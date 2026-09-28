‘Kurtlar Vadisi’ gibi reyting rekortmeni ‘Ekmek Teknesi’ni Raci Şaşmaz’a “bedelsiz”devreden Osman Sınav’ı kim tehdit etti...

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Nitekim, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olan ve soruşturma kapsamında tutuklanan FETÖ’cü eski polis Bayram Özbek ile ilgili Pana Film’den bir açıklama geldi.

Pana Film’den yapılan açıklamada Bayram Özbek’in “Kurtlar Vadisi” ve “Kurtlar Vadisi Pusu” yapımlarında hiçbir dönem senarist olarak çalışmadığı vurgulandı.

Ancak savcılık kayıtlarında yer alan bilgilere göre Bayram Özbek’in Pana Film’in yapımcısı ve çalışanları ile yoğun irtibatı tespit edildi.

Ayrıca yine savcılık kayıtlarında yer alan bilgilere göre Bayram Özbek’in 2008-2012 yılları arasında Kurtlar Vadisi senaristleri ve yapımcıları ile yoğun irtibatının olduğu ve yapımcıların yanı sıra Pana Film adına kayıtlı çok sayıda telefon görüşmesi yaptığına dair kanıtlar da yer alıyor.

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Bayram Özbek, FETÖ’nün senaristi olarak Samanyolu TV’de yayınlanan “Tek Türkiye” dizisinin diyalog yazarlığını yaptığı ve “Kollama” dizisinin senaristi olması nedeni ile mahkûm olmuş ve hapse de atılmıştı.

ÖZBEK, FETÖCÜ YILMAZER-GÜVEN EKİBİNDE

FETÖ mensubu ihraç emniyet müdürü olan Bayram Özbek, İstanbul İstihbarat ve TEM Şube’de görev yaptığı dönemde Ali Fuat Yılmazer ve Recep Güven yönetiminde oluşturulan özel ekipte yer alıyordu. Yazdığı senaryolar sonucunda hedef gösterilen isimler ve gruplara operasyonlar da düzenlenmişti.

Savcılık kayıtlarında yer alan bilgiler itibarıyla Bayram Özbek’in FETÖ yapılanmasının talimatı ile geçmiş dönemde yaptığı Samanyolu TV’de yayınlanan “Tek Türkiye” ve “Kollama” dizilerinde olduğu gibi Kurtlar Vadisi dizisi senaryosunu da yönlendirdiği biliniyor.

Nitekim 2009’da Turgut Özal’ın ölümünün işleneceği Kurtlar Vadisi Gladyo dizisinde senaristlik yapacağını açıklayan Bayram Özbek, konuyla ilgili verdiği röportajda FETÖ’nün tv kanalı olan STV’da yayınlanan “Tek Türkiye”, “Kollama”, “Beşinci Boyut”, “Yeşeren Düşler” gibi televizyon dizilerinin de senaryolarını yazdığını söylemişti.

BEDELSİZ DEVİR SÖZLEŞMESİ

Silivri Cumhuriyet Savcılığı, 2004 yılında 55’inci bölümden sonra tehditle Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’ni Raci Şaşmaz’a devri sonrası; 2007’den itibaren de “Kurtlar Vadisi Pusu” adıyla FETÖ’nün kumpas operasyonlarını senaryolaştıran, 2011 yılındaki bölümlerde Kaşif Kozinoğlu’nun “Kazım Kaşifoğlu” adıyla “hain” olarak gösterilerek ölüm emri verilmesiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Dizi oyuncuları yanında senarist Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın ifadeleri alınırken, dizinin bölümleriyle ilgili bilirkişi incelemesi talimatı verdi.

OSMAN SINAV NEDEN BEDELSİZ DEVRETTİ

Elbette bu aşamada Osman Sınav’ın diziyi Raci Şaşmaz’a devretmesinin sebepleri de önem kazanıyor. Nitekim Raci Şaşmaz ifadesinde Osman Sınav’ın diziyi kendisine devretmesini şöyle anlattı: “Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılış şekli bu şekilde olmuştur.”

