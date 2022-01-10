Orta Asya’daki CIA virüsü FETÖ (1)

Dün ‘Independent Turkish’ isimli internet sitesinde, “‘FETÖ ile Mücadeleyi Düşünmek’ raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Raporu Erdoğan’ın güvendiği bir isim kaleme aldı” başlığı ile bir haber yayınlandı.

Kısa bir araştırmadan sonra yeniymiş gibi haberleştirilen raporun 2019 tarihli olduğu ve halen görevde olan bir yargı mensubu tarafından yazılmış olduğunu öğrendim. Raporun içeriğinde, itirafçı olanlarla ilgili düşünceler de yer alıyordu. FETÖ mensupları, anında konuyu sosyal medyaya taşıyarak devletin itirafçılığı özendirmek için böyle bir raporu hazırladığı yorumları yaptılar. Oysa ne Cumhurbaşkanlığı’nda ne de devletin ilgili birimlerinde böyle bir çalışma bulunuyor. Aksine FETÖ ile mücadele adli kolluk ve Yargı tarafından devam ettiriliyor. Ama FETÖ mensuplarını ve onları savunanları, itirafçı sayısındaki artış panikletmiş durumda. Biraz rakamlardan söz edeyim...

FETÖ’DE 41 BİN 751 İTİRAFÇI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 25 bin FETÖ mensubunun tespit edilip ihraç edilmesini sağlayan “Ankesörlü Hat” operasyonlarında gözaltına alınanların yüzde 40’ının itirafçı olması, Fetullahçı Terör Örgütü’nde paniğe sebep oldu.

Çalıntı sorularla askeri okullara sokulan ve şu ana kadar gözaltına alınan 6 bin 500 dolayındaki askeri öğrencinin yüzde 58’inin de etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olması, paniği büyüttü.

15 Temmuz’dan bu yana adli kolluk tarafından ifadesi alınanlardan 41 bin 751 FETÖ mensubu itirafçı oldu. Bunların 26 bin 500’ü asker ve sivil kamu personeli. 15 bini ise işadamı, esnaf, bayi, öğrenci gibi sivillerden oluşuyor.

İtirafçı olan kamu personelinin 11 bin 500’ü Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu. Geri kalan 15 bin itirafçı arasında polis, hâkim, savcı, maliyeci, vergi denetmeni, Dış İşleri personeli, Milli Eğitim personeli, müfettiş, kaymakam gibi sivil kamu personeli bulunuyor.

Özellikle, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in sağlık durumunun günden güne bozulması sonrası ortaya çıkan liderlik kavgası nedeniyle, tabanda hızlı çözülme görülüyor.

FETÖ’NÜN TABANI ÇÖZÜLÜYOR