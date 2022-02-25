Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi

Tüm dünya 16 Şubat’a kilitlenmiş Rusya’nın saldırısını bekliyordu. Ancak günler geçti ve Rusya Devlet Başkanı Putin 21 Şubat günü tek imzayla işi bitirdi!
Tüm dünyanın nefesini keserek izlediği bir saatlik konuşmanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıma kararını imzaladı. Ardından da bağımsızlığını tanıdığı iki bölgeye “Barış Gücü” adı altında iki tabur asker göndererek aylardır Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinin istihbarat servislerinden medya aracılığı ile pompalanan sahte istihbaratları çöpe attı.
‘İSTİHBARAT’ DEDİKLERİ UYDURMALAR
Krizin başlangıcından itibaren ne istihbarat yalanları servis edildi... Batılı medya kuruluşlarında, 23 Kasım 2021 günü ABD’nin, Putin’in karar vermesi durumunda Ukrayna’nın işgali için yapılan hazırlıklara dair istihbarat bilgilerini Avrupalı müttefikleriyle paylaştığı yazılmıştı.
ABD’nin NATO müttefikleriyle paylaştığı istihbarat raporuna göre, Rus birlikleri yaklaşık 100 taktik taburla (potansiyel olarak 100 bin asker) Kırım, Rusya ve Belarus üzerinden Ukrayna’ya geçecekti.
FELAKET SENARYOLARI
6 Aralık 2021 tarihinde Washington Post gazetesinde Rusya’nın 175 bin kişilik askeri güçle Ukrayna’yı işgal etmeyi planladığı yazıldı. Rapora göre Rusya, 2022’nin başlarında birçok cepheden Ukrayna’ya saldırı başlatmayı planlıyordu.
Bu sözler, “Mehmet Öz’den skandal açıklama”, “Öz, FETÖ elebaşını savundu” gibi başlıklarla duyuruldu. Peki, biz Mehmet Öz’ün bunun tersine bir açıklamasını duymuş muyduk, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle FETÖ elebaşını suçladığı bir açıklamasını bilen var mı?
Ben hatırlamıyorum...
BİLMİYOR AMA ‘KANIT YOK’ DİYOR
Hekim olarak bir açıklama yapması gerekli mi? Bence değil, hele hele 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili belgeleri okumamış ise yapmamalı da zaten...
Ama, Amerikan kurulu düzeni ve medyası, Öz’e hiçbir şey bilmediği 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili FETÖ elebaşı hakkında “Darbeye karıştığına dair inandırıcı bir iddia yok” açıklaması yaptırabiliyor.
Mehmet Öz gibi kariyere sahip birisi böyle bir açıklamaya zorunlu bırakılırken, işin acıklı yönü onun da bunu kabullenmesi.
Demek ki
Hrant Dink bir suikast sonucu öldürülmüş, katil ve azmettirenler yakalanmış, devreye giren istihbaratçılar kamera kayıtları dahil delilleri karartmış, kurbanın çevresine girmiş, tutanaklar, ifadeler, raporlarla “olağan şüpheliler” anlatılmış, ellerine de “Ergenekon” diye bir örgüt şeması verilmiş ve ortalığa bırakılmıştı.
Hrant Dink’in hakkını savunduğunu söyleyen sözde gazeteciler dosyayı okuyup gerçeği yazmak yerine “ön yargılarını, ideoloji ve egolarını” okşayan istihbaratçıların oyuncağı olmuştu. İstihbaratçılar onlara “dünyanın en akıllı adamları” olduğunu hissettirdikçe gerçeklerden uzaklaştılar.
Oysa sadece basit bir gazetecilik merakı gerçeği ortaya çıkarmaya yeterdi.
DİNK VE YAZICIOĞLU DOSYASI
2007 yılından itibaren, suikastçıların yakalanmış olmasına rağmen bu cinayetin arkasında soruşturmayı yürüten FETÖ’cü istihbaratçıların olduğunu yazıp çizdim. Başıma ne geldiyse bundan sonra geldi. Ama zamanla yalanlar savrulup gitti, 15 yıl sonra bugün de kendini koruyan gerçek ortaya çıktı. Ve vardığım sonuç şu oldu: Suikast dosyasında kim delilleri karartıyor, yok ediyor ve değiştirip fail yaratıyorsa aslında gerçek fail odur.
FETÖ’cü istihbaratçılar faili oldukları dosyada delil karartıp fail yaratmıştı. Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu suikastı dosyasında da aynı durum ortaya çıktı.