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“ŞAŞMAZ TARİKATI MÜRİTLERİ TEHDİT ETTİ” İDDİASI

Raci Şaşmaz’ın Osman Sınav’ın diziyi kendisine devretmesi ile ilgili sözleri yeni soruları gündeme getiriyor. Çünkü Osman Sınav, 5 Temmuz 2004 tarihinde Pana Film Ltd. Şti. adına T. Raci Şaşmaz ile Sinegraf Film Ltd.Şti adına Osman Sınav arasında imzalanan devir sözleşmesine göre sadece Kurtlar Vadisi dizisini değil, yine aynı dönemde reyting rekorları kıran Ekmek Teknesi dizisini de hem de hiçbir ücret almadan bedelsiz devretmiş. Bu da başından itibaren Pana Film bünyesinde 15 yıl finans müdürü olan Cemalettin Çoban, avukat Faruk Çetinkaya ve uzun yıllar ortağı olan Kürşat Ufuk ile kardeşi emekli albay Engin Ufuk’un 2020 yılında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptıkları suç duyurularında; Osman Sınav’ın “Şaşmaz Tarikat Yapılanması” adını verdikleri, başında Abdülkadir Şaşmaz’ın bulunduğu Kadiri Tarikatı’nın Halisiye koluna bağlı müritler tarafından ölümle tehdit edildiği iddialarını gündeme getiriyor.

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DEVİR SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

Osman Sınav’ın iki diziyi Raci Şaşmaz’a bedelsiz vermesiyle ilgili 5 Temmuz 2004 tarihli devir sözleşmesinin üçüncü maddesinde bu durum şöyle ifade edilmiş:

“İş bu sözleşme Sinegraf Film Limited Şirketi ile Pana Film Limited Şirketi arasında akdedilmiş olup konusu; Sinegraf Film Şirketi’nin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sahip olduğu ‘Ekmek Teknesi’ ve ‘Kurtlar Vadisi’ isimli sanat eserlerinin aşağıda detayları verilmiş bölümleri hariç olmak üzere tüm yapımcılık hakları, kullanım hak ve yetkilerini Pana Film Limited Şirketi’ne devridir.

Taraflardan Sinegraf film, ‘Ekmek Teknesi’ isimli sanat eserinin (dizi film) ilk 71 bölümünün yapımcılığını üstlenmiş. Bu çerçevede, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki tüm haklarının sahibidir. Adı geçen sanat eserinin (dizi film) devamın niteliğinde 72. bölümden itibaren bölümlerin yapımcılıktan kaynaklanan tüm haklarını Pana Film Limited Şirketi’ne bila bedel devretmiştir. Taraflardan Sinegraf Film Ldt.Şti, ‘Kurtlar Vadisi’ isimli sanat eserinin (dizi film) 55 bölümünün yapımcılığını üstlenmiş ve bu çerçevede Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki tüm hakların sahibidir. Adı geçen eserin (dizi film) devamı niteliğinde 56. bölümden itibaren yapımcılıktan kaynaklanan tüm haklarını Pana Film Şirketi’ne bila bedel devretmiştir.”

SORULAR

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Şimdi kamuoyunun cevabını merak ettiği sorular şunlar: Kaşif Kozinoğlu’nu “Kazım Kaşifoğlu” adıyla hain bir istihbaratçı olarak canlandıran senaryoyu yazan, cezaevinde ölümünden önce dizide infaz diyaloglarına imza atan, hapiste ölümünden sonra suikastla dizide de öldürülen sahneler için “hayal ürünü” diyen Raci Şaşmaz, Osman Sınav’ın kim tarafından tehdit edenleri biliyor mu, Sınav’a kimin tehdit ettiğini sordu mu, sormadıysa neden merak etmedi?

Raci Şaşmaz, “Kurtlar Vadisi” dizini Osman Sınav tehdit edildiği için devralırken neden “Ekmek Teknesi” dizisini de devraldı?

Osman Sınav, “Ekmek Teknesi” dizisini devretmek için de tehdit mi edildi?

Raci Şaşmaz, reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi ve Ekmek Teknesi dizilerini “bedelsiz” devreden Osman Sınav’a neden bir tek kuruş bile ödemeden devraldı?

Raci Şaşmaz, reyting rekorları kıran milyarlarca lira kazandıran “Kurtlar Vadisi” ve “Ekmek Teknesi” dizilerinin tehdit edilen Osman Sınav tarafından bedelsiz devredilmesinin kendisini ve çevresini şüpheli hale getireceğini düşünmedi mi?

FETÖ’nün Kurtlar Vadisi dizisine müdahalesi ve Şaşmaz Ailesi ile işbirliğinin nedeni; ailesi ve çocuklarıyla tehdit edilen ve ölene kadar bu konuda hiçbir açıklama yapmayan Osman Sınav’ın her iki diziyi bedelsiz devretmesiyle ilgili tehdit iddialarının FETÖ’nün emniyet ve yargı yapılanması tarafından üstünün örtülmesi karşılığı mı?

Osman Sınav’ın elinden dizileri alan Şaşmazlar; tehdit ve baskısıyla mı, yoksa diziyi kumpas aracına çevirmek için gönüllü olarak mı FETÖ’cülerle işbirliği yaptılar; Ekrem Dumanlı ile sık sık görüştüler?