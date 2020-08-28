Kürt katili PKK

Temelleri 1973 yılına kadar giden ve 1978 yılında kurulan terör örgütü PKK’nın ilk kurbanları, bölgede yaşayan Kürtler olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devletini resmen hedef aldığı 1984 yılına kadar bölgede 250’ye yakın şiddetten uzak Kürt dernek ve sivil toplum temsilcilerini katlettiği biliniyor.
Türk askerlerini hedef aldığı ilk eylem ise bundan 36 yıl önce, 15 Ağustos 1984 akşamı Hakkâri’nin Şemdinli ile Siirt’in Eruh ilçesinde eşzamanlı düzenlediği baskınla başladı. İki askerin şehit olduğu, 9 asker ile 3 sivilin yaralandığı saldırının ardından PKK, hem resmi görevlileri hem de bölgede yaşayan Kürt kökenli vatandaşları şehit etti. Binlerce örgüt içi infaz da gerçekleştirdi.
Ve maalesef bugün “Kürt sorunu” diye tartışılan konunun bu yönü göz ardı edilip, PKK terör örgütüne karşı olan herkes “Kürt düşmanı”
adıyla hedef gösterilip iftira ile tehdit ediliyor. Buna, yaşanan olaylara alternatif öneri getirmeye çalışan Kürt kökenli aydınlar, yazarlar ve siyasetçiler dahil.
36 YILDA 13 BİN 844 RESMİ VE SİVİL ŞEHİT
Terör örgütü PKK, 1984 yılından 2020 yılına kadar gerçekleştirdiği saldırılarda, polis bölgesi olan yerlerde 1248, jandarma bölgesinde de 4 bin 468 olmak üzere toplam 5 bin 716 masum sivili katletti. Kadın, bebek, çocuk, işçi, öğretmen, asker, polis, korucu, Kürt-Türk demeden binlerce masumu öldürdü. Sivillerin en çok katledildiği yer ise yine Kürt kökenli vatandaşlarımızın olduğu yerleşim yerleri oldu. 1984 ile 2020 arasında 886’sı polis bölgesinde, 7 bin 262’si jandarma bölgesinde olmak üzere toplam 8 bin 128 resmi güvenlik görevlisi şehit edildi.
PKK’nın bu 36 yıl içinde şehit ettiği sivil ve resmi güvenlik görevlisinin toplam sayısı 13 bin 844’e çıktı.
Karşı karşıya olduğumuz konunun “Kürt sorunu” değil, terörist PKK sorunu olduğunun anlaşılması için bunları unutmamak ve hafıza tazelemek çok çok önemli. Geçmişi ve bugün yaşananları doğru anlamadıktan sonra neyle karşı karşıya olduğumuzu kavramamız zor.
Öncelikle, terör örgütü PKK’nın Kürt katili bir yapı olduğunu, geçmişte olduğu gibi bugün itibarıyla da emperyalistlerin kullandığı bir yapı olduğunu vurgulamamız gerek.
PINARCIK’TA BEBEK KATLİAMI
Birçok olayı sayabiliriz ama en unutulmayan saldırılarından birisi 20 Haziran 1987 tarihli Pınarcık Köyü katliamıdır. Mardin’in Ömerli ilçesinde geçici köy korucusu ailelerin yoğun olarak yaşadığı Pınarcık Köyü, 20 Haziran 1987 tarihinde PKK’lı teröristlerce baskına uğramıştır. Baskında 16’sı bebek ve çocuk, 6’sı da kadın olmak üzere toplam 30 kişi vahşice katledilmiştir. Sivilleri hedef alan Pınarcık Köyü Katliamı’nı onlarca başka terörist eylem takip etti.
Polis Akademisi’nin bir süre önce yayınladığı, “İnsanlığa ve demokrasiye tehdit: PKK örneği” raporunda sivillere yönelik saldırılardan bazıları şöyle anlatılmıştı:
“Kılıçkaya Köyü Milan Mezrası Katliamı (19-20 Ağustos 1987): Birisi 3 günlük, diğeri 6 günlük 14 çocuk ve 11 yetişkin katledilmiştir.
