Merve’nin suçu ne

Uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi alınan Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci’nin telefonundaki mesajlaşmalardan yola çıkarak Sadettin Saran’ın da ifadeye çağrıldığı duyulur duyulmaz tüm gazete ve televizyonlar canlı yayında gerekçesini öğrenmeye çalıştı.

Cuma akşamı ilerleyen saatlerde hemen hemen her TV kanalı muhabiri eşzamanlı olarak yurtdışında olan Saran’ın neden ifadeye çağırıldığını aktarmaya başladı.

Bir yandan Saran’ın Türkiye’ye dönenerek ifade vereceği bilgisi paylaşılırken, diğer yandan uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesinin alınacağı kesinleşti. İstanbul’daki evinde ve Çanakkale’deki villasında arama yapılması ise herkesin kafasındaki şüpheyi daha da büyüttü.

Herkes, “Saran hakkındaki iddia tam olarak ne?” sorusunun peşine düştü. Haber merkezleri, muhabirlerinden daha net detaylar istiyordu. Çünkü adı geçen kişi sadece bir işadamı değil, dediğim gibi milyonlarca taraftarı olan bir kulübün başkanıydı.

CNN Türk’ün başarılı saha muhabiri Merve Tokaz da savcılık kaynaklarından aldığı şu bilgiyi saat 20.54’te canlı yayında izleyicilerle paylaştı:



“Bizzat resmi kaynaklardan edindiğim bir bilgidir. Bunun da altını çizeyim. İki ayrı suçlama var Sadettin Saran’a yöneltilen, birinciyi ifade ediyorum; Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesi, yani uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti. İkincisini aktarıyorum; uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasına kolaylaştırmak için özel yer, donanım ve imkân sağlamak...”

Kısa süre sonra olayın ana konusu, Sadettin Saran ve ilişkisi olan spiker Ela Rümesya Cebeci olmaktan çıktı; Merve Tokaz’a dönüştü. Sabah erken saatlerde işinin başına giden, depremden kazalara, cinayetten pazarlara kadar haber neredeyse heyecanla koşturan Merve Tokaz bir anda linç edilmeye başlandı. Yaptığı, resmi bir bilgiyi paylaşmaktan başka bir şey değil iken sanki suç işlemiş gibi dava açılmaktan ölüm tehdidine varan hakaretlere uğradı.

Cumartesi sabah saatlerinde Saran savcılığa gitti ve kısa süre içinde basına yansıyan ifadesinde şu üç fiille suçlandığı ortaya çıktı:

TCK 188/3 uyuşturucu madde temin etmek, TCK 191 uyuşturucu madde kullanmak, TCK 190 uyuşturucu madde kullanımına yer ve imkân sağlamak, kolaylaştırmak.

SAVCILIK: UYUŞTURUCU BULUNDU



Saran’ın evinde yapılan aramaların sonucu da basına yansıdı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına istinaden Steven Sadettin Saran’ın (Fenerbahçe SK Başkanı ve Saran Holding YK Başkanı) hâkimlik kararları gereğince adreslerinde yapılan arama sonucunda:

1- Çanakkale ilinde yapılan aramada; ikametin veranda kısmında bulunan şöminenin sol kısmında, içerisinde yeşil renkli bitki parçası kalıntıları bulunan (1) adet buruşturulmuş halde alüminyum folyo (narkotik test kiti ile yapılan testinde THC (esrar) değerinin pozitif verdiği görülmüştür) ve ikametin yine veranda kısmındaki duvar üzerinde (1) adet içerisinde yanmış alüminyum folyo atıkları bulunan kulplu bakır bardak tespit edilmiş (narkotik test kiti ile yapılan testinde THC (esrar) değerinin pozitif verdiği görülmüştür.) İkametin zemin katındaki bulunan mutfak içerisinde (2) adet kullanılmış bardağa ve ikametin bahçe kısmında bostan olarak kullanılan alandan (2) adet toprak numunesine kriminal inceleme için el konulmuştur.

2- İstanbul ilindeki adresinde yapılan aramada şeffaf siyah kapaklı cam kavanoz içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen (kokain) maddesi kalıntıları olan cam kavanoza kriminal inceleme için el konulmuştur.”