Fail, soruşturmayı yürütürken delil karartan ve fail yaratan suikastları kamuoyu oluşturmak için Ergenekon dosyasına alıp sonra da çıkartan FETÖ mensubu yargı ve istihbarat personeliydi.
DELİL KARARTMA SORUŞTURMASI ÖNEMLİ
“Bu işlerin sulandırıldığı gibi bir kaygı var. Bana da öyle geliyor. Baksanıza sürekli Silivri Cezaevi’yle GATA arasında yatay geçiş, yani yatış geçişi var. Bizim Erzurumlular bunu şöyle yorumluyor: ‘Bu işin içinde bir GATA’kulli var.’”
Aynı dönemde Bülent Arınç da FETÖ operasyonlarına tam destek veriyor, “Türkiye bağırsaklarını temizliyor” diyordu.
Öyle bir iklim oluşmuştu ki hiçbir suçu günahı olmayan Yarbay Ali Tatar atılan iftiralardan dolayı onur intiharını seçiyor, Ergenekon kasası denilen Kuddusi Okkır bir deri bir kemik kalırken niceleri gibi hayatını kaybediyordu.
ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ
FETÖ’nün kötülükleri kumpas operasyonlarıyla sınırlı kalmadı. 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında sivil vatandaşların üzerine F-16’lardan bomba attılar, tanklardan ateş açtılar. 251 insanımız şehit oldu. Polis Özel Harekât merkezine attıkları bombanın yakıcılığı, şehit polislerimizin DNA’sını bile bırakmadı. Tabutlarına taş ve toprak konularak defin işlemleri yapılabildi. Başı vücudundan ayrılan kadınlar, kalbinden vurulan çocuklar, vücudu tank paletinin altında kalıp bedeni yol ile kaynaşan şehitler... Kolunu, bacağını, gözünü kaybetmiş, vücudunun hatta beyninin bir yerinde tabanca mermisi ile yaşayanlar dahil sayıları 2 bin 500’ü bulan gaziler...
FETÖ işte böylesine alçak, böylesine cani ve kahpe bir örgüttür.
24 İTİRAFTA ADI GEÇİYOR
Bülent Arınç
Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin bir araya gelip çektirdikleri fotoğrafın tek adı var: Siyasi hile.
Birbirine benzemeyen hatta zamanında birbirine en ağır hakaretleri etmiş kişilerin yan yana gelmesi gibi durumdan söz etmiyorum.
Siyasetçiler bunları sindiriyor. Ben burada bildiğiniz siyasi hileden bahsediyorum.
Peki bu hileyi, siyasi rakiplerine karşı mı yapıyorlar?
Hayır, tam tersi bu hileyi kendilerini destekleyen seçmenlerine yapıyorlar. Ama ne rakipleri ne de taraftarları yemiyor bu hileyi; sadece gülünç bir duruma düşüyorlar.
TOPLANTININ AMACI
Anlatayım...
12 Şubat günü bir araya gelen altı parti, toplantının amacını şöyle açıklamışlar:
TMT’yi, amacını ve TMT kahramanlarını bu satırlar anlatır, gerisi boş laftır.
Gazeteci büyüğümüz Ayşenur Aslan’ın, “Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada suikastlarla bilinen illegal yarı resmi bir oluşumdu” sözleri üzerine konuyu, uzmanı Doç. Dr. Mehmet Balmeyez’e sordum. KKTC’de de görev yaptıktan sonra TSK’dan Kıdemli Albay olarak emekli olan Mehmet Balyemez’in “İngiliz Yönetimi Döneminde Kıbrıs Türklerinin Siyasi Örgütlenmeleri (1923-1960)” başlıklı doktora tezi Türk Tarih Kurumu tarafından kitap olarak basıldı. Başka kitap ve makaleleri de bulunan Balmeyez, KKTC’deki üniversitelerde de görev yaptı.
Doç. Dr. Mehmet Balyemez
TMT ne zaman, kimler tarafından hangi amaçla kuruldu?
Rumlar, Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesinin kavramsal ifadesi ENOSİS amacına ulaşmak için 1952 yılında EOKA terör örgütünü kurdular. 1 Nisan 1955’te önce ‘İngiliz Sömürge Yönetimi’ne karşı haziran ayından itibaren de Kıbrıs Türklerine saldırmaya başladılar. Kıbrıs Türkleri de, bu saldırılar karşısında Dr. Fazıl Küçük’ün de desteklediği Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği, Volkan, 9 Eylül Cephesi, Kara Çete, Yıldırım, Kara Şahin adı altında direniş örgütlenmelerini kurdu.
