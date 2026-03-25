Muhalefeti FETÖ operasyonunun kuyruğuna takan Özgür Özel

Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet villalarını, daire ve dükkânlarının, milyonlarca dolarlık haksız kazancın yılmaz savunucusu Özel, Akın Gürlek’in 452 milyon lira değerinde 16 tapusu olduğunu iddia ederken Bakan Gürlek, 4 tapusu olduğuna dair bilgiyi kamuoyu ile paylaştı.

Özel’in amacı İBB yolsuzluklarını ortaya çıkaran Akın Gürlek hakkında şaibe yaratmak olduğu kesin. İmamoğlu ve CHP’liler üzerindeki yolsuzluk ve rüşvet tartışmasını Bakan Gürlek’i hedefe koyarak perdelemek istiyor. Nasıl olsa konu yargıya taşınacak ve gerçek ortaya çıkacak.

Ancak olayın bir başka yönü, tartışmanın Özgür Özel’in kimi doğru ama büyük bölümü kendisinin ispatlayamadığı, yandaş gazetecilerin bile mesafeli durduğu; içine küçük bir gerçek katılan büyük yalanlarla FETÖ kumpasına dönüşmesidir. Firari FETÖ’cülerin sürekli gündeme getirdiği ve bazı CHP’lilerin de kuyruğuna takıldığı bu iddialar hakkında yıllardır dikkat çektiğim “FETÖ parmağı” yine karşımıza çıktı. Öyle ki bilgilerden ve FETÖ kumpasından şüphe eden CHP’ye yakın gazeteciler ağır bir linç yaşadılar.

ÖZEL BİR YÜZSÜZLÜK

Hani bir söz vardır; katil, cinayet yerine mutlaka geri döner...

FETÖ operasyonunun sözcüsü CHP’li Özgür Özel de Akın Gürlek’in yalanlarla doldurduğu tapu bilgileri ilgili basın toplantısı sonrası, bunu sorguladığı için FETÖ ve CHP trolleri tarafından linç edilen gazetecileri tek tek armış. Hatta gazeteci Barış Terkoğlu’na “Bu muhalefeti içine çekmeye çalışan bir FETÖ operasyonu” demiş.

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN...

Sanki eline tutuşturulan yalan yanlış bilgilerle basın toplantısı düzenleyen, hâkim olarak baktığı davalarla ve Başsavcılık yaptığı dönemle ilgili olarak yıllardır FETÖ’cülerin hedefinde olan Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında bir yıldır itibar suikastı yapan kendisi değilmiş gibi şimdi de üste çıkmaya çalışıyor.

Eğer muhalefeti bir FETÖ operasyonunun içine çeken biri varsa, FETÖ ile PKK irtibatlı ve iltisaklı kamu görevlilerinin yasadışı biçimde elde ettiği ve içine yalanlar katılan bilgileri basın toplantısıyla paylaşan Özgür Özel’in ta kendisi değil mi?



FETÖ BAĞLANTISI ÇIKTI



Sabah gazetesinden Halit Turan’ın haberine göre; Adalet Bakanı Bakan Akın Gürlek’in tapu kayıtlarını TAKBİS üzerinden hukuksuz şekilde sorgulayan 3 ismin PKK/KCK ve FETÖ’yle bağlantısı ile bu kişilerin verileri CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ulaştırmasına ilişkin telefon trafiği resmi belgeler ve HTS kayıtlarıyla belgelendi.

Buna göre Antalya Kaş Tapu Müdürlüğü’nde Tapu Kadastro Teknikeri olarak görev yapan Diyar Akdağ, Bakan Gürlek’in kayıtlarını en fazla 13, 20 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde toplam 7 kez sorguladı.

Diyar Akdağ, Özgür Özel ile irtibatı kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek suçundan sabıkalı Ayşegül K. ile sağladı. Ayşegül K.’ya ait hattın 28 Şubat - 3 Mart 2026 tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 8 kez cevapsız çağrı bıraktığı saptandı.