Taşköyü Behmenin Mezrası Katliamı (9 Mayıs 1988): 8’i çocuk, 2’si kadın 11 kişi katledilmiştir.
Başbağlar Katliamı (5 Temmuz 1993): 28’i kurşuna dizilerek ve 5’i diri diri ateşe verilerek toplam 33 kişi katledilmiştir.
Yolalan Katliamı (25 Ekim 1993): 1 çocuk ve 4 öğretmen katledilmiştir.
Savur Katliamı (21 Ocak 1994): 11’i çocuk 21 kişi katledilmiştir.
Hamzalı Katliamı (01 Ocak 1995): Çoğu çocuk ve kadın 20 kişi katledilmiştir.
Diyarbakır-Yenişehir bombalı saldırısı (3 Ocak 2008): 6’sı öğrenci 7 kişi katledilmiştir.
Ankara Merasim Sokak saldırısı (17 Şubat 2016): 29 kişi katledildi, 87 kişi yaralandı.
Ankara Güvenpark saldırısı (13 Mart 2016): 36 kişi katledildi, 349 kişi yaralandı.
İzmir Bayraklı Adliyesi bombalı araç saldırısı (05 Ocak 2017): 1 sivil katledilmiş ve 12 sivil yaralanmıştır.
Batman-Kozluk Saldırısı (09 Haziran 2017): 1 öğretmen (Aybüke Yalçın) katledilmiştir.
Tunceli-Pülümür karayolunda PKK’lı teröristlerce aracı yakıldıktan sonra kaçırılan (16 Haziran 2017) öğretmen Necmettin Yılmaz katledilmiştir.”
15 TON PATLAYICIYLA SALDIRI
Sadece bunlar mı, daha dün gibi, 12 Mayıs 2017 günü Bingöl’ün Genç ilçesinde gasp ettiği kamyona 15 ton patlayıcı yükleyen PKK’lı teröristler, önce Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi’ne, ardından Dürümlü’ye girmek istemiş, bölge halkının kamyonu almak istemesi üzerine patlayıcıları infilak ettirmişlerdi. Patlamada 16 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedildi, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluştu. Terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının da dul kalmasına neden oldu.
11 AYLIK BEBEĞİ ANNESİYLE ŞEHİT ETTİLER
Trabzon Maçka’da annesiyle yaşayan Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar etmiş, olay yerini Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhan Gedik’e gösterirken açılan ateş sonucu beraber şehit olmuşlardı. Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinin Susat Deresi mevkisinde 31 Temmuz 2018’de, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki üs bölgesinde görevli eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’yı ziyaret edip dönen Nurcan Karakaya’nın kullandığı aracın geçişi esnasında, teröristlerin önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 25 yaşındaki anne ile 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya şehit oldu. Şırnak’ın Silopi ilçesinde 5 Mayıs 2019’da bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık Köyü mevkisine bıraktıktan sonra ilçeye dönmek üzere yola çıkan minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 23 yaşındaki Servet ve 13 yaşındaki kuzeni Diyar Bilen hayatını kaybetti. Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 15 Temmuz 2019’da bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki kardeşi Nupelda Güloğlu yaşamını yitirdi. 3 Nisan 2020 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde inşaatta çalışan sivillere PKK’lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu 27 yaşındaki Mazlum Gözenoğlu katledildi. 8 Nisan 2020 tarihinde ise Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 işçi şehit oldu.
Dediğim gibi unutmamak, hatırlamak önemli...
Elbette şehitlerimizi, katliamları, terörist PKK ve onun yardakçılarını unutmayacağız. Ama unutulmaması gereken bir şey var: PKK Kürt katili bir terör örgütüdür, PKK’ya karşı olmak “Kürt düşmanlığı” değil, insan olmanın gereğidir.
