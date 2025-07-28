Murat Kapki de itirafçı oldu: İhalelerden kârın yüzde 60’ı EKO-SİSTEM’e

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Daha önceki verdiği ifadelerinde iddiaları reddeden Murat Kapki, tutuklanmasının ardından önce 26 Haziran’da, sonra 18 Temmuz’da ikinci bir ifade verdi. Murat Kapki, çarpıtmaya çalışsa da kuzeni Berat Kapki’nin ifadesini teyit eden konularda açıklamada bulundu. Kuzen Berat Kapki ilk ifadesinde, avukat aracılığıyla Murat Kapki’nin karısının, Ferko Plaza’ya ve Murat Kapki’nin Acarkent’teki villasına götürdüğü valizlerde kuru temizleme giysileri olduğunu söylemesini tembihlediğini anlatmış ve şunları söylemişti:

“Oysa valizlerin içinde para vardı. Murat Kapki paraları Ferko Plaza’daki ofisindeki gizli bölmeli bir kasada saklardı. Bu kasada, yaklaşık 1.5 metrekarelik alanda paralar tutulurdu. Murat Kapki nakit paraların büyük kısmını dövize çevirir, ofise çağrılan dövizcilerle bu işlem yapılır, paralar kuryelere teslim edilirdi. Acarkent’teki B209 numaralı villasında da iki büyük kasa bulunurdu, aklanan paralar buraya taşınırdı. Murat Kapki yüklü miktarda parayı JP Morgan üzerinden ABD’ye aktardı, Acarkent’teki villasında bulunan her biri 100 bin dolar değerindeki 45-50 tablo da gözaltı öncesi Nişart isimli galeriye taşındı. Murat Kapki tutuklandıktan sonra Enes Kant adına Lotus marka araç devredildi, teknesi eşi Feyza Kapki’nin adına geçirildi ve Yunanistan’a kaçırıldı. Sim Medya, BFK, Kapki Medya, MSO, SMO isimli şirketler resmiyette farklı isimlere ait görünse de hepsi Murat Kapki’nindir. Tüm pazarlıklar onunla yapılırdı.”



ADRESE TESLİM İHALELER



26 Haziran’da,“Konser, etkinlik, milli bayramlarla ilgili organizasyonlar tarafında da Murat Ongun, Emrah Bağdatlı’nın üzerinden süreci yönetmektedir. Bu alanda da fiiliyatta sahibi olduğu şirketler bulunmaktadır. Emrah Bağdatlı’nın ortak olduğu tüm şirketler aslında Murat Ongun’undur” diyen Murat Kapki, 18 Temmuz’daki ifadesinde başka detayları paylaştı. Dosyadaki delillere rağmen gerçeği gizlemeye çalışıp her şeyi ortağı Hüseyin Köksal üzerinden anlatan, 18 Temmuz tarihinde kuzenin itiraflarını doğrular nitelikte ifade veren Murat Kapki, şunları söyledi:

“Daha önceki ifademde de bahsettiğim üzere BVA isimli şirketin yüzde 20 oranında ortağı olduğumu, yüzde 80 hisseyle de Hüseyin Köksal’ın ortak olduğunu belirtmiştim. Dosya kapsamında yer alan İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan tevdi raporunda da yer aldığı üzere BVA şirketinin Kültür A.Ş.’den almış olduğu 3 ihale Hüseyin Köksal, Ahmet Köksal, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın ve Murat Ongun’un talimatıyla adrese teslim olarak BVA şirketine verilmiştir. Bu ihale süreçlerini avukat olduğu için Ahmet Köksal yakinen takip etmiştir. Bu ihalelere ilişkin belgelerde imzalarım olup olmadığını hatırlamıyorum ama belki sonradan imzalamış olabilirim.

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İMAMOĞLU’NUN SİYASİ İKBALİ İÇİN

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Hüseyin Köksal, bahsi geçen bu ihalelerden elde edilen kârın kendi hissesine düşen kısmının yüzde 60’ını Murat Ongun vasıtasıyla Ekrem İmamoğlu’na (SİSTEM’e) aktardı. Bu hususu Hüseyin Köksal bana bizzat anlattığından dolayı biliyorum. SİSTEM içerisinde biriken bu paraların Ekrem İmamoğlu’nun siyasi istikbalinin inşası, Olay TV’nin satın alınması, Taksim Gümüşsuyu’nda bulunan Tarih dergisinin bulunduğu binanın satın alınmasında kullanıldığını yine Hüseyin Köksal’ın bana anlatmasından dolayı biliyorum. Hüseyin Köksal, BVA şirketinin hesabından para çekileceği zaman Hüseyin’in mali işlerine bakan Gönül isimli şahsı görevlendirirdi. Bu Gönül isimli şahıs, Hüseyin Köksal’ın tüm resmi ve gayrı resmi para alışverişi hakkında bilgi sahibidir. Bir gün şirkette Gönül’ün laptopunda kâr payı dağılımı başlıklı bir belge açık vaziyette görünmekteydi. Bu belgeye baktığımda yüzde 20 Murat Kapki, yüzde 20 Hüseyin Köksal, yüzde 60 diğer yazılı belgeyi gördüm. Bu görmüş olduğum belge yukarıda bahsettiğim üzere Hüseyin Köksal’dan duyduğum kâr dağılımını teyit eder nitelikteydi.

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Yaklaşık 2 sene önce Hüseyin Köksal, Murat Ongun’un talebi doğrultusunda İBB iletişimde görevli bir çalışana Skoda SuperB marka ve model aracı hediye etmek için satın almak üzere Gönül’e para çekmesi yönünde talimat verdi.

Hatırladığım kadarıyla 2021 senesinin sonlarında Hüseyin Köksal, bana dijital reklam alanlarını Murat Ongun’un bize vermek istediğini, karşılığında açıktan nakit olarak 65 milyon TL para istediğini söyledi. Ben de bu işten kâr elde edemeyeceğimizi düşündüğümden bu teklifi reddetmemiz gerektiğini söyledim. Daha sonra Hüseyin Köksal’dan duyduğuma göre burayı 75 milyon TL açıktan para almak karşılığında İlbaklara verdiler.

RAFFLES ALEMCİLERİ

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Yine dosya kapsamında bulunan tevdi raporuna konu olan İlbakların almış olduğu billboard ihalesine BVA şirketi olarak katılmamız gerektiğini Hüseyin Köksal’a söylediğimde bana, ‘Bu ihaleye girmeyelim. Murat Ongun bu ihaleyi İlbaklara verecek, karşılığında da açıktan yüklü miktarda para tahsil edecek’ dedi. Hüseyin Köksal, Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun çok samimilerdi. Hemen hemen her gün Hüseyin Köksal’ın Zorlu Raffles’da bulunan dairesinde önce gizli toplantı, akabinde de alem yaparlardı. Emrah Bağdatlı, İBB’de hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen piyasada Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu’ndan aldığı güçle ‘İstanbul şehrinin anahtarı benim elimde’ şeklinde söylemlerle dolaşarak algı yaratmaktaydı.

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Şu an üzerlerinde tedbir bulunan NSpor, Şahin Radyo, FG Radyo, Lounge ve Ratech isimli radyolar her ne kadar resmiyette benim adıma olmasa da fiiliyatta benim radyolarımdır. Dosya kapsamına yansıyan ve bana içi para dolu çantaların getirildiği doğrudur. Bu paralar şirketi devrettiğim şahısların bana olan borçlarının ödemesidir. Paraların nakit olarak çekilmesinin sebebi de benim bu paraları dövize çevirmek istememden kaynaklanmaktadır. Bana gelen bu paraları ben zaten dolara çevirip Vakıfbank hesabıma yatırdım ve bu paralarla, JP Morgan hesabıma aktararak ABD Miami’de bir ev satın aldım.”

