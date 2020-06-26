Nazik üslıubu, daha fazlasını söylememe elvermiyor, galiba Mithat Hoca bizimle eğleniyor...
HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar’dan söz ediyorum. TV5’te konuk olduğu programda, başında bulunduğu HDP’nin terör örgütü PKK ile ilişkisi olup olmadığına yönelik soruya aynen şöyle cevap vermiş: “Bu soru baştan çok yanlış bir soru. Bir ilişki varsayılıyor ve bu ilişkide bir mesafe konması talep ediliyor. Biz de diyoruz ki, hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir ilişkimizin
olmadığı bir yerle ‘Mesafe koyun’ çağrısı da o kadar temelsiz ki... Mesafe koymak değil, bizim hiçbir ilişkimiz yok, bu kadar net söylüyoruz, olmaz da...”
HDP’nin PKK ile ilişkisi olup olmadığını sokakta misket oynayan çocuklara sorsak bilir. Şaka yaptı desem o da değil. Ciddi ciddi, HDP ile PKK’nın ilişkisi olmadığını söylemiş.
ÖNCEKİ EŞBAŞKANLARIN SÖZLERİ
Kendisinden önce eşbaşkanlık yapan Selahattin Demirtaş’ın, “HDP’nin başarısı Öcalan’ın çok önemsediği bir projedir”, “Başkan APO’nun heykelini dikeceğiz” sözünden tutun da PKK’nın Suriye kolu için “YPG Fırat’ın batısına geçecek, sen de mal mal bakacaksın” sözleri arşivde duruyor.
Figen Yüksekdağ’ın “Ağızlarını açtıklarında HDP için ne diyorlar biliyorsunuz, ‘Sırtını terör örgütüne yaslayan HDP’ diyorlar. Bakın buradan bir kere daha cevap veriyorum. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere, biz sırtımızı nereye yaslıyoruz biliyor musunuz? Biz sırtımızı YPG’ye, YPJ’ye, PYD’ye yaslıyoruz, bunu söylemekte, bunu savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz” sözleri kulaklarımızda.
Muhatap PKK-Öcalan diyen HDP’liler...
Bakın, Mithat Sancar’ın “Kürt sorunu” dediği konu her açıldığında kendisinden önce HDP ve önceki partilerin yöneticileri terör örgütü PKK ve elebaşı Öcalan’ı hangi cümlelerle muhatap göstermiş: Ahmet Türk: “Sayın Öcalan Türkiye’de barışçıl bir sürecin oluşması için çaba sarf ediyor, muhatap almak zorundasınız.” (20 Nisan 2009)
Gültan Kışanak: “Kürt sorunu, Kürt halkını ve onun iradesini, Kürt halk önderi sayın Abdullah Öcalan’ı muhatap kabul ederek çözülecek bir sorundur.” (30 Eylül 2012)
Selahattin Demirtaş: “Müzakere ile savaş durdurulur. Biz müzakere istiyoruz. Hükümetin müzakere için muhatapları BDP, KCK, Öcalan ve PKK’dır.” (6 Ekim 2012)
Pervin Buldan: “Kürt sorununun çözümü için sayın Öcalan, BDP ile Kürt halkı ve gerillalar muhatap alınmalıdır. Bir tarafı dışında bırakırsanız süreçten olumlu sonuç çıkmaz.” (6 Ocak 2013)
Sezai Temelli: “Barışın muhatabını yok sayarak Kürt meselesini çözemezsiniz. Bu meselenin muhatabı da sayın Öcalan’dır.”(12 Mayıs 2019)
Veee Mithat Sancar’ın Öcalan güzellemesi...