Rauf Denktaş, Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Kemal Tanrısevdi, 1957 Kasım’da tüm direniş örgütlerini bir çatıda toplamak için TMT’yi oluşturdu. Türkiye’nin TMT’yi destekleme kararından sonra 14 TSK subayı Albay Ali Rıza Vuruşkan önderliğinde Kıbrıs’a gitti. 1958 Ağustos’ta TMT’yi yeniden organize ettiler. Kıbrıs’taki toplumlararası çatışmalar bitince TMT, gizli yollarla üye temini ve silahlanma faaliyetlerine devam etti ve yeraltına indi. Rumların, 21 Aralık 1963’te Kıbrıs Türklerini yok etmek amacıyla yürürlüğe koyduğu Akritas planı sonrasında TMT, tekrar görünür oldu ve 1976 yılına kadar Kıbrıs Türklerinin güvenliği için çalıştı. TMT, 1976’da halen KKTC’nin silahlı gücü olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na dönüştürüldü.
Bundan 6 ay önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8 Ocak 2017 günü Parti Meclisi’nde “15 Temmuz kontrollü darbedir” demişti. TBMM Araştırma Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Zeynel Emre, Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu ve Aytun Çıray da, Kılıçdaroğlu’nun daha komisyon çalışmaları devam ederken ve rapor yazılmadan 6 ay önce söylediği “kontrollü darbe” ifadesini 307 sayfalık muhalefet şerhi haline getirip kamuoyu ile paylaştılar.
KILIÇDAROĞLU: BELGEM YOK
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dahil parti yöneticileri, darbe girişiminin üçüncü yılından sonra “kontrollü darbe” söylemini değiştirdi, sonrasında tamamen bıraktı. Hatta o gece Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinde saklanan Kılıçdaroğlu’nun son değerlendirmesi şöyle oldu: “15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yapıldı. Mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı.”
15 Temmuz için, “tiyatro, senaryo, kontrollü darbe” ifadeleri FETÖ elebaşı Gülen dahil örgüt üyelerinin ürettiği tanımlardı. Komisyon çalışmaları devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu, darbeyi yöneten FETÖ’nün TSK imamı Adil Öksüz ile ilgili, “Kim bu Adil Öksüz, neden serbest bırakıldı ve neden yakalanmıyor? Bu konuda bilgim var ama belgem olmadığı için şimdilik söyleyemem” dedi.
BEKLENEN ‘BELGE’ FETÖ’DEN GELDİ
Beklenen belge, açıklamasından bir buçuk ay sonra, 4 Kasım 2016 Cuma günü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Aytun Çıray ve gazeteci Can Ataklı’ya “denizbayrak83” isimli e-posta adresi üzerinden yollandı.
MİT’te çalıştığını belirten
Fetullahçı Terör Örgütü’nün MİT ve Emniyet mahrem yapılanmasının, yabancı istihbarat örgütleri ve yargıdaki mensupları ile gazetecilerinin işbirliğinde Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik ilk ihanet operasyonu tam 10 yıl önce böyle başlamış oldu.
Yalnız Hakan Fidan değil, eski müsteşar Emre Taner, yardımcısı Afet Güneş dahil olmak üzere dört MİT mensubu da ifadeye çağrılıyordu.
AKIL ALMAZ SUÇLAMA
Suçlama, insan aklının almayacağı türdendi; MİT yönetimi KCK/PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmekle hatta onları yönetmekle suçlanıyordu.
Erdoğan’ın ameliyat hazırlıklarının gecikmesi, FETÖ’nün ihanetinin sonuçsuz kalmasını sağladı. Başbakan’ın “İfadeye gitmeyin” demesi üzerine kumpas boşa çıktı.
7 Şubat ile neyin amaçlandığı, kumpası planlayan FETÖ mensuplarının yargılandığı davanın iddianamesi ve mahkemenin cezalandırması sonrası gerekçeli kararında şu cümlelerle özetlendi:
“...
- Gaz bombası, sis bombası atmak.
- Gerçek ve plastik mermi ile ateş ederek öldürmek ya da yaralamak.
- Kimyasal içerikli tazyikli su ile müdahale etmek.
- Sınırına jiletli tel çekerek geçişleri engellemek.
- Sınırı geçmeyi başaranların paralarına, eşyalarına el koyup çırılçıplak soyarak yollara bırakmak.
- Coplarla, tahtalarla, tekme tokatla sırtlarından kan gelinceye kadar dövmek.
- Sınır tellerine tırmananların yüzüne kaynar su dökmek.
