgür Özel’in de isminin yer aldığı listenin bizzat şahsım tarafından hazırlandığını, böyle bir video çekilmesi durumunda kendi aslımı inkar edeceğimi belirterek tekliflerini kabul etmedim. Bu olaydan yaklaşık 1 hafta sonra yine yanıma Kadir gelerek Ferdi Zeyrek’in benimle görüşmek istediğini söyleyip beni yine aynı ofise götürdü. Bu ofiste yine Demirhan da dahil dördümüz bulunmaktaydık. Burada Demirhan Gözaçan bana Özgür Özel ile görüştüğünü, bana 2.5 milyon TL para vereceğini, ayrıca kızımı da belediyede ya da TBMM’de işe alacağını söyleyerek videoyu çekmemi talep etti. Ben bu taleplerini de aynı gerekçelerle kabul etmedim. 18.12.2023 tarihinde yine beni Kadir isimli şahıs aradı ve Ferdi Zeyrek’in görüşmek istediğini söyledi, Mercedes marka bir araçla beni aldı. Aracın içerisinde ben, Kadir ve Ferdi Zeyrek’in komşusu olan ismini Can olarak hatırladığım şahıs aldı ve yine beni aynı ofise götürdüler. Bu şahsın ismi Caner de olabilir...bana Ferdi Zeyrek’in oturduğu villaların yan tarafında kendisinin oturduğunu ve komşusu olduğunu söylemişti. Hep birlikte yine aynı ofise gittik, ofiste Ferdi ve Demirhan vardı. Biz arabadan indiğimizde bu Can ya da Caner isimli şahıs arabanın bagajından 2 adet siyah renkli kumaş bavul aldı, ofise girdiğimizde direkt söze bu bavulların içerisinde para olduğunu, İzmir Belediyesinden Tunç Soyer’in gönderdiğini Demirhan’a söyledi... Burada bana ‘Biz senin emekli maaşını kestik, ekonomik olarak da zor durumdasın biliyoruz neden diretiyorsun, bu parayı al kızlarının da senin de hayatı kurtulsun’ dediler.

Haberin Devamı

Bu olaydan yaklaşık 5 ay önce benim emekli maaşım sağlık raporumun geçersiz olduğu gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Burada bu iptalin de onlar tarafından yapıldığını anladım ve yine tekliflerini kabul etmedim. Bu olaydan 3 - 4 gün sonra da Kadir isimli şahıs beni arayarak Şehzadeler Belediyesi’nin arka tarafındaki çay ocağına davet etti, burada sadece Demirhan Gözaçan isimli şahıs vardı ve bana ‘Sana, kızlarına ve ailene zarar veririm ya bu videoyu çek ya da başına gelecekleri sen bilirsin’ dedi. Ben yine tekliflerini kabul etmedim ve oradan ayrıldım. Daha sonra bana zarar vereceklerinden endişelenip 2024 yılının başlarında Kırgızistan ülkesine gittim, 3 - 4 ay ara ile sürekli Kırgızistan’a seyahat yaptım. Özgür Özel’in siyasetten olan etkinliğinden korktuğum için şikayetçi olmadım. Ben o süreçte 0536 271 .. .. numaralı GSM hattını kullanıyordum, Kadir ise 0506 472 .. .. numaralı GSM hattını kullanıyordu. Baz kayıtları kontrol edildiğinde söylediklerimin doğruluğu ortaya çıkacaktır.”