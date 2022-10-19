‘Masum KHK’lı’ FETÖ’cüler işbaşında: 704 FETÖ’cüye gözaltı

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde; FETÖ’nün güncel yapılanmasını ortaya çıkarmaya yönelik 59 ilde gerçekleştirilen operasyonla, gözaltı kararı çıkartılan 704 kişiden 601’i yakalandı.

‘GAZİ TURGUT ASLAN’ OPERASYONU

15 Temmuz gecesi FETÖ’cüler tarafından başından vurulan Terörle Mücadele Daire eski Başkanı “Gazi Turgut Aslan” adı verilen operasyonda 692 adreste arama yapıldı.

Örgütün güncel ve mahrem yapılanması üyelerine dağıtılmak üzere 20 milyon TL tutarında para ile çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ele geçirildi.

KAMUDAKİ ‘RENKLENDİRİLMİŞ’ FETÖ’CÜLER

Soruşturma kapsamında örgütün mahrem yapılanmalar ve “renklendirilmiş/kripto unsurları” üzerinden faaliyetine devam ettiği belirlendi. Bunu da kamuda akademisyen, öğretmen, infaz koruma memuru, tıp doktoru olarak görev yapan deşifre olmamış, renklendirilmiş üyelerin gerçekleştirdiği tespit edildi.

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Gözaltı kararı verilenlerden 17’sinin kamu kurum/kuruluşlarında görevli olduğu örgütün mahrem yapılanmalarının finanse edilmesinde “Mahrem/Kurye” olarak etkin rol aldıkları ortaya çıkarıldı.

Gözaltına alınanlar arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlerine iade edeceğini söylediği “masum KHK’lılar” dolarak ilan ettiği, kamudan ihraç edilmiş FETÖ mensupları önemli bir yer tutuyor.

ÇALIŞMA EVLERİ İLE ÖĞRENCİ AVINDA

Örgüt, yeniden yapılanma kapsamında; eleman temini amacıyla yeni örgüt evleri açarken, özellikle KHK kapsamında ihraç edilen örgüt üyeleri etkin görev alıyor. Faaliyetler il eğitim danışmanına (ED) rapor ediliyor, bu evlerinin finansmanı örgüt tarafından karşılanırken, görev verilen örgüt üyelerine de maaş (maişet) veriliyor.

SOSYAL MEDYADA KHK KAMPANYALARI

Soruşturmada yapılan tespitlere göre; FETÖ, üst yönetimden gelen talimatlara uygun olarak kamuoyunda “KHK’lıların masum olduğu, mağdur edildiği, topyekün iade edilmeleri gerektiği” algısı oluşturmaya, kamuoyu desteği almaya çalışıyor. Bu kapsamda özellikle Twitter başta olmak üzere sosyal medyada haftada en az dört gün örgütün üst yönetiminin belirlediği konularda (#)hashtag çalışması üzerinden, paylaşımın (TT) olması sağlanarak sistematik bir biçimde sosyal medya üzerinden dezenformasyon faaliyetleri yürütüyor. Örgütün mahrem yapılanmasında yer alan ve finansal olarak desteklenen örgüt üyelerinin bu platformlarda sahte(bot/fake) hesaplarla paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

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EP’Cİ DİYE FİŞLEDİKLERİNE YARDIM YOK

Örgüt üst yönetimi “cezaevinde bulunan/tahliye olan/gözaltına alınan tüm üyelerinin durumunu haftalık ve aylık olarak takip edilmesi” talimatı verilmişti. Tahliye olan örgüt üyelerinin takibi yapılırken, eleman temininde yaşanan sorunları bertaraf etmek adına, özellikle (EP) etkin pişmanlıktan faydalanmayanların mahrem birimlerde görev alması sağlandı. Örgüt üyelerince hazırlanan tabloların da örgütün üst yönetimine ulaştırıldığı ortaya çıkarıldı.

YURTDIŞINDAN YÖNETİLİYOR

Operasyonda, FETÖ’nün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına DÜZENLİ olarak para transferinde bulunulduğu, adına da “maişet” denildiği öğrenildi. Yalnız örgütten maddi yardım almak için FETÖ’nün belirlediği bazı kriterler var. Örgütün DÜZENLİ para verdiği örgüt üyesinin, “EP’ci olmaması” yani etkin pişmanlıktan yararlanmamış olması gerekiyor. Örgüte bağlılık bir diğer şart.

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Yapılan para yardımı, FETÖ mensubunun örgütsel konumuna göre doğru orantılı olarak değişiyor. Bu kapsamdaki tüm faaliyet örgütün yurtdışı finans ayağı tarafından yürütülüyor ve kontrol ediliyor. Yurtdışında bulunan finans sorumluları tarafından örgüt üyelerinin listesi; alıcılara ait kimlik, iletişim, banka hesap bilgileri ve teslim edilecek tutar bilgisi Türkiye’deki mahrem/kuryelere şifreli olarak iletiliyor.

FETÖ’NÜN PARA AKTARMA YÖNTEMLERİ

Örgüte bağlılığını sürdüren ve EP’ci olmayan mensuplarına düzenli para yardımı yapan FETÖ’cüler üç yöntem kullanıyor.

1. YÖNTEM: ATM’lerde kartsız işlem

Birincisi, ATM’lerden kartsız işlem. Bunun için işlem onay/doğrulama kodu istemeyen bankalar yoğun olarak tercih ediliyor. İşlem sırasında gönderici hanesine alıcının bilgileri yazılıyor. Alıcının şifresi kullanılıyor, bu sayede sanki alıcı kendi kendine para yatırmış gibi gösteriliyor. Bu işlemi yaparken, kimliklerin deşifre olmaması amacıyla ATM’lerden yapılan işlem sırasında kameralara görüntü vermemek için “gözlük, maske, şapka” gibi aksesuarlar takılıyor.

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2. YÖNTEM: Kargo içerisine gizleme

FETÖ’cüler bu yöntemde örgütle iltisaklı olmayan kişilerin kimlik ve telefon numarasını kullanıyor. Başkası adına yollanan kargo ile yapılan gönderilerde; tekstil ürünü, oyuncak, gıda ürünü, ders kitapları gibi eşyaların içerisine para saklanıyor. X-ray cihazlarında tespiti zorlaştırmak amacıyla kargo kolisi içerisinde önceden oluşturulmuş gizli bölmelere, karton mukavvalar arası bölümlere, alüminyum folyo içerisinde sarılmış biçimde zulalama yapılıyor ve FETÖ mensubuna ulaştırılıyor.

3. YÖNTEM: Fiziki Buluşma

Örgütün üst yönetimi tarafından gönderilen talimatlara göre, “en son başvurulacak yöntem”, FETÖ’nün tecrübeli mahrem sorumluları tarafından uygulanıyor.

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İnternet tabanlı haberleşme programları üzerinden kararlaştırılan yer ve zaman dilimi içerisinde ve tercihen cami, AVM tuvaleti, çocuk parkı gibi kamusal alanlarda, mümkün olan en kısa süre içerisinde elden teslim yöntemini uygulanıyor.

Operasyonda çok ilginç detaylara ve isimlere ulaşıldı. Devamı gelecek...