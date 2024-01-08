MİT operasyonundaki ayrıntı: Hamas Lideri Halid Meşal’ın koruması Mossad ajanı oldu

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Son operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 26’sı “siyasal veya askeri casusluk” suçundan hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 15’i tutuklandı, 11’i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 8 şüpheli de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

İSRAİL ÇEVRİMİÇİ OPERASYON BİRİMİ

Bu operasyonun özelliği İsrail istihbaratı oluşumu ‘İsrail Çevrimiçi Operasyon Birimi’nin deşifre edilmesi oldu. MİT, İsrail istihbaratının, Türkiye’de internet, sosyal medya platformları yani sanal ortam üzerinden para karşılığı devşirdiği ajanlar ile çevrimiçi operasyon amacıyla kullandığı hat numaralarını tek tek tespit etti. Bu hatlarla Türkiye’de iletişime geçilen şahısları takibe aldı ve para hareketlerini tespit etti.

MİT’in tespitleri ve gözaltına alınan kişilerin ifadeleri ilginç ayrıntılar içeriyor: Mossad’a bağlı ‘İsrail Çevrimiçi Operasyon Birimi’ adına faaliyetlerde bulunan Filistin, Lübnan, Suriye ve Türk ajanlar, hedef aldığı kişi ve kurumlarla ilgili bilgi, belge ve fotoğrafları temin ederek doğrudan irtibatlı oldukları Mossad elemanlarına aktardılar. Mossad’a ajanlık yapanlar bunun karşılığında özellikle terör örgütleri tarafından kullanılan Havala yöntemi, Bitcoin gibi kripto para birimi ve Western Union sistemini kullanarak para aldılar. İsrail istihbarat servisi Mossad, internet tabanlı mobil uygulamalar üzerinden uzaktan/çevrimiçi operasyon ekibi, hedeflere yönelik taktik/keşif şeklinde işler yapılması için canlı kurye ile kaynaklarına para transferi de yapıldı.

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DEDEKTİFLERİ KULLANDI

Profesyonelce yapılması istenilen işlerde dedektiflerden yararlandı. Dedektifler, sistem açıklarından ve kritik öneme haiz devlet kurumlarında görev yapan çevrelerinden, devletin veri tabanında bulunan bilgileri temin etti.

Sahada hedef aldıkları kişi ve kurumlara yönelik takip, izleme, keşif gibi taktik faaliyetlerde ise ağırlıklı olarak şüphe uyandırmayan şahıslardan faydalandı.

SÜLEYMANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Bunlardan birisi de Amal Sallamı EP Sıala idi. ‘İsrail Çevrimiçi Operasyon Birimi’ne ait hatlar ile keşif, video, foto çalışmalarına dair görüşmeler yaptığını anlatan Sıala, kendisinden istenen bazı noktaların fotoğraflarını da gönderdiğini, ödemeyi de Bitcoin ile aldığını söyledi.

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Mustafa isimli şahıs üzerinden temas kurduğunu, irtibatının kesilmesinden sonra Samir Ferat isimli şahısla görüştüğünü anlatan Sıala, bu şahsın İstanbul’daki Süleymaniye Camisi’nin iç ve dış kısımlarının videosunu istediğini, kendisi hasta olduğu için kocasına çektirerek bu videoyu Samir’e ilettiğini anlattı. Ayrıca Mossad, kendisinden Başakşehir’de bulunan bir sitenin fotoğrafları ve iki GSM şirketi arasında hangisinin daha iyi hizmet verdiği hakkında rapor da istemiş. Mossad’ın istediği görüntü ve bilgileri veren Sıala, Bitcoin olarak yapılan ödemenin karşılığını Karaköy’de ismini hatırlamadığı bir yerden dolar olarak çektiğini söyledi. Sıala ayrıca, Mossad elemanları ile ilişkilerini bir örnek vererek anlattı. Ali isimli bir arkadaşının Abu Sajced isimli şahısla tanıştığını ve bu şahsın da MOSSAD ajanı olduğunu söylediğini belirtti.

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AJANIN KARDEŞİ HAMAS’TA

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası birbirini takip eden operasyonların devamının geleceğini gösteriyor. Soruşturma dosyasında yer alan bilgiler, Mossad’ın, Hamas liderlerinin burnunun dibine kadar sızdığını bir kez daha göz önüne seriyor. Örneğin, Filistinli Ahmed M. A. Alostaz isimli şüphelinin, yine Filistin uyruklu Muhammed Matar’ı İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı Corbenic Capitane isimli paravan şirkete yönlendirdiği belirtilirken, 2018-2021 tarihleri arasında Muhammed Matar ile 15 işlemde dolar ve TL olarak para transferinin mevcut olduğu belirlendi.

Muhammed Matar’ı tanıdığını kabul eden Alostaz, ifadesinde Muhammed Matar’ın yurtdışında İsrail istihbaratlarıyla görüştüğünü kendisine söylemesi üzerine bunu Hamas veya Türk yetkililere bildirmesini tavsiye ettiğini anlattı. Böylece, Alostaz, aslında kendisi aracılık etmesine rağmen İsrail istihbaratıyla ilişkili olduğunu söylediği Matar’ı uyardığını anlatarak kendi rolünü gizlemeye çalıştı.

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Buna karşın İsrail istihbaratıyla ilişkisi olduğunu ve buna karşı tavır aldığını söyleyen Alostaz’ın, hiçbir sebep yokken Matar’ın hesabına defalarca para gönderdiği belirlendi. Alostaz, Mossad’a çalıştığını gizlemek amacıyla ifadesinde, kardeşinin Hamas liderinin sosyal medya danışmanı olduğunu söyledi.

MOSSAD AJANI MEŞAL’İN KORUMASI

Dosyada iki ilginç ajan daha var. Bunlardan birisi yakalanıp ifadesi alınan Mohamad M.F. Ahmad, diğeri ise onunla aynı dönemde Mossad’a çalışmaya başlayan ve firari olan Muhammed Zağmut. Mohamad M.F. Ahmad ve Muhammed Zağmut’un da diğer Mossad ajanlarına para ve mesaj gönderen İsrail istihbarat elamanları ile irtibatları tespit edildi. Mohamad M. F. Ahmad, yakından tanıdığı Zağmut hakkında, “Muhammed Zağmut sorun yaşayana dek Hamas’ın başkanı olan Halid Meşal’in korumalığını yaptı. Sorun yaşadıktan sonra yanından ayrıldı” dedi.

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Dosyadaki tespitlere göre; “...Bu süreçten sonra İsrail istihbaratına bağlı olarak faaliyette bulunmaya başladıkları anlaşıldı.”

Şaşırtıcı mı, elbette değil...