Öcalan’ı teslim eden ABD PKK/PYD/SDG’yi satmaz mı

Avrupa ve ABD basını ile PKK’ya yakın medyada “ABD, müttefiki SDG’yi sattı” konulu yazılar ve görüşler aldı başını gidiyor. Aslında ABD Başkanı, 2015’ten itibaren SDG adıyla destekledikleri ve kullandıkları terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin fiyatını geçen hafta katıldığı Davos toplantıları sırasında söyledi:

“...Kürtlere muazzam miktarlarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Bunu onlar bizim için değil, kendileri için yapıyorlardı...”

Trump’ın bakışı 5 yıl önce de çok farklı değildi; ama çıkarları gereği PKK/PYD/SDG’yi destekliyorlardı. Nitekim Trump, 24 Ekim 2019’da yaptığı sosyal medya paylaşımında, görüştüğü terörist Mazlum Abdi için şunları yazmıştı:

“O, yaptıklarımızı takdir ediyor ve ben de Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum. Belki de Kürtlerin petrol bölgesine doğru yola çıkma zamanı gelmiştir!”

ABD’Lİ BAKAN: DEVLET SÖZÜ VERMEDİK

ABD’liler PKK/PYD/SDG’lileri desteklese de düşüncelerini hiç gizlemediler. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Aralık 2019’da şunları söyledi:

“Türkler ile yaptığım son görüşmelerden, onların bir numaralı önceliğinin Kürt teröristler (YPG/PKK) olduğunu anladım. PKK’nın Türkiye’ye girip Türk halkına yönelik saldırı düzenlemesinden endişeliler... Biz Kürtlerle özellikle de SDG ile DAEŞ’i yenmek üzere el sıkıştık. Biz onlara otonom bir Kürt devleti kurmaları için yardım etme sözü vermedik. Onlarla Türkiye’ye karşı savaşmalarına destek vermek için el sıkışmadık.”

ABD’de Obama ve Biden yönetimi sonrasındaki Demokratların tutumu farklı olsa da Trump, 2019’da biten birinci başkanlık döneminde olduğu gibi şimdiki ikinci başkanlık döneminde de PKK/PYD’nin DEAŞ’la mücadele adı altında Suriye petrolleri için bekçilik yaptıklarını, karşılığını da petrol ve para olarak aldıklarını ilan ederek tartışmaya son noktayı koydu.

DEAŞ KOZUNU ELİNDEN ALIYOR

PKK/PYD/SDG’nin yıllardır suistimal ettiği ve Türkiye düşmanlığı nedeniyle ABD içinde de destekçi bulduğu “Kürtler, DEAŞ’la mücadelede ortağımız” tezini de ortadan kaldırmak için Suriye topraklarında hapiste bulunan DEAŞ’lı teröristleri Irak’a taşıyor.

Bu tartışma sırasında da yıllardır bilinen ama sümenaltı edilen konular ortaya dökülmeye başladı.

ABD’NİN DESTEĞİ ÇEKMESİNİN NEDENLERİ

Buna göre ABD’nin, PKK/SDG’ye verdiği desteği kesmesinin nedeni ile ilgili başlıklar şöyle sıralanıyor:

- ABD’nin, Türkiye’nin tepkisi nedeniyle 2015’te isim değişikliği yaparak verdiği destekle uluslararası meşruiyet kazandırmaya çalıştığı SDG karar alma mekanizmaları ve yapısı itibarıyla Kandil’deki PKK terör örgütü yönetiminin yönetimi ve baskısından kurtulamadı.

- SDG terör örgütü, 14 yıl boyunca Amerikan tarafına gerçek sayının üç katına varan şişirilmiş eleman sayıları sundular ve böylece yıllarca ödediği maaş ve diğer ödemeler altında ABD yönetimini soydular.

- PKK/SDG terör örgütü, işgal altında tuttukları bölgelerde masum sivilleri tutuklayarak onları Amerikan güçlerine DEAŞ örgütü unsurları olarak telim ettiler. Ancak yapılan incelemeler sonucunda bu iddiaların sahte ve asılsız olduğu ortaya çıktı.

- Bu da yetmemiş gibi PKK/SDG terör örgütü mensuplarının kontrol ettikleri bölgelerde geceleyin elemanları DEAŞ örgütü kıyafetleri giyerek sabotaj eylemleri gerçekleştirdi. Böylece yaptıkları eylemleri DEAŞ’a yükleyerek ABD’yi, örgütün varlığının devam ettiği ve kendisinin desteklenmeye devam edilmesi gerektiği konusunda yanılttı.

- 8 Aralık 2024 Suriye devrimi sonrası ABD desteğinin Ahmed Şara yönetimine dönmesiyle İsrail’in bölgedeki gücünü arkasına almaya girişen PKK/SDG terör örgütü, yıllardır para ve silah desteği aldığı ABD yönetimine istediğini yaptırabileceğini düşündü. İsrail’in ABD yönetimi üzerindeki gücünü Trump yönetimine kullanmaya girişen terör örgütü PKK/SDG, ABD girişimiyle imzaladığı 10 Mart Mutabakatı’na uymak için tek bir adım atmadı. Aksine, İsrail’in desteğini alacağını düşünerek işgal ettiği alanlara yönelik yeni şartlar öne sürdü. Amerikan Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Temsilcisi Tom Barrack’ın direktiflerine artık yanıt vermedi, uluslararası toplumun meşruiyetini tanıdığı Suriye hükümetini ve ordusunu tanımayı reddetti.

DENKLEMİ TÜRKİYE DEĞİŞTİRDİ

Trump yönetiminin baskılara boyun eğeceğini, eğmese de İsrail’in devreye gireceğini, hatta Fırat’ın doğusuna yapılacak bir operasyona müdahale edeceğini bekleyen terör örgütü PKK/SDG’nin tüm hesapları boşa çıktı. Buraya kadar yazdıklarım ABD’nin PKK/SDG’ye verdiği desteği çekmesinin sebepleriydi.

Ancak ABD’nin PKK/SDG’ye verdiği desteği çekmesinin arkasındaki asıl neden Türkiye’nin bölgesel güç olarak oynadığı roldür. 2016’dan itibaren yürütülen terör operasyonu, istihbarat çalışmaları, 8 Aralık 2024 Suriye devrimini, Esad yönetiminin devrilmesini sağlayan Suriye devrimi ABD’nin stratejisini değiştirmiştir

ABD, Türkiye gibi güçlü bir ülkeyi karşısına alma pahasına PKK/SDG ile Suriye’nin küçük bir bölümüne hapsolmuş ve geleceği olmayan küçük çıkarlarını, Türkiye’nin gücünü yanına alarak, Türkiye’nin desteklediği Şara yönetimiyle tüm Suriye topraklarını kapsayan ve daha kalıcı olacak jeopolitik çıkarları ile değiştirmiştir.

Bölge tarihini unutanların, emperyalist uşaklarının ise “ABD için dostluk yoktur, sadece çıkarları vardır” sözünü hatırlarında tutmaları gerekiyor.

Bu söz bölgede emperyalistlere uşaklık yapmaya kalkan her kesimin kulağına küpe olmalıdır. Aslında PKK/PYD/SDG ve Türkiye içindeki siyasi uzantısı DEM Parti ile destekçi ve işbirlikçileri şunu unutmamalıydı: 1999 yılında CIA operasyonuyla PKK elebaşı Öcalan’ı Türkiye’ye teslim eden ABD, PKK/PYD/SDG terör örgütünü satmaz mı?