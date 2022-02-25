Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi

Amerikan Washington Post gazetesinde geçen hafta doktor Mehmet Öz ile ilgili ilginç bir yazı yayınlandı. O yazıdan Türkiye’ye yansıyan bölüm ise Mehmet Öz’ün Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen hakkındaki şu sözleri oldu: “Gülen’e dokunamazlar. Darbeye karıştığına dair inandırıcı bir iddia yok. Gülen, Pensilvanya’da kalacak.”

Bu sözler, “Mehmet Öz’den skandal açıklama”, “Öz, FETÖ elebaşını savundu” gibi başlıklarla duyuruldu. Peki, biz Mehmet Öz’ün bunun tersine bir açıklamasını duymuş muyduk, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle FETÖ elebaşını suçladığı bir açıklamasını bilen var mı?

Ben hatırlamıyorum...

BİLMİYOR AMA ‘KANIT YOK’ DİYOR

Hekim olarak bir açıklama yapması gerekli mi? Bence değil, hele hele 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili belgeleri okumamış ise yapmamalı da zaten...

Ama, Amerikan kurulu düzeni ve medyası, Öz’e hiçbir şey bilmediği 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili FETÖ elebaşı hakkında “Darbeye karıştığına dair inandırıcı bir iddia yok” açıklaması yaptırabiliyor.

Mehmet Öz gibi kariyere sahip birisi böyle bir açıklamaya zorunlu bırakılırken, işin acıklı yönü onun da bunu kabullenmesi.

Demek ki