“Prof. Dr. Mithat Sancar” bunlarla da yetinmiyorsa, o zaman “HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar” ona cevap versin. Tarih 23 Şubat 2020, yer HDP 4. Olağan Büyük Kongresi’nin yapıldığı Ankara Spor Salonu. Kürsüde Mithat Sancar, aynen şunları söylüyor: “İmralı’nın kapılarını açın ki barışın yolu sonuna kadar açılsın. Barışın yolu açılacaksa Öcalan mutlaka ve mutlaka bu yolun ışığı olarak en önemli rolü üstlenecektir. O nedenle diyoruz: Tecrit sadece bizim meselemiz değildir, bu ülkenin, barışının meselesidir.”
Mithat Sancar’ın, PKK elebaşlarından Cemil Bayık’ın 2015 seçimlerinden sonra “PKK olmasa HDP yüzde 5 bile oy alamaz” sözlerini önüne almasını ve üzerine uzun uzun düşünmesini öneririm.
Akşener ve Kılıçdaroğlu da Gladyo mu?
Mithat Sancar, aynı programda HDP için PKK’nın uzantısı denmesin, “Aranıza mesafe koyun” sözlerine şöyle cevap vermiş: “(...) şimdi o dönem bitince yok PKK’nın uzantısı... Bakın net söylüyorum. 1990’larda derin devletin Susurluk kanadının, Gladyosu’nun bir söylemidir bu. O zamanlarda hatırlayın, herhangi bir milletvekili konuşturmamak için, Kürt sorununu tartıştırmamak için, bizim temsil ettiğimiz programı hiçbir şekilde kamuoyunu yansıtmamak için bunu soruyorlar. Yok şunu soruyorlar. Ya siz ne oluyorsunuz ya? Mesafe koyun...”
Bakın, HDP’ye PKK uzantısı ve “Araya mesafe koymalı” diyenler arasında kimler var? İP Genel Başkanı Meral Akşener, kısa süre önce şunu söyledi; “Biz HDP’yi PKK’nın yanı başında, onun uzantısı olarak konumlandırıyoruz.”
Yerel seçim sürecinde de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da “HDP’nin PKK ile arasına mesafe koyması lazım. Terörü besleyecek siyaseten kaçınmamız lazım” demişti.
Yani hem “HDP, PKK’nın uzantısıdır”, hem de “Araya mesafe koymalı” diyenler arasında yerel seçimlerde işbirliği yaptığı CHP ve İP’nin genel başkanları var. O zaman onlar da Gladyo’nun parçası öyle mi?
İLİŞKİYİ BİLMİYORSA KOLTUĞU BIRAKSIN
Mithat Sancar bağımsız kararlar aldıklarına öylesine inanmış ki, TV5’teki programda şunu söylüyor: “Bizim ortada politikalarımız var, seçim stratejisi oluşturduk mesela 31 Mart’ta... Bunu bize PKK mı dayattı, dayattıysa nasıl ispatlayacaksınız?”
Mithat Hoca’nın istediği ispat olsun, PKK elebaşlarının açıklamaları ne güne duruyor... 31 Mart öncesi Murat Karayılan’ın “Erdoğan, Kandil ve Şengal’i yok edeceğini söylüyor. Ak Parti-MHP’ye verilen her oy bizi sıkılan bir mermidir. Aday göstermediğimiz yerlerde halkımız kime oy vereceğini bilmektedir” sözleri de arşivde. Karayılan, ‘cumhur ittifakı’nın yüzde 50’nin altında kalması için batı illerinde CHP adaylarının destekleneceğini söyledi. HDP, Eş Başkanı Sezai Temelli’de bunu, “Batı’da kazandıracağız doğu da kaybettireceğiz” diye ilan etmişti. Daha sonra yenilenen İstanbul seçimlerinde de PKK elebaşları Karayılan, Sabri Ok, Cemil Bayık ve Bese Hozat, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun destekleneceğini açıkladılar. Birçok örnek verebilirim ama meraklısı arşiv taraması yapabilir. Peki Mithat Hoca bunları bilmiyor mu? Bilmiyorsa, o koltuğu bir an önce bıraksın, akademisyenliğe geri dönsün. Bence Mithat Hoca bunları biliyor, sadece bizimle eğleniyor, o kadar...
