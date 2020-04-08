Mars’a giden dünyanın ‘maskesi’ düştü

2019 yılı Nobel Tıp Ödülü, “hücrelerin oksijen varlığını algılaması ve uyum sağlaması konusundaki keşifleriyle” ABD’li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe’e verildi.
Ratcliffe tıp eğitimini Cambridge Üniversitesi’nde tamamlamış bir bilim insanı. Şüphesiz keşifleriyle kanser dahil birçok hastalığın tedavisinde bir gelişme sağlayacaktır.
Bilim insanlarına verilen onlarca Nobel ödülüne, yıllık 12 trilyon doları bulan sağlık harcamalarına rağmen dünya mikron ölçülerinde bir virüsün estirdiği ölüm kasırgasında savruluyor.
1.5 milyon insan virüse yakalandı, şu an için yaklaşık 75 bin insan hayatını kaybetti.
Nobel ödüllü araştırmacılara, lüks otellerden daha lüks hastanelere, trilyonlarca dolar paraya karşın insanlık böylesine bir kasırgaya hiç hazırlıklı olmadığı bir yerden yakalandı: Neredeyse bedava denilecek fiyata üretilen maske açığından...
Hiç kimsenin aklına bu kadar hazırlıksız yakalanılacağı gelmemiştir sanırım.
Ve biz bugün Cambridge Üniversitesi’nin adını kazandığı Nobel ödülleriyle değil, 2013 yılında yayınlanan ve evde yapılan maskelerin ne kadar önemli birer koruyucu olduğunu anlatan araştırmasıyla konuşuyoruz.
İKİ SAÇ LASTİĞİ, BİR BEZ
Evde maske yapmak için gerekli malzemeler ise iki saç lastiği ve bir pamuklu bez, mutfak bezi veya yastık kılıfı.
Ağız ve burunu kapacak genişlikte iki ya da üçe katlanan beze iki taraftan saç lastikleri geçiriliyor. Dışarıda kalan kısımlar içe katlanıyor. Böylece iki uca takılı olan lastikler kulaklardan geçirilerek maske kullanıma hazır hale geliyor.
İşte böyle... Trilyonlarca doların harcandığı dünya sağlık sektöründe çare bir bez, iki saç lastiğine kaldı.
DOKTORLARIN MASKELERİ ÇALINDI
Dünyanın süper gücüyüm diye böbürlenen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bile, maske eksikliği karşısında halkına ağzı ve burnu eşarplarla kapatmayı öneriyor.
Tuvalet kâğıdı için saç saça baş başa giren insanlar, bir tek maske için akıl almaz şeyler yapıyor.
Mesela Fransa’da Montpellier Üniversitesi Hastanesi’ndeki bir depodan sağlık personeli için ayrılan 10 binden fazla tıbbi maske çalındı. Hastalarla temas eden sağlıkçılar için hastane duvarlarına asılan dezenfektanlar sökülüp götürüldü.
İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “Halkımızdan ricamız, elinde maskesi bulunan kişiler maskelerini en yakın hastaneye getirsin. Sağlık çalışanlarının maskeye acil olarak ihtiyacı var” şeklinde açıklama yaptı.
Çok trajik ama bunu da aktarmadan edemeyeceğim: Ürettiği giysilere, çantalara, parfümlere para yetmeyen dünyanın en pahalı Fransız moda devlerinden Chanel, koronavirüse karşı maske ve önlük üretimine başlayabileceğini açıkladı.
Sadece Fransa mı? Diğer gelişmiş Avrupa ülkelerinde de durum aynı. Maske peşinde koşan gelişmiş ülkelerin maskesi birkaç haftada düşüverdi.
Mars’a giden dünyanın ‘maskesi’ düştü
2019 yılı Nobel Tıp Ödülü, “hücrelerin oksijen varlığını algılaması ve uyum sağlaması konusundaki keşifleriyle” ABD’li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe’e verildi.
Ratcliffe tıp eğitimini Cambridge Üniversitesi’nde tamamlamış bir bilim insanı. Şüphesiz keşifleriyle kanser dahil birçok hastalığın tedavisinde bir gelişme sağlayacaktır.
Bilim insanlarına verilen onlarca Nobel ödülüne, yıllık 12 trilyon doları bulan sağlık harcamalarına rağmen dünya mikron ölçülerinde bir virüsün estirdiği ölüm kasırgasında savruluyor.
1.5 milyon insan virüse yakalandı, şu an için yaklaşık 75 bin insan hayatını kaybetti.
Nobel ödüllü araştırmacılara, lüks otellerden daha lüks hastanelere, trilyonlarca dolar paraya karşın insanlık böylesine bir kasırgaya hiç hazırlıklı olmadığı bir yerden yakalandı: Neredeyse bedava denilecek fiyata üretilen maske açığından...
Hiç kimsenin aklına bu kadar hazırlıksız yakalanılacağı gelmemiştir sanırım.
Ve biz bugün Cambridge Üniversitesi’nin adını kazandığı Nobel ödülleriyle değil, 2013 yılında yayınlanan ve evde yapılan maskelerin ne kadar önemli birer koruyucu olduğunu anlatan araştırmasıyla konuşuyoruz.
İKİ SAÇ LASTİĞİ, BİR BEZ
Evde maske yapmak için gerekli malzemeler ise iki saç lastiği ve bir pamuklu bez, mutfak bezi veya yastık kılıfı.
Ağız ve burunu kapacak genişlikte iki ya da üçe katlanan beze iki taraftan saç lastikleri geçiriliyor. Dışarıda kalan kısımlar içe katlanıyor. Böylece iki uca takılı olan lastikler kulaklardan geçirilerek maske kullanıma hazır hale geliyor.
İşte böyle... Trilyonlarca doların harcandığı dünya sağlık sektöründe çare bir bez, iki saç lastiğine kaldı.
DOKTORLARIN MASKELERİ ÇALINDI
Dünyanın süper gücüyüm diye böbürlenen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bile, maske eksikliği karşısında halkına ağzı ve burnu eşarplarla kapatmayı öneriyor.
Tuvalet kâğıdı için saç saça baş başa giren insanlar, bir tek maske için akıl almaz şeyler yapıyor.
Mesela Fransa’da Montpellier Üniversitesi Hastanesi’ndeki bir depodan sağlık personeli için ayrılan 10 binden fazla tıbbi maske çalındı. Hastalarla temas eden sağlıkçılar için hastane duvarlarına asılan dezenfektanlar sökülüp götürüldü.
İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “Halkımızdan ricamız, elinde maskesi bulunan kişiler maskelerini en yakın hastaneye getirsin. Sağlık çalışanlarının maskeye acil olarak ihtiyacı var” şeklinde açıklama yaptı.
Çok trajik ama bunu da aktarmadan edemeyeceğim: Ürettiği giysilere, çantalara, parfümlere para yetmeyen dünyanın en pahalı Fransız moda devlerinden Chanel, koronavirüse karşı maske ve önlük üretimine başlayabileceğini açıkladı.
Sadece Fransa mı? Diğer gelişmiş Avrupa ülkelerinde de durum aynı. Maske peşinde koşan gelişmiş ülkelerin maskesi birkaç haftada düşüverdi.