ÖSYM, KPSS ve FETÖ bağlantısı

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Doğal olarak, herkesin aklına, sadece 2005 ile 2013 arasında KPSS, Polis Akademisi, Polis Koleji, Komiser Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı memurluğu ve konsolosluk memurluğu sınavları, kaymakamlık sınavı, hâkim ve savcı adaylığı sınavı, TSK mülakat sınavlarında hile dahil sekiz yılda 260 bin kişiyi mağdur eden FETÖ geldi.

ÖSYM’NİN SKANDAL AÇIKLAMASI

Konunun üç yönü var: Birincisi sınavı gerçekleştiren ÖSYM, ikincisi benzer soruları yayınlayan Yediiklim Yayınevi, üçüncüsü ise sınavın mağdurları.

ÖSYM’nin olayın ortaya çıkmasından sonraki tutumu tam skandal üstüne skandal. Soruların, yayınlanan soru kitapçılığı ile aynı olduğunun ortaya çıkmasından kısa süre sonra ÖSYM’nin sosyal medya hesabından şu mesaj yayınlandı: “Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

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DDK DEVREYE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen Devlet Denetleme Kurulu’nu devreye soktu. Daha akşamına iddiaların asılsız olup olmadığı devletin en üst teftiş kurulu olan Devlet Denetleme Kurulu tarafından açıklandı. 2 Ağustos akşamı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. DDK’nin suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Ağustos günü, “sahtecilik”, “kamu aleyhine dolandırıcılık” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından soruşturma başlatıldı. Ardından soruları yayınlayan Yediiklim Yayınevi şirketine ait iki adreste Mali Şube tarafından arama yapıldı. Soruşturma ÖSYM’ye de uzanacak.

Bu skandalın, ÖSYM’nin içindeki birileriyle gerçekleşen münferit bir olay mı yoksa örgütlü mü olduğu Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonucunda çıkacak.

YEDİİKLİM HAKKINDA İKİ FETÖ SORUŞTURMASI

YALNIZ FETÖ’cü bazı hesapların, bir anda Yediiklim Yayınevi’nin sahibi Münir Çelik’in AKP ve MHP’lilerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşması, olay ortaya çıkar çıkmaz açılan soruşturmaya rağmen algı operasyonu yürütmesi dikkatlerden kaçmadı.

Münir Çelik’i biraz daha araştırınca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/207810 sayılı soruşturma kapsamında hakkında FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliğinden adli işlem yaptığı ve hakkında ‘Kovuşturmaya Yer Olmadığı’na dair karar verdiğini öğrendim. Çelik ifadesinde, 17/25 Aralık sürecinden önce 5.000 TL kadar kurban bağışı vererek FETÖ’ye maddi yardımda bulunduğunu, Yediiklim isimli şirketin Zaman gazetesine iki aboneliğinin olduğunu ancak daha sonra iptal ettirdiğini söylemiş.

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Öte yandan, Yediiklim Eğitim Bilgisayar Yayıncılık Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın 2016/18019 sayılı soruşturma yürüttüğünü öğrendim. Ayrıca üzerinde durulan bir başka konu ise Yediiklim’in birçok alanda hazırladığı soru kitapçıklarında KHK ile ihraç edilmiş FETÖ’cü eğitimcilerin SGK kaydı olmadan görev yaptığı iddiası.

ÖSYM’DE 15 FETÖ İHRACI

BU bilgiler, KPSS soru skandalının örgütlü işlenmiş bir suç olduğunu göstermeye yeter mi? Bu ancak çok titiz bir soruşturmayla ortaya çıkacak.

Soru şu: ÖSYM’nin soru havuzundaki sorular mı yayınevine gönderildi, yoksa yayınevinin deneme kitapçığındaki sorular mı soru havuzuna alınıp KPSS sınavında adaylara soruldu?

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Her iki durumda da ÖSYM içinden işbirliği yapanlar olmadan bu skandalın gerçekleşmesi mümkün değil.

15 Temmuz’dan bu yana kamu kurumları içerisinde en az FETÖ’cü temizliği yapılan kurumların başında ÖSYM geliyor. ÖSYM idari kararla bazı FETÖ’cüleri ihraç etse de, OHAL kapsamında yayınlanan KHK’lar ile bugüne kadar 15 FETÖ mensubu ihraç edildi. Bu kişilerin 14’ünün yaptığı itirazlar reddedildi. Birinin incelemesi de sürüyor.

Başta da söylediğim gibi olayın üçüncü yönü, sınava girip mağdur olanlar. Evet sınav iptal edildi ama insanların kafasında şüpheler oluştu bir kere. Sadece sınava girenlerin değil, halkın kafasındaki soru işaretlerinin tamamen ortadan kalkması, faillerin ortaya çıkarılması her şeyden önemli.

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Dediğim gibi, böyle bir skandalın ÖSYM içinden birilerinin dahili olmadan gerçekleşmesi mümkün değil. Bu olay FETÖ ile mücadelenin kesintisiz devamının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sadece TSK ve emniyet gibi güvenlik bürokrasisinde değil, sivil bürokrasi içinde de bu mücadele kesintisiz sürmeli. Çünkü, hırsız içerdeyse kapı kilit tutmuyor işte.