Mithat Hoca bizimle eğleniyor
Nazik üslıubu, daha fazlasını söylememe elvermiyor, galiba Mithat Hoca bizimle eğleniyor...
HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar’dan söz ediyorum. TV5’te konuk olduğu programda, başında bulunduğu HDP’nin terör örgütü PKK ile ilişkisi olup olmadığına yönelik soruya aynen şöyle cevap vermiş: “Bu soru baştan çok yanlış bir soru. Bir ilişki varsayılıyor ve bu ilişkide bir mesafe konması talep ediliyor. Biz de diyoruz ki, hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir ilişkimizin
olmadığı bir yerle ‘Mesafe koyun’ çağrısı da o kadar temelsiz ki... Mesafe koymak değil, bizim hiçbir ilişkimiz yok, bu kadar net söylüyoruz, olmaz da...”
HDP’nin PKK ile ilişkisi olup olmadığını sokakta misket oynayan çocuklara sorsak bilir. Şaka yaptı desem o da değil. Ciddi ciddi, HDP ile PKK’nın ilişkisi olmadığını söylemiş.
ÖNCEKİ EŞBAŞKANLARIN SÖZLERİ
Kendisinden önce eşbaşkanlık yapan Selahattin Demirtaş’ın, “HDP’nin başarısı Öcalan’ın çok önemsediği bir projedir”, “Başkan APO’nun heykelini dikeceğiz” sözünden tutun da PKK’nın Suriye kolu için “YPG Fırat’ın batısına geçecek, sen de mal mal bakacaksın” sözleri arşivde duruyor.
Figen Yüksekdağ’ın “Ağızlarını açtıklarında HDP için ne diyorlar biliyorsunuz, ‘Sırtını terör örgütüne yaslayan HDP’ diyorlar. Bakın buradan bir kere daha cevap veriyorum. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere, biz sırtımızı nereye yaslıyoruz biliyor musunuz? Biz sırtımızı YPG’ye, YPJ’ye, PYD’ye yaslıyoruz, bunu söylemekte, bunu savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz” sözleri kulaklarımızda.
Muhatap PKK-Öcalan diyen HDP’liler...
Bakın, Mithat Sancar’ın “Kürt sorunu” dediği konu her açıldığında kendisinden önce HDP ve önceki partilerin yöneticileri terör örgütü PKK ve elebaşı Öcalan’ı hangi cümlelerle muhatap göstermiş: Ahmet Türk: “Sayın Öcalan Türkiye’de barışçıl bir sürecin oluşması için çaba sarf ediyor, muhatap almak zorundasınız.” (20 Nisan 2009)
Gültan Kışanak: “Kürt sorunu, Kürt halkını ve onun iradesini, Kürt halk önderi sayın Abdullah Öcalan’ı muhatap kabul ederek çözülecek bir sorundur.” (30 Eylül 2012)
Selahattin Demirtaş: “Müzakere ile savaş durdurulur. Biz müzakere istiyoruz. Hükümetin müzakere için muhatapları BDP, KCK, Öcalan ve PKK’dır.” (6 Ekim 2012)
Pervin Buldan: “Kürt sorununun çözümü için sayın Öcalan, BDP ile Kürt halkı ve gerillalar muhatap alınmalıdır. Bir tarafı dışında bırakırsanız süreçten olumlu sonuç çıkmaz.” (6 Ocak 2013)
Sezai Temelli: “Barışın muhatabını yok sayarak Kürt meselesini çözemezsiniz. Bu meselenin muhatabı da sayın Öcalan’dır.”(12 Mayıs 2019)
Veee Mithat Sancar’ın Öcalan güzellemesi...