Kürt katili PKK
Temelleri 1973 yılına kadar giden ve 1978 yılında kurulan terör örgütü PKK’nın ilk kurbanları, bölgede yaşayan Kürtler olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devletini resmen hedef aldığı 1984 yılına kadar bölgede 250’ye yakın şiddetten uzak Kürt dernek ve sivil toplum temsilcilerini katlettiği biliniyor.
Türk askerlerini hedef aldığı ilk eylem ise bundan 36 yıl önce, 15 Ağustos 1984 akşamı Hakkâri’nin Şemdinli ile Siirt’in Eruh ilçesinde eşzamanlı düzenlediği baskınla başladı. İki askerin şehit olduğu, 9 asker ile 3 sivilin yaralandığı saldırının ardından PKK, hem resmi görevlileri hem de bölgede yaşayan Kürt kökenli vatandaşları şehit etti. Binlerce örgüt içi infaz da gerçekleştirdi.
Ve maalesef bugün “Kürt sorunu” diye tartışılan konunun bu yönü göz ardı edilip, PKK terör örgütüne karşı olan herkes “Kürt düşmanı”
adıyla hedef gösterilip iftira ile tehdit ediliyor. Buna, yaşanan olaylara alternatif öneri getirmeye çalışan Kürt kökenli aydınlar, yazarlar ve siyasetçiler dahil.
36 YILDA 13 BİN 844 RESMİ VE SİVİL ŞEHİT
Terör örgütü PKK, 1984 yılından 2020 yılına kadar gerçekleştirdiği saldırılarda, polis bölgesi olan yerlerde 1248, jandarma bölgesinde de 4 bin 468 olmak üzere toplam 5 bin 716 masum sivili katletti. Kadın, bebek, çocuk, işçi, öğretmen, asker, polis, korucu, Kürt-Türk demeden binlerce masumu öldürdü. Sivillerin en çok katledildiği yer ise yine Kürt kökenli vatandaşlarımızın olduğu yerleşim yerleri oldu. 1984 ile 2020 arasında 886’sı polis bölgesinde, 7 bin 262’si jandarma bölgesinde olmak üzere toplam 8 bin 128 resmi güvenlik görevlisi şehit edildi.
PKK’nın bu 36 yıl içinde şehit ettiği sivil ve resmi güvenlik görevlisinin toplam sayısı 13 bin 844’e çıktı.
Karşı karşıya olduğumuz konunun “Kürt sorunu” değil, terörist PKK sorunu olduğunun anlaşılması için bunları unutmamak ve hafıza tazelemek çok çok önemli. Geçmişi ve bugün yaşananları doğru anlamadıktan sonra neyle karşı karşıya olduğumuzu kavramamız zor.
Öncelikle, terör örgütü PKK’nın Kürt katili bir yapı olduğunu, geçmişte olduğu gibi bugün itibarıyla da emperyalistlerin kullandığı bir yapı olduğunu vurgulamamız gerek.
PINARCIK’TA BEBEK KATLİAMI
Birçok olayı sayabiliriz ama en unutulmayan saldırılarından birisi 20 Haziran 1987 tarihli Pınarcık Köyü katliamıdır. Mardin’in Ömerli ilçesinde geçici köy korucusu ailelerin yoğun olarak yaşadığı Pınarcık Köyü, 20 Haziran 1987 tarihinde PKK’lı teröristlerce baskına uğramıştır. Baskında 16’sı bebek ve çocuk, 6’sı da kadın olmak üzere toplam 30 kişi vahşice katledilmiştir. Sivilleri hedef alan Pınarcık Köyü Katliamı’nı onlarca başka terörist eylem takip etti.
Polis Akademisi’nin bir süre önce yayınladığı, “İnsanlığa ve demokrasiye tehdit: PKK örneği” raporunda sivillere yönelik saldırılardan bazıları şöyle anlatılmıştı:
“Kılıçkaya Köyü Milan Mezrası Katliamı (19-20 Ağustos 1987): Birisi 3 günlük, diğeri 6 günlük 14 çocuk ve 11 yetişkin katledilmiştir.
