NATO ülkelerine silah satan ‘örnek ülke’ Türkiye

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Bu sadece bizim değil, NATO ülkelerinin de tespiti. Bakın şu sözler, 8-11 Eylül tarihleri arasında Polonya’da gerçekleştirilen Avrupa’nın en önemli savunma sanayi fuarlarından olan MSPO’nun açılışında konuşan Polonya Başbakan Yardımcısı ve Mili Savunma Bakanı Sn. Władysław Kosiniak-Kamysz’a ait: “Polonya artık sadece dünyada silah teçhizatı satın alan bir ülke değil, aynı zamanda onun büyük bir üreticisi haline geliyor. Aramızda Türkiye’nin Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı Profesör Haluk Görgün de var. Ama bu, dünyadaki hiçbir kurumla kıyaslanamaz. Çünkü bu çok yönlü bir kurum. Onlar sadece kendi ihtiyaçları için üretmiyor, satın almıyorlar, aynı zamanda ihracat da yapıyor ve bu ihracatı teşvik ediyorlar. Bu, Polonya’da da hayata geçirmek istediğimiz bir model. Türkiye dev bir sıçrama yaptı. Yirmi yıl içinde bir dönüşüm geçirdi. Bir zamanlar kendi ihtiyaçları için ekipmanının yüzde yirmisini üretiyor ve yüzde seksenini yurtdışından satın alıyordu. Bugün bu oranlar tam tersi durumda.”

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MSPO Fuarı kapanışında konuşma yapan Polonya Milli Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri (Bakan Yardımcısı) Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ise “Gelecek yıldan itibaren MSPO’da iki kategori olacak: Ortak Ülke ve Lider Ülke. Gelecek yıl MSPO’nun Ortak Ülkesinin Türkiye olacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu yüzden gelecek yıl biraz farklı olacak” dedi.





Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, SSB standını ziyaret ederek Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’le savunma fuarında görüştü.

İHRACATIN YARISI NATO ÜLKELERİNE

Avrupa’nın en önemli savunma sanayi fuarlarından birisi olan MSPO’nun açılış ve kapanışına Türkiye’nin, hem de ev sahibi ülke yetkililerinin sözleriyle damga vurmasının, “örnek ülke” olarak gösterilmesinin çok önemli sebepleri var.

Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracat rotası giderek artan bir hızla NATO ve Avrupa coğrafyasında yoğunlaşıyor. Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracat rakamları ülke bazlı incelendiğinde; zirvedeki ilk 3 sırada NATO müttefikleri yer alıyor. NATO üyesi ülkelere son 12 aylık dönemde 6 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi. Bu tutar, sektörün toplam ihracatının yüzde 50’sinden fazlasını temsil ediyor. Kısaca, Türkiye yaptığı her iki dolarlık savunma ihracatının en az birini NATO ülkelerine yapıyor. NATO ve Avrupa pazarında elde edilen bu derinliğin arkasında, nitelikli ürün geliştirerek potansiyel kullanıcılara “bu sizin ihtiyaçlarınıza yanıt verecek” algısını yerleştiren Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün “Stratejik Yönetim” anlayışı yatıyor.

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BAYRAKTAR İLE AÇILAN YOL

Bu stratejik yönetim yaklaşımının en somut örneklerinden Polonya ile geliştirilen ilişki içinde Bayraktar TB2 SİHA’ların tedarikiyle yakalanan gelişme, ROKETSAN’ın akıllı mühimmatlarının ihracatı ile büyüdü. Gelinen noktada ASELSAN’ın yüksek teknolojili Elektronik Harp (EH) çözümlerinin ve ARSUS keşif ve gözetleme sistemlerinin de Polonya tarafından tercih edilmesiyle yeni bir boyuta taşındı. Türkiye, güçlü savunma sanayi ekosistemi ile Polonya’nın güvenlik mimarisinde önemli bir merkez olarak konumlanmaya başladı.

Polonya ile 2022-2023 yıllarında gerek MSPO Fuarı’nda, gerek diğer vesilelerle Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve

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ilgili firma yöneticileri bir araya geldi. 2024 yılı Mayıs ayında Görgün’ün Polonyalı heyeti, SSB’de ağırlamasından kısa süre sonra ise Polonya, Baykar’dan TB2 SİHA alımına yönelik sözleşme imzaladı. 2025 yılı Mart ayında da Polonya Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu ve yine Sayın Görgün’ün hazır bulunduğu savunma sanayi temalı görüşmeler yapıldı. Takip eden süreçte Aralık 2025’te ASELSAN ile Polonya arasında 410 milyon ABD doları tutarında elektronik harp sistemleri ihracat sözleşmesi imzalandı.



4.500 FİRMA 1.400 ÜRÜN



Türkiye, 2002’de yalnızca 56 savunma sanayi şirketiyle yüzde 20 olan yerli üretim oranına sahipken son 20 yıl içinde 4 bin 500 firma ile yerli üretim oranını yüzde 80’in üzerine çıkartarak “rol model” oldu. Savunma sanayimiz 2002’de 62 olan ürün sanayisini 20 yıl içerisinde 1.400’ün üzerine çıkartarak, toplam proje hacmi ise 100 milyar doları aştı. Yarattığı istihdam ise 100 binin üzerine çıktı. Savunma Sanayi Başkanlığı’nın verilerine göre; 2026 Ocak–Temmuz döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.2 artarak, 5 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos rakamları ile son 12 aylık toplam ihracatımız 11. 2 milyar dolar. Türkiye, Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre Türkiye savunma ihracatında 11. sırada yer alıyor.

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ÇELİK KUBBE’YE 24 MİLYAR DOLAR

Türkiye, 2021-25 döneminde küresel silah ihracatında 11. sıraya yükselirken, ihracat hacmini önceki beş yıllık döneme göre yüzde 122 oranında arttırdı. Raporda Türkiye, küresel silah alıcıları / tedarikçileri listesinde ise 24. sırada yer alıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve ekibinin ikili görüşmeler yoluyla, ihtiyaca göre üretim süreci ihracatta başarıyı ve “örnek ülke” olarak gösterilme sonucunu doğrulurken; bir yandan da ulusal güvenliğini çok katmanlı bir şekilde sağlayacak olan “Çelik Kubbe” konsepti için çalışmalar son hızla devam ediyor. Sistemin omurgasını oluşturan SİPER, HİSAR, SUNGUR ve GÜRZ gibi hava savunma sistemleri için çok yoğun bir seri üretim takvimi yürütülüyor.

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NATO Ankara Zirvesi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Çelik Kubbe” mimarisi için ayrıldığı ilan edilen ek 24 milyar dolarlık bütçe, Türkiye’nin savunma sanayisinde artık kendi kendine yeten, caydırıcı ve seri üretime dayalı bir “üretim merkezine” dönüştüğünün de en net kanıtı.

Türkiye, doğru bir yönetim diplomasisiyle müttefiklerinin tedarik zincirine entegre olurken; yurtiçinde başlattığı devasa seri üretim hamleleriyle de küresel savunma pazarındaki “merkez ülke” konumunu perçinliyor. Tüm bu süreçlerin yönetimi ve yapıların inşası ise Türkiye’yi “örnek ülke” olarak konumlandırıyor.