“Prof. Dr. Mithat Sancar” bunlarla da yetinmiyorsa, o zaman “HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar” ona cevap versin. Tarih 23 Şubat 2020, yer HDP 4. Olağan Büyük Kongresi’nin yapıldığı Ankara Spor Salonu. Kürsüde Mithat Sancar, aynen şunları söylüyor: “İmralı’nın kapılarını açın ki barışın yolu sonuna kadar açılsın. Barışın yolu açılacaksa Öcalan mutlaka ve mutlaka bu yolun ışığı olarak en önemli rolü üstlenecektir. O nedenle diyoruz: Tecrit sadece bizim meselemiz değildir, bu ülkenin, barışının meselesidir.”
Mithat Sancar’ın, PKK elebaşlarından Cemil Bayık’ın 2015 seçimlerinden sonra “PKK olmasa HDP yüzde 5 bile oy alamaz” sözlerini önüne almasını ve üzerine uzun uzun düşünmesini öneririm.
Akşener ve Kılıçdaroğlu da Gladyo mu?
Mithat Sancar, aynı programda HDP için PKK’nın uzantısı denmesin, “Aranıza mesafe koyun” sözlerine şöyle cevap vermiş: “(...) şimdi o dönem bitince yok PKK’nın uzantısı... Bakın net söylüyorum. 1990’larda derin devletin Susurluk kanadının, Gladyosu’nun bir söylemidir bu. O zamanlarda hatırlayın, herhangi bir milletvekili konuşturmamak için, Kürt sorununu tartıştırmamak için, bizim temsil ettiğimiz programı hiçbir şekilde kamuoyunu yansıtmamak için bunu soruyorlar. Yok şunu soruyorlar. Ya siz ne oluyorsunuz ya? Mesafe koyun...”
Bakın, HDP’ye PKK uzantısı ve “Araya mesafe koymalı” diyenler arasında kimler var? İP Genel Başkanı Meral Akşener, kısa süre önce şunu söyledi; “Biz HDP’yi PKK’nın yanı başında, onun uzantısı olarak konumlandırıyoruz.”
Yerel seçim sürecinde de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da “HDP’nin PKK ile arasına mesafe koyması lazım. Terörü besleyecek siyaseten kaçınmamız lazım” demişti.
Yani hem “HDP, PKK’nın uzantısıdır”, hem de “Araya mesafe koymalı” diyenler arasında yerel seçimlerde işbirliği yaptığı CHP ve İP’nin genel başkanları var. O zaman onlar da Gladyo’nun parçası öyle mi?
İLİŞKİYİ BİLMİYORSA KOLTUĞU BIRAKSIN
Mithat Sancar bağımsız kararlar aldıklarına öylesine inanmış ki, TV5’teki programda şunu söylüyor: “Bizim ortada politikalarımız var, seçim stratejisi oluşturduk mesela 31 Mart’ta... Bunu bize PKK mı dayattı, dayattıysa nasıl ispatlayacaksınız?”
Mithat Hoca’nın istediği ispat olsun, PKK elebaşlarının açıklamaları ne güne duruyor... 31 Mart öncesi Murat Karayılan’ın “Erdoğan, Kandil ve Şengal’i yok edeceğini söylüyor. Ak Parti-MHP’ye verilen her oy bizi sıkılan bir mermidir. Aday göstermediğimiz yerlerde halkımız kime oy vereceğini bilmektedir” sözleri de arşivde. Karayılan, ‘cumhur ittifakı’nın yüzde 50’nin altında kalması için batı illerinde CHP adaylarının destekleneceğini söyledi. HDP, Eş Başkanı Sezai Temelli’de bunu, “Batı’da kazandıracağız doğu da kaybettireceğiz” diye ilan etmişti. Daha sonra yenilenen İstanbul seçimlerinde de PKK elebaşları Karayılan, Sabri Ok, Cemil Bayık ve Bese Hozat, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun destekleneceğini açıkladılar. Birçok örnek verebilirim ama meraklısı arşiv taraması yapabilir. Peki Mithat Hoca bunları bilmiyor mu? Bilmiyorsa, o koltuğu bir an önce bıraksın, akademisyenliğe geri dönsün. Bence Mithat Hoca bunları biliyor, sadece bizimle eğleniyor, o kadar...