Diyar Akdağ’ın babası Dursun Akdağ’ın ise Kerim D. üzerinden Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ile irtibatlı olduğu belirlendi. Diyar Akdağ’ın babasının ayrıca 2019-2025 yılları arasında Yalova’da HDP eylemlerine katıldığı, CHP Yalova üyesi olduğu, amcası, dayısı ve 3 yakınının terör örgütü PKK’ya üye olmak suçlarından işlem gördüğü, bu suçtan yakınlarının tutuklandığı belirlendi. Afyonkarahisar Çobanlar Tapu Müdürü olan Muharrem Demiröz’ün ise 12 Şubat 2026 günü saat 15.38’de Bakan Gürlek’in kayıtlarını sorguladığı belirlendi.

Demiröz’ün Ali Sarıtaş üzerinden CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Faruk Duha Erhan ile irtibatlı olduğu, sorgulama sonrasında defalarca bir araya geldiği konum birliktelikleriyle saptandı. Oğlu Beytullah D.’nin Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde şef olduğu, 2025 yılında yapılan çalışmalarda FETÖ faaliyetleri kapsamında emniyette ifadesinin alındığı kaydedildi. Boğazkale Tapu Müdürü Veli Sabancılar ise 31 Ocak 2026’da saat 11.40’ta Bakan Gürlek’in zemin ve mülkiyet bilgilerini sorguladı.

Sabancılar’ın sorgulama yaptığı gün CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer adına kayıtlı olan ve CHP Genel Merkezi’nce kullanılan hattan arandığı belirlendi.

Sabancılar’ın Mehmet Kurtçu aracılığıyla CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve İl Başkanı Dinçer Solmaz ile koordineli hareket ettiği saptandı.

Sabancılar’ın kız kardeşi Menşure A.’nın Diyarbakır Silvan’da görev yaparken PKK/KCK terör örgütüne müzahir kişilerle bağlantılı olduğu, ölen eniştesi Mehmet Şeyhmus A.’nın ise 1991’de Şırnak’ta PKK/KCK’nın şehir komitesinde yer aldığı için gözaltına alındığı belirlendi.

İTİRAFÇI OLDU ‘4 TAPU KAYDI VERDİM’ DEDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan tapu teknikeri Diyar Akdağ, jandarma sorgusundaki sosyal medya üzerinden tanıştığı “Ayşegül” ismiyle bildiği bir kişinin ısrarı üzerine Adalet Bakanı’na ait tapu kayıtlarını sorguladığını ve Bakan Gürlek’e ait 4 tapu kaydına ulaştıktan sonra bu bilgileri mesaj yoluyla Ayşegül isimli kişiye ilettiğini itiraf etti.

Babası Dursun Akdağ CHP üyesi olan, bazı yakınları da bölücü terör örgütü PKK ile irtibat ve iltisakı bulunan Diyar Akdağ’ın sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu Ayşegül K. isimli kişi, daha önce “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçundan sabıkası bulunuyor.



KILIÇDAROĞLU-ÖZEL-FETÖ İŞBİRLİĞİ



Ne devlet içinde FETÖ ve PKK ile irtibatlı ve iltisaklı yapı, ne de bunların karanlık operasyonuyla CHP işbirliği beni şaşırtmıyor.

2009’daki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’i karşı “One minute” çıkışı sonrası İsrail’in tetikçisi olarak iktidara karşı mücadeleye başlayan FETÖ, işe 2010 yılında muhalefeti yani CHP’li kaset kumpasıyla ele geçirerek başladı. Kılıçdaroğlu CHP’si, 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı tutuklama girişimiyle devlete savaş açan, 17/25 Aralık 2013 yargı- emniyet kumpaslarından FETÖ’nün yanında yer aldı. FETÖ imamlarını CHP Genel Merkezi’nde ağırlayan, 2014’teki MİT TIR’ları kumpasında da yan yana olan Kılıçdaroğlu yönetimi, gazete ve televizyonlarına el konulan FETÖ’cülerin ayağına gitti. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde de FETÖ’nün “kontrollü darbe” yalanını dillendiren kişiydi.

Özgür Özel de bu süreçte yanlarındaydı. Defalarca bu köşede yazdım; hakkında “FETÖ parlatması” ifadesi bulunan, mahrem imamların ByLock yazışmalarında eline raporlar verildiği belirtilen yine aynı Özgür Özel’di. Dolayısıyla yaptıkları beni şaşırtmıyor.