PKK’nın ilk saldırısını yaptığı 1984’ten bu yana, her güne bir şehit, üç gazi ve yaralımız düşüyor. Terörün ekonomik faturası ise 2 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Terörle sahada başarıyla yürütülen mücadeleye rağmen PKK terör örgütü, örgütün elebaşı ve siyasi kolu gündemimizde kalmaya devam ediyor.
Tek bir sebebi var, terörle siyasi alanda etkili mücadele edilmeyişi.
Demokrasi ve hukuk suiistimal edilerek terörün siyasi alanda örgütlenmesine seyirci kalınması. PKK’nın partileşme süreci; elebaşı Öcalan’ın talimatı üzerine, 7 Haziran 1990 tarihinde SHP’den ayrılan on bir milletvekili tarafından kurulan HEP ile başladı, bugüne kadar 6 partisi kapatıldı ve bugünlere gelindi. Şimdi vereceğim rakamlarla, dağda, sokakta, yurtiçi ve yurtdışında terörle mücadelenin başarılı sonuçlarını göstereceğim. Sonra da terörün partileşme üzerinden siyasalla başarısızlığımıza örnek vereceğim.
YURTİÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISI 150
İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılında yurtiçindeki terörist sayısı 2 bin 788’e kadar çıkarken, 2018’de binli rakamlara indi. O yıl 1.200 civarında olan terörist sayısı 2019 ile birlikte 875’e, 2020’den sonra ise 500’ün altına geriledi. 2020 yılı sonunda yurtiçindeki terörist sayısı 320 iken, 2021 yılında ise rakam 150’ye indi.
Doğal olarak gözler İmamoğlu’nu arıyordu. Ama o ailesiyle Bodrum’da tatildeydi. Meteoroloji’nin uyarısına rağmen önlem alınmaması bir yana, tatilde olan İmamoğlu’nun bir gün için İstanbul’a geldikten sonra Bodrum’a tatile dönmesi eleştiri konusu oldu. Ama o, yandaş kalemlerinin savunmasıyla bunu savuşturmayı başardı.
ELAZIĞ’DA DEPREM ŞOV
Bundan birkaç ay sonra 24 Ocak 2020 günü Elazığ ve Malatya’da 6.8 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. 41 kişi hayatını kaybetti 1.607 kişi de yaralandı.
İmamoğlu 25 Ocak 2020 günü Elazığ’daydı. Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Depremle sarsılan Elazığ’dayız. Arama kurtarma ve destek ekiplerimiz tam koordinasyon ile çalışıyorlar. Bütün İstanbul’un kalbi burada atıyor ve her türlü desteğe hazırız.”
Arama kurtarma çalışmaları devam ederken deprem bölgesinde birkaç saat geçiren İmamoğlu 26 Ocak 2020 günü Tunceli Belediyesi ziyaretinde, ertesi gün ise Erzurum’da kayak tatili yapan ailesinin yanında görüntülendi.
Anlaşıldı ki Erzurum’a kayak tatiline giderken Elazığ’a uğramıştı...
İMAMOĞLU’NUN TARZI BU, ALIŞACAKSINIZ!
Ne yazık ki daha kötü günler hepimizi bekliyor.
Vinç operatörleri binaları; linç operatörleri toplumsal değerleri, kişilik haklarını, sosyal dokuyu, ahlakı yıkıyorlar...
Tam 5 yıl önce 4 Ocak 2017 günü Posta gazetesinde “Milli duygu: Linç” başlıklı yazım şöyle başlıyordu:
“Milli Spor: Güreş
Milli Yemek: Kuru fasulye
Milli İçki: Rakı
Milli İçecek: Ayran
Milli Duygu: Linç...
İletişimci Sedef Kabaş’ın kendi sosyal medya sitelerindeki eğitim durumu şöyle özetleniyor: “Londra doğumlu Kabaş, 1992 yılında Boğaziçi Ü. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden en yüksek derece ile mezun oldu. Kazandığı Fulbright bursu ile okuduğu Boston Üniversitesi’nde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisansını tamamladı.
Marmara Ü. Genel Gazetecilik Bölümü’nden ‘Dünya ve Türk Basınında, Röportaj ve Söyleşi Geleneği’ üzerine yazdığı tezi ile 2006 yılında doktora derecesi aldı. İstanbul Akademi, Pera İstanbul, Bahçeşehir Ü., Kültür Ü., ve Kadir Has Ü.’ de ‘Medya İlişkileri’, ‘Diksiyon, Etkili Ses ve Beden Dili’, ‘Sunum Becerileri’, ‘Röportaj Teknikleri’ ve ‘Etkili Haber Yazımı’ üzerine (2001-2011) dersler verdi.”
