Mehmet Şimşek’in istifası yalanı Erol Mütercimler ve FETÖ’cü Turhan Bozkurt

Haberin Devamı

Özellikle artan fiyatlar karşısında sabit gelirlilerin ve emeklilerin geçim sıkıntısı gün geçtikçe büyüyor. Maaş ve ücretlere yapılan zamlara rağmen enflasyonun hızı yavaşlasa da mutfaklardaki yangın büyüyor. Hükümet buna çare bulmaya çalışsa da ekonomik sorunları kaosa çevirmeye çalışanlar hazırda bekliyor.

ENGİNYURT’UN MESAJI

Bunlardan birini geçen hafta yaşadık. Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un X sosyal medya hesabından attığı “Bugün Borsa İstanbul, sebepsiz düşmedi. Belli ki 5’li çete kavgası var. MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ. Pazartesi ülke yangın yeri” mesajı ortalığı epey karıştırdı.

Geçen bir yıl içerisinde bir kaç kez benzerinde olduğu gibi bu da bir yalandı. Nitekim Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek önce “Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım! İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir”, sonra da “Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var... Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız” mesajlarıyla bunu yalanladı.

Haberin Devamı

ÇİFTE SORUŞTURMA

Konu burada kalmadı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mehmet Şimşek’in istifa ettiğine dair yalan haberleri yayarak borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatıldığını açıkladı. Yasa gereği bu tür yalan haber yayarak yatırımcıyı zarara uğratanlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yalan haberlerini yapanlara karşı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesine dayanarak soruşturma başlattı.

EROL MÜTERCİMLER VE FETÖ’CÜ BOZKURT

Haberin Devamı

Cemal Enginyurt, Şimşek’in açıklaması sonrası haberin AK Parti içinden yayıldığını iddia eden bir başka mesaj attı. Oysa Mehmet Şimşek’in istifa haberi birkaç gün önce yaydığı yalan haberlerle ünlü Erol Mütercimler tarafından gündeme getirilmişti. Mütercimler, YouTube kanalında “Mehmet Şimşek, 2 hafta önce istifa etmiş ancak Cevdet Yılmaz araya girip ikna etmiş” gibi gerçek dışı bir açıklama yapmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün Zaman isimli gazete görünümlü paçavrasında ekonomi servisinde çalışmış bir örgüt üyesi olan ve şu anda X sosyal medya hesabında aynı konuda doğru ile yalanı birbirine sokarak haberler paylaşan Turhan Bozkurt tarafından ortalığa saçılmıştı. Yani yaşanan ekonomik sorunları kaosa çevirmenin başlangıcı Cemal Enginyurt’un mesajı değil, Erol Mütercimler’in ortaya attığı ve FETÖ’cü Turhan Bozkurt’un yaydığı gerçek dışı yalan bir iddiaya dayanıyor.

Haberin Devamı







SIKINTIYI KAOSA ÇEVİRME

Erol Mütercimler geçmiş yıllarda da sık sık televizyonlara çıkar, ekonomi ve döviz kuru üzerine provokatif tahminlerde bulunurdu. Belli ki halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıları, Mehmet Şimşek’in gerçek dışı istifa iddiasını gündeme getirerek bir kaosun fitilini ateşlemek istiyor.

2019 yılına ilişkin şu korkutucu olduğu kadar provokatif yalanı hâlâ arşivlerde duruyor: “2019 yılında bölgede su gibi kan akacak, savaş Türkiye’ye sıçratılacak, mevduatlar dondurulacak...”

Bunlar bir yazarın ekonomi hakkındaki analizi ya da tahmini değil; hiçbirisi zaman içinde gerçekleşmeyen, doğrudan kaos çıkarma amaçlı provokatif söylemler. “Üzerinde durulmayacak basit yalanlar” diye diye bugünlere geldik. Normalde üzerinde durulmayacak Mehmet Şimşek’in istifası yalanının ekonominin kırılgan olduğu bugünkü koşullarda nasıl bir kaosu tetiklediğini herkes gördü. SPK ve savcılık bundan dolayı harekete geçti.

Haberin Devamı

ERGENEKON’U İLK ORTAYA ATAN MÜTERCİMLER

Erol Mütercimler sadece uzmanı olmadığı ekonomi ve döviz konularında değil, siyasi konularda da gerçek dışı iddiaları ile gündeme gelmişti.

Bu konuda birkaç yazı da yazdım. 1995 yılında TSK’dan emekli olan, ardından Avustralya’ya gidip dönüşte FETÖ’nün STV kanalında bir programda çalışmaya başlayan emekli Binbaşı Erol Mütercimler önce Aydınlık dergisine verdiği mülakatta, sonra 7 Ocak 1997’de Can Dündar’ın “40 dakika” programında “Ergenekon” örgütünden söz etmişti. Mütercimler, bu örgütün varlığını, 1991’de öldürülen emekli Orgeneral Memduh Ünlütürk’ten ve 1992’da öldürülen Oramiral Kemal Kayacan’dan dinlediğini iddia etmişti.

Haberin Devamı

KİMSENİN BİLMEDİĞİ ÖRGÜT

TSK’da varlığını kimsenin bilmediği, hatta istihbarat dahil TSK’nın üst kademelerinde dahi örgütlenen FETÖ’cülerin bile varlığından haberdar olmadığı “Ergenekon örgütü” konusunda Mütercimler’in iki tanığı vardı ve ikisi de hayatta değildi.

Mütercimler, 5 Şubat 2006 Rahip Santaro cinayeti, 17 Mayıs 2006 Danıştay saldırısı sonrası bu kez “Ergenekon” isimli örgüt iddialarını 26 Mayıs 2006’da FETÖ’cü Türk Solu dergisinde anlattı. Mütercimler’in bu açıklamasından 1 yıl sonra FETÖ’cüler “Ergenekon kumpası” ile binlerce TSK mensubunun hayatını karartırken, Seferberlik Tetik Kurulu’nun ‘Kozmik Odası’nı bile basarak üzerinde “Ergenekon” yazan bir belge, bir delil aramış ama bulamamıştı.

Çünkü gerçekte böyle bir örgütlenme yoktu.

PERİNÇEK’E 5 MİLYON DOLAR TEKLİFİ

Erol Mütercimler, 1998 yılında da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i arayıp FETÖ elebaşı Gülen’le kahve içerken fotoğraf çekilmesi karşılığında 5 milyon dolar teklifinde bulunmuştu. Mütercimler’in hiç unutmadığım yalanlarından birisi de FETÖ’nün 15 Temmuz darbe gecesine ilişkin olanıdır. Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Âlâ için 15 Temmuz gecesi “Gürcistan’a kaçıyordu” yalanını ortaya atmıştı.

Söylediği yalanlar yazdığı kitaplar gibi ciltleri doldurur ama huylu huyundan vazgeçmez.