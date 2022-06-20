Olof Palme’nin kemikleri sızlıyor Sayın Linde

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Ann Linde, ısrarla PKK’yı terör örgütü olarak tanırken, kendisinin de toplantılarına katıldığı PKK’nın Suriye kolu YPG’yi terör örgütü olarak görmediklerini anlatıyor.

PKK, STOCKHOLM’DE EYLEMDE

Ama, YPG’li teröristler kendilerinin PKK’dan ayrı olmadıklarını sokak eylemleri ile gösterdiler.

Bu da yetmedi, 15 Haziran akşamı da PKK ile YPG’nin aynı örgüt olduğunu göstermek için; PKK elebaşı Öcalan, PKK isminin geçtiği sloganları ve örgütün simgesi paçavraların devasa görsellerini kamu binalarına ışıklı gösterilerle yansıtarak ses getiren bir eylem yaptılar.

Stockholm Belediye Binası’nın terör örgütü PKK’ın sözde flamasını astığı mesajı, “PKK’nın terör örgütü listesinden çıkarılması, NATO, Stoltenberg, TwitterKürtleri” etiketleriyle paylaşıldı.

Hatta, İsveç ve Türkçe dillerinde “Bizi dağlarda arama! Biz her yerdeyiz” mesajı yer aldı.

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BAKAN LINDE’NİN AÇIKLAMASI

Ben de, Dışişleri Bakanı Linde’nin 20 Mayıs’ta attığı tweet’i ve PKK/YPG’lilerin eylemlerinden görselleri ekleyerek Twitter hesabımdan şu hatırlatmayı yaptım: “İsveç’in pozisyonu çoktan değişmiş...”

İsveç Dışişleri Bakanı Twitter’dan bana verdiği cevaba bakanlığın konuyla ilgili açıklamasını eklemiş. Cevap hakkı olarak Twitter hesabımdan paylaştığım İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın resmi açıklamasında şunlar yazıyordu: “Manipüle edildiğine inandığımız mesajlar ve görüntüler sosyal medyada İsveç’in PKK’yı desteklediğini iddia edilerek dolaşıyor. İlgili tedbirler alınmıştır. Bu, açık bir şekilde İsveç’in NATO’ya katılımını engellemek amacıyla kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır. İsveç bir terör örgütü olan PKK’yı açıkça kınamıştır ve İsveç terörün her türlüsünü kınamaktadır. Dışişleri Bakanı Ann Linde, hiçbir zaman PKK’ya destek ifadesinde bulunmadı ve manipüle edilmiş videoyu ve PKK’yı şiddetle reddediyor.”

PKK/YPG’NİN LINDE’YE CEVABI

Ann Linde’ye cevabı, terör örgütü olarak görmediği YPG’liler Twitter üzerinden vererek PKK ile aralarında fark olmadığını gösterdiler.

PKK/YPG’nin sivil uzantısı sözde İsveç Rojava Dayanışma Komitesi adına Twitter’dan yapılan açıklamada “Stockholm’de kamu binalarına çeşitli görüntüler ve mesajlar yansıttığımız eylemin gerçekten de videoda gösterildiği gibi Rojava Komiteleri tarafından gerçekleştirildiğini teyit edebiliriz” denildi.

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PKK/YPG’DEN LINDE’YE ŞÜKRAN

Bununla de yetinmediler, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin, PKK/YPG’ye destek olmak için 24 Kasım 2019’da katıldığı toplantıya dair görüntüleri de paylaşarak şunları yazdılar:

“Ann Linde, yayınladığımız videonun 24 Kasım 2019’da ‘İnsanlık İçin Rojava’ galasında yaptığı konuşmadan alıntılar olduğunun farkında.

Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin yaptığı konuşmanın gerçekliğine gelince, gerçekliğini de teyit edebiliriz. Gala, Ann Linde’nin sözlerine göre uluslararası hukukun ihlali anlamına gelen 2019’da Türkiye’nin Rojava’yı işgaline doğrudan yanıt olarak düzenlendi.

Ann Linde, 24 Kasım 2019 tarihinde yaptığı kendi konuşmasında, IŞİD’i mağlup eden güçlere, yani YPG, YPJ ve diğer demokratik güçlerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri’ne derin şükranlarını sunar.”

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YPG, PKK İLİŞKİSİNİ TEYİT ETTİ

Sözde komite, bir paylaşım daha yaparak YPG’nin PKK ile aynı örgüt olduğunu teyit ederken de şu paylaşımı yaptı: “Stockholm Belediyesi PKK için bayrak açtı. Dağlara bakmayın, biz her yerdeyiz.”

Eminim İsveç Dışişleri Bakanı An Linde gerçeği anlamıştır artık.

Dönüyorum, Bakan Linde’nin 20 Mayıs’ta attığı tweet’indeki, 1984 yılında Olof Palme döneminden bu yana PKK’nın terör örgütü olarak görüldüğüne dair mesajına... Palme’nin PKK terör örgütü tarafından öldürüldüğüne dair birçok delil, ifade ve rapor varken İsveç’in hâlâ PKK’yı, Suriye kolu YPG’yi koruması ve destek olması eminim Olof Palme’nin kemiklerini sızlatıyordur.