ÇİFTLİK BEKÇİSİ GÖZALTINDA

Saç ve kan örneği alınmak üzere Adli Tıp’a sevk edilen Saran, uyuşturucu madde temin etme, kullanma ve kullanımını kolaylaştırma suçlamaları kapsamında yurtdışı çıkış yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemenin adli kontrolle serbest bıraktığı Saran’ın toprak numunesi alınan Çanakkale’deki çiftliğinin bekçisinin gözaltına alınması ise ilginç bir ayrıntı. Ela Rümesya Cebeci’nin savcılıkla paylaştığı şu WhatsApp yazışmaları bekçinin gözaltına alınmasıyla ilgili fikir veriyor aslında:

31 Mayıs 2025

Saran: Nice senelere koca g...lüm, güzel g...lüm diyemiycem hatırlamıyorum nasıldı, kaç oldun 47 mi 48 mi oldun?

Cebeci: Kutlaman yeter, görüşelim bayramda nerelerdesin?

Saran: Bilmiyorum kızımdan haber bekliyorum... İstiyorsan belki yarın akşam buluşuruz seninle benim evde, İstanbul’da.

Cebeci: Olabilir doğum günümü kutlayalım, çok yalnızım.

Saran:Tamam teyitleşiriz, sende var mı ondan? Olma ihtimali yüzde 70. Asos’a gitcem birazdan, geç dönmem herhalde, tamam? Konuşuruz hadi bye bye.

Cebeci: Ben Escobar mıyım? Nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım, yol birkaç dal takılalım.

Saran: Tamam bulurum.

Cebeci: Akşam kaçta aldırırsın beni, 21 iyi mi? Arabayla gelmeyeyim, onu içince dağılıyorum.

Saran: Çok geç, daha erken.

Cebeci: Kaç?

Saran:19.00

Cebeci: İşyerinde kızlarla minik bir doğum günü kutlaması yapacağız, ayarlarım kendimi.

Saran: Onları da getir, hepinize yeterim.

Cebeci: G...leri güzel değil, yoksa ben de düşündüm getirmeyi, kuru g...lüler, yine bir incelerim gideri olanı getiririm.

Saran: :)

02.06.2025

Saran: Gelgit Ela nasılsın?

Cebeci: Kafam hâlâ güzel, o nasıl bir şeydi!

Saran: Kızım laf dinlemiyorsun ki yavaş yavaş diyorum, böyle agresif insanlar gibi böyle şey yapıyorsun, bu ayarında bırak. Her şeyi abartıyorsun ya, neyse.

06.07 2025

Cebeci: E hani ekmiştin., artık serbest oluyor yasa tasarısı hazır sana demiştim.”



SARAN’IN SAVUNMASI



Saran ifadesinde mesajları doğruladı. Mesaj içeriklerinin daha önce izledikleri filmden dolayı kendi aralarında yaptıkları espriler olduğunu, beraber olduklarında ise Ela Rümeysa Cebeci’nin şarap, kendisinin puro içtiğini söyledi. Asos’taki evinde bulunan ve ilk testte uyuşturucu olduğu tespit edilen maddelerle ilgili kriminal sonucun beklenmesini talep etti. Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde iftiraya uğradığı için pek çok kişi tarafından kendisine organik sakinleştiriciler verildiğini ve bunların içerisinde uyuşturucu etken maddesi olmadığını söyleyen Saran, Asos’taki çiftlikte bulunan uyuşturucu maddelerin başkaları tarafından kullanılıp atıldığı savunması yaptı. İstanbul’daki evinde kokain artığı bulunan kavanozun ise kızının ilaç kutusu olduğunu söyledi.

Ancak hiçbir şey gizli kalmıyor; Ela Rümeysa Cebeci uyuşturucu kullanmadığını söylese de Adli Tıp hem esrar hem kokain kullandığını tespit etmişti.;

Saran’ın da sözlerinin doğru olup olmadığı kısa sürede anlaşılacaktır.

Benim anlamadığım ise her şeyi yapan ve yaşayan onlar, hakarete uğrayan ve dava ve ölüm tehditleri alan CNN Türk muhabiri Merve Tokaz.

Gerçekten Merve’nin suçu ne?