Taşköyü Behmenin Mezrası Katliamı (9 Mayıs 1988): 8’i çocuk, 2’si kadın 11 kişi katledilmiştir.
Başbağlar Katliamı (5 Temmuz 1993): 28’i kurşuna dizilerek ve 5’i diri diri ateşe verilerek toplam 33 kişi katledilmiştir.
Yolalan Katliamı (25 Ekim 1993): 1 çocuk ve 4 öğretmen katledilmiştir.
Savur Katliamı (21 Ocak 1994): 11’i çocuk 21 kişi katledilmiştir.
Hamzalı Katliamı (01 Ocak 1995): Çoğu çocuk ve kadın 20 kişi katledilmiştir.
Diyarbakır-Yenişehir bombalı saldırısı (3 Ocak 2008): 6’sı öğrenci 7 kişi katledilmiştir.
Ankara Merasim Sokak saldırısı (17 Şubat 2016): 29 kişi katledildi, 87 kişi yaralandı.
Ankara Güvenpark saldırısı (13 Mart 2016): 36 kişi katledildi, 349 kişi yaralandı.
İzmir Bayraklı Adliyesi bombalı araç saldırısı (05 Ocak 2017): 1 sivil katledilmiş ve 12 sivil yaralanmıştır.
Batman-Kozluk Saldırısı (09 Haziran 2017): 1 öğretmen (Aybüke Yalçın) katledilmiştir.
Tunceli-Pülümür karayolunda PKK’lı teröristlerce aracı yakıldıktan sonra kaçırılan (16 Haziran 2017) öğretmen Necmettin Yılmaz katledilmiştir.”
15 TON PATLAYICIYLA SALDIRI
Sadece bunlar mı, daha dün gibi, 12 Mayıs 2017 günü Bingöl’ün Genç ilçesinde gasp ettiği kamyona 15 ton patlayıcı yükleyen PKK’lı teröristler, önce Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi’ne, ardından Dürümlü’ye girmek istemiş, bölge halkının kamyonu almak istemesi üzerine patlayıcıları infilak ettirmişlerdi. Patlamada 16 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedildi, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluştu. Terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının da dul kalmasına neden oldu.
11 AYLIK BEBEĞİ ANNESİYLE ŞEHİT ETTİLER
Trabzon Maçka’da annesiyle yaşayan Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar etmiş, olay yerini Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhan Gedik’e gösterirken açılan ateş sonucu beraber şehit olmuşlardı. Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinin Susat Deresi mevkisinde 31 Temmuz 2018’de, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki üs bölgesinde görevli eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’yı ziyaret edip dönen Nurcan Karakaya’nın kullandığı aracın geçişi esnasında, teröristlerin önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 25 yaşındaki anne ile 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya şehit oldu. Şırnak’ın Silopi ilçesinde 5 Mayıs 2019’da bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık Köyü mevkisine bıraktıktan sonra ilçeye dönmek üzere yola çıkan minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 23 yaşındaki Servet ve 13 yaşındaki kuzeni Diyar Bilen hayatını kaybetti. Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 15 Temmuz 2019’da bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki kardeşi Nupelda Güloğlu yaşamını yitirdi. 3 Nisan 2020 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde inşaatta çalışan sivillere PKK’lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu 27 yaşındaki Mazlum Gözenoğlu katledildi. 8 Nisan 2020 tarihinde ise Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 işçi şehit oldu.
Dediğim gibi unutmamak, hatırlamak önemli...
Elbette şehitlerimizi, katliamları, terörist PKK ve onun yardakçılarını unutmayacağız. Ama unutulmaması gereken bir şey var: PKK Kürt katili bir terör örgütüdür, PKK’ya karşı olmak “Kürt düşmanlığı” değil, insan olmanın gereğidir.