İletişim ve Medya Danışmanı/Eğitimci/Gazeteci sıfatlarını taşıyan Dr. Sedef Kabaş’ın uzmanlık alanları da şunlar:
Etkili Liderlik, Etkili İletişim,
Topluluk Önünde Etkili Konuşma,
Yaratıcı Sunumlar Hazırlama,
Medya İlişkileri,
“Ergenekon Terör Örgütü üyesi olarak Hanefi Avcı ve Ahmet Şık’ın kitaplarını yazmak, yazımına katkı yapmak” saçmalığıyla tutuklandığımda avukatım Prof.Dr. Köksal Bayraktar’a, “Savcılık ifademde de söyledim; elbette kitap yazmak, katkı yapmak suç değil ama yazmak ya da katkım olması bir yana yayınlanacağından haberim bile olmadı. Ama siz iddianame çıkana kadar savunmamı üstlenmeyin, çünkü belki aksi bir delil ortaya çıkar. İddianame çıktıktan sonra ben sizin, bana atfedilen ‘suçu’ ya da kitap yazımına katkı gibi suç sayılmayacak ‘fiil’imi değil, MASUMİYETİMİ savunmanızı istiyorum” demiştim. Öyle de oldu...
Masumiyet, işte böyle bir güçtür.
Hakan Atilla, “AMERİKA HAKAN ATİLLA’YA KARŞI” (Doğan Kitap) kitabında; her ülke hakkında “hukuk üstünlüğü” raporları hazırlayan, onları eleştiren, hatta notlar verip listeler halinde yayınlayan Amerika Birleşik Devletleri’nde, hukukun baştan sona nasıl çürümüş olduğunu somut örnekleriyle anlatıyor.
Okurken mideniz bulanacak, içiniz sıkılacak, Hakan Atilla ve Halkbank üzerinden Türkiye’ye; Amerikan yargısı, CIA, FBI, MOSSAD ve FETÖ iş birliği ile kurulan kumpası göreceksiniz. Tüm bu komplonun, iddialar konusunda hiçbir sorumluluğu olmayan masum bir insan üzerinden nasıl bir hesaplaşmaya dönüştüğünü okuyup “Bu kadarı da olmaz” diyeceksiniz.
‘ATATÜRKÇÜYÜM’ DİYEN FETÖ’CÜ TANIK POLİS
Kitabı okurken, gözaltından başlayarak tutuklama, cezaevi koşulları, soruşturma ve elbette yargılamadan oluşan bu davanın, sahte delillerle, kendisine “Atatürkçü” diyen, FBI ile para karşılığı anlaşan firari FETÖ’cü eski polis Hüseyin Korkmaz gibi tanıklarla bir hukuk tiyatrosu olduğunu göreceksiniz.
SANIK RIZA, TANIK OLUYOR!
En kötüsü bunlardan bazıları, cinayetteki rolü ortaya çıkmış Fetullahçı Terör Örgütü’nün istihbaratçılarının parmağında oynattığı gazeteci, yazarlar olacak.
Hrant Dink cinayeti, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu istihbaratçı polislerin, 12 Haziran 2007 günü başlayacak olan Ergenekon kumpasına, yurtiçinden ve yurtdışından kamuoyu desteği yaratmak için 19 Ocak 2007 günü işlenmesine göz yumduğu, işlendikten sonra da delillerini karattığı bir suikasttır.
TAM BİR İSTİHBARAT OPERASYONU
Nitekim, cinayetin hemen sonrasında kelimenin tam anlamıyla dünya ayağa kalkmış, daha ilk andan itibaren cinayetin “Atatürkçüler, milliyetçiler, ulusalcılar” tarafından işlendiği algısı oluşturulmuştu.
Cinayetin planlanması, icrası ve soruşturması tam bir istihbarat operasyonuydu. FETÖ’cü istihbaratçılar, ellerinde şemalar, kırpılmış ifadeler, sonradan sahiplenmedikleri sahte dokümanlarla bu süreci yönetirken kendilerini görünmez hale getirdiler.
Bunların başında ise FETÖ mensubu Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek ve C Şube (Sağ Terör ve Azınlıklar Masası) Müdürü FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer geliyordu.
Sadece cinayetin planlanması, icrası ve soruşturması değil, gazetecileri kullanarak algı yönetimi de ellerindeydi.
Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu, ne zaman “demokrasi” kelimesini telaffuz etse, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmış Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun evinde çekilen fotoğrafları aklıma gelir. Kılıçdaroğlu, gece yarısına doğru geldiği Atatürk Havaalanı’nda, korumalarının girişi kapatan darbecilerden izin alması sonrası geceyi geçirmek için Yeşilyurt’taki Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gitmişti.
Kılıçdaroğlu darbe girişimini TV’de seyrederken.
Gece boyu telefonla konuşan Kılıçdaroğlu’nu arayanlardan birisi de FETÖ’cü darbecilerin yakalamak için peşine düştüğü dönemin başbakanı Binali Yıldırım’dı.
SOKAĞA ÇIKANLARIN GÜVENLİĞİNİ KİM SAĞLAYACAK!
Binali Yıldırım, 15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu ile ne konuştuğunu darbe girişiminden tam 1 yıl 9 ay sonra, 2018 yılının nisan ayında televizyon programında şöyle açıkladı: “O ilk açıklamayı yapmadan önce bilgi verdim ve kendisine de durumu anlattım. Nasıl tutum sergileyeceğimizi de anlattım. Şunu da söyledim, dedim ki, ‘Biz milleti meydanlara davet edeceğiz. Siz de lütfen partiniz aracılığıyla çağrı yapın. Bu parti meselesi değil, milli meselesidir.’
Bana bir anda şeyi sordu, ‘Bu vatandaşların güvenliğini kim sağlayacak?’ dedi.”
Ya da Amerikan Kongresi’nde ya da Fransa’da, öldürülen IŞİD Lideri Ebu Bekir el Bağdadi’yi övebilir misiniz, barışın elçisi ilan edebilir misiniz?
Bırakın kanlı terör örgütlerinin elebaşını övmeyi, teröristlerin yaptığı saldırıyı, doğru tarif etmediğinizde başınıza nelerin gelebileceğini öğrenmek için ABD’li siyahi Müslüman senatör Ilhan Omar’ın yaşadıklarını hatırlamanız yeterli.
‘BİRİLERİ BİR ŞEYLER YAPTI’
Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’nin Müslüman üyesi Ilhan Omar, 2019’da Amerika İslam İlişkileri Konseyi’nin (CAIR) kuruluşu nedeniyle düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmasında, “CAIR, 11 Eylül sonrasında kuruldu. Çünkü onlar, birileri bir şeyler yaptığı için bizim de sivil özgürlüklere erişimimizin engelleneceğini fark ettiler” dedi.
Omar’ın konuşmasında “Birileri bir şeyler yaptı” ifadesi ülkede çok büyük bir tartışmaya yol açtı. El Kaide terör örgütünün 3 bin kişinin ölümüne sebep olduğu 11 Eylül saldırıları konusunda yeterli sert tepkiyi vermediğini iddia eden basın ve siyasetçiler, Ilhan Omar’ı linç etti.
ALIN SİZE ÖZGÜRLÜKLER ÜLKESİ AMERİKA
Terörün ya da teröristlerin propagandasını yapmadı, terör örgütünün elebaşından söz etmedi, ya da o teröristlerin örgütü ile doğrudan ya da dolaylı bir ilişkisi yoktu, sadece ve sadece,
Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar dahil ne tür görüşmeler yaptığını açıklarken, açtıkları okullarda kimlerin okuduğunu şu sözlerle özetledi: “Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın torunları, Kırgızistan Başbakanı’nın çocukları, Kırgızistan bakanları ve milletvekillerinin çocukları, asker, polis, işadamlarının çocukları da olmak üzere her kesimin çocukları eğitim gördüler, eğitim görmektedirler... Milli Eğitim Bakanı bizim öğrencimizdi, şuan Viyana Büyükelçisi, Dubai Başkonsolosu, bir önceki Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Kırgızistan Büyükelçisi bize bağlı okulların mezunudur.”
SİYASET, BÜROKRASİ, STK, MEDYA
Bu durum yalnızca Kırgızistan değil tüm Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için geçerlidir. Kırgızistan’daki okullarında okuyanların kimler olduğuna baktığınızda FETÖ’nün, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ndeki ilişkilerinin nerelere kadar çıktığını görürsünüz.
Nitekim, Kırgızistan’dan sonra Kazakistan’daki ayaklanmada da bürokrasi içindeki uzantıları, STK ve medyasıyla rolü ortaya çıktığında kimse şaşırmıyor. Kırgızistan’da yönetim değişti, İnandı gibi bir isim Türkiye’ye getirildi ama FETÖ’nün yani ABD’nin istihbarat ve operasyon aracı olarak Orta Asya Cumhuriyetleri’ndeki etkinliği hâlâ azalmadı.
Türkiye’nin 15 Temmuz sonrası tüm uyarılarına rağmen Türk Cumhuriyetleri, FETÖ’nün açtığı okullardan birini dahi Türkiye’ye vermedi. Ülkelerin çoğunda, okulların hisseleri o ülke yönetimine yakın kişilerin üzerine devredildi. Kadrosu aynı olan okullar faaliyetlerine devam etti. Kırgızistan ve Azerbaycan ise, ek olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne de okul açma izni verdi. FETÖ’nün, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ndeki faaliyetlerini bir kez daha hatırlatayım.
AZERBAYCAN
Azerbaycan’da 1992 yılında Çağ Öğretim İşletmeleri’ne bağlı olarak eğitim faaliyetlerine başlayan FETÖ’ye ait 13 okul, 2013 yılında, ülkenin petrol şirketi SOCAR’ın bünyesine geçti ve adını Uluslararası Eğitim Merkezi olarak değiştirdi. SOCAR yönetimi 2014 Haziran’ında bu eğitim kurumunu kapattığını duyurdu. Aynı yıl, Çağ Öğretim İşletmeleri’nin ve Uluslararası Eğitim Merkezi’nin sırayla kullandığı binalarda bu kez İstek Lisesi eğitim faaliyetine başladı.
Ardından 13 okulun eğitim faaliyetleri Temmuz 2018’de durdurularak lağvedildi. Bununla birlikte Kafkas Üniversitesi adıyla faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı yüksek eğitim kurumu kadrosundaki değişiklikler ve yeni adıyla, Bakü Mühendislik Üniversitesi olarak eğitim hayatına devam ediyor.
“IŞİD’in elleri Kazakistan toprakları üzerinde ayaklanmalar örgütlemede görünür, vahşice öldürmeler ve saçma talepler onların tarzıdır. Ama darbenin organizatörü Fetullah Gülen’in eğitim kurumlarında Türkiye’de eğitim gören Kazaklar Ankara’da, ’karargâh’da oturur.
Kazakistan laik bir ülke ve halkı yanıltıcı radikal doktrinlerle aldatmak mümkün değil, ancak devleti yener ve Orman Yasası’nı bu enkazın üzerine yerleştirirseniz IŞİD en iyi durumdadır.”
“Astana bugün yabancı eğitim kurumlarına öğrenci göndermesinin meyvelerini alıyor. Başlarına Gülen ve onlar gibi olanlardan ideolojik bir virüs kaptılar. Ayrıca Kazakistan radikaller için ilginç ve Rus Müslüman Cumhuriyetleri bir sıçrama tahtası.”
İSTİHBARATÇI PUTİN, CIA VİRÜSÜ FETÖ’YE KARŞI
Ruslar, topraklarında ve bölgede Fetullahçı Terör Örgütü tehlikesini erken teşhis eden ülkelerdendir.
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla, 1992-1994 yılları arasında FETÖ, Amerika’nın ezeli düşmanı Rusya ve Rusya’nın etki alanı Orta Asya’ya yerleşti ve operasyon aracı olarak harekete geçirildi. Rusya yanında art arda bağımsızlıklarını ilan eden Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan ile Moğolistan’da hızlıca okullar açtı. Örgütün Orta Asya faaliyetlerinin genişlemesinde, yıllar sonra FETÖ elebaşının ABD’de kalıcı vize almasında rolü olan eski CIA elemanı Graham Fuller, CIA Ortadoğu Masası şefi ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Marc Grosman ile eski MİT görevlisi olan FETÖ ve CIA bağlantılı Enver Altaylı’nın rolü de önemliydi.
Sovyetler döneminde KGB olan ismi FSB olarak değiştirilen Rus istihbaratı, 90’ların sonuna doğru sayıları hızla artan FETÖ okullarında çalışan yabancı öğretmenlerin CIA elemanları olduğunu tespit etti.
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi
Batılı istihbarat örgütlerinin ve medyasının tarih ve saat vererek Rusya’nın 175 bin askerle Kiev dahil Ukrayna’yı topyekûn işgal edeceğine dair senaryoları yerine, Putin planını adım adım gerçekleştiriyor.
Batılı ülkeler ve NATO temsilcileri, istihbarat örgütlerinin raporlarının doğrulandığını söylese de Putin’in planının topyekûn işgal değil, safha safha genişleme olduğu görülüyor.
NATO müttefiki Amerikalı askerler PKK’lı teröristlere kesintisiz eğitim veriyor.
İKİNCİ YUMRUK!
Rusya Devlet Başkanı Putin ilk adım olarak, yıllar önce söylediği “Kavga kaçınılmazsa ilk yumruğu sen atacaksın” şeklindeki stratejiyi Donetsk ve Lugansk’ın bağımsızlığını tanıma kararı imzalayarak uygulamaya soktu.
Daha ilk yumruğun etkisi geçmeden ikinci yumruğu atıp Ukrayna’da bazı hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirdi. Evet, Rusya silaha sarıldı ama bu, Batılı istihbarat örgütlerinin medyada yayınladığı raporların tersine topyekûn bir savaş ve işgal değil, dalga dalga gelişecek bir çatışma süreci olarak yaşanacak gibi görünüyor.
BIDEN’IN ‘AMERİKA DÖNÜYOR’ PLANI...
Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin mimarı olan ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler bu duruma karşı kınama üzerine kınama yayınlayıp tepkilerinin yaptırımlardan öteye geçmeyeceğini gösteriyor.
Batı’nın tepkisizliğini de gören, sonuçlarını da göze alan Rusya’nın, zamana yaydığı planı ile Ukrayna üzerinde askeri baskısını artırmak yanında siyasi yapıyı da değiştirmeye yönelik çaba göstereceği planını uygulayacağı yorumları yapılıyor.
Böylece Biden’ın başkan seçildiğinde “Amerika geri dönüyor” diye ifade ettiği, NATO’yu da yanına alarak Ukrayna üzerinden Rusya’yı sıkıştırma planı bu anlamda geri tepmiş oluyor. Biden yönetiminin planı, Afganistan’dan çıkma kararından sonra bu kez de Rusya duvarına çarpmış oldu.
IRAK VE SURİYE İŞGALİ
Kınama açıklamalarında ise Rusya’nın “işgali” eleştirilirken sürekli “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü” vurgusu yapılıyor.
İlginç olan, söz konusu “toprak bütünlüğü” Amerika Birleşik Devletleri’nin başını çektiği Irak ya da Suriye’de gerçekleşen “işgal” sırasında hiç kimsenin aklına bile gelmedi. Hâlâ da gelmiyor.
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya başta olmak üzere Batılı ülkeler, Amerika’nın “fiili işgal” operasyonları hakkında hep kâğıt üzerinde “toprak bütünlüğü” vurgusu yaptılar.
Ancak bu tutumları fiili işgali engellemedi, Amerika “işgali” zamana yayarak herkese kabul ettirdi. Irak’ın kuzeyinde oluşturulan bölgesel yönetim böyle meydana geldi. Suriye’de ise aynı projeyi terör örgütü PKK/PYD aracılığıyla gerçekleştiriyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE İŞBİRLİĞİ
Bugün Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonunu “işgal” olarak değerlendiren Amerika, terör örgütü olarak tanıdığı PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG ile işbirliği yapmaktan kaçınmıyor.
Dahası terör örgütünün Suriye kolu, Türkiye’nin de toprak bütünlüğünü hedef alıp NATO üyesi Türkiye’nin askerlerine saldırırken Amerika ve Batılı ülkeler seyirci kalıyor.
Bununla da yetinmiyor, PKK/PYD terör örgütüne maddi destek ve silah yardımı yapıyorlar. Amerika başta, NATO üyesi ülkelerin askerleri Türkiye’yi hedef alan terör örgütü üyelerine askeri eğitim vermekten geri durmuyorlar.
Öyle ki teröristler, Amerika başta olmak üzere NATO üyesi ülkeler tarafından verilen silahları NATO üyesi Türk askerine karşı kullanıyorlar. NATO ülkeleri tarafından verilen füzelerle Türkiye’yi vururken olan biteni seyrediyorlar.
Ukrayna’da “toprak bütünlüğü” vurgusu yapan Amerikalı siyasetçiler, başkent Washington’da ağırladıkları terör örgütü temsilcilerine Suriye topraklarındaki “özerklik” taleplerini de desteklediklerini açıklıyorlar.
TÜRKİYE’NİN TUTARLILIĞI
Tüm bunlar olurken Türkiye, sadece ulusal çıkarlarını değil, uluslararası hukuku ve ahlaki tutumu elden bırakmıyor. Bir yandan NATO üyeliği yükümlülüklerini yerine getirirken diğer yandan Rusya ve Ukrayna arasında bir tercih yapmadan, diplomasi yolunun açık tutulması konusunda tutarlı politikasına devam ediyor. Asıl önemlisi, ikiyüzlü emperyalist ülkelerin tersine, Irak ve Suriye’de olduğu gibi Ukrayna dahil tüm ülkelerin egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı bir tutum içinde davranıyor.
Çünkü 10 bin kilometre uzaktan Amerika’nın çıkar çatışmalarının alanı olan Irak, Suriye, Afganistan ve Ukrayna’nın hali herkese acı bir örnek olarak ortada duruyor.