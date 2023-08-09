Mahallesinde delege seçilemeyen Özgür Özel CHP liderliğine talip

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Özgür Özel, “Ben bu partinin bir daha seçim yenilgisi yaşamaması için ne yapılması gerekiyorsa orada bana düşen görev ne ise ona talibim. Genel başkansa genel başkan... Ben bu insanlara yenilgi yaşatmak ve yaşatan takımda bir görevde olmak istemiyorum” dedi ve ardından manifesto niteliğinde bir Tutum Belgesi hazırladığı basına yansıdı.

Ne kadar ilginç değil mi, sanki kazandığı bir seçim varmış gibi “İnsanlara yenilgi yaşatmak istemiyorum” diyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 12 seçim yenilgisinin mimarlarından olan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna gözünü dikmiş durumda. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “değişim” korosunun davulcusu gibi en yüksek sesi o çıkarıyor.

Tıpkı, Roma İmparatoru Sezar’ı sırtından hançerleyen üvey oğlu Brütüs gibi Özgür Özel de siyasi tarihe “Brütüs Özgür” adıyla ve yaptığı ihanetle geçecek bir isim.

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İMAMOĞLU’NUN ‘TAVŞAN ADAYI’

Bir başka özelliği, siyasi gücü ve kapasitesi CHP Genel Başkanlığı’na yetmediği için, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ortak hareket ederek onun yerine “tavşan adayı” olması.









Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel toplantısı ve sonrasında İmamoğlu’nun CHP Genel Başkan adayı olmak için İBB Yönetimi’ni, İBB Meclisi’nde çoğunluğu olan Adalet ve Kalkınma Partisi’ne teslim etmesini istemiyor. Başta partililer de buna karşı olduğu için 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi yapılacak Kurultay’da aday olmayacak. İmamoğlu büyük ihtimalle İBB Başkan adayı yapılacak. İmamoğlu grubu da CHP Genel Başkanlığı için Özgür Özel’i kullanacak. Sonbahardaki kurultayda parti yönetimini ele geçiremeseler bile delege bazında çalışma yaparak yerel seçim sonrası olağanüstü kurultayda sonuç almaya çalışacaklar.



Tabii tüm bu hesaplar, yerel seçimlerden İBB Meclisi’nde çoğunluğu da kazanarak zaferle çıkmaya bağlı.

GÜCÜ ÇOK ZAYIF



İmamoğlu ve “tavşan adayı” Özgür Özel’in işi hiç de kolay değil. Dün ortaya çıkan bir haber; Özgür Özel’in bırakın CHP Genel Başkanı olmasını, yaşadığı ve milletvekili olduğu Manisa’da, ilçesi Yunus Emre’de hatta mahallesi Güzelyurt’ta siyasi gücünün ne kadar zayıf olduğunu gösterdi.

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Seçimden iki ay önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu da ikna ederek, 36 kişilik CHP Manisa İl Yönetimi’ni görevden aldıran Özgür Özel, yerine 10’u kendisine çok yakın olan 36 kişilik yönetimin atanmasını sağlamıştı.

Kaybedilen seçimlerden sonra yaşanan tartışma ile Manisa il yönetiminden 24 kişi 4 Ağustos günü istifa etti.

İSTİFALARI MYK’DA ÖĞRENDİ

CHP Genel Merkezi, çoğunluğun istifasıyla düşen Manisa İl Yöneti’ne, Özgür Özel’in karşısına çıktığı her seçimde yenildiği isim olan eski İl Başkanı Semih Balaban ile hareket eden 33 asil 12 yedek üye atandı.

İşin garibi, Özgür Özel’in temsilcisi olduğu il yönetiminin istifasını Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda öğrendiği, gelişmeden haberinin olmadığını söylediği ifade ediliyor.

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Ekrem İmamoğlu adına “tavşan aday” olarak CHP Genel Başkanlığı koltuğuna gözünü diken Özgür Özel, kendi ili Manisa’da olan bitenden habersiz ama CHP’yi yönetmeye talip oluyor.

Bırakın CHP tabanında ya da parti teşkilatı üzerindeki gücünü, temsilcisi olduğu Manisa’da bile ne kadar zayıf bir siyasi figür olduğuna dair örnekleri hatırlatayım.

Özgür Özel, Manisa’da eski CHP İl Başkanı Semih Balaban’a karşı giriştiği tüm seçimleri kaybetti. Özel de intikamını il yönetimlerini görevden aldırarak ve Balaban’ı da milletvekili listesinde seçilemeyecek sıralara koydurarak aldı.

İKİ İL, İKİ İLÇE SEÇİMİ KAYBETTİ

Örneğin, 2017’de Manisa Yunus Emre ilçesinde ilçe başkan adayı seçimi kaybetti. Yine 2017’de il başkan adayı çıkardı, o da seçimi kaybetti.

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Çok daha vahimi, Kasım 2019’da Manisa Yunus Emre ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde bizzat delege adayı oldu ve milletvekili olmasına ve CHP’de yöneticilik yapmasına rağmen seçilemedi.

Yani yaşadığı mahallesinde bile partililer Özel’e oy vermedi.

KIZINI DELEGE YAPTI

Özgür Özel yine de vazgeçmedi, 26 Ocak 2020 Yunus Emre ilçesinde yine aday çıkardı. Adayı bu seçimi de kaybetti. 23 Şubat 2020’de Manisa İl Kongresi’ndeki seçimleri de kaybetti.

Anlayacağınız, iki il iki ilçe kongresini kaybettiği gibi mahallesinde bile delege seçilemeyen kişi , CHP’yi yönetmeye talip.

Kendisi CHP Genel Başkanı olabilir mi olamaz mı zaman gösterecek ama kızını siyasete hazırladığı konuşuluyor. Son yapılan mahalle kongrelerinde 19 yaşındaki kızını siyasi düşmanlık yaptığı Semih Balaban’a yakın isimlerin yer aldığı tek liste üzerinden mahalle delegesi seçtirdi.

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Tüm bunlara rağmen Özgür Özel aracılar üzerinden Kılıçdaroğlu ile barışmanın yollarını arıyormuş. Aslında başına gelecekleri o da biliyor. Zayıf siyasi kişilik özelliklerine rağmen hızlı harekete geçerek ihtirasını belli eden Özgür Özel, CHP’deki bu sürecin kurbanı olacak gibi görünüyor. Çünkü eninde sonunda güçler bir yerde anlaşır, olan Özgür Özel gibi siyasi ihanet içindeki Brütüs’ler ile başkaları adına koşturan “tavşan